Groupama a plătit despăgubiri de circa 2,5 mil. lei, în urma furtunii de la sfârşitul lunii august din Covasna
Ziarul Financiar, 19 septembrie 2025 00:45
Groupama, cel mai mare asigurător din piaţă, a achitat despăgubiri de circa 2,5 mil. lei pentru 84% dintre dosarele de daună deschise în urma fenomenelor meteorologice extreme produse în judeţul Covasna, potrivit informaţiilor transmise de companie.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 2 ore
00:45
Groupama a plătit despăgubiri de circa 2,5 mil. lei, în urma furtunii de la sfârşitul lunii august din Covasna # Ziarul Financiar
Groupama, cel mai mare asigurător din piaţă, a achitat despăgubiri de circa 2,5 mil. lei pentru 84% dintre dosarele de daună deschise în urma fenomenelor meteorologice extreme produse în judeţul Covasna, potrivit informaţiilor transmise de companie.
00:15
Sorin Pâslaru, ZF: Vizită în Chişinău, oraşul florilor, muzicii şi al poeziei. Calea spre modernizare a Republicii Moldova este fără întoarcere, indiferent de rezultatul alegerilor din 28 septembrie. Cafeneaua Gustul Visului, covrigăria La Mămuca, magazinele de confecţii Dininimă sau farmaciile Mama sunt garanţia # Ziarul Financiar
00:15
Urmează joi, 25 septembrie, evenimentul ZF Hi-Tech Innovation Summit 2025 - AI în 2025: realitate vs. promisiuni # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar organizează joi, 25 septembrie, ediţia cu numărul 7 a evenimentului ZF Hi-Tech Innovation Summit care îşi propune să ofere în ediţia din acest an o platformă pentru un dialog pragmatic, menit să separe realitatea de hype în domeniul inteligenţei artificiale (AI) dar şi să aducă în prim-plan proiectele inovative derulate pe plan local de start-up-uri sau corporaţii.
00:15
Momentul „peak oil“, al apusului erei petrolului, este întrevăzut tot mai departe în viitor # Ziarul Financiar
De cât petrol va avea nevoie lumea în viitor? Depinde de momentul în care planeta atinge „peak oil“, acel punct în care consumul ajunge la un maxim şi începe mai apoi să scadă treptat. Dezbaterea privitoare la când s-ar putea întâmpla acest lucru şi ce se va întâmpla mai departe îi preocupă pe savanţi, politicieni şi executivi, dar şi pe acţionari.
00:15
Business sportiv. Sportivii de performanţă, tot mai mulţi. Federaţiile sportive au avut o creştere a numărului de sportivi legitimaţi, atingând cel mai mare nivel din ultimele trei decenii # Ziarul Financiar
Numărul de sportivi legitimaţi a crescut cu aproape 9% într-un singur an, ajungând la 378.000 de sportivi înregistraţi în cadrul federaţiilor sportive locale, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.
00:15
ZF Agropower. Doru Gheorghe, fermier din Călăraşi: Am vrea să facem împăduriri, există fonduri, dar dacă anul viitor ne trezim că guvernul taie subvenţia? # Ziarul Financiar
Doru Gheorghe, administrator al Agro Fondinvest din Călăraşi, care lucrează circa 500 de hectare de teren, spune că ia în calcul să facă câteva perdele forestiere pe anumite terenuri ale fermei, însă este nesigur că programul din PNNR ca sprijină acest demers va mai exista şi subvenţiile vor fi plătite.
00:15
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. De la un start în pandemie la 4 cafenele şi o lecţie de business dură învăţată pe cont propriu. Care este povestea lui Robert Chiriţoiu, unul dintre cei mai tineri francizaţi 5 to go? # Ziarul Financiar
Pentru Robert Chiriţoiu cafeaua de dimineaţă cu colegii s-a transformat într-un business pe cont propriu şi astfel a devenit unul dintre cei mai tineri francizaţi ai reţelei 5 to go. Cum a început totul?
