Jucăria deloc ieftină pentru care părinții plătesc fericiți banii. „E un trend, dar sper să țină”
Adevarul.ro, 22 septembrie 2025 03:15
O jucărie foarte populară în anii 2016-2017 a cucerit noua generație de adolescenți. Deși nu este deloc ieftină, părinții scot bucuroși banii din portofel și, mai mult, caută cu disperare soluții pentru a-și mulțumi copiii, pentru că anumite modele sunt „sold out”.
„Olimpiada Liceelor”, noua „Daciada” reluată într-un municipiu din Oltenia. Mii de elevi au intrat în competiție # Adevarul.ro
O competiție între liceeni începută cu 19 ani în urmă și întreruptă după mai bine de 10 ediții a fost reluată în acest an. Sute de elevi s-au întrecut, timp de aproape trei săptămâni, pe trei secțiuni de concurs.
Cum ne afectează medicamentele pentru slăbit.„Elimini acea poftă de zahăr și grăsimi și relația ta cu mâncarea s-a schimbat" # Adevarul.ro
Efectele medicamentelor pentru slăbit sunt mai complexe față de simpla reducere a poftei de mâncare. În unele cazuri, cei care iau astfel de medicamente se pot trezi cu stări de rău sau chiar în situația în care nu mai apreciază la fel de mult anumite produse.
Planul Rusiei pentru un atac de tip „zonă gri” asupra Poloniei înainte de Crăciun, dezvăluit de un general rus dezertor # Adevarul.ro
Un avertisment transmis de un ofițer de rang înalt din armata rusă a declanșat consultări urgente între oficiali din Regatul Unit și Statele Unite, în contextul unor temeri privind un posibil atac egabil al Moscovei asupra Poloniei, menit să testeze coeziunea NATO.
Totul despre programul Rabla 2025 pentru persoane fizice. Se vor putea cumpăra 6.500 de mașini electrice # Adevarul.ro
Programul Rabla 2025 începe pe 30 septembrie și pune la dispoziția celor care vor să-și schimbe autovehicul produs în urmă cu cel puțin 8 ani ecotichete care variază între 10.000 de lei și 18.500 de lei pentru achiziționarea unei mașini noi -8.000 cu propulsie termică, 6.500 electrice.
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de 4.500 de lei net # Adevarul.ro
Cu cât ar trebui plătit „un angajat fără studii” este întrebarea care a dat naștere unei dezbateri interesante pe platforma reddit. Un angajat din sectorul comerț câștigă, în medie, un salariu net de 5.078 de lei, cu puțin mai mic decât în învățământ, adică 5.924 de lei.
22 septembrie, ziua în care președintele Abraham Lincoln a semnat Proclamația prin care a eliberat toți sclavii # Adevarul.ro
Pe 22 septembrie 1857 s-a scufundat nava rusească „Lefort", găsită după un secol și jumătate de la tragedie. Cinci ani mai târziu, președintele american Abraham Lincoln a emis Proclamația de emancipare, prin care a decretat eliberarea sclavilor negri din teritoriul confederat.
Rujeola este legată de o boală mai puțin cunoscută, dar care este întotdeauna fatală, iar imunizarea împotriva rujeolei este singura metodă cunoscută de prevenire.
Există mai multe modalități neașteptate care îmbunătățesc microbiomul intestinal, nu doar dieta, la care se rezumă majoritatea recomandărilor. De la o simplă gargară dimineața la adopția unui animal de companie sau de la mersul desculț până la sărut.
Pierderi grele pentru ruși. Ucrainenii au distrus o mașină de luptă IMR-3M, supranumită „Terminatorul pe șenile”, protejată de radiații, elicoptere și radare # Adevarul.ro
O unitate specializată a armatei ucrainene a anunțat distrugerea unui vehicul greu de geniu rusesc, IMR-3M, un echipament rar și bine protejat, folosit în mod obișnuit pentru deschiderea drumurilor în terenuri minate și în condiții extreme.
Mărturia unui migrant salvat după 40 de ore în derivă pe Mediterană: „Europa nu merită toată suferința” # Adevarul.ro
Rafie Nadi, un tânăr egiptean, a reușit să supraviețuiască 40 de ore plutind în derivă în Marea Mediterană, având la dispoziție doar un colac gonflabil și înotătoare.
