Cum ne afectează medicamentele pentru slăbit.„Elimini acea poftă de zahăr și grăsimi și relația ta cu mâncarea s-a schimbat"

Efectele medicamentelor pentru slăbit sunt mai complexe față de simpla reducere a poftei de mâncare. În unele cazuri, cei care iau astfel de medicamente se pot trezi cu stări de rău sau chiar în situația în care nu mai apreciază la fel de mult anumite produse.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul.ro