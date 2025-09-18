Anca Țurcașiu, din nou în vacanță! Unde și-a dorit actrița să ajungă la final de septembrie
SpyNews, 18 septembrie 2025 22:20
Anca Țurcașiu continuă seria vacanțelor! Actriță și iubitul ei sunt într-o nouă destinație acum la finalul lunii septembrie. Iată ce loc au ales!
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
22:20
Anca Țurcașiu, din nou în vacanță! Unde și-a dorit actrița să ajungă la final de septembrie # SpyNews
Anca Țurcașiu continuă seria vacanțelor! Actriță și iubitul ei sunt într-o nouă destinație acum la finalul lunii septembrie. Iată ce loc au ales!
22:20
Mireasa – Capriciile Iubirii. Lavinia, apel urgent de la familia ei, după neînțelegerile cu Adin! Mama ei a spus lucrurilor pe nume: ”M-a deranjat” # SpyNews
Lavinia a primit un apel din partea familiei sale, în direct, la Mireasa - Capriciile Iubirii! Concurenta a discutat cu sora și mama ei, după neînțelegerile pe care le-a avut cu Adin, în ultima perioadă! Iată ce părere are mama ei despre relația lor și ce sfat i-a dat!
Acum o oră
22:10
Este acuzat că a tras țeapă unei grefiere din Craiova, iar acum... Dosarul lui Adi Sînă s-a „pierdut pe drum” # SpyNews
Dosarul în care celebrul artist Adi Sînă este acuzat de o grefieră de la Craiova că i-a stricat nunta, fiindcă nu a respectat un contract, s-a „evaporat” între Cornetu și București.
22:10
Pompierul care a desfigurat trei polițiști în bătaie, implicat într-o rețea de trafic de droguri | Cum l-au ajutat magistrații! # SpyNews
Numele pompierului arestat pentru că a desfigurat trei polițiști, după ce ar fi incendiat un apartament, a apărut într-un mega-dosar DIICOT, cu 23 de suspecți de trafic de droguri și posesori de substanțe interzise, închis, din senin, de magistrați.
22:10
Are toți banii din lume, dar nu-i mai folosesc acum. Milionarul român care a rămas blocat definitiv în SUA # SpyNews
Nick Rădoi face declarații exclusive despre starea de sănătate! Ce interdicții i-au dat medicii după ce situația s-a complicat! Cum se simte milionarul de peste ocean, dar și cu ce problemă se confruntă acum!
22:10
Au fost prietene la cataramă, dar au ajuns să nu-și mai vorbească. Georgiana Lobonț Vs Vlăduța Lupău. Vezi ce fac cele două artiste atunci când se întâlnesc la concerte # SpyNews
Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău au îngropat securea războiului! Cele două nu mai sunt rivale! Georgiana Lobonț a făcut primele declarații despre împăcare! Cele două vorbesc, se salută! Însă, am aflat și ce evită nașa Vlăduța și fina Georgiana!
22:10
Rămas în relații bune cu prima lui soție, văduvul Corneliei Catanga trece prin momente grele. Aurel Pădureanu, lovit din toate părțile # SpyNews
Aurel Pădureanu nu are liniște nici acum, la 4 ani după pierderea Corneliei Catanga. Artistul trece prin clipe grele, fiind nevoit să ajungă din nou la spital, de data aceasta alături de prima lui soție, mama copiilor cei mari, care urmează să fie supusă unei operații delicate.
22:10
Alții ar da orice să ajungă acolo, ea nu mai vrea să audă! „Nu-mi mai trebuie America!”. Vezi ce cântăreață de la noi refuza „țara tuturor posibilităților” # SpyNews
Saveta Bogdan se află de patru luni în America, acolo unde a mers, ca de obicei, să-și viziteze fiica. Totuși, artista spune că anul viitor va spune „pas” Americii și că i-a ajuns! De ce nu mai vrea să-și vadă fata și ginerele peste ocean în 2026 și ce a făcut-o să ia această decizie chiar înainte să se întoarcă în România, săptămâna viitoare.
