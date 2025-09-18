Dinamo, anunț de ultimă oră Comunicatul clubului: „Avem încredere că aceste modificări vor aduce claritate”
Clubul Dinamo și-a arătat susținerea față de modificarea Legii nr. 4/2008.
Unde joacă FCSB și Dinamo? Arena Națională va fi indisponibilă o lună, după noul concert anunțat azi: „Normal că ne afectează” # Golazo.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, și Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, au comentat situația creată de concertele Metallica și Iron Maiden.
România - Franța 25-32 Dominație totală a campioanei mondiale » Două jucătoare au început să plângă # Golazo.ro
România - Franța 25-32. Campioana mondială a dictat ritmul pe toată durata partidei.
Polițiști pe străzi și forțe antirevoltă Cum vor fi primiți fanii FCSB la meciul din Europa League: parcare la 4km distanță + așteptați la fabrica de bere # Golazo.ro
Oficialii din Deventer îi așteaptă pe suporterii celor de la FCSB să viziteze orașul, înaintea duelului cu Go Ahead Eagles.
Dănciulescu a găsit „vinovații” Fostul atacant crede că jucătorii U21 de la FCSB nu se ridică la nivelul echipei: „Rar joacă 11 la 11” # Golazo.ro
Fostul atacant Ionel Dănciulescu (48 de ani), consideră că rezultatele slabe înregistrate de FCSB sunt influențate de regula U21.
Guardiola atacă Antrenorul lui City nu a uitat de suspendarea pentru dopaj și critică Federația: „Problema era la Milano” # Golazo.ro
Pep Guardiola (54 de ani) a lansat un atac către Federația Italiană de Fotbal, cu privire la cazul de dopaj în care a fost implicat în 2001.
Liga Campionilor LIVE de la 19:45 » City - Napoli și Newcastle - Barcelona, capetele de afiș ale serii # Golazo.ro
Club Brugge – Monaco și Copenhaga – Leverkusen deschid seria de meciuri de joi în Liga Campionilor, de la ora 19:45. Capetele de afiș ale serii sunt confruntările Manchester City – Napoli și Newcastle – Barcelona. Toate partidele vor fi disponibile în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct la pe Digi Sport și Prima Sport.
Colaborare FRF - DIICOT Doi federali au contribuit la condamnarea fostului avocat al ”clanului Cămătarilor” pentru trafic de influență » Filmul evenimentelor # Golazo.ro
Un dosar de corupție judecat de Tribunalul București a adus în prim-plan, în mod surprinzător, Federația Română de Fotbal (FRF).
A ajuns în Liga 3 Fotbalistul care a promovat cu Dinamo și era văzut ca un tânăr talent a semnat azi contractul # Golazo.ro
Valentin Borcea (23 de ani) a semnat cu Unirea Alba Iulia, în Liga 3.
Mourinho, prezentat la Benfica Tehnicianul a fost luat la țintă de președintele lui Fener: „Ciudată coincidență! Parcă a plănuit totul” # Golazo.ro
Tehnicianul Jose Mourinho (62 de ani) a semnat cu Benfica. Fostul antrenor a sosit deja la Lisabona, unde a fost prezentat oficial.
România, OUT din top 50 „Tricolorii” se apropie de cea mai slabă clasare FIFA din istorie # Golazo.ro
România este aproape de cea mai slabă clasare din istorie, după ce a căzut pe locul 51 în clasamentul FIFA.
Atacuri înainte de Botoșani - FCSB Elias Charalambous, schimb de replici cu Valeriu Iftime: „Nu mă cobor la acest nivel” / „Ăsta nu e antrenor” # Golazo.ro
Elias Charalambous i-a răspuns lui Valeriu Iftime după ce acesta a declarat că vrea să bată FCSB, ca mai apoi cipriotul să fie demis.
Bilete la România - Rep. Moldova Cât costă și când se pun în vânzare » Concerte în fața Arenei Naționale. Cine va cânta # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat când se pun în vânzare biletele pentru meciul amical cu Republica Moldova, care se va disputa pe 9 octombrie, de la 21:00, pe Arena Națională.
FRF a decis Ce se va întâmpla cu transferul lui Vadym Kyrychenko la Dinamo, care fusese contestat de UTA Arad # Golazo.ro
Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF (CNSL) a luat o hotărâre în privința transferului lui Vadym Kyrychenko de la UTA Arad la Dinamo.
CFR, de Cartea Recordurilor! Clujenii au schimbat un lot întreg vara asta: au ajuns la transferul #20, un italian din Serie C » Lista completă # Golazo.ro
CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Iacopo Cernigoi (30 de ani), atacant care a jucat doar în Italia de-a lungul carierei sale.
Ce se întâmplă cu FCSB? Întrebarea care îl neliniștește pe Elias Charalambous înainte de meciul cu Botoșani # Golazo.ro
Elias Charalambous (44 de ani), antrenor la FCSB, a susținut joi conferința de presă premergătoare meciului cu FC Botoșani, din etapa 10 a Ligii 1.