Horoscop luni, 22 septembrie. Capricornii primesc informaţii importante, iar Gemenii apelează la împrumuturi # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click! ştie ce le aduce ziua de luni, 22 septembrie, tuturor celor 12 semne ale zodiacului.
Miruță, despre sesizarea AUR la CCR: „Măsurile din Pachetul 2 sunt constituționale. Opoziția ar trebui să vină cu măsuri pentru a strânge cureaua” # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că Guvernul are susținere juridică pentru măsurile fiscale incluse în Pachetul 2
Cine este noul consilier onorific de la Ministerul Energiei. Inventatorul român vine din Silicon Valley și are un CV impresionant # Adevarul.ro
Un inventator român cu start-up-uri în Silicon Valley și experiență de peste trei decenii în companii de top din SUA a fost cooptat în staff-ul Ministerului Energiei, fiind numit consilier onorific.
Noi dezvăluiri despre e-mailurile ducesei de York către Jeffrey Epstein zguduie monarhia britanică. Ce măsuri va lua Regele Charles # Adevarul.ro
La Palatul Buckingham creşte tensiunea după redeschiderea discuţiilor despre e-mailurile trimise de ducesa de York, Sarah Ferguson, către Jeffrey Epstein. Regele Charles ia în calcul „ultima sancțiune”, şi anume să limiteze sau chiar să interzică prezența familiei York la evenimentele private.
Lasconi, atacuri dure: Nicușor Dan ar putea fi demis, Bolojan a lovit în oameni, Iohannis e parte din planul de anulare a alegerilor # Adevarul.ro
Elena Lasconi, primarul din Câmpulung și fost candidat la prezidențiale, a vorbit despre cine conduce cu adevărat România în prezent.
Părerea lui Băsescu după o discuție de jumătate de oră cu Georgescu în 2012: „Enunță 1.000 de probleme, dar nu are soluții pentru ele” # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a rememorat, duminică seară, discuția pe care a avut-o în 2012 cu Călin Georgescu, care își dorea atunci să fie premier. Băsescu spune că întâlnirea a fost solicitată de colegi, dar s-a convins imediat că nu este „un om extraordinar”, așa cum i-a fost prezentat.
CTP, despre soarta Guvernului înainte de decizia CCR privind pensiile magistraților: „Bolojan sau Dumnezeilă?” # Adevarul.ro
Cristian Tudor Popescu a comentat pe Facebook situația tensionată în care se află Guvernul Bolojan înaintea verdictului CCR.
Continuă coșmarul pentru CFR Cluj. Remiză amară împotriva celor de la UTA, cu Simani și Zouma la debut # Adevarul.ro
Formația pregătită de către Andrea Mandorlini continuă seria meciurilor fără victorie.
Refugiu-container din Munţii Bucegi, răsturnat de vânt: „Cum ar fi fost ca cineva să fie prins înăuntru?” # Adevarul.ro
Un container montat în luna august pentru a fi folosit ca refugiu în Șaua Șugarilor, Munţii Bucegi, a fost răsturnat de rafale de vânt care au atins 109 km/h. Imaginile surprinse duminică de turiști și distribuite pe rețelele sociale arată containerul doborât, stârnind un val de reacții și critici.
Doi miniștri israelieni au cerut anexarea imediată a Cisiordaniei, ca reacție la decizia Australiei, Canadei și Marii Britanii de a recunoaște un stat palestinian.
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Statele Unite ar apăra Polonia și statele baltice dacă Rusia va continua să escaladeze tensiunile în regiune.
Nutriţionistul Mihaela Bilic, în vizorul Colegiului Medicilor după o postare controversată. „Afirmațiile nu au dovadă științifică” # Adevarul.ro
O postare a nutriţionistului Mihaela Bilic despre colesterol și terapia cu statine a stârnit un val de critici în lumea medicală. Colegiul Medicilor din București a reacționat ferm, spunând că afirmațiile acesteia „nu au nicio dovadă științifică” și sunt „pur și simplu eronate”.
Curățenie la Romsilva. Pădurari condamnați pentru furt din pădure au continuat să lucreze. Ministrul Mediului: „Au fost dați afară” # Adevarul.ro
Pădurari condamnați chiar și de două ori pentru furt de lemne au continuat ani la rând să lucreze la Romsilva, deși ar fi trebuit să fie demiși.
