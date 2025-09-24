Tânăr de 30 de ani, depistat drogat la volan în plină zi
Bihoreanul, 24 septembrie 2025 14:50
Un șofer de 30 de ani din localitatea bihoreană Sârbi a ajuns în anchetă, după ce poliţiştii din Biharia l-au prins drogat la volan pe drumul judeţean care trece prin comună. Rezultatul testării făcute cu aparatul poliţiştilor a fost confirmat ulterior de analizele de laborator.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 5 minute
15:20
De miercuri încep activităţile din cadrul Săptămânii Europene a Sportului şi în Oradea, unde, în perioada 24 - 30 septembrie, sunt programate diferite evenimente care să promoveze, mişcare, sportul şi prin ele sănătatea. Orădenii sunt invitaţi la tenis de câmp, cros, sesiuni de pilates, gimnastică şi aerobic, dar şi la o dezbatere despre importanța mișcării, educației fizice și a alimentației echilibrate asupra stării de sănătate.
Acum o oră
14:50
14:40
Lecții DEMO gratuite de robotică, design grafic și harpă la Centrul de Excelență BBSO (FOTO) # Bihoreanul
Centrul de Excelență BBSO, parte a Bisericii Baptiste Speranța Oradea, organizează în această perioadă lecții demonstrative gratuite pentru copii, menite să îi ajute să descopere domenii diverse și să interacționeze direct cu profesorii formatori.
Acum 2 ore
14:10
CSM Oradea debutează joi pe teren propriu în noua ediţie a campionatului Diviziei A la handbal masculin # Bihoreanul
Handbaliştii de la CSM Oradea vor debuta pe teren propriu în noua ediţie de campionat, joi seara, când, de la ora 18:30, la Arena Antonio Alexe, vor primi replica echipei satelit a clubului Potaissa Turda. Jocul se constituie în derby-ul etapei a 3-a a Seriei C din Divizia A. Intrarea spectatorilor va fi liberă.
13:40
Un bărbat din localitatea bihoreană Sâmbăta s-a ales cu dosar penal, miercuri, după ce, băut fiind la volan, a intrat cu maşina într-un cap de pod: în urma accidentului rutier, atât el cât şi un copil de 14 ani, pasager în autoturism, au ajuns la spital.
Acum 4 ore
13:00
CCR amână deciziile privind proiectele lui Bolojan. O decizie negativă l-ar fi făcut pe premier să demisioneze # Bihoreanul
Curtea Constituțională a analizat miercuri 9 contestații la pachetul de legi asumate de Guvernul Bolojan, dar s-a pronunțat doar asupra celor care vizau restructurarea a trei autorități din subordinea Parlamentului. În schimb, a amânat deciziile pe toate celelalte, vizând reforma pensiilor speciale ale magistraților, din domeniul sănătății, al fiscalității și privind restructurarea companiilor publice. Contestațiile au fost formulate de magistrați și de AUR, SOS și POT.
12:40
Gala UZP Bihor: BIHOREANUL a strâns cele mai multe premii. Adriana Totorean este jurnalistul anului 2024 (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Bihor și-a desemnat marți seară, cei mai buni jurnaliști ai anului 2024. Redacția BIHOREANUL a strâns cele mai multe premii. Trei jurnaliști ai publicației au fost premiați în urma voturilor unei comisii formate din profesioniști ai condeiului. Adriana Totorean a fost desemnată jurnalistul anului 2024.
12:30
11:30
Scandal cu acuzații de malpraxis la Spitalul Beiuș: Cunoscutul chirurg Sorin Ianceu, acuzat că a mutilat o femeie făcându-i un lifting mamar greșit, deși nu are competențe (FOTO) # Bihoreanul
Dr. Sorin Ianceu, șeful secției de Chirurgie generală a Spitalului Municipal din Beiuș, cunoscut după ce în urmă cu un deceniu a supraviețuit prăbușirii în Apuseni a unui avion în care se afla cu alți colegi și care fusese pilotat de faimosul Adrian Iovan, a ajuns protagonistul unui scandal imens. O femeie pe care Ianceu a cunoscut-o într-o frizerie din Satu Mare îl acuză că i-a făcut un lifting mamar în urma căruia s-a ales cu o cangrenă, medicul beiușean neavând competențe de plastician-estetician. Revocat de la șefia secției, dr. Ianceu va fi cercetat atât penal, cât și de către comisiile de Etică și de Disciplină ale unității, precum și de Colegiul Medicilor Bihor.
Acum 6 ore
10:50
Campanie gratuită „O mamografie făcută la timp îți poate salva viața!”, în Oradea. Vezi condițiile! # Bihoreanul
Bihorencele au acces în luna „roz”, luna conștientizării cancerului de sân, la investigații gratuite de înaltă precizie în cadrul campaniei „O mamografie făcută la timp îți poate salva viața!”, ce se va desfășura în perioada 2-15 octombrie la Spitalul Euclid din Oradea.
