Drone de AUR
Bihoreanul, 22 septembrie 2025 10:50
La câteva zile după ce încă o dronă rusească a străbătut spațiul aerian al României, șeful AUR Bihor, Ciprian Blejan, a adăugat și el o fumigenă, cât l-a dus iscusința, peste mințile celor ușor de amețit cu vorbe pompoase. „Cum se explică faptul că, în ciuda unor sume colosale investite în „apărare”, dronele rusești pot survola nestingherite teritoriul României?”, s-a întrebat el retoric, joia trecută, pe Facebook.
Oradea pulsează de evenimente în următoarele zile: TIFF aduce filme de top, Filarmonica are un concert de gală, iar teatrele pregătesc premiere. Plus concerte, conferințe și expoziții – tot ce trebuie să știi e aici!
Directorul Administrației Domeniului Public, Liviu Andrica, a renunțat la ideea de a mai construi un hotel de 3 stele în incinta Aquaparkului Nymphaea pentru ca vizitatorii din alte localități să poată coborî din cameră direct în bazin. Ideea, veche din 2022, viza amenajarea unei clădiri cu 100 de camere dispuse pe 7 etaje deasupra intrării auto în aquapark, dar a fost abandonată...
Toamna nu aduce doar frunzele căzute și aerul răcoros, ci și o oportunitate de a face curățenie atât în gospodărie, cât și în grădină. Însă, odată cu această activitate, crește și volumul de deșeuri vegetale. În această perioadă, gestionarea corectă a deșeurilor devine esențială pentru un mediu mai curat și mai sănătos.
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Șeful Județului explică de ce investesc chinezii la Tileagd # Bihoreanul
Bihorel comentează principalele evenimente ale săptămânii trecute, în stilul său șugubăț: Șeful Județului, despre megainvestiția de la Tileagd: „Prea multe n-am voie să vă spun, decât că e vorba de o investiție de 35 de milioane de euro, făcută de chinezi într-o fabrică de materiale izolante”. „Dar cum de le-a venit ideea să vină la noi și nu la unguri?”. „Păi ce, în Tileagd...
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit! Cum a transformat Schengen naveta transfrontalieră într-un stil de viață # Bihoreanul
Luni, 22 septembrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, împreună cu publicația Oradea Noastră. Dintre subiecte: Peste 400 de navetiști din Ungaria vin zilnic la muncă în Oradea; Undă verde procesului în revoltătorul caz al celor doi medici acuzaţi de moartea unui copil de 2 ani și 6 luni; Un ortoped din Oradea folosește în premieră Realitatea Augmentată pentru operații mai precise; Tot mai mulți orădeni aruncă mizerii în jurul coșurilor stradale; O fostă campioană balcanică, ajunsă consilier local, îi provoacă pe orădeni să facă sport.
120 de voluntari ABA Crișuri, la curățenia națională „Let’s Do It, Romania!”: peste 2,5 tone de deșeuri colectate # Bihoreanul
120 de oameni, o zi întreagă de muncă și peste 2,5 tone de deșeuri scoase din apă. Așa arată bilanțul echipei ABA Crișuri, instituție care a participat din nou la campania „Let’s Do It, Romania!”.
Istoria, privită ca „scenariu inteligent”. Ovidiu Pecican vine la Oradea cu o conferință și o nouă carte # Bihoreanul
Orădenii sunt invitați joi, 25 septembrie, la o întâlnire cu istoricul și scriitorul Ovidiu Pecican, care va susține conferința „Istoria ca scenariu inteligent” și își va lansa volumul „Istoria istoriografiei Țării Românești între secolele XIII – XVIII”. Evenimentul are loc de la ora 17, în Sala de conferințe a Muzeului Țării Crișurilor.