00:15
Bursă. Exclusiv ZF Corporate. Acţiunile Transgaz, cu o creştere de 80%, cele ale One United cu 65% şi Electrica, cele mai bune reveniri de la minimele din 15 mai 2025. La polul opus, o singură companie din cele 20 ale BET este pe minus # Ziarul Financiar
Au trecut cinci luni de la momentul 15 mai 2025, când Bursa de Valori Bucureşti a atins minimele anului, pe fondul unei unde de pesimism ce traversa societatea şi economia.
00:15
Daniela Schoppmeyer a absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti în 2003 şi conduce din 2015 businessul Faberrom, compania care reprezintă moştenitorul fostului gigant textil APACA. În paralel cu activitatea managerială, Daniela Schoppmeyer este şi o pasionată de tenis, clasificată pe locul 14 în clasamentul ITF Singles la categoria de peste 45 de ani.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Maioreanu, eToro: Perspectivele de creştere ale bursei locale vor depinde foarte mult de pachetul de măsuri pe care guvernul Bolojan îl va aproba şi de ceea ce va face Parlamentul în zona legislativă # Ziarul Financiar
Perspectivele bursei locale sunt strâns legate de deciziile guvernamentale şi de stabilitatea legislativă din România, iar investitorii privesc cu prudenţă evoluţiile din România.
00:15
ZF Private Health. Profesorul şi medicul urolog Nicolae Crişan, Medicover Cluj: „Robotul da Vinci perfecţionează gestul chirurgului, care are posibilitatea să îşi depăşească limitele. Tinerii s-au dezvoltat digital, iar pentru ei utilizarea acestor tehnologii este extrem de facilă“ # Ziarul Financiar
Chirurgia robotică nu mai este un concept al viitorului, ci o realitate prezentă în unele centre, precum cel din cadrul spitalului Medicover din Cluj-Napoca, unde se fac zilnic trei sau patru intevenţii cu ajutorul robotului da Vinci.
00:15
Datele statistice publicate cu o oarecare întârziere de Ministerul Finanţelor indică faptul că pe parcursul primelor luni din acest an investitorii străini au făcut un pas în spate şi şi-au redus expunerea pe titlurile de stat româneşti, plasamentele lor scăzând sub 20% din datoria publică, până la 19% în luna mai 2025.
00:15
Producătorii de mobilă: Avem nevoie de un regulament al noului Cod silvic pentru a avea acces la materie primă de calitate # Ziarul Financiar
Industria mobilei, una dintre puţinele pe excedent comercial, are nevoie de susţinere concretă din partea guvernului, după modelul altor ţări care fie au declarat acest sector ramură strategică a economiei, fie au pus pe primele locuri în criteriile de la licitaţiile publice ca bunurile să fie produse local, au spus producătorii în cadrul conferinţei de deschidere a evenimentului
00:15
Bursă. Finanţe personale. Acţiunile Transgaz, cu o creştere de 80%, cele ale One United cu 65% şi Electrica, cele mai bune reveniri de la minimele din 15 mai 2025 # Ziarul Financiar
Au trecut cinci luni de la momentul 15 mai 2025, când bursa a atins minimele anului. Atunci, rezultatele preliminare ale alegerilor prezidenţiale aduseseră în prim-plan un curent eurosceptic, care punea sub semnul întrebării orientarea prooccidentală a României.
00:15
O veste bună din economie: După căderea din 2024, construcţiile îşi revin – un plus spectaculos de 40% în iulie, an/an # Ziarul Financiar
După căderea de 6% din 2024, sectorul construcţiilor îşi revine. Creşterile sunt impresionante. INS (Institutul Naţional de Statistică) arată o creştere a sectorului de 41% în iulie 2025 faţă de iulie 2024.
