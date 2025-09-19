Țările care au spus „nu” schimbării orei: ce efecte au resimțit oamenii și ce s-a constatat. Exemplul Turciei
Adevarul.ro, 19 septembrie 2025 04:15
Află care țări au renunțat la schimbarea orei, de ce au luat această decizie și ce efecte reale au resimțit oamenii: somn perturbat, probleme de sănătate, siguranță și exemple de succes, precum Turcia.
• • •
Acum 15 minute
04:45
Exercițiul care arde grăsimea în timp ce respiri. Cum să arzi calorii și să tonifiezi corpul în doar 30 de minute pe zi # Adevarul.ro
Descoperă pozițiile de yoga care ard grăsimea și tonifiază corpul: exercițiul principal și alte 5 posturi recomandate de experți pentru slăbit rapid și sănătos.
Acum o oră
04:15
Acum 2 ore
03:45
În epoca dronelor, războiul se mută sub pământ: Cum se pregătesc Ucraina și aliații pentru confruntările subterane cu Rusia # Adevarul.ro
După aproape patru ani de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, Federația Rusă a încercat de cel puțin trei ori să pătrundă în pozițiile ucrainene prin rețele subterane – fie prin conducte industriale, fie prin tuneluri de canalizare.
Acum 4 ore
02:45
China deschide ruta Arctică spre Europa. Comerțul mondial urcă spre Polul Nord pe măsură ce ghețurile se topesc # Adevarul.ro
Ceea ce părea, până recent, o fantezie geopolitică cu accente climatice începe să prindă contur: China testează, în aceste zile, o rută comercială rapidă spre Europa, le-a lungul coastei nordice a Rusiei
02:15
Israelul anunță punerea în funcțiune a unei arme laser capabile să intercepteze drone și rachete. Cost: sub 5 dolari pe lovitură # Adevarul.ro
Odată cu lansarea oficială a sistemului „Iron Beam”, Israelul devine prima țară care integrează operațional o armă cu energie direcționată în apărarea antiaeriană.
01:45
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg # Adevarul.ro
Una dintre cele mai populare plaje din Thassos, insula grecească preferată de români, ascunde un pericol mortal pentru turiști. Un român a vorbit despre „ucigașul tăcut” care poate să-și transforme vacanța într-un coșmar.
01:15
Revelația unui cunoscut vlogger englez care s-a încăpățânat să viziteze România: „E un loc care deschide ochii, frate” # Adevarul.ro
Un tânăr britanic, Steven Vern, a ajuns în România și a vizitat orașe ca București, Cluj și Sibiu. Englezul a comparat Bucureștiul cu Londra și Birmingham, iar concluzia sa este suprinzătoare pentru mulți.
Acum 6 ore
00:45
Tribul enigmatic al „vikingiilor” din inima Asiei. Secretele tulburătoare ale cele mai misterioase populații de pe Terra # Adevarul.ro
Una dintre cele mai misterioase descoperiri din istoria omenirii a avut loc în Bazinul Tarim din nord-vestul Chinei. Este vorba despre un număr însemnat de mumii, păstrate în mod natural în deșert, aparținând unei populații enigmatice, fără nicio legătură cu cele asiatice.
00:15
19 septembrie: Ziua în care a fost fondat Consiliul Europei. Discursul memorabil ținut de Winston Churchill la Universitatea din Zürich # Adevarul.ro
La data de 19 septembrie 1946 a fost fondat Consiliul Europei, în urma unui discurs ținut de Winston Churchill la Universitatea din Zürich, în care marele om de stat britanic a pledat pentru „construirea unui fel de Statele Unite ale Europei” .
00:15
Cât timp petrec online elevii de gimnaziu din România și cu ce efecte. Echilibrul emoțional și sănătatea mintală, evaluate într-un studiu amplu # Adevarul.ro
Un raport amplu în care a fost analizată starea de bine, echilibrul emoțional și sănătatea mintală a elevilor de gimnaziu din România a fost dat publicității. Elevii percep tehnologia ca pe o parte firească a vieții lor, însă dependența digitală poate avea efecte devastatoare.
