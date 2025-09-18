Cursă cu miză majoră pentru Costel Căşuneanu la Râşnov

Primasport.ro, 18 septembrie 2025 22:20

Cursă cu miză majoră pentru Costel Căşuneanu la Râşnov

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
22:20
Cursă cu miză majoră pentru Costel Căşuneanu la Râşnov Primasport.ro
Cursă cu miză majoră pentru Costel Căşuneanu la Râşnov
Acum o oră
22:10
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede pe PrimaSport! Start în Newcastle - Barcelona şi Manchester City - Napoli Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede pe PrimaSport! Start în Newcastle - Barcelona şi Manchester City - Napoli
Acum 2 ore
21:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede pe PrimaSport! Final de infarct în Copenhaga - Leverkusen Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede pe PrimaSport! Final de infarct în Copenhaga - Leverkusen
21:20
Gigi Becali a dat undă verde! Schimbare radicală la FCSB: „Ne întoarcem la vechile obiceiuri începând din sezonul ăsta” Primasport.ro
Gigi Becali a dat undă verde! Schimbare radicală la FCSB: „Ne întoarcem la vechile obiceiuri începând din sezonul ăsta”
21:00
Nu a avut milă de Dennis Man, după ce PSV s-a făcut de râs la debutul în Champions League: „Măcelărit imediat!” Primasport.ro
Nu a avut milă de Dennis Man, după ce PSV s-a făcut de râs la debutul în Champions League: „Măcelărit imediat!”
Acum 4 ore
20:50
Marian Iancu ştie ce va face FCSB în acest sezon, chiar dacă echipa lui Gigi Becali e în „subsolul” clasamentului: „Până la Crăciun” Primasport.ro
Marian Iancu ştie ce va face FCSB în acest sezon, chiar dacă echipa lui Gigi Becali e în „subsolul” clasamentului: „Până la Crăciun”
20:40
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede pe PrimaSport! Scor de neprezentare în Belgia Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede pe PrimaSport! Scor de neprezentare în Belgia
20:00
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede pe PrimaSport! Copenhaga deschide scorul în faţa lui Leverkusen Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede pe PrimaSport! Copenhaga deschide scorul în faţa lui Leverkusen
19:50
VIDEO | România, înfrângere în faţa campioanei mondiale Franţa, în primul amical din cele două programate la Oradea Primasport.ro
VIDEO | România, înfrângere în faţa campioanei mondiale Franţa, în primul amical din cele două programate la Oradea
19:10
Mijlocaşul cu peste 120 de meciuri în prima ligă din Serbia a fost prezentat oficial de un club de tradiţie din România: „Bun venit” Primasport.ro
Mijlocaşul cu peste 120 de meciuri în prima ligă din Serbia a fost prezentat oficial de un club de tradiţie din România: „Bun venit”
19:00
OFICIAL | Jose Mourinho a fost prezentat oficial la noua sa echipă: „Voi trăi pentru misiunea mea” Primasport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho a fost prezentat oficial la noua sa echipă: „Voi trăi pentru misiunea mea”
Acum 6 ore
18:50
S-a decis! Ce se întâmplă cu Vadym Kyrychenko, jucătorul pentru care UTA a mers la comisii Primasport.ro
S-a decis! Ce se întâmplă cu Vadym Kyrychenko, jucătorul pentru care UTA a mers la comisii
18:10
Ilie Stan, gata de revenirea în SuperLiga! Echipele care l-au ofertat pe fostul antrenor de la FCSB: „Fotbalul românesc are nevoie de un Ilie Stan, Dorinel Munteanu sau Mircea Rednic” Primasport.ro
Ilie Stan, gata de revenirea în SuperLiga! Echipele care l-au ofertat pe fostul antrenor de la FCSB: „Fotbalul românesc are nevoie de un Ilie Stan, Dorinel Munteanu sau Mircea Rednic”
18:00