00:15
ZF IT Generation. Noul pariu al lui Eduard Burghelia, fondatorul Confidas, este Nommy - o aplicaţie care încurajează descoperirea de restaurante: „Avem 50 de restaurante în aplicaţie şi vrem să ajungem la 300 până la final de an“ # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Nommy, fondat de antreprenoul român Eduard Burghelia cunoscut pentru proiectul său Confidas vândut către Termene.ro în 2023, a dezvoltat o aplicaţie de tip lifestyle care îşi propune să încurajeze oamenii să descopere restaurante noi.
00:15
Business sportiv. Ce este wakeboardul şi cum a ajuns România să fie gazda unei competiţii de nivel internaţional la această disciplină? „Numărul sportivilor amatori se dublează de la an la an. Oamenii sunt dispuşi să călătorească şi câteva ore pentru a încerca acest sport“ # Ziarul Financiar
Wakeboardin-ul, un sport nautic practicabil fie tras de o barcă specială, fie printr-un sistem de cablu, a făcut primii paşi în România în 1992, când Codru Popescu a înfiinţat Şcoala de Schi Nautic Snagov Parc pe lacul Snagov, un centru echipat cu apartură modernă la acea vreme. Şcoala a adus primele plăci de wakeboard din ţară, iar sportul a început să capete din ce în ce mai mulţi adepţi.
00:15
Via Transilvanica – drumul care uneşte comunităţi şi businessuri. Mihai Lehene, fondatorul Romanian United Foundation (RUF): Avem proiecte pentru studenţii români care locuiesc în străinătate, pe care ne dorim să îi conectăm cu ţara şi cu traseul Via Transilvanica # Ziarul Financiar
Mihai Lehene, fondatorul Romanian United Foundation (RUF), stabilit în Chicago, spune că are proiecte pentru studenţii români care locuiesc în străinătate, pe care vrea să îi conecteze cu ţara şi cu traseul Via Transilvanica. El şi echipa lui au adus în România grupuri de tineri români din întreaga lume, contribuind la dezvoltarea proiectelor educative şi de voluntariat.
00:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect CEC Bank & ZF. Alexandru Păun, Blue River: România ar fi trebuit să fie un hub regional de transport de foarte mult timp. Avem un mare avantaj: portul Constanţa # Ziarul Financiar
Portul Constanţa ar putea transforma România în centrul logistic al regiunii, dar potenţialul său rămâne neexploatat, consideră Alexandru Păun, directorul şi cofondatorul Blue River, compania cu cea mai mare flotă de camioane electrice din România. După un sfert de secol în transporturi, antreprenorul vede în infrastructura portuară avantajul competitiv pe care ţara noastră îl iroseşte.
00:15
Cum a ajuns deja „faimosul“ avocado vinovat de deficitul României? Fructul exotic contribuie cu 3% la importurile de fructe şi legume şi cu nici 0,5% la cele agroalimentare. Deficitele mari pe fructe provin de la importurile de mere, struguri şi piersici de fapt # Ziarul Financiar
Avocado, un fruct exotic care a fost pus tot mai des în coşul de cumpărături de români în ultimii ani, ar dezechilibra balanţa comercială cu produse agroalimentare a României, în special în categoria de legume şi fructe, acolo unde importurile anuale sar de 1,5 miliarde de euro, consideră Florin Ionuţ Barbu, ministrul agriculturii. Însă, statistica îl contrazice.
Acum 4 ore
23:30
23:30
Cancelarul german Friedrich Merz vrea o „toamnă a reformelor“ pentru a resuscita cea mai mare economie europeană # Ziarul Financiar
Într-o dezbatere târzie privind bugetul pe 2025 în parlamentul german, cancelarul Friedrich Merz a anunţat că intenţionează să implementeze „reforme îndrăzneţe“, dar nu a oferit prea multe detalii în această privinţă, scrie Euractiv.
Acum 6 ore
20:15
Acum 8 ore
19:45
19:45
19:15
19:15
GEN Z Lifestyle. De ce te simţi ca un bătrân dacă ai doar 18 ani? De la schimbarea stilului de parenting până la accesul instant la informaţie, toate adaugă ani la vârsta reală din buletin # Ziarul Financiar
„Circa 86% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 34 de ani chestionaţi la nivel global se consideră adulţi, iar 40% se simţeau adulţi la vârsta de 18 ani“, se arată în studiul The first global generation (Prima generaţie globală) realizat de EY. Studiul atinge mai multe tendinţe, dar arată schimbările majore pe care Gen Z alături de tehnologie le aduc în societate.
