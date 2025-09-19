Sagrada Familia va deveni cea mai înaltă biserică creștină din Europa odată cu finalizarea turnului central
Adevarul.ro, 19 septembrie 2025 07:45
Constructorii care lucrează la Sagrada Familia din Barcelona se pregătesc să ridice imensul turn central al bisericii. Astfel, Sagrada Familia va deveni cea mai înaltă biserică creștină din Europa.
Acum 5 minute
08:00
Fostul jucător şi antrenor Florin Marin s-a stins din viaţă, joi seară, la vârsta de 72 de ani, în urma unei boli grave.
Acum 30 minute
07:45
Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a fost înregistrat vineri în Pacific, în largul peninsulei Kamceatka din Rusia, declanșând o avertizare de tsunami care între timp a fost ridicată.
07:45
07:45
Statele Unite au anunţat joi că au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin şi a lansatoarelor acestora către Polonia, un membru al NATO la frontiera cu Ucraina, pentru 780 de milioane de dolari.
Acum o oră
07:15
Copiii români, campioni în Europa la carii dentare. „Fondurile de la CAS se epuizează în primele zile. Și mai avem o mare problemă” # Adevarul.ro
România este „campioană” la prevalența cariilor dentare la copiii cu vârste între 1 și 9 ani, în ciuda faptului că în ultimii ani numărul medicilor stomatologi și numărul cabinetelor este în creștere.
Acum 2 ore
07:00
Vremea intră din nou într-un proces de încălzire. Weekendul aduce valori termice mai ridicate decât cele specifice perioadei, anunță Administrația Națională de Meteorologie.
07:00
Hamas avertizează că ofensiva din Gaza City pune capăt speranţei de întoarcere a ostaticilor. „Prizonierii voştri sunt dispersaţi prin cartiere” # Adevarul.ro
Hamas a transmis cel mai puternic mesaj de până acum privind ostaticii israelieni din Gaza, afirmând că incursiunea terestră dispusă de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu în Gaza City înseamnă că Israelul a pierdut orice şansă de a-şi recupera ostaticii din teritoriu, vii sau morți.
06:45
De ce se mândreau bănățenii că sunt „fruncea”. Rețeaua de căi ferate din Banat era cea mai densă din Europa # Adevarul.ro
Banatul păstrează cele mai vechi căi ferate din România. Din rețeaua vastă a liniilor vechi de peste un secol au mai rămas, în afara magistralelor, doar câteva segmente feroviare secundare funcționale, privite astăzi cu interes de turiști și cu nostalgie de localnici.
06:45
Democraţii din congresul SUA vor propune o lege pentru „protejarea libertăţii de exprimare” împotriva lui Donald Trump # Adevarul.ro
Congresmenii democraţi au anunţat joi că vor propune o lege pentru „protejarea libertăţii de exprimare”, ameninţată, în opinia lor, de preşedintele american Donald Trump şi de guvernul său, în special de la asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.
06:45
Văduva lui Charlie Kirk, asasinat săptămâna trecută în SUA, numită la conducerea organizaţiei sale pro-republicane pentru tineret # Adevarul.ro
Erika Kirk, văduva influencerului pro-Trump Charlie Kirk, asasinat săptămâna trecută în Statele Unite, îl va înlocui la conducerea Turning Point USA, organizaţia pe care el o crease pentru a atrage tinerii americani către Partidul Republican, au anunţat joi responsabilii acesteia.
06:30
Guvernul taliban a eliminat din sistemul de predare universitar din Afganistan cărţile scrise de femei, ca parte a unei noi interdicţii care a scos, de asemenea, în afara legii predarea drepturilor omului şi a hărţuirii sexual.
06:15
Cum învingem Rusia în războiul hibrid. Expert în dezinformare: „autoritățile trebuie să contracareze teama, frustrarea, confuzia” # Adevarul.ro
Chiar dacă suntem în război hibrid cu Rusia din 2022, așa cum declara procurorul general Alex Florența, România este dficitară la trei dintre cei patru piloni necesari pentru a învinge într-un astfel de conflict, spune expertul în dezinformare NIcolae Țîbrigan, coordonatorul Digital Forensic Team.
06:15
Brăţara de aur veche de 3.000 de ani, dispărută din Muzeul Egiptean din Cairo pe 9 septembrie, a fost găsită topită de hoţii care au furat-o, potrivit unui anunţ făcut joi de Ministerul egiptean de Interne, relatează Reuters.