Elias Charalambous nu l-a iertat pe Valeriu Iftime! Antrenorul FCSB-ului, reacţie promptă faţă de cele spuse de patronul FC Botoşani: „Am vise mai mari în viaţă, nu legate de alţii şi pline de ură” Primasport.ro
Elias Charalambous nu l-a iertat pe Valeriu Iftime! Antrenorul FCSB-ului, reacţie promptă faţă de cele spuse de patronul FC Botoşani: „Am vise mai mari în viaţă, nu legate de alţii şi pline de ură”
17:30
Continuă curăţenia la CFR Cluj! Jucătorul de 1 milion de euro adus în această vară îşi face bagajele şi pleacă din Gruia Primasport.ro
Continuă curăţenia la CFR Cluj! Jucătorul de 1 milion de euro adus în această vară îşi face bagajele şi pleacă din Gruia
17:10
CFR Cluj continuă ofensiva pe piaţa transferurilor! Atacantul crescut de AC Milan a fost prezentat oficial în Gruia Primasport.ro
CFR Cluj continuă ofensiva pe piaţa transferurilor! Atacantul crescut de AC Milan a fost prezentat oficial în Gruia
Acum 8 ore
16:50
A început destrămarea la FCSB! După Octavian Popescu, încă un jucător al campioanei vrea să plece cu orice preţ Primasport.ro
A început destrămarea la FCSB! După Octavian Popescu, încă un jucător al campioanei vrea să plece cu orice preţ
15:30
Bjorn Borg vorbeşte despre diagnosticul de cancer la prostată Primasport.ro
Bjorn Borg vorbeşte despre diagnosticul de cancer la prostată
Acum 12 ore
14:50
A fost numit arbitrul partidei FC Botoşani - FCSB Primasport.ro
A fost numit arbitrul partidei FC Botoşani - FCSB
14:20
Alexandra Anghel va lupta pentru bronz la CM de la Zagreb Primasport.ro
Alexandra Anghel va lupta pentru bronz la CM de la Zagreb
14:20
Cristian Dumitru, fost jucător la FCSB, a semnat cu o echipă din România Primasport.ro
Cristian Dumitru, fost jucător la FCSB, a semnat cu o echipă din România
13:30
SUA a învins-o pe Kazahstan în sferturile BJK Cup Primasport.ro
SUA a învins-o pe Kazahstan în sferturile BJK Cup
13:00
Sorana Cîrstea, fără replică în faţa Igăi Swiatek Primasport.ro
Sorana Cîrstea, fără replică în faţa Igăi Swiatek
12:40
Dezastru! România, tot mai aproape de cea mai slabă clasare din istorie Primasport.ro
Dezastru! România, tot mai aproape de cea mai slabă clasare din istorie
12:20
Ceahlăul a cerut intrarea în insolvenţă Primasport.ro
Ceahlăul a cerut intrarea în insolvenţă
12:10
Interes foarte scăzut! Câte bilete s-au vândut pentru următorul meci al lui Dinamo Primasport.ro
Interes foarte scăzut! Câte bilete s-au vândut pentru următorul meci al lui Dinamo
11:50
CFR a luat titlul Primasport.ro
CFR a luat titlul
11:20
Octavian Popescu îşi face bagajele! Decizia luată de fotbalistul campioanei României Primasport.ro
Octavian Popescu îşi face bagajele! Decizia luată de fotbalistul campioanei României
11:10
Suspendat pentru nerespectarea obligaţiilor privind localizarea, dublul medaliat olimpic Fred Kerley va participa la Enhanced Games Primasport.ro
Suspendat pentru nerespectarea obligaţiilor privind localizarea, dublul medaliat olimpic Fred Kerley va participa la Enhanced Games
10:50
Messi îşi va prelungi contractul cu Inter Miami Primasport.ro
Messi îşi va prelungi contractul cu Inter Miami
Acum 24 ore
09:30
Cristi Chivu ştie ce are de făcut după victoria cu Ajax! "Nu sunt prost" Primasport.ro
Cristi Chivu ştie ce are de făcut după victoria cu Ajax! "Nu sunt prost"
09:20
Spania ameninţă ca va boicota Campionatul Mondial în cazul calificării Israelului Primasport.ro
Spania ameninţă ca va boicota Campionatul Mondial în cazul calificării Israelului
00:00
VIDEO | Cristi Chivu, victorie la debutul pe banca lui Inter în Champions League Primasport.ro
VIDEO | Cristi Chivu, victorie la debutul pe banca lui Inter în Champions League
17 septembrie 2025
23:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Ajax - Inter, în direct la PS1 Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Ajax - Inter, în direct la PS1