18 septembrie 2025
23:45
Cum au ajuns deținuții să rezolve problema crizei forței de muncă în România. Cât câștigă un condamnat şi care sunt beneficiile angajatorilor # Adevarul.ro
Penitenciarul Botoșani derulează un program inedit prin care diferiți agenți economici pot folosi legal munca deținuților. Beneficiile sunt multiple, spun reprezentanții penitenciarului. Deținuții câștigă bani și zile de libertate iar patronii forță de muncă eficientă, fără cheltuieli suplimentare.
23:30
Olguța Vasilescu: „Guvernul va cădea dacă premierul Bolojan nu schimbă modul de implementare a reformei administrației” # Adevarul.ro
Primarul municipiului Craiova, Olguța Vasilescu (PSD), a afirmat joi seară, la Antena 3, că actualul Guvern, din care face parte și PSD, ar putea cădea dacă premierul Ilie Bolojan nu își modifică abordarea în ceea ce privește reforma administrației publice locale.
23:30
O fetiță de 7 ani, din comuna Gugești, județul Vrancea, a fost dată dispărută de familie după ce a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai întors, anunță joi seară Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea.
23:15
Doi tineri, inculpați pentru atacul cibernetic care a paralizat timp de trei luni transportul public din Londra # Adevarul.ro
Doi tineri de 18 și 19 ani au fost arestați în Marea Britanie și trimiși în fața instanței, fiind suspectați că au orchestrat un atac cibernetic care a paralizat timp de trei luni serviciile online ale Transport for London.
23:15
Polonia raportează activitate intensificată a dronelor la granița cu Belarus: „Situația rămâne foarte, foarte tensionată” # Adevarul.ro
Varșovia a anunțat joi o intensificare a activității dronelor în apropierea frontierei cu Belarus, după ce granița fusese închisă anterior în contextul exercițiilor militare „Zapad-2025”, desfășurate de Minsk împreună cu Moscova, informează Reuters.
Acum 8 ore
22:45
De ce a ratat Ilie Bolojan întâlnirea de miercuri cu primarii. Explicațiile premierului # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară că nu a refuzat să se întâlnească miercuri cu primarii și că motivul absenței a fost prelungirea unei ședințe la Parlament.
22:30
Strategia prin care UE îl poate doborî pe Putin cu propriile arme. Planul ingenios gândit de o româncă expertă în analize de risc # Adevarul.ro
Politologul Veronica Anghel, de la Institutul Universitar European, avertizează, într-o analiză pentru „Adevărul”, că Uniunea Europeană nu are o strategie proprie în războiul hibrid cu Federația Rusă.
22:15
Horoscop vineri, 19 septembrie. Doi nativi au dezamăgiri în relațiile amoroase. Zodia care își mărește veniturile # Adevarul.ro
Vineri, 19 septembrie, pare o zi norocoasă pentru mai multe zodii. Află ce nativ își mărește venituri. Din păcate, veștile nu sunt grozave pentru doi nativi
22:15
Donald Trump și Melania, forțați să schimbe elicopterul în Marea Britanie din cauza unei „probleme tehnice minore” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump au fost nevoiți să schimbe elicopterul în timp ce părăseau un aeroport din Londra, Marea Britanie.
22:00
Nicușor Dan a desemnat-o pe Oana Gheorghiu, de la Asociația „Dăruiește Viață”, pentru un nou mandat în instituția care acreditează spitalele # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a desemnat-o pe Oana Gheorghiu, vicepreședintele Asociației „Dăruiește Viață”, pentru un mandat de cinci ani în Colegiul Director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS).
22:00
Venus Williams se mărită mâine cu italianul Andrea Preti. Serena le-a făcut „lipeala”: „Ai vrea să vorbim pe WhatsApp?” # Adevarul.ro
Nunta va avea loc într-o locație exclusivistă, cu vedere la Golful Napoli, iar lista invitaților este confidențială.
21:45
Bolojan, despre scenariul unei guvernări PSD-AUR: „Indiferent ce coaliţie s-ar face astăzi, mâine, poimâine, nu ai foarte multe variante” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că stabilitatea politică este esenţială pentru România, iar schimbările de coaliţie nu ar schimba problemele actuale. „Indiferent cine ar fi la guvernare, trebuie să reducem cheltuielile, să atragem fonduri europene şi să eşalonăm investiţiile”, a spus el.