Acum 4 ore
05:45
Revolta primarilor PNL. Nu vor să dea oameni afară și-l amenință pe Bolojan că pleacă din partid| SURSE # Adevarul.ro
Mai mulți primari PNL i-au transmis premierului Ilie Bolojan că sunt dispuși să renunțe și la funcțiile vacante, să facă și o economie de 10% la buget, dar să nu fie obligați să concedieze angajați, măsură care le-ar afecta masiv popularitatea pe plan local, susțin surse liberale pentru Adevărul.
05:15
Povestea puțin cunoscută a „femeilor de fier”. Au modelat destinul popoarelor, au cucerit cetăți și au condus armate pe câmpul de luptă # Adevarul.ro
Războiul nu a fost doar o lume a bărbaților. De-a lungul istoriei, femeile s-au dovedit la fel de capabile acționând ca generali, oameni politici și cuceritori. Povestea lor puțin cunoscută publicului larg este de-a dreptul fascinantă și motivațională.
04:45
Exercițiul care arde grăsimea în timp ce respiri. Cum să arzi calorii și să tonifiezi corpul în doar 30 de minute pe zi # Adevarul.ro
Descoperă pozițiile de yoga care ard grăsimea și tonifiază corpul: exercițiul principal și alte 5 posturi recomandate de experți pentru slăbit rapid și sănătos.
04:15
Țările care au spus „nu” schimbării orei: ce efecte au resimțit oamenii și ce s-a constatat. Exemplul Turciei # Adevarul.ro
Află care țări au renunțat la schimbarea orei, de ce au luat această decizie și ce efecte reale au resimțit oamenii: somn perturbat, probleme de sănătate, siguranță și exemple de succes, precum Turcia.
Acum 6 ore
03:45
În epoca dronelor, războiul se mută sub pământ: Cum se pregătesc Ucraina și aliații pentru confruntările subterane cu Rusia # Adevarul.ro
După aproape patru ani de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, Federația Rusă a încercat de cel puțin trei ori să pătrundă în pozițiile ucrainene prin rețele subterane – fie prin conducte industriale, fie prin tuneluri de canalizare.
02:45
China deschide ruta Arctică spre Europa. Comerțul mondial urcă spre Polul Nord pe măsură ce ghețurile se topesc # Adevarul.ro
Ceea ce părea, până recent, o fantezie geopolitică cu accente climatice începe să prindă contur: China testează, în aceste zile, o rută comercială rapidă spre Europa, le-a lungul coastei nordice a Rusiei
02:15
Israelul anunță punerea în funcțiune a unei arme laser capabile să intercepteze drone și rachete. Cost: sub 5 dolari pe lovitură # Adevarul.ro
Odată cu lansarea oficială a sistemului „Iron Beam”, Israelul devine prima țară care integrează operațional o armă cu energie direcționată în apărarea antiaeriană.
Acum 8 ore
01:45
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg # Adevarul.ro
Una dintre cele mai populare plaje din Thassos, insula grecească preferată de români, ascunde un pericol mortal pentru turiști. Un român a vorbit despre „ucigașul tăcut” care poate să-și transforme vacanța într-un coșmar.
01:15
Revelația unui cunoscut vlogger englez care s-a încăpățânat să viziteze România: „E un loc care deschide ochii, frate” # Adevarul.ro
Un tânăr britanic, Steven Vern, a ajuns în România și a vizitat orașe ca București, Cluj și Sibiu. Englezul a comparat Bucureștiul cu Londra și Birmingham, iar concluzia sa este suprinzătoare pentru mulți.
00:45
Tribul enigmatic al „vikingiilor” din inima Asiei. Secretele tulburătoare ale cele mai misterioase populații de pe Terra # Adevarul.ro
Una dintre cele mai misterioase descoperiri din istoria omenirii a avut loc în Bazinul Tarim din nord-vestul Chinei. Este vorba despre un număr însemnat de mumii, păstrate în mod natural în deșert, aparținând unei populații enigmatice, fără nicio legătură cu cele asiatice.
00:15
19 septembrie: Ziua în care a fost fondat Consiliul Europei. Discursul memorabil ținut de Winston Churchill la Universitatea din Zürich # Adevarul.ro
La data de 19 septembrie 1946 a fost fondat Consiliul Europei, în urma unui discurs ținut de Winston Churchill la Universitatea din Zürich, în care marele om de stat britanic a pledat pentru „construirea unui fel de Statele Unite ale Europei” .