22:10
Avem imaginile anului cu Elena Băsescu! Neîngrijită, cu multe kilograme în plus și extrem de tristă | PAPARAZZI # SpyNews
Elena Băsescu a fost surprinsă recent într-o ipostază care i-a luat prin surprindere chiar și pe cei mai apropiați admiratori. Paparazzii Spynews.ro au fotografiat-o într-un moment deloc favorabil, vizibil schimbată față de aparițiile sale publice din trecut.
Acum 2 ore
21:50
Misha, fosta soție a lui Connect-R, formează un cuplu cu Michele Morrone?! A dezvăluit totul abia acum: ”Nu pot să mă mai ascund” | FOTO # SpyNews
Misha a pus Internetul pe jar! Fosta soție a lui Jador a postat o imagine care vorbește de la sine! Fanele actorului se întreabă acum dacă Misha are o relație de iubire cu celebrul Michele Morrone. Fosta soție a lui Connect-R a făcut imaginea publică, fără ezitări!
21:20
Cum se simte fiica Alinei Pușcaș, după ce s-a trezit din anestezia generală! Iris a fost operată | FOTO # SpyNews
Fiica Alinei Pușcaș a fost operată! Prezentatoarea de la Te cunosc de undeva a ajuns cu fiica ei la spital, din cauza unor pietre la rinichi, și a fost supusă unei intervenții! Iată cum se simte Iris, după ce s-a trezit din anestezia generală!
21:20
Cristina Ciobănașu, mesaj emoționant de ziua fratelui său. Tudor Ciobănașu a împlinit 26 de ani # SpyNews
Cristina Ciobănașu își sărbătorește fratele! Tudor a împlinit 26 de ani, iar surorii sale nu îi vine să creadă cum a trecut timpul. Iată ce urare emoționantă i-a făcut!
21:00
Cât de bine arată soția lui Dragoș Săvulescu în costum de baie! Angela Martini a fost Miss America | FOTO # SpyNews
Angela Martini, soția lui Dragoș Săvulescu, a postat o serie de fotografii în costum de baie și a încins Internetul! Fosta Miss America are un corp greu de egalat. Iată cât de bine arată!
Acum 4 ore
20:50
Monica Gabor, declarații rare despre Irina Columbeanu! Cum a reacționat, după ce și-a văzut fiica pe podiumul de modă: ”A pășit cu grație” | FOTO # SpyNews
Monica Gabor a făcut confesiuni emoționante despre fiica ei! După o lungă perioadă de discreție, vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit cu emoție despre Irina Columbeanu. Monica Gabor radiază de mândrie, după ce fiica ei i-a călcat pe urme.
20:10
Lege nouă valabilă pentru șoferii începători! Ce trebuie să știe cei care abia au obținut permisul # SpyNews
Șoferii începători din România vor avea în vedere o nouă lege! Astfel, cei care au obținut permisul de mai puțin de doi ani nu vor mai avea voie să se urce la volanul unor mașini puternice.
19:50
Meteorologii au făcut anunțul! Va ninge sau nu în România, în iarna anului 2025. Cum ne afectează vortextul polar # SpyNews
Meteorologii au făcut cel mai important anunț! Încă două luni ne mai despart de iarna 2025, iar întrebarea pe buzele tuturor este dacă va ninge sau nu. Ei bine, vortextul polar care s-a format recent a venit cu răspunsul. Iată dacă vor fi sau nu ninsori în România.
19:10
Francesca Sarao de la Insula Iubirii le arată cârcotașilor că muncește! Cum le-a răspuns celor care au acuzat-o că nu are un job: “Spăl WC-uri” # SpyNews
Francesca Sarao a reacționat după ce a fost trimisă la muncă în repetate rânduri. Fosta concurentă de la Insula Iubirii le-a arătat celorcare au acuzat-o că nu are un job cu ce se ocupă de fapt.