Edgar Davids, „prădat” O prietenă dragă a legendarului fotbalist i-a furat 37 de tablouri » Ce s-a întâmplat cu operele de o valoare uriașă # Golazo.ro
Fostul internațional olandez Edgar Davids (52 de ani) a fost „prădat” de o cunoștință în care avea încredere.
Lionel Messi a decis! Starul argentinian știe la ce club vrea să-și încheie cariera » Anunț de ultimă oră # Golazo.ro
Presa internațională anunță că Lionel Messi (38 de ani) își va prelungi contractul cu Inter Miami.
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre „Wish You Were Here”, al 9-lea album de studio Pink Floyd.
Boxer asasinat! Un sportiv de 21 de ani a fost găsit înfășurat într-o pătură la granița dintre SUA și Mexic » Detalii macabre # Golazo.ro
Jesus Ivan Mercado, un boxer în vârstă de 21 de ani, a fost găsit mort la marginea unei autostrăzi din Mexic.
Dinamo nu prezintă interes „Câinii” nu înțeleg de ce fanii nu vin la meci: „Mult sub așteptări” » Câte bilete s-au vândut pentru partida cu Farul # Golazo.ro
Dinamo nu înțelege de ce prezența fanilor în meciurile de acasă este tot mai scăzută, în ciuda performanțelor foarte bune pe plan intern.
Se retrage Spania?! Guvernul de la Madrid amenință că va boicota CM 2026 , dacă Israel se va califica: „Cu Rusia de ce s-a putut?” # Golazo.ro
Spania ar putea boicota Campionatul Mondial din vara anului viitor, dacă Israel se va califica la turneul final.
„Ai antrena FCSB?” Răspunsul neașteptat dat de Leo Grozavu. Nu a ezitat să-l critice pe finanțatorul campioanei # Golazo.ro
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a fost întrebat dacă ar antrena FCSB.
Ce riscă Liverpool „Cormoranii” ar putea fi sancționați după ce Diego Simeone a făcut scandal pe Anfield » Ce spune regulamentul UEFA # Golazo.ro
Și Liverpool ar putea fi sancționată după ce Diego Simeone (55 de ani) a avut o altercație cu fanii la finalul partidei de pe Anfield.
Noul obicei al lui Luis Enrique FOTO. De unde a văzut prima repriză a meciului PSG - Atalanta : „De aici pot controla totul!” # Golazo.ro
Luis Enrique a urmărit prima repriză a meciului dintre PSG și Atalanta din Liga Campionilor din tribună.
Lăcătuș îl înțeapă pe Becali Fostul jucător, după ce Olaru a amenințat că se lasă de fotbal: „Nu e rău să transmită un mesaj patronului” # Golazo.ro
Marius Lăcătuș (61 de ani), fostul antrenor de la FCSB, i-a dat dreptate lui Darius Olaru (27 de ani), după ce jucătorul a fost nemulțumit de poziția pe care a folosit la meciul cu Csikszereda.
Simeone, criză de nervi! FOTO. A fost la un pas să se ia la bătaie cu fanii lui Liverpool. Gestul care l-a scos din sărite pe antrenorul lui Atletico # Golazo.ro
Antrenorul Diego Simeone (55 de ani) a fost eliminat în finalul partidei dintre Liverpool și Atletico Madrid, după ce a avut un conflict cu fanii gazdelor.
Au coborât din avion în lenjerie intimă! FOTO. Jucătorii lui AS Monaco au rămas fără aer condiționat și s-au dezbrăcat la bustul gol # Golazo.ro
Zborul de miercuri al echipei AS Monaco spre Bruges, pentru meciul din Liga Campionilor, a fost anulat din cauza unei probleme cu aerul condiționat.
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! INML a confirmat: Toto a consumat cocaină. Va sta 30 de zile după gratii » Riscă o pedeapsă mare # Golazo.ro
Toto Dumitrescu (27 de ani), fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu (56 de ani), a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost implicat într-un accident rutier.
„Acesta este Inter!” Cristi Chivu nu s-a ferit după ce și-a învins fosta echipă: „Excepționali!” » Pe cine a remarcat în mod special # Golazo.ro
Cristi Chivu (44 de ani) s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor lui Inter în meciul de miercuri cu Ajax, scor 2-0.
Directorul FBI, gafă în Senat! Conservatorul Kash Patel a purtat însemnul lui Liverpool la audiere, un club care e contra politicii lui Trump # Golazo.ro
Kash Patel, directorul FBI din februarie, cunoscut în trecut pentru promovarea mai multor teorii ale conspirației, a apărut marți la audierea în Senatul american purtând un accesoriu vestimentar al lui Liverpool.
Kolstad - Dinamo 31-28 „Dulăii” au pierdut din nou în Liga Campionilor EHF și au ajuns la trei eșecuri consecutive în toate competițiile » Reacțiile fanilor # Golazo.ro
Kolstad - Dinamo 31-28. Un nou eșec pentru „alb-roșii” în Liga Campionilor.