Televiziunea de stat rusă sugerează că Trump ar fi implicat în uciderea lui Charlie Kirk # Adevarul.ro
Televiziunea de stat din Rusia a insinuat că președintele Donald Trump ar putea avea legătură cu asasinarea lui Charlie Kirk.
Fostul judecător Augustin Zegrean, despre șansele reformei pensiilor speciale: „Toate încercările anterioare au picat la CCR” # Adevarul.ro
Augustin Zegrean, fost judecător CCR, atrage atenția că decizia Curţii Cosntituţionale ar putea repeta scenariile din trecut şi critică lipsa de tact a Guvernului și reacțiile premierului Ilie Bolojan.
Tensiuni în Orientul Mijlociu. Este Ankara următoarea țintă a Israelului? „Astăzi Qatar, mâine Turcia” # Adevarul.ro
După loviturile aeriene lansate de Israel asupra Qatarului, Turcia devine tot mai vigilentă, pe fondul temerilor privind ambițiile regionale ale Tel Avivului.
Nouă provocare a Mosovei. Un avion militar rus a intrat în spațiul aerian al NATO deasupra Mării Baltice. Aparate Eurofightere germane l-au interceptat # Adevarul.ro
Tensiunile aeriene din nordul Europei revin în prim-plan. Duminică dimineață, două avioane de luptă Eurofighter ale Forțelor Aeriene Germane au fost trimise în misiune de interceptare, după ce o aeronavă militară rusă de tip IL-20M a fost detectată zburând în apropierea spațiului aerian NATO din zon
Act bizar de vandalism, la palatul lui Gigi Becali. Mesaje cu tentă politică și poze cu Halep + prima reacție a patronului FCSB # Adevarul.ro
Reacție patronului FCSB a fost una extrem de neașteptată.
Ședință incendiară într-o şcoală din SUA. Mama unui copil non-binar s-a dezbrăcat pentru a contesta politicile privind elevii transgender # Adevarul.ro
O ședință a consiliului școlar din Davis, California, a degenerat într-un protest inedit, după ce o activistă, mamă a unui copil non-binar, s-a dezbrăcat până la bikini pentru a contesta politicile privind elevii transgender.
Românii au mai multă încredere în Călin Georgescu și în George Simion decât în Nicușor Dan SONDAJ # Adevarul.ro
Majoritatea românilor consideră că țara se află pe un drum greșit, iar încrederea în liderii politici și în instituțiile statului rămâne scăzută.
Un parlamentar german a sugerat că avioanele de luptă rusești care intră ilegal în spațiul aerian NATO ar trebui doborâte.
Inelul de oțel. Funeraliile lui Charlie Kirk, sub cel mai înalt nivel de securitate din SUA: Serviciile secrete mobilizează „toate resursele” # Adevarul.ro
În Statele Unite are loc astăzi unul dintre cele mai sensibile evenimente publice din ultimii ani: funeraliile activistului conservator Charlie Kirk, ucis pe 10 septembrie în timpul unui eveniment universitar în Utah.
George Simion acuză Chișinăul că a eliminat partidele unioniste din alegeri. „Maia Sandu a cam curățat tot” # Adevarul.ro
George Simion, liderul AUR, acuză autoritățile de la Chișinău, în frunte cu Maia Sandu, că au eliminat formațiunile unioniste din cursa electorală din Republica Moldova.
Marea Lojă Națională din România a deschis Anul Masonic 2025-2026 printr-un bal vienez la Opera Națională București # Adevarul.ro
Pe 20 septembrie 2025, Marea Lojă Națională din România (MLNR) a dat startul Anului Masonic 2025-2026 printr-o Seară de Bal Vienez organizată la Opera Națională București.
Un selfie în baia unui Airbnb l-a costat 10.000 de dolari pe un turist: „Am plătit mii de dolari ca să nu pot închide un ochi” # Adevarul.ro
Un turist american a avut parte de o experiență șocantă după ce a închiriat prin Airbnb o casă faimoasă din deșertul Californiei.