Depresia aduce preoții și psihiatrii la aceeași masă. Patriarhia Ortodoxă r fi prezentat un studiu național despre nevoile românilor # Bihoreanul
Depresia și anxietatea îi pun pe români la încercare, iar Biserica și psihologii se așază la aceeași masă, la Patriarhia Română, într-o conferință comună unde va fi prezentat, în premieră, un studiu național despre cum pot colabora mai bine preoții, psihologii și medicii pentru a ajuta mai bine oamenii cu probleme emoționale.
Atac asupra unui copil în Orășelul Copiilor din Oradea. Părinții cer ajutorul martorilor # Bihoreanul
Părinții unui băiat de 8 ani fac apel la orădeni să îi ajute să identifice agresorii care l-au atacat pe copil, sâmbătă, în incinta Orășelului Copiilor din Oradea. Incidentul a avut loc între orele 13:43 și 13:45, atunci când băiatul a intrat la toaleta publică. Poliția a deschis un dosar penal și face cercetări, însă până la redactarea acestei știri nu a comunicat un punct de vedere oficial.
Nu a respectat STOP-ul: Neacordarea de prioritate, cauza accidentului de pe DN76, în care o mașină a luat foc în Hidişelu de Sus # Bihoreanul
Polițiștii rutieri au stabilit cauza accidentului grav produs vineri seara, pe DN76, în Hidișelu de Sus, în urma căruia două persoane au fost rănite și o mașină a fost cuprinsă de flăcări: uUn șofer din Oradea a intrat într-o intersecţie fără să se asigure și s-a izbit de un alt autoturism care circula regulamentar În urma impactului, mașina lovită a luat foc, iar două persoane au ajuns la spital.
No, că miroase a plăcinte pe lespede, gulyás și sarmale cu păsat în Oradea. Târgul gusturilor și tradițiilor a atras pofticioșii la muzeu (FOTO) # Bihoreanul
Dacă treci prin fața Muzeului Țării Crișurilor, simți din prima că nu-i un weekend obișnuit. Încă de la intrare te învăluie mirosurile de plăcinte pe lespede și tocănițe la ceaun, de sarmale cu păsat, gulyás și pită picurată cu brânză, slănină și ceapă. E târgul „Gusturi și tradiții de Bihor”, iar curtea instituției culturale s-a transformat într-o bucătărie și o horă în aer liber. Sâmbătă, și în Campusul BBSO de pe strada Thurzo Sándor a fost sărbătoare. Sute de voluntari s-au mobilizat și au făcut minuni la un mare târg caritabil: peste 600 de pizza, tot atâtea clătite uriașe, burgeri, deserturi și activități pentru toată familia.
(H)am ajutor! Câinii ghid și cei de terapie, potriviți persoanelor aflate în nevoie, sunt greu de găsit în Bihor # Bihoreanul
Câinii utilitari sunt, adesea, soluția salvatoare pentru mulți oameni aflați în dificultate. În timp ce în alte zone din țară câinii ghid și cei de terapie au devenit o prezență firească și ajută zilnic persoane aflate în nevoie, în Bihor aceștia încă lipsesc, iar inițiativele locale sunt doar la stadiul de planuri.
La fundul safariului: De ce se bucură ungurii că în Bihor se închid grădinile zoologice private # Bihoreanul
După ce în Bihor două grădini zoologice private au fost închise în ultimele săptămâni de autorităţi, pe motiv că funcţionau clandestin, vecinii din Ungaria îşi freacă palmele. În ţara vecină sunt mai multe asemenea atracţii, chiar mai mari şi mai spectaculoase, iar proprietarii acestor afaceri au început să investească tot mai mult în promovarea destinaţiilor.
Handbal feminin: România, dublă înfrângere cu Franța la Oradea. Tricolorele au arătat progres, dar campioana mondială a fost prea puternică # Bihoreanul
Naționala de handbal feminin a României a pierdut ambele meciuri amicale disputate la Oradea împotriva Franței, campioana mondială și europeană en-titre. După 27-32 în prima partidă, disputată joi, tricolorele au cedat și în revanșa de sâmbătă, scor 24-30, deși au ținut aproape de adversare mai bine de 50 de minute.
