Marian Iancu ştie ce va face FCSB în acest sezon, chiar dacă echipa lui Gigi Becali e în „subsolul” clasamentului: „Până la Crăciun”
Primasport.ro, 18 septembrie 2025 20:50
Acum 30 minute
21:00
Nu a avut milă de Dennis Man, după ce PSV s-a făcut de râs la debutul în Champions League: „Măcelărit imediat!”
20:50
Marian Iancu ştie ce va face FCSB în acest sezon, chiar dacă echipa lui Gigi Becali e în „subsolul” clasamentului: „Până la Crăciun”
Acum o oră
20:40
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede pe PrimaSport! Scor de neprezentare în Belgia
Acum 2 ore
20:00
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede pe PrimaSport! Copenhaga deschide scorul în faţa lui Leverkusen
19:50
VIDEO | România, înfrângere în faţa campioanei mondiale Franţa, în primul amical din cele două programate la Oradea
Acum 4 ore
19:10
Mijlocaşul cu peste 120 de meciuri în prima ligă din Serbia a fost prezentat oficial de un club de tradiţie din România: „Bun venit”
19:00
OFICIAL | Jose Mourinho a fost prezentat oficial la noua sa echipă: „Voi trăi pentru misiunea mea”
18:50
S-a decis! Ce se întâmplă cu Vadym Kyrychenko, jucătorul pentru care UTA a mers la comisii
18:10
Ilie Stan, gata de revenirea în SuperLiga! Echipele care l-au ofertat pe fostul antrenor de la FCSB: „Fotbalul românesc are nevoie de un Ilie Stan, Dorinel Munteanu sau Mircea Rednic”
18:00
Elias Charalambous nu l-a iertat pe Valeriu Iftime! Antrenorul FCSB-ului, reacţie promptă faţă de cele spuse de patronul FC Botoşani: „Am vise mai mari în viaţă, nu legate de alţii şi pline de ură”
17:30
Continuă curăţenia la CFR Cluj! Jucătorul de 1 milion de euro adus în această vară îşi face bagajele şi pleacă din Gruia
Acum 6 ore
17:10
CFR Cluj continuă ofensiva pe piaţa transferurilor! Atacantul crescut de AC Milan a fost prezentat oficial în Gruia
16:50
A început destrămarea la FCSB! După Octavian Popescu, încă un jucător al campioanei vrea să plece cu orice preţ
15:30
Bjorn Borg vorbeşte despre diagnosticul de cancer la prostată
Acum 8 ore
14:50
A fost numit arbitrul partidei FC Botoşani - FCSB
14:20
Alexandra Anghel va lupta pentru bronz la CM de la Zagreb
14:20
Cristian Dumitru, fost jucător la FCSB, a semnat cu o echipă din România
13:30
SUA a învins-o pe Kazahstan în sferturile BJK Cup
Acum 12 ore
13:00
Sorana Cîrstea, fără replică în faţa Igăi Swiatek
12:40
Dezastru! România, tot mai aproape de cea mai slabă clasare din istorie
12:20
Ceahlăul a cerut intrarea în insolvenţă
12:10
Interes foarte scăzut! Câte bilete s-au vândut pentru următorul meci al lui Dinamo
11:50
CFR a luat titlul
11:20
Octavian Popescu îşi face bagajele! Decizia luată de fotbalistul campioanei României
11:10
Suspendat pentru nerespectarea obligaţiilor privind localizarea, dublul medaliat olimpic Fred Kerley va participa la Enhanced Games
10:50
Messi îşi va prelungi contractul cu Inter Miami
09:30
Cristi Chivu ştie ce are de făcut după victoria cu Ajax! "Nu sunt prost"
09:20
Spania ameninţă ca va boicota Campionatul Mondial în cazul calificării Israelului
Acum 24 ore
00:00
VIDEO | Cristi Chivu, victorie la debutul pe banca lui Inter în Champions League
17 septembrie 2025
23:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Ajax - Inter, în direct la PS1
23:30
Record absolut de competiţii sub egida FRAS: în weekend vor avea loc 13 evenimente. Vor concura 670 de sportivi
23:10
Dejan Milovanovic, fost internaţional sârb, a încetat din viaţă la doar 41 de ani
22:40
Petrolul Ploieşti a luat hotărârea! Antrenorul care va sta pe bancă etapa viitoare
22:20
Baschet feminin: Sepsi Sf. Gheorghe – Galatasaray, scor 48-81, în turul preliminar al Euroligii
22:20
JO 2028: Vânzarea biletelor va începe în 2026. Preţul minim, 28 de dolari
22:10
Dinamo Bucureşti, a doua înfrângere consecutivă în grupa A a Ligii Campionilor
22:10
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Ajax - Chivu, în direct la PS1
21:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Pafos obţine un punct în inferioritate numerică
21:40
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Dragomir, aproape de gol
21:30
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Al doilea cartonaş roşu acordat în Grecia
21:20
O nouă lovitură dată de Universitatea Craiova! Atacantul brazilian a ajuns sub comanda lui Mirel Rădoi şi urmează să fie prezentat oficial
Ieri
20:30
Lovitură pentru Real Madrid! Starul lui Xabi Alonso s-a rupt la debutul în Champions League şi e OUT mai bine de o lună
20:20
Semnal de alarmă tras de Sorin Cârţu! Ce sfat i-a dat oficialul Craiovei lui Mirel Rădoi: „Aşa aş vrea să-l văd tot timpul! Aici e toată cheia” | VIDEO EXCLUSIV
20:00
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Vlad Dragomir, aproape să înscrie
19:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Au început primele meciuri ale zilei
19:40
Rapid se revoltă! Victor Angelescu a anunţat decizia radicală luată de club în urma greşelilor de arbitraj din acest sezon: „Să iasă cineva să spună. Ai impresia că îşi bat joc de tine” | VIDEO EXCLUSIV
19:40
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Vlad Dragomir este titular
19:30
Ilinca Amariei, implicată în cel mai mediatizat accident al momentului
19:10
Echipa de care Sorin Cârţu se teme în lupta pentru titlu: „Şi-a meritat toate punctele. Îmi place atmosfera din jurul lor” | VIDEO EXCLUSIV
19:00
Incidente violente la Paris, înainte de PSG - Atalanta! 19 suporteri italieni au rost reţinuţi