19:15
19:15
19:00
19:00
19:00
18:45
GEN Z Sondaje. Provocările financiare rămân o povară: câţi dintre voi vă confruntaţi lunar cu probleme cu banii? # Ziarul Financiar
În fiecare săptămână, ZF va derula pe platformele sale de social media câte un sondaj prin care încercăm să te cunoaştem mai bine astfel încât să „croim“ conţinutul pe care îl livrăm exact pe măsura ta.
18:15
Uniqa Asigurări şi Uniqa Asigurări de Viaţă au încheiat S1/2025 cu un volum al subscrierilor cumulat de 80 mil. euro, în creştere cu 18%. Profitul net s-a dus la 12 mil. euro, în creştere cu 40% # Ziarul Financiar
Uniqa Asigurări şi Uniqa Asigurări de Viaţă au încheiat primul semestru (S1) din 2025 cu un volum cumulat al subscrierilor de 80 mil. euro, înregistrând un avans de 18% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii companiei. În ceea ce priveşte profitul net statutar, cele două companii Uniqa au ajuns la finalul lunii iunie 2025 la 12 mil. euro, însemnând un avans de 40% comparativ cu S1/2024.
18:00
Acum 12 ore
17:45
Cum arată recrutarea în industria construcţiilor şi instalaţiilor? Uniprest Instal, cu 260 de angajaţi pe piaţa locală: Am recrutat 50 de oameni până acum în 2025, continuăm recrutarea, dar găsim cu greu personal calificat # Ziarul Financiar
Piaţa muncii din construcţii şi instalaţii rămâne tensionată în 2025: companiile recrutează, dar întâmpină dificultăţi tot mai mari în a găsi personal calificat, mai ales pentru poziţiile tehnice. Uniprest Instal, companie din Târgu-Mureş, parte a grupului olandez Rensa, care are în prezent 260 de angajaţi, susţine că recrutarea continuă pentru acest sector, dar că procesul este îngreunat de lipsa de specialişti.
17:45
17:45
17:15
Claudiu Trandafir, Ofertebancare.ro: Românii vor continua să facă achiziţii imobiliare. Încă este posibil. Încă îşi pot permite să facă. Piaţa imobiliară din România are o cerere mult mai mare decât oferta. Doar dacă BNR va avea o reacţie de scădere agresivă a dobânzii de referinţă, atunci cu siguranţă ne vom aştepta şi la nişte scăderi ale costurilor de creditare # Ziarul Financiar
Românii vor continua să facă achiziţii imobiliare pentru că încă este posibil şi încă îşi pot permite să facă astfel de achiziţii, a spus Claudiu Trandafir, expert financiar şi fondator Ofertebancare.ro, în cadrul evenimentului de lansare a platformei.
17:00
17:00
Care sunt cele nouă companii care s-au înscris la licitaţia pentru proiectarea noului terminal de la aeroportul Henri Coandă şi ce afaceri au? # Ziarul Financiar
Nouă companii din domeniul ingineriei şi proiectării s-au înscris la licitaţia pentru proiectarea noului terminal de la aeroportul Henri Coandă (Otopeni), un contract de 40 de mil. euro.
16:30
16:30
16:15
16:00
Keshorn Walcott a devenit campion mondial la aruncarea suliţei, la 13 ani de la titlul olimpic # Ziarul Financiar
Atletul din Trinidad şi Tobago Keshorn Walcott a cucerit joi al doilea său titlu global, impunându-se în proba de aruncare a suliţei la Campionatele Mondiale de atletism de la Tokyo, cu o performanţă de 88,16 metri, într-o finală în care principalii favoriţi au fost departe de medalii.
16:00
16:00
15:15
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.