Accident grav pe DN 76, în Bihor: două maşini s-au lovit, una a luat foc. Trafic îngreunat la Hidişelu de Sus (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un accident rutier grav a avut loc sâmbătă seară pe DN 76, în localitatea Hidişelu de Sus. Două autoturisme s-au ciocnit, iar în urma impactului unul dintre ele a luat foc. Victimele urmează să fie transportate la spital pentru investigaţii medicale.
I-au redat respiraţia: Prima operație minim invazivă care a redeschis traheea unei paciente, realizată la Spitalul Avram Iancu din Oradea # Bihoreanul
Medicii Spitalului Clinic „Avram Iancu” din Oradea au reușit să salveze viața unei femei de 54 de ani, printr-o intervenție complicată realizată în premieră aici. Operația minim invazivă a redeschis căile respiratorii, după ce acestea se îngustaseră grav în urma unei intubări, iar pacienta risca să se sufoce.
Accident cu patru mașini lângă Lotus Center din Oradea: o tânără a ajuns la spital pentru investigații # Bihoreanul
Un accident rutier în care au fost implicate patru mașini a avut loc sâmbătă după-amiază, lângă centrul comercial Lotus Center din Oradea. O tânără a fost transportată la spital pentru investigații medicale.
Atac cibernetic paralizează check-in-ul pe marile aeroporturi din Europa – întârzieri și la Aeroportul Internațional Henri Coandă București # Bihoreanul
Haos pe aeroporturi în Europa: un atac cibernetic asupra furnizorului de servicii de check-in și îmbarcare a blocat zboruri pe Heathrow, Bruxelles și Berlin. Pasagerii sunt avertizați să-și verifice cursele și să ajungă la aeroport mai devreme.
Doliu în sportul românesc: fost junior al CFR Cluj, mort în SUA la doar 20 de ani. Familia strânge bani pentru repatriere # Bihoreanul
Tragedie în lumea sportului. Ciprian Scrobotă, fost fotbalist al juniorilor CFR Cluj și student la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității „Babeș-Bolyai”, a murit la doar 20 de ani, în Statele Unite ale Americii.
Start cu gust amar pentru CSM CSU Raiffeisen Oradea în noul sezon oficial. Campioana României a pierdut vineri, la Samokov (Bulgaria), cu 79-71 în fața belgienilor de la Windrose Antwerp Giants și a părăsit prematur Basketball Champions League.
Dacă o vedeți, sunați imediat la 112! Poliția din Bihor este în alertă după ce o adolescentă de 17 ani din comuna Țețchea, sat Telechiu, a plecat de acasă în noaptea de vineri spre sâmbătă, şi de atunci nu mai e de găsit.
Spectacolul "Un inamic al poporului", al Trupei Iosif Vulcan din Oradea, selecţionat la Festivalul Naţional de Teatru (VIDEO) # Bihoreanul
Spectacolul "Un inamic al poporului", al Trupei Iosif Vulcan din cadrul Teatrului Regina Maria din Oradea, a fost selectat în programul celei de-a 35-a ediţii a Festivalului Naţional de Teatru, care se va desfăşura la Bucureşti, între 17 şi 26 octombrie.
Mamă, ce tragedie! Dintre cele patru fântâni din Piața Unirii, în una apa a devenit verde. Așa ne trebuie dacă am lăsat firmele de casă ale actualului premier să facă lucrarea! Unde mai pui că și apa livrată locuitorilor, care e cea mai scumpă din emisfera nordică, prezintă impurități, altfel nu se explică culoarea de smarald. După studii ale compoziției apei, am ajuns la concluzia că ar putea fi cinci cauze care au dus la înverzirea ei.
La D&C Automotive West, șoferii revin pe șosea fără stres și fără complicații. Service-ul oferă constatări și reparații auto complete, indiferent de tipul sau gravitatea avariilor.