Arbitrii români, seară dificilă Istvan Kovacs, salvat de VAR în Liga Campionilor + Și Marian Barbu a verificat 3 faze # Golazo.ro
Primele meciurile de miercuri seară, Slavia Praga-Bodo/Glimt 2-2 și Olympiacos-Pafos 0-0, din Liga Campionilor nu au dus lipsă de faze controversate.
Craiova ține pasul cu CFR Cluj Oltenii au transferat un tânăr brazilian de perspectivă. Cine a făcut anunțul # Golazo.ro
Ramon Gomes de Lima (19 ani) este noul jucător al celor de la Universitatea Craiova.
Eșec drastic pentru Lucescu Antrenorul admite: „Este o rușine”. Reacțiile presei locale: „Prăbușire imprevizibilă. Consecință a rotației lui Răzvan” # Golazo.ro
Levadiakos - PAOK 4-1. Meci dezastruos al echipei lui Răzvan Lucescu în prima etapă din Cupa Greciei.
FCSB, dată în judecată Fostul jucător al campioanei României acuză clubul » Câți bani solicită # Golazo.ro
Andrei Vlad, actual jucător la Aktobe, a dat-o în judecată pe FCSB.
Plan de redresare Clubul de tradiție are datorii imense și va intra în insolvență: președintele vrea să convingă finanțatorul să dea bani în continuare # Golazo.ro
Angelo Alistar, președintele Ceahlăului Piatra Neamț, speră să îl convingă pe Anton Măzărianu să o mai susțină financiar.
Dezastru pentru Blănuță! FOTO: Luat deja în vizor de fanii lui Dinamo Kiev, atacantul român și-a dat autogol în ultimul meci al echipei # Golazo.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) și-a dat autogol în partida de Cupă jucată de Dinamo Kiev miercuri.
Dezvăluirile Simonei Halep Decizia care a fost cel mai greu de luat: „Am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă” # Golazo.ro
Simona Halep (33 de ani) a vorbit despre provocările din carieră și momentele dificile cu care s-a confruntat în tenis.
„Cel mai nebunesc lucru” Taylor Townsend, reacție după ce a criticat mâncarea de la Billie Jean King Cup: „Aceşti oameni ucid broaşte-taur” # Golazo.ro
Taylor Townsend (29 de ani, #116 WTA) și-a cerut scuze după ce a criticat mâncarea servită la Billie Jean King Cup.
Angelescu îl laudă pe Rădoi Președintele Rapidului apreciază reacțiile agresive ale antrenorului de la Craiova: „I-aș fi zis să mai dea de vreo două ori cu pumnul” # Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a lăudat parcursul lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, în acest sezon.
„Nu avem cum să mai fim prieteni” Victor Angelescu, despre momentul care a stricat relația sa cu Andrei Nicolescu # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre relația actuală pe care o are cu Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo.
În stare gravă Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați # Golazo.ro
Florin Marin (72 de ani), fost jucător la Rapid și Steaua și antrenor la mai multe echipe din Liga 1, printre care și Dinamo, se confruntă cu probleme mari de sănătate.
Stadion rămas fără constructor O firmă acceptată de CNI a intrat în faliment: ce urmează pentru arena echipei de tradiție din România # Golazo.ro
Startul lucrărilor la noul stadion Corvinul riscă să se prelungească și mai mult din cauza falimentului unuia dintre constructorii angajați de CNI.
O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află # Golazo.ro
Șoferița aflată în mașina lovită de Toto, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, este o jucătoare de tenis aflată în activitate.
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc # Golazo.ro
Comisia de Disciplină a FRF a luat o hotărâre în privința clubului Csikszereda după ce a promovat Ținutul Secuiesc.
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului # Golazo.ro
Clubul Real Salt Lake și-a cerut scuze după ce a dat afară din stadion un suporter care purta o șapcă „MAGA”.
Diagnosticul lui Trent Real Madrid a anunțat rezultatele investigațiilor după accidentarea din meciul cu Marseille. Când ar putea reveni # Golazo.ro
Trent Alexander-Arnold (26 de ani) s-a accidentat în startul partidei din Liga Campionilor cu Olympique Marseille, scor 2-1.
„Femeile trag la fotbaliști” Marian Aliuță, despre singurul viciu cu care s-a confruntat în cariera sa: „Toți bărbații fac asta” # Golazo.ro
Marian Aliuță (47 de ani) a vorbit, în episodul 10 al seriei „Lumini și Umbre”, proiect GOLAZO.ro, despre singurul „viciu” pe care l-a avut: femeile
Acuzat de neprofesionalism Reghecampf, în conflict cu staff-ul și jucătorii de la Al Hilal Omdurman: „Comportamentul iresponsabil” # Golazo.ro
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a fost acuzat de amatorism în procesul de pregătire al finalei CECAFA, pierdută, împotriva celor de la Singida Black Stars.
