China deschide ruta Arctică spre Europa. Comerțul mondial urcă spre Polul Nord pe măsură ce ghețurile se topesc

21:15

Pe Calea Griviței din București a fost inaugurat „Grivița 53”, primul teatru construit de la zero de comunitate în ultimii 80 de ani. În spatele proiectului stau peste 14.000 de oameni care au cumpărat simbolic câte o cărămidă pentru a-l ridica. Numele lor sunt acum înscrise pe peretele ctitorilor.