Fotbaliştii de la FC Bihor au obţinut o nouă victorie vineri şi au urcat iarăşi pe prima poziţie a clasamentului, după ce, vineri seară, s-au impus cu scorul de 2-0 în faţa celor de la FC Bacău. Jocul, desfăşurat la Stadionul Iuliu Bodola, a fost tranşat încă din prima repriză, când au marcat Dragoş Tescan şi Luca Tincău.
Splaiul Crișanei din Oradea a fost redeschis circulației, sub Podul Decebal, pe sens unic # Bihoreanul
Primăria Oradea a anunţat, vineri, redeschiderea circulaţiei pe strada Splaiul Crişanei, pe tronsonul situat sub Podul Decebal, de la sensul giratoriu cu strada Wiliam Shakespeare, spre centrul oraşului.
„ABC pentru mămici și tătici”: Sfaturi și sprijin pentru părinții cu copii la creșele din Oradea # Bihoreanul
Direcția de Asistență Socială Oradea, prin Creșa Oradea, relansează programul „ABC pentru mămici și tătici”, dedicat părinților ai căror copii sunt înscriși la creșele din municipiu. Proiectul, ajuns la o nouă ediție, își propune să le ofere părinților informații utile și sprijin în provocările de zi cu zi.
Poloiştii de la CSM Oradea şi-au aflat programul din noua ediţie a Superligii Naţionale. Campionii vor debuta acasă, pe 27 septembrie, când se vor confrunta tocmai cu concitadina CSU Oradea. Apoi, în etapa a doua, vor avea joc la Bucureşti, cu Sportul Studenţesc, pentru ca în etapa a III-a să primească vizita celor de la Dinamo.
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA, iar șefii ANPC sunt sub control judiciar. Au complotat pentru a politiza o instituție locală # Bihoreanul
Un secretar de stat din Ministerul Economiei a fost reținut, vineri, de procurorii DNA Timișoara. Constantin-Flavius Nedelcea este acuzat de instigare la abuz în serviciu în formă continuată, într-un dosar în care au fost puși sub control judiciar șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Sebastian Ioan Hotca, și directorul general din instituție, Paul Anghel-Silviu. Cei trei au complotat pentru destituirea șefei CJPC Caraș-Severin, ca să-i facă loc unui politruc.
Uniunea Democratică a Slovacilor din România, în parteneriat cu Visit Oradea, Primăria Oradea și Departamentul pentru slovacii din diaspora din cadrul Guvernului Slovaciei, organizează în perioada 20–21 septembrie 2025 evenimentul „Zilele Culturii Slovace”, desfășurat în Cetatea Oradea.
Oradea își electrifică transportul public: 30 de autobuze noi și nepoluante vor intra în circulație din luna octombrie (FOTO) # Bihoreanul
Oradea face un pas important spre un transport public ecologic: 30 de autobuze electrice, nepoluante, vor intra în circulație din octombrie, promițând să reducă zgomotul și poluarea, dar și să ofere locuitorilor un oraș mai prietenos cu mediul. Vehiculele, făcute în China și Ungaria, au costat peste 16 milioane de euro.
Traficul din Oradea va fi afectat sâmbătă, 20 septembrie, de două restricții avizate de Comisia municipală de circulație, în urma ședinței desfășurate vineri sub coordonarea viceprimarului Teofil Filimon.
Șantierele pasajelor de la Crișul și de la Gară se vor deschide anul viitor. Birta: „Dacă le începeam, era un blocaj total în Oradea” # Bihoreanul
Primăria va demara lucrările de construcție a pasajelor subterane de la magazinul Crișul, respectiv de la Gara Centrală abia anul viitor, a anunțat, vineri, edilul Florin Birta. Șantierele au fost amânate pe de-o parte pentru că firmele de construcții care au făcut oferte la licitații s-au contestat, iar pe de alta pentru că în curând vor începe săpăturile la alte două pasaje, construite de Consiliul Județean în Calea Aradului. „Dacă mai începeam și aceste două pasaje, era un blocaj total în Oradea”, spune Birta.