21:15
Primul teatru construit de la zero de comunitate în ultimii 80 de ani, inaugurat în Capitală. De când este așteptat publicul la spectacole # Adevarul.ro
Pe Calea Griviței din București a fost inaugurat „Grivița 53”, primul teatru construit de la zero de comunitate în ultimii 80 de ani. În spatele proiectului stau peste 14.000 de oameni care au cumpărat simbolic câte o cărămidă pentru a-l ridica. Numele lor sunt acum înscrise pe peretele ctitorilor.
21:15
Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimente: „Astfel de decizii nu le luăm pe picior” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că o decizie privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi luată săptămâna viitoare.
Acum 12 ore
20:45
Ilie Bolojan despre reformele și reducerile decise de Guvern: „Fără aceste măsuri, aveam fondurile europene suspendate și intram într-o incapacitate de plată” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat că reformele și reducerile decise de Guvern au fost inevitabile pentru a salva miliarde de euro din PNRR și pentru a evita blocarea fondurilor europene.
20:45
Autoritățile vor finanța în continuare lucrările la prima șosea de mare viteză care va traversa Carpații. De unde vin banii # Adevarul.ro
Autoritățile vor continua să finanțeze lucrările la Autostrada A1, pe tronsonul Sibiu–Pitești, prima șosea de mare viteză care va traversa Carpații.
20:15
Rusia joacă ultima carte în Republica Moldova şi vrea să detoneze alegerile, avertizează Siegfried Mureşan # Adevarul.ro
Federaţia Rusă joacă ultima carte în Republica Moldova, încercând să detoneze alegerile din 28 septembrie, pentru că un guvern pro-european ar închide definitiv drumul Moscovei de a opri parcursul european al ţării, a avertizat, joi, europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan.
20:15
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat că opozantul Mikola Statkevici ar fi refuzat să părăsească țara și s-ar afla din nou în închisoare.
20:15
Două echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Galați și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean au intervenit de urgență în municipiul Galați, după ce un bărbat s-a electrocutat în subteran.
20:00
Un actor din Grey's Anatomy a murit într-un accident de mașină. S-a izbit de o un autoturism care circula pe contrasens # Adevarul.ro
Actorul hollywoodian și fotograful Brad Everett Young a murit în urma unui accident grav de circculație, care a avut loc în Los Angeles.
20:00
Radu Oprea, avertisment pentru USR: „Dacă face această blamare a electoratului PSD, există o singură consecință foarte clară, creșterea AUR” # Adevarul.ro
"Cred că este o temă legată de identitatea USR, care s-a format ca partid politic, având un mesaj puternic anti-PSD. (…) Dacă USR face această blamare a electoratului PSD, există o singură consecință, foarte clară, creșterea AUR,” a avertizat Radu Oprea.
19:45
Trump vrea returnarea bazei aeriene Bagram din Afganistan: „Se află la o oră distanță de locul unde China își produce armele nucleare” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat joi, 18 septembrie, că administrația sa încearcă să recupereze fostul aerodrom american Bagram din Afganistan de la talibani.
19:45
Regele Charles al III-lea și președintele american Donald Trump au fost surprinși într-o discuție discretă la Castelul Windsor.
19:30
Radu Oprea, secretarul general al Guvernului: „Coaliția se poate rupe dacă nu are un candidat comun la Primăria Capitalei” # Adevarul.ro
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a declarat la Interviurile Adevărul cu Irina Petraru că miza alegerilor pentru București pune presiune directă pe coaliția de guvernare.
19:30
Cel mai recent focar de Ebola din Republica Democratică Congo (RDC) a provocat până acum 31 de decese, a anunțat joi Organizația Mondială a Sănătății (OMS).
19:30
Oana Ţoiu, vizită în Statele Unite ale Americii. Va participa la Dineul transatlantic al lui Marco Rubio # Adevarul.ro
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, va reprezenta România la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU în Statele Unite ale Americii.
19:15
Donald Trump și Keir Starmer semnează un acord istoric. Ce au discutat despre conflictul din Ucraina # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump și prim-ministrul britanic Keir Starmer au semnat un „acord de prosperitate tehnologică”.
19:15
Directorul general al Romaero a demisionat. Ministrul Economiei spune că a aflat din presă # Adevarul.ro
Bogdan Costaș a demisionat de la conducerea Romaero, acuzând lipsa de sprijin din partea Ministerului Economiei și avertizând că instabilitatea poate afecta redresarea companiei revenite pe profit după ani de pierderi.