00:15
Cât timp petrec online elevii de gimnaziu din România și cu ce efecte. Echilibrul emoțional și sănătatea mintală, evaluate într-un studiu amplu # Adevarul.ro
Un raport amplu în care a fost analizată starea de bine, echilibrul emoțional și sănătatea mintală a elevilor de gimnaziu din România a fost dat publicității. Elevii percep tehnologia ca pe o parte firească a vieții lor, însă dependența digitală poate avea efecte devastatoare.
Acum 12 ore
23:45
Cum au ajuns deținuții să rezolve problema crizei forței de muncă în România. Cât câștigă un condamnat şi care sunt beneficiile angajatorilor # Adevarul.ro
Penitenciarul Botoșani derulează un program inedit prin care diferiți agenți economici pot folosi legal munca deținuților. Beneficiile sunt multiple, spun reprezentanții penitenciarului. Deținuții câștigă bani și zile de libertate iar patronii forță de muncă eficientă, fără cheltuieli suplimentare.
23:30
Olguța Vasilescu: „Guvernul va cădea dacă premierul Bolojan nu schimbă modul de implementare a reformei administrației” # Adevarul.ro
Primarul municipiului Craiova, Olguța Vasilescu (PSD), a afirmat joi seară, la Antena 3, că actualul Guvern, din care face parte și PSD, ar putea cădea dacă premierul Ilie Bolojan nu își modifică abordarea în ceea ce privește reforma administrației publice locale.
23:30
O fetiță de 7 ani, din comuna Gugești, județul Vrancea, a fost dată dispărută de familie după ce a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai întors, anunță joi seară Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea.
23:15
Doi tineri, inculpați pentru atacul cibernetic care a paralizat timp de trei luni transportul public din Londra # Adevarul.ro
Doi tineri de 18 și 19 ani au fost arestați în Marea Britanie și trimiși în fața instanței, fiind suspectați că au orchestrat un atac cibernetic care a paralizat timp de trei luni serviciile online ale Transport for London.
23:15
Polonia raportează activitate intensificată a dronelor la granița cu Belarus: „Situația rămâne foarte, foarte tensionată” # Adevarul.ro
Varșovia a anunțat joi o intensificare a activității dronelor în apropierea frontierei cu Belarus, după ce granița fusese închisă anterior în contextul exercițiilor militare „Zapad-2025”, desfășurate de Minsk împreună cu Moscova, informează Reuters.
22:45
De ce a ratat Ilie Bolojan întâlnirea de miercuri cu primarii. Explicațiile premierului # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară că nu a refuzat să se întâlnească miercuri cu primarii și că motivul absenței a fost prelungirea unei ședințe la Parlament.
22:30
Strategia prin care UE îl poate doborî pe Putin cu propriile arme. Planul ingenios gândit de o româncă expertă în analize de risc # Adevarul.ro
Politologul Veronica Anghel, de la Institutul Universitar European, avertizează, într-o analiză pentru „Adevărul”, că Uniunea Europeană nu are o strategie proprie în războiul hibrid cu Federația Rusă.
22:15
Horoscop vineri, 19 septembrie. Doi nativi au dezamăgiri în relațiile amoroase. Zodia care își mărește veniturile # Adevarul.ro
Vineri, 19 septembrie, pare o zi norocoasă pentru mai multe zodii. Află ce nativ își mărește venituri. Din păcate, veștile nu sunt grozave pentru doi nativi
22:15
Donald Trump și Melania, forțați să schimbe elicopterul în Marea Britanie din cauza unei „probleme tehnice minore” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump au fost nevoiți să schimbe elicopterul în timp ce părăseau un aeroport din Londra, Marea Britanie.
22:00
Nicușor Dan a desemnat-o pe Oana Gheorghiu, de la Asociația „Dăruiește Viață”, pentru un nou mandat în instituția care acreditează spitalele # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a desemnat-o pe Oana Gheorghiu, vicepreședintele Asociației „Dăruiește Viață”, pentru un mandat de cinci ani în Colegiul Director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS).