Acceleratorul Imobiliar Oradea – startul unei noi etape pentru Property Lab și pentru piața locală # Bihoreanul
Consultanții imobiliari din Oradea, invitați să facă parte dintr-o comunitate de leadership și inovație. Property Lab, una dintre cele mai importante agenții imobiliare din vestul țării, a participat la Acceleratorul Imobiliar Oradea, eveniment care a reunit lideri și profesioniști din real estate din întreaga țară.
PSD, atacuri în serie la adresa lui Ilie Bolojan, inclusiv pe seama reducerilor de posturi de la Oradea. Ce spun premierul și primarul Florin Birta # Bihoreanul
PSD continuă seria atacurilor la adresa premierului Ilie Bolojan, pe fondul controverselor din coaliția de guvernare privind reducerile posturilor din administrația locală și a ridicarea plafonării adaosurilor la unele produse de bază. „Măsurile de austeritate trebuie să înceteze”, i-a transmis deputatul PSD Mihai Fifor șefului Guvernului, în vreme ce Lia Olguța Vasilescu, primarul PSD din Craiova, amenință din nou cu ieșirea de la guvernare, iar fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu vorbește chiar de un simulacru de reducere a administrației locale în Oradea și Bihor. Vezi ce răspund Ilie Bolojan și Florin Birta.
Cel mai așteptat festival al toamnei revine în perioada 10-12 octombrie, cu trei zile pline de muzică, artă și experiențe spectaculoase, care vor transforma Oradea într-o scenă vie, animată de energie și culoare.
Gest simbolic la Oradea: Primăria, iluminată în verde pentru campania de conștientizare a bolilor mitocondriale # Bihoreanul
Clădirea Primăriei Oradea va fi iluminată în verde sâmbătă, între orele 20:00 și 21:30, ca parte a campaniei internaționale „Light Up For Mito”. Evenimentul are loc în cadrul Săptămânii Mondiale de Conștientizare a Bolilor Mitocondriale, care se desfășoară în perioada 15-21 septembrie.
Incendiu în Oradea: Vitrina cu țigări a unui supermarket din centru a ars. Un client a avut nevoie de îngrijiri medicale # Bihoreanul
Un incendiu izbucnit joi seară, la un supermarket de pe Calea Republicii din Oradea, provocat cel mai probabil de un scurtcircuit, a cuprins o vitrină cu țigări. Un client al magazinului a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a inhalat fum încercând să stingă flăcările.
Pe 26 septembrie 2025, între orele 17:00 și 22:00, Universitatea din Oradea va fi gazda ediției locale a Nopții Cercetătorilor Europeni, eveniment desfășurat simultan în 26 de țări și peste 400 de orașe europene.
Biliard cu girofar: O șoferiță din Ștei a „trosnit” trei mașini ale Poliției și Jandarmeriei # Bihoreanul
Liniştea poliţiştilor din Ştei a fost spulberată săptămâna trecută, dar nu de vreun infractor periculos, ci de o şoferiţă care a făcut o demonstraţie practică despre cum arată efectul de domino în realitate.
Toamna aceasta, cumpărăturile vin cu surprize instant la ERA Shopping Park! Din 19 septembrie până pe 26 octombrie, clienții care fac cumpărături de minim 300 lei în magazinele participante primesc pe loc un voucher cadou de 50 lei.
Străin în Bihor: Cum se integrează printre bihoreni cei aproape 7.000 de străini care muncesc aici (FOTO) # Bihoreanul
Aproape 7.000 de muncitori din străinătate s-au stabilit în ultimii ani în județul Bihor, văzut ca un loc în care merită să trăiești. Cele mai mari comunități ale țărilor non-UE, provenite din Nepal, Sri Lanka, India și Bangladesh, sunt formate din tineri care lucrează în HoReCa, industrie, turism și agricultură, apreciați de angajatori, și care, în ciuda valului de incidente xenofobe din ultima vreme, susțin că sunt bine primiți de bihoreni.