19:00
Doi români din Italia, cercetați pentru tentativă de omor după ce ar fi lovit intenționat cu mașina un bărbat. De la ce a pornit conflictul # Adevarul.ro
Doi români din Italia sunt cercetați pentru tentativă de omor după ce ar fi lovit intenționat cu mașina un bărbat care încercase să oprească un furt într-un supermarket.
19:00
Trump: „Putin m-a dezamăgit”. Președintele american spune că „soldații ruși sunt uciși într-un ritm mai mare decât soldații ucraineni” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, joi, 18 septembrie, în Marea Britanie, într-o conferință de presă comună cu premierul Keir Starmer, că liderul rus Vladimir Putin „l-a dezamăgit”, în contextul demersurilor SUA de a opri războiul purtat de Rusia în Ucraina.
18:45
De ce a donat ministrul Energiei 20% din salariu: „Era ilogic ca eu să cer cuiva să facă ceva fără să fac eu primul” # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat motivul pentru care a decis să doneze 20% din salariu și a precizat ce s-a întâmplat cu banii colectați.
18:45
Interviurile „Adevărul” cu secretarul general al Guvernului, Radu Oprea. „Există riscul ca un milion de români să treacă iarăși sub pragul sărăciei” # Adevarul.ro
Certurile din coaliția de guvernare au ajuns într-un punct critic, odată cu propunerile premierului Ilie Bolojan privind tăierile de personal și disponibilizările din instituțiile publice. n acest context, Irina Petrearu stă de vorbă cu secretarul general al Guvernului, Radu Oprea (PSD).
18:30
Trupa britanică de heavy metal, Iron Maiden, aduce turneul „Run For Your Lives” la Arena Naţională din Bucureşti. Concertul va avea loc pe data de 28 mai 2026.
18:30
Momentul în care şoferiţa beată a accidentat mortal un bărbat aflat pe scuter. A pierdut controlul bolidului și a intrat pe contrasens # Adevarul.ro
Au apărut imagini cu accidentul mortal care a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, pe DN4, în Popeşti Leordeni. O șoferiță beată a pierdut controlul bolidului și a intrat pe contrasens, lovind un bărbat aflat pe scuter.
18:15
Joi, 18 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto Aniversare, care au avut loc duminică, 14 septembrie, Loteria Română a acordat peste 50.200 de câștiguri în valoare totală de peste 4,46 milioane de lei.
18:15
De unde și până când își pot procura elevii abonamentele gratuite pentru transportul public. Anunțul important făcut de CTP # Adevarul.ro
CTP anunță că pe tot parcursul lunii septembrie elevii care au avut abonamente pe mijloacele de transport public pe anul școlar anterior, pot prelungi același abonament la automatele din staţii. Dupa data de 1 octombrie, abonamentele expira si nu se vor mai putea prelungi la automate.
18:15
România, în pericol de blackout dacă închide centralele pe cărbune. Bogdan Ivan: „Negociez cu cei de la Comisia Europeană” # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, avertizează că România se confruntă cu riscul unui blackout dacă închide centralele pe cărbune înainte de finalizarea noilor unități pe gaz.
18:00
Român împușcat într-un centru comercial din Polonia. Agresorul a crezut că e ucrainean # Adevarul.ro
Un cetățean român a fost bătut și împușcat cu un pistol pneumatic în față într-un centru comercial din Wrocław, Polonia.
18:00
Trei bărbați, reținuți după ce au furat stâlpi metalici dintr-un șantier din Capitală. La cât ajunge prejudiciul # Adevarul.ro
Trei bărbați au fost reținuți de autorități, după ce au furat mai mulți stâlpi metalici dintr-un șantier aflat în Sectorul 1, provocând un prejudiciu în valoare de 75.000 de lei.
18:00
Amibă „mâncătoare de creier” a provocat 19 decese, în India. Cum se manifestă infecția # Adevarul.ro
Autorităţile statului indian Kerala, din sudul ţării, au emis o alertă sanitară după ce au înregistrat o creştere a numărului de decese şi de infecţii cauzate de o amibă „mâncătoare de creier”, care s-au dublat faţă de anul 2024.