19:10
Acces Direct. Mamă și fiică, moarte suspectă la naștere! Familia caută răspunsuri, după tragedie # SpyNews
O familie trece printr-o situație îngrozitoare! O mamă și fetița ei au murit la naștere, pe patul de spital din maternitate. Condițiile în care s-au produs tragedia, însă, au rămas un mister. Fiica cea mare și soțul femeii au făcut declarații tulburătoare la Acces Direct.
Acum 6 ore
18:30
Avionul în care se aflau Donald Trump și Melania, implicat într-un incident! A fost emisă alertă de urgență # SpyNews
Clipe de panică pentru Donald Trump și soția lui, Melania! Avionul în care se aflau, pe drum spre Marea Britanie, a fost implicat într-un incident! Turnul de control a fost nevoit să transmită o alertă de urgență!
18:30
O fostă concurentă de la Insula Iubirii își sărbătorește ziua de naștere! A împlinit 28 de ani | FOTO # SpyNews
O fostă concurentă de la Insula Iubirii și-a sărbătorit ziua de naștere ca o adevărată prințesă! Înconjurată de petale de trandafiri și de baloane, blondina s-a fotografiat și s-a postat rapid pe rețelele sociale. Iată despre cine este vorba!
17:50
Elwira și Mihai Petre, nași de cununie! Ce declarație de dragoste i-a făcut dansatoarea soțului său cu această ocazie # SpyNews
Elwira și Mihai Petre au fost nași de cununie și au arătat spectaculos! Dansatoarea a făcut o postare specială pe rețelele sociale despre evenimentul important din viața lor. Desigur, i-a făcut și o declarație de dragoste soțului sau.
17:50
Ce mesaj a transmis Anda Adam, după ce ea și Joseph Adam au fost salvați de la eliminare, la Asia Express: ”Sunt o luptătoare” # SpyNews
Anda Adam și Joseph Adam au fost salvați de la eliminare, în cea mai recentă ediție Asia Express! Cei doi au ajuns în cursa pentru ultima șansă și au terminat ultimii proba, dar dragonul Irinei Fodor a fost verde. Iată ce mesaj a transmis Anda Adam!
17:20
Alina Pușcaș, clipe dificile! Fiica ei se confruntă cu probleme de sănătate și a ajuns la spital. Abia după luni întregi a aflat diagnosticul # SpyNews
Momente dificile pentru Alina Pușcaș! Prezentatoarea de la Te cunosc de undeva a fost nevoită să își ducă de urgență fiica la spital. După luni întregi de investigații și incertitudini, Alina Pușcaș a primit diagnosticul fetiței sale.
17:10
Ce face Vlad Gherman atunci când își supără soția. Actorul o "împacă" mereu: "De fiecare dată când o supăr..." # SpyNews
Vlad Gherman a mărturisit ce face atunci când își supără soția. Actorul a explicat cum reușește să-și împace partenera de fiecare dată când "calcă strâmb".
Acum 8 ore
16:50
Naba Salem s-a logodit cu iubitul ei! Fosta ispită de la Insula Iubirii, sezonul 9, se pregătește de nuntă! | FOTO # SpyNews
Naba Salem s-a logodit și pe pregătește de nuntă! Fosta ispită de la Insula Iubirii are o relație de iubire superbă alături de iubitul ei! Naba Salem și-a afișat relația public și a postat prima imagine cu inelul de logodnă.
16:30
Mattia Carnessali, în vizită la estetician. La ce intervenție a apelat fosta ispită de la Insula Iubirii # SpyNews
Mattia Carnessali de la Insula Iubirii a decis că este timpul pentru o schimbare. Așadar, fără să mai stea pe gânduri s-a prezentat în cabinetul medicului estetician pentru a-i explica ceea ce îl deranjează.