Ofertă inedită în Polonia: un grup hotelier oferă beneficii cuplurilor care concep copii în timpul șederii. Care sunt condiţiile # Adevarul.ro
Un grup hotelier din Polonia a iniţiat un program special, prin care vrea să încurajeze natalitatea la nivel naţional, oferind diferite beneficii cuplurilor care pot dovedi că au conceput un copil pe durata cazării în unităţile sale şi întrunesc anumite condiţii.
O nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei – a 19-a – este pregătită la Bruxelles, dar de această dată consensul nu a venit gratuit.
Europa nu mai are luxul iluziei. Garanțiile de securitate pentru Ucraina presupun disponibilitatea de a lupta cu Rusia, avertizează președintele Finlandei # Adevarul.ro
Într-un interviu acordat publicației The Guardian, președintele Finlandei, Alexander Stubb, a afirmat fără echivoc că statele europene care vor oferi garanții de securitate Ucrainei după încheierea războiului trebuie să fie pregătite să intre în luptă cu Rusia în cazul unei noi agresiuni.
Gigi Becali a anunțat cine vor fi titularii în duelul direct cu G. A. Eagles.
Ce s-a ales de cei 9.000 de siberieni mobilizați de Putin: soldați răniți trimiși înapoi pe front # Adevarul.ro
Mii de bărbați din Siberia au fost mobilizați în 2022, la ordinul lui Vladimir Putin. Trei ani mai târziu, o treime dintre ei sunt morți sau trăiesc cu dizabilități pe viață.
General-colonelul Alexander Lapin, unul dintre comandanții de rang înalt ai armatei ruse, a fost demis din serviciul militar.
Jurnalista chineză care a relatat despre COVID-19, condamnată la încă patru ani de închisoare # Adevarul.ro
Zhang Zhan, jurnalista care a documentat începuturile pandemiei de COVID-19 la Wuhan, a primit o nouă condamnare de patru ani de închisoare.
Panică și confuzie: muncitori străini au coborât din avion de teama noii taxe uriașe impuse de Trump pentru vizele H-1B # Adevarul.ro
Decizia lui Donald Trump de a introduce o taxă de 100.000 de dolari pentru viza H-1B a provocat panică printre muncitorii străini. Unii au coborât în ultimul moment dintr-un avion Emirates pe aeroportul din San Francisco, iar alții s-au întors grăbiți din străinătate, de teamă că nu li se va mai per
Întârzierile continuă să afecteze zborurile după un atac cibernetic asupra aeroporturilor din Europa # Adevarul.ro
Marile aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra și Brandenburg din Berlin, se confruntă și duminică cu perturbări ale operațiunilor, în urma unui posibil atac cibernetic care a afectat sistemele de check-in, provocând anulări și întârzieri pentru mii de pasageri.
Venezuela se pregătește de un posibil război cu SUA cu antrenamente militare pentru civili. Trump amenință cu „consecințe incalculabile” # Adevarul.ro
Autoritățile din Venezuela au început să antreneze civili pentru a se pregăti de un eventual atac al Statelor Unite, în contextul în care Donald Trump a lansat, sâmbătă, noi ameninţări.
După asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, social media a fost invadată de imagini, clipuri și mesaje generate de inteligența artificială.
Sergiu Mihalcea demisionează din AUR şi îl acuză pe Simion că a transformat partidul într-o „panaramă”: „A vândut toți votanții AUR” # Adevarul.ro
Sergiu Mihalcea, fost candidat AUR la Senat în județul Ilfov, și-a anunțat demisia din partid și retragerea din viața politică, nu înainte e a-l acuza pe liderul George Simion de „trădare” și de transformarea partidului într-o „panaramă politică”.
NATO adoptă tehnologie turcească pentru detectarea dronelor rusești. Sistemul MEROPS, implementat prioritar în Polonia și România # Adevarul.ro
NATO va implementa un sistem turcesc de supraveghere aeriană pentru a identifica din timp dronele militare rusești, ca răspuns la tot mai frecventele încălcări ale spațiului aerian în estul și sud-estul teritoriului aliat.
USR București a anunțat că l-a nominalizat pe Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei, în urma înțelegerii din coaliția de guvernare prin care funcția a revenit acestui partid. În prezent, prefect al Bucureștiului este Mugur Toader (PSD), fost primar al Sectorului 2.