Primul duel România – Franţa de la Oradea Arena s-a încheiat cu victoria campioanei mondiale: 32-27 (FOTO) # Bihoreanul
Prima dispută amicală dintre selecţionata ţării noastre şi campioana mondială en-titre la handbal feminin, naţionala Franţei, s-a încheiat joi seară la Oradea Arena cu victoria reprezentativei „Cocoşului galic”, care s-a impus cu scorul de 32-27.
Bunicii din Oradea pot învăța gratuit cum să plătească facturi online și să-și vadă nepoții pe WhatsApp. A început a doua ediție a programului de digitalizare al DASO # Bihoreanul
Direcția de Asistență Socială Oradea a relansat programul gratuit de digitalizare pentru seniori, după succesul primei ediții, la care au participat peste 70 de persoane. Reprezentanții DASO au transmis că cererea mare i-a determinat să deschidă în această toamnă două noi grupe, una în limba română și una în limba maghiară, care au început deja activitatea în cadrul celei de-a doua ediții. Înscrierile sunt deschise.
Ministrul Educației, Daniel David, în cadrul unei întâlniri a studenților de la Oradea: Se caută soluții pentru acordarea de burse din fonduri europene (FOTO) # Bihoreanul
După ce fondul de burse pentru studenți a fost redus, la nivel național, cu 40%, ca măsură de austeritate aplicată de Guvern în Educație, ministrul Daniel David a anunțat că se caută soluții pentru ca tinerii să fie recompensați din fonduri europene disponibile, iar o decizie în acest sens se va lua în următoarele 10 zile. David a făcut acest anunț în cadrul unei dezbateri organizate la Oradea de Uniunea Studenților din România, la care oficialul a participat online.
„Higheghe și vin”: Eveniment de amploare în Piața Unirii, cu peste 600 de dansatori și Tarafurile Stângaciu, Cristi Laboș și Zbiciu # Bihoreanul
Un eveniment folcloric de amploare și unic în țară va avea loc în Piața Unirii în 2 octombrie. „Higheghe și vin” va aduce în centrul Oradiei peste 600 de artiști din diverse zone din Bihor, trei tarafuri tradiționale și o paradă a portului popular., După ce „birăul danțului” va deschide oficial manifestarea, participanții se vor putea prinde în dans, vor putea savura un pahar cu vin de la producătorii locali și să se lase purtați de sunetul viorii cu goarnă, instrumentul vedetă al serii.
Anul universitar ar putea începe cu proteste: Studenții orădeni, nemulțumiți și ei din cauza „subțierii” fondului de burse # Bihoreanul
Studenții Universității din Oradea iau în calcul să organizeze proteste înainte de debutul anului universitar, la 1 octombrie. Tinerii sunt nemulțumiți de măsurile fiscale din educație, mai precis de faptul că fondul de burse dedicate lor a fost micșorat, ceea ce înseamnă că mai puțini studenți vor primi astfel de recompense. Decizia privind organizarea unor forme de protest va fi luată la finalul Adunării Generale a Uniunii Studenților din România, care se desfășoară în aceste zile la Oradea.
Guvernul a amânat termenul pentru trecerea angajatorilor la REGES până la 31 decembrie 2025 # Bihoreanul
Guvernul a decis, joi, să prelungească până la 31 decembrie 2025 termenul în care angajatorii trebuie să se înscrie și să finalizeze trecerea la platforma digitală REGES Online, sistemul care înlocuiește aplicația Revisal.
Termoficare Oradea atrage peste 16 milioane de euro de la Ministerul Dezvoltării, pentru refacerea reţelelor # Bihoreanul
Termoficare Oradea va primi finanţări de 16 milioane de euro pentru reabilitarea reţelelor de încălzire din municipiu. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, condus de bihoreanul Cseke Attila, a alocat fonduri pentru finanţarea lucrărilor de reabilitare a reţelelor şi punctelor termice aflate în degradare, precum şi amenajarea unei centrale termice în incinta viitoarei Grădini Termale Ioşia.