15:40
Tzancă Uraganu și Lambada, împreună la o nuntă! Imaginile devenite virale cu manelistul și mama copiilor lui în care se țin de mână | FOTO # SpyNews
Tzancă Uraganu și Lambada au apărut împreună la o nuntă. Evenimentul a avut loc ieri, iar seara, a avut loc o mare petrecere, acolo unde s-au dat dedicații pentru cei doi. Manelistul și prima lui iubire au dansat împreună și s-au ținut de mână, iar imaginile au devenit virale.
15:20
Mușchiuleț de porc la cuptor cu fasole galbenă după rețeta lui Chef Horia Manea. Pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru un preparat delicios # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, castraveți în oțet, un fel principal, mușchiuleț de porc la cuptor cu fasole galbenă, şi un desert, fursecuri tiramisu.
15:20
Andreea Marin, Bella Santiago și Nicu Grigore, invitații ediției de astăzi MediCOOL, care se va vedea pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 18:00 # SpyNews
O nouă ediție MediCOOL aduce trei vedete care își vor spune povestea. Andreea Marin, Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, vor discuta cu dr. Mihail Pautov despre situațiile din viața lor care au legătură cu sănătatea sau confortul. Telespectatorii vor putea afla diseară informații prețioase, care îi vor aduce mai aproape de un stil de viață armonios, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.
15:00
Monica Davidescu și Aurelian Temișan, secretul căsnicie lor. Sunt împreună de 30 de ani: „E omul în care am încredere” # SpyNews
Monica Davidescu și Aurelian Temișan sunt împreună de 30 de ani, dar s-au căsătorit după 11 ani de relație. Cei doi au o căsnicie frumoasă și au împreună o fiică, pe Dora, în vârstă de 14 ani.
Acum 12 ore
14:50
(P) Noile reguli pentru „bonusurile fără depunere” în 2025: ce mai e valabil, ce s-a schimbat și noutatea anti influenceri # SpyNews
În anii trecuți, „bonusul fără depunere” a fost vedeta ofertelor din online. Sună bine: testezi platforma, fără să bagi bani din buzunar. Doar că 2025 vine cu reguli noi și mult mai stricte. Pe scurt: mai puține promisiuni spectaculoase, mai multă transparență. Iar pentru publicul matur, obișnuit să citească fine‑printul înainte să semneze, exact asta contează.
14:40
Prima reacție a artistei de muzică populară acuzată că a furat dintr-un magazin. Ce a transmis: "Nu pot să neg..." | VIDEO # SpyNews
După ce imaginile cu presupusul furt au ajuns în spațiul public și au stârnit un val de reacții, artista de muzică populară implicată în scandal a oferit prima declarație. Aceasta neagă acuzațiile și susține că totul a fost, de fapt, o neînțelegere.
14:00
Iustina Loghin și Cornel Luchian de la Insula iubirii au făcut turul casei lor. Cum arată locuința celor doi | GALERIE FOTO # SpyNews
Iustina Loghin și Cornel Luchian de la Insula iubirii își construiesc casa visurilor. Lucrările sunt în toi, iar cei doi speră să se mute în noua locuință de Crăciun. Toate camerele, mai puțin bucătăria, vor fi la etaj.
14:00
Spectacolul vitezei se vede duminică, de la ora 13.45, pe Antena 1 și AntenaPLAY! Piloții Formula 1 se întâlnesc pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului # SpyNews
Duminica aceasta, de la ora 13.45, pasionații de motorsport au parte de un nou spectacol al vitezei, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY! Formula 1 revine cu Marele Premiu al Azerbaidjanului, iar motoarele turate la maximum, strategiile făcute la limită și depășirile spectaculoase nu vor lipsi! Confruntarea pentru glorie are loc după cursa de la Monza, unde Max Verstappen a reușit să se impună pentru a treia oară în cariera sa.