23:30
Record absolut de competiţii sub egida FRAS: în weekend vor avea loc 13 evenimente. Vor concura 670 de sportivi Primasport.ro
Record absolut de competiţii sub egida FRAS: în weekend vor avea loc 13 evenimente. Vor concura 670 de sportivi
23:10
Dejan Milovanovic, fost internaţional sârb, a încetat din viaţă la doar 41 de ani Primasport.ro
Dejan Milovanovic, fost internaţional sârb, a încetat din viaţă la doar 41 de ani
Ieri
22:40
Petrolul Ploieşti a luat hotărârea! Antrenorul care va sta pe bancă etapa viitoare Primasport.ro
Petrolul Ploieşti a luat hotărârea! Antrenorul care va sta pe bancă etapa viitoare
22:20
Baschet feminin: Sepsi Sf. Gheorghe – Galatasaray, scor 48-81, în turul preliminar al Euroligii Primasport.ro
Baschet feminin: Sepsi Sf. Gheorghe – Galatasaray, scor 48-81, în turul preliminar al Euroligii
22:20
JO 2028: Vânzarea biletelor va începe în 2026. Preţul minim, 28 de dolari Primasport.ro
JO 2028: Vânzarea biletelor va începe în 2026. Preţul minim, 28 de dolari
22:10
Dinamo Bucureşti, a doua înfrângere consecutivă în grupa A a Ligii Campionilor Primasport.ro
Dinamo Bucureşti, a doua înfrângere consecutivă în grupa A a Ligii Campionilor
22:10
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Ajax - Chivu, în direct la PS1 Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Ajax - Chivu, în direct la PS1
21:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Pafos obţine un punct în inferioritate numerică Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Pafos obţine un punct în inferioritate numerică
21:40
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Dragomir, aproape de gol Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Dragomir, aproape de gol
21:30
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Al doilea cartonaş roşu acordat în Grecia Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Al doilea cartonaş roşu acordat în Grecia
21:20
O nouă lovitură dată de Universitatea Craiova! Atacantul brazilian a ajuns sub comanda lui Mirel Rădoi şi urmează să fie prezentat oficial Primasport.ro
O nouă lovitură dată de Universitatea Craiova! Atacantul brazilian a ajuns sub comanda lui Mirel Rădoi şi urmează să fie prezentat oficial
20:30
Lovitură pentru Real Madrid! Starul lui Xabi Alonso s-a rupt la debutul în Champions League şi e OUT mai bine de o lună Primasport.ro
Lovitură pentru Real Madrid! Starul lui Xabi Alonso s-a rupt la debutul în Champions League şi e OUT mai bine de o lună
20:20
Semnal de alarmă tras de Sorin Cârţu! Ce sfat i-a dat oficialul Craiovei lui Mirel Rădoi: „Aşa aş vrea să-l văd tot timpul! Aici e toată cheia” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Semnal de alarmă tras de Sorin Cârţu! Ce sfat i-a dat oficialul Craiovei lui Mirel Rădoi: „Aşa aş vrea să-l văd tot timpul! Aici e toată cheia” | VIDEO EXCLUSIV
20:00
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Vlad Dragomir, aproape să înscrie Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Vlad Dragomir, aproape să înscrie
19:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Au început primele meciuri ale zilei Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Au început primele meciuri ale zilei
19:40
Rapid se revoltă! Victor Angelescu a anunţat decizia radicală luată de club în urma greşelilor de arbitraj din acest sezon: „Să iasă cineva să spună. Ai impresia că îşi bat joc de tine” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Rapid se revoltă! Victor Angelescu a anunţat decizia radicală luată de club în urma greşelilor de arbitraj din acest sezon: „Să iasă cineva să spună. Ai impresia că îşi bat joc de tine” | VIDEO EXCLUSIV
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.