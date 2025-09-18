Anca Țurcașiu, din nou în vacanță! Unde și-a dorit actrița să ajungă la final de septembrie

11:50

Sunt lucruri care nu se văd, dar care ne influențează profund. Sunt povești pe care nu ni le amintim, dar le purtăm în gesturi, în alegeri, în frici sau în tăceri. Sunt iubiri neexprimate, traume netrase la lumină, loialități inconștiente care ne leagă de trecutul familiei noastre. Despre toate acestea vorbim sâmbătă, într-o ediție specială a emisiunii „Lumea nevăzută”, alături de Emilia Drăgulin, medic și terapeut, într-o conversație despre metoda constelațiilor familiale, o călătorie terapeutică spre înțelegerea și eliberarea sufletului.