14:00
Mama bebelușului mort în accident pentru că nu avea scaun auto, căutată de oamenii legii! Femeia a dispărut când a aflat că a primit 4 ani de închisoare # SpyNews
Femeia al cărui copil a murit în urma unui accident de mașină pentru că nu avea scaun, a fost condamnată la 4 ani de închisoare pentru ucidere din culpă. Femeia a dispărut și este căutată acum de poliție.
14:00
Testul sincerității cu Paula Oltean. Grigore Gherman, Daniel Trifu și Marius Ciprian Pop față în față cu adevărul, sâmbătă, la „Petrecem în familie” # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 19.00, pe Antena Stars, emisiunea „Petrecem în familie” cu Mirela Vaida continuă cu o ediție plină de cântec, dans, voie bună și distracție pe cinste. Atmosfera de sărbătoare va fi întreținută de artiști iubiți și invitați speciali, care vor aduce în casele telespectatorilor momente unice și surprize pregătite cu suflet.
13:40
Ce compliment i-a făcut Donald Trump lui Kate Middleton în secunda în care a văzut-o. A lăsat-o fără cuvinte # SpyNews
Întâlnirea dintre Donald Trump și Kate Middleton a atras imediat atenția, mai ales datorită unui compliment neașteptat făcut de fostul președinte american chiar în primele secunde. Sursele spun că Trump a fost vizibil impresionat de eleganța și naturalețea prințesei de Wales.
13:40
Weekend cu povești de viață și confesiuni emoționante, la „Viața fără filtru-Infiltrați în culise” cu Natalia Mateuț, sâmbătă și duminică, de la 17:00, la Antena Stars # SpyNews
Weekendul acesta, de la ora 17:00, la „Viața fără filtru- Infiltrați în culise” cu Natalia Mateuț, telespectatorii Antena Stars sunt invitați să descopere povești de viață, mărturisiri emoționante și confesiuni în exclusivitate.
13:10
Un cunoscut cântăreț de muzică populară își creștinează astăzi fiul! Imagini exclusive, la Știrile Antena Stars # SpyNews
Zi importantă în familia lui Ciprian Silași, asta pentru că astăzi are loc botezul fiului său. Se anunță o petrecere cu fast. Artistul și partenera lui au deschis ușa casei echipei Știrile Antena Stars în acest moment special.
13:10
Primii medici care şi-au deschis un cabinet stomatologic în Londra. Povestea lui Mihai și a Loredanei Tanasiciuc, sâmbătă, la „Visul românesc-Succes internațional” cu Mădălina Bălan # SpyNews
Doi români care au ales să-și urmeze visul demonstrează că perseverența și dorința de a face bine pot duce la succes pe plan internațional. Loredana și Mihai Tănăsiciuc sunt primii medici stomatologi români care și-au deschis un cabinet în Londra, devenind repere atât pentru comunitatea românească din Marea Britanie, cât și pentru pacienții englezi.
13:00
Cei mai buni studenți din România, premiați de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României la Gala Studenților 2025 # SpyNews
Zi importantă pentru comunitatea universitară din România: astăzi, Oradea devine capitala performanței academice, găzduind Gala Studenților 2025. Evenimentul reunește 118 organizații din 16 centre universitare și aduce împreună sute de tineri, profesori și invitați din toată țara, într-o seară dedicată celor care duc mai departe standardele excelenței.
12:20
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au contract prenupțial. De ce au luat această decizie: „A fost corect pentru soțul meu” # SpyNews
Andreea Popescu și Rareș Cojoc sunt căsătoriți de aproape opt ani și au împreună trei copii. Cei doi au decis să semneze un contract prenupțial, iar bruneta consideră că a fost cea mai bună decizie. Fosta dansatoare a renunțat și la pasiunea ei pentru relația cu soțul ei.