22:00
Venus Williams se mărită mâine cu italianul Andrea Preti. Serena le-a făcut „lipeala”: „Ai vrea să vorbim pe WhatsApp?” # Adevarul.ro
Nunta va avea loc într-o locație exclusivistă, cu vedere la Golful Napoli, iar lista invitaților este confidențială.
21:45
Bolojan, despre scenariul unei guvernări PSD-AUR: „Indiferent ce coaliţie s-ar face astăzi, mâine, poimâine, nu ai foarte multe variante” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că stabilitatea politică este esenţială pentru România, iar schimbările de coaliţie nu ar schimba problemele actuale. „Indiferent cine ar fi la guvernare, trebuie să reducem cheltuielile, să atragem fonduri europene şi să eşalonăm investiţiile”, a spus el.
21:15
Primul teatru construit de la zero de comunitate în ultimii 80 de ani, inaugurat în Capitală. De când este așteptat publicul la spectacole # Adevarul.ro
Pe Calea Griviței din București a fost inaugurat „Grivița 53”, primul teatru construit de la zero de comunitate în ultimii 80 de ani. În spatele proiectului stau peste 14.000 de oameni care au cumpărat simbolic câte o cărămidă pentru a-l ridica. Numele lor sunt acum înscrise pe peretele ctitorilor.
21:15
Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimente: „Astfel de decizii nu le luăm pe picior” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că o decizie privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi luată săptămâna viitoare.
20:45
Ilie Bolojan despre reformele și reducerile decise de Guvern: „Fără aceste măsuri, aveam fondurile europene suspendate și intram într-o incapacitate de plată” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat că reformele și reducerile decise de Guvern au fost inevitabile pentru a salva miliarde de euro din PNRR și pentru a evita blocarea fondurilor europene.
20:45
Autoritățile vor finanța în continuare lucrările la prima șosea de mare viteză care va traversa Carpații. De unde vin banii # Adevarul.ro
Autoritățile vor continua să finanțeze lucrările la Autostrada A1, pe tronsonul Sibiu–Pitești, prima șosea de mare viteză care va traversa Carpații.
20:15
Rusia joacă ultima carte în Republica Moldova şi vrea să detoneze alegerile, avertizează Siegfried Mureşan # Adevarul.ro
Federaţia Rusă joacă ultima carte în Republica Moldova, încercând să detoneze alegerile din 28 septembrie, pentru că un guvern pro-european ar închide definitiv drumul Moscovei de a opri parcursul european al ţării, a avertizat, joi, europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan.
20:15
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat că opozantul Mikola Statkevici ar fi refuzat să părăsească țara și s-ar afla din nou în închisoare.
20:15
Două echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Galați și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean au intervenit de urgență în municipiul Galați, după ce un bărbat s-a electrocutat în subteran.
20:00
Un actor din Grey's Anatomy a murit într-un accident de mașină. S-a izbit de o un autoturism care circula pe contrasens # Adevarul.ro
Actorul hollywoodian și fotograful Brad Everett Young a murit în urma unui accident grav de circculație, care a avut loc în Los Angeles.
20:00
Radu Oprea, avertisment pentru USR: „Dacă face această blamare a electoratului PSD, există o singură consecință foarte clară, creșterea AUR” # Adevarul.ro
"Cred că este o temă legată de identitatea USR, care s-a format ca partid politic, având un mesaj puternic anti-PSD. (…) Dacă USR face această blamare a electoratului PSD, există o singură consecință, foarte clară, creșterea AUR,” a avertizat Radu Oprea.
19:45
Trump vrea returnarea bazei aeriene Bagram din Afganistan: „Se află la o oră distanță de locul unde China își produce armele nucleare” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat joi, 18 septembrie, că administrația sa încearcă să recupereze fostul aerodrom american Bagram din Afganistan de la talibani.
19:45
Regele Charles al III-lea și președintele american Donald Trump au fost surprinși într-o discuție discretă la Castelul Windsor.
19:30
Radu Oprea, secretarul general al Guvernului: „Coaliția se poate rupe dacă nu are un candidat comun la Primăria Capitalei” # Adevarul.ro
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a declarat la Interviurile Adevărul cu Irina Petraru că miza alegerilor pentru București pune presiune directă pe coaliția de guvernare.
19:30
Cel mai recent focar de Ebola din Republica Democratică Congo (RDC) a provocat până acum 31 de decese, a anunțat joi Organizația Mondială a Sănătății (OMS).