12:20
Malta sau Italia? Împărtășim experiențe cu Adina de la Heaven și Irisha, sâmbătă, la „Vacanță de vedetă” # SpyNews
Adina Postelnicu, cunoscută de public drept Adina de la Heaven, a decis să se retragă din lumina reflectoarelor și să își dedice timpul familiei și rolului de mămică. Totuși, ori de câte ori are ocazia, artista își rezervă momente de relaxare și călătorii care îi aduc bucurie și energie.
11:50
Mariana Ionescu Căpitănescu, la un pas să fie victima unei înșelătorii. Cum au încercat escrocii să o păcălească. Declarațiile exclusive ale artistei # SpyNews
Mariana Ionescu Căpitănescu trage un semnal de alarmă, după ce a fost la un pas de a fi înșelată. Escrocii au sunat-o, spunând că este vorba despre dividende care s-au dovedit a fi false. Artista s-a trezit că este înjurată, după ce i-a spus bărbatului care a sunat-o că știe că este o înșelătorie.
11:50
Emilia Drăgulin: despre rezolvarea conflictelor prin constelații familiale, sâmbătă, de la ora 14.00, la „Lumea nevăzută” # SpyNews
Sunt lucruri care nu se văd, dar care ne influențează profund. Sunt povești pe care nu ni le amintim, dar le purtăm în gesturi, în alegeri, în frici sau în tăceri. Sunt iubiri neexprimate, traume netrase la lumină, loialități inconștiente care ne leagă de trecutul familiei noastre. Despre toate acestea vorbim sâmbătă, într-o ediție specială a emisiunii „Lumea nevăzută”, alături de Emilia Drăgulin, medic și terapeut, într-o conversație despre metoda constelațiilor familiale, o călătorie terapeutică spre înțelegerea și eliberarea sufletului.
11:40
Artistă cunoscută, prinsă la furat împreună cu soțul! Cântăreața a mai avut și în trecut probleme cu legea # SpyNews
O artistă cunoscută din industria muzicală a ajuns din nou în atenția publicului, dar de această dată nu pentru cariera sa, ci din cauza unui incident rușinos. Ea și soțul ei au fost surprinși în timp ce furau dintr-un magazin.
11:20
Mihai Morar își sărbătorește mama. Imagine de colecție cu femeia care i-a dat viață: „Prima mea iubire” | FOTO # SpyNews
Zi importantă în familia lui Mihai Morar. Prezentatorul își sărbătorește astăzi mama, așa că a făcut publice imagini rare alături de femeia care i-a dat viață. Mihai Morar a scris un mesaj emoționant, de ziua ei de naștere.
11:20
Cristina Ich, reacție dură: „Ai auzit de dreptul la liberă exprimare?” Ce a deranjat-o pe influenceriță | FOTO # SpyNews
Cristina Ich a avut o reacție tranșantă pe rețelele sociale, după ce a fost criticată pentru faptul că și-a exprimat admirația față de o anumită persoană. Influencerița a transmis un mesaj direct celor care o judecă.
10:50
Olguța Berbec, mesaj emoționant în ziua în care Petrică Mîțu Stoian ar fi împlinit 65 de ani. Ce a transmis artista: "Eu nu-l las ..." | FOTO # SpyNews
Ziua în care îndrăgitul interpret Petrică Mîțu Stoian ar fi împlinit 65 de ani nu a trecut neobservată. Olguța Berbec i-a adus un omagiu emoționant, prin intermediul unui mesaj sincer, plin de dor și recunoștință.
10:40
Maria Marinescu a apelat la psiholog pentru a-și înțelege copiii. Episodul care a determinat-o să ceară ajutorul unui specialist: „Plângeam de nervi” # SpyNews
Maria Marinescu are doi băieți, pe Iacob și Levin. Creatoarea de modă recunoaște că viața de mamă nu este deloc ușoară și că a fost momente în care a simțit că va ceda. A apelat în trecut la psiholog pentru a înțelege cum să acționeze atunci când copiii nu o ascultă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.