Acum 8 ore
09:00
Concurență la negru: Compania minieră Băița își face stație de prelucrare a dolomitei fără autorizații # Bihoreanul
Compania minieră de stat Băița SA, cea care de ani buni merge pe pierdere, în ciuda milioanelor multe de lei pe care Statul Român i-a băgat în ea, e protagonistă într-un nou scandal. După ce vara trecută Guvernul Ciolacu i-a alocat, din fondul de rezervă, 11,6 milioane lei pentru achiziționarea unei instalații necesare pentru prelucrarea dolomitei, ceea ce ar putea salva compania de la faliment, conform planurilor de restructurare, Băița SA s-a apucat vara asta de construirea instalației. Numai că a făcut-o la negru!
08:00
Medicul hi-tech: Un ortoped din Oradea folosește în premieră Realitatea Augmentată pentru operații mai precise # Bihoreanul
În premieră națională, un medic ortoped din Oradea folosește Realitatea Augmentată pentru operații mai precise, mai rapide și mai puțin invazive. După ce a fost primul medic care s-a remarcat în plan local practicând o operație minim invazivă de coxartroză, dr. Jorgaq Tona, de la Spitalul Pelican, este primul din România care folosește AR pentru protezele de genunchi, cu precizie milimetrică.
Acum 24 ore
20:00
"Pădurea cântă": concerte, dansuri, jocuri, produse locale şi plimbări, duminică, în pădurea din Sâniob # Bihoreanul
O nouă ediție a evenimentului „Pădurea cântă” va avea loc duminică, 28 septembrie, în pădurea de la Sâniob. Activitățile se vor adresa tuturor participanților, indiferent de vârstă, și vor consta în jocuri interactive, plimbări prin pădure, ateliere de meșteșuguri, expoziții, dansuri și concerte de muzică clasică și populară.
18:40
O seară specială, dedicată solidarităţii şi generozităţii, va avea loc sâmbătă, de la ora 17, la sala de evenimente Palazzo din Oradea. Sub genericul "Ne vedem?!", evenimentul caritabil îşi propune să adune fonduri pentru susţinerea programelor destinate persoanelor cu deficienţe de vedere şi pentru dezvoltarea Centrului Multifuncţional pentru Nevăzători.
18:10
Acumularea Sălard, modernizată cu 37 milioane lei prin PNRR. În jurul ei, va fi amenajată o zonă umedă de 6 hectare, cu rol ecologic (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Modernizarea acumulării nepermanente Sălard, amplasate pe râul Barcău, este în desfășurare, investiția de 37,3 milioane lei fiind finanțată în cea mai mare parte prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Pe lângă consolidări hidrotehnice, lucrarea presupune și amenajarea unei zone umede de 6 hectare, care va contribui la conservarea biodiversității.
17:40
Parchetul General cere ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă. Ce acuzații i se aduc # Bihoreanul
Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă, vizată într-un dosar penal pentru mai multe infracțiuni grave, între care lipsire de libertate, propagandă legionară, promovarea cultului unor criminali de război și ultraj, potrivit unui comunicat preluat de G4Media.ro și HotNews.ro.
17:00
Atenție unde vă înscrieți pentru Rabla 2025! AFM a făcut o plângere penală împotriva unui site care promitea înscrieri contra cost # Bihoreanul
Bihorenii care vor să se înscrie în programul Rabla 2025 trebuie să fie atenți cui își dau datele. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a sesizat DIICOT cu privire la existența unei platforme online neautorizate, care pretinde că poate facilita înscrierea mai rapidă, contra cost.
16:50
Încep lucrările la un nou pasaj suprateran în Oradea. Trafic restricționat pe o bandă între Aeroport şi şoseaua de centură (FOTO) # Bihoreanul
Şoferii care circulă pe DN 79 Oradea - Arad vor trebui să se înarmeze cu răbdare sau să aleagă rute ocolitoare. De joi dimineaţă încep lucrările la pasajul rutier suprateran din Calea Aradului între centrele comerciale ERA Shopping Park și Oradea Shopping City. Constructorii vor restricţiona circulaţia la o singură bandă pe tronsonul cuprins între zona Aeroportului Oradea şi şoseaua de centură din strada Ogorului. Restricţiile de trafic se vor aplica pe ambele sensuri de mers.
15:40
Modificări în trafic în centrul Oradiei: Sensul giratoriu de la intersecţia străzilor Tudor Vladimirescu şi Principatelor Unite a fost desfiinţat (FOTO) # Bihoreanul
Traficul rutier prin centrul municipiului Oradea a fost modificat din nou. Începând de marţi, municipalitatea orădeană a desfiinţat sensul giratoriu de la intersecţia străzilor Tudor Vladimirescu şi Principatelor Unite.
Ieri
15:20
Ioan Dzitac, de la CSM Oradea, a cucerit medalia de aur la Cupa Europei de judo de la Skopje # Bihoreanul
Sportivul Clubului CSM Oradea Ioan Dzitac a obţinut o frumoasă performanţă, după ce a reuşit să câştige categoria -73 kg din cadrul Cupei Europene de judo de la Skopje, din Macedonia de Nord. Bihoreanul a reuşit să-şi învingă toţi adversarii iviţi în cale la aceste întreceri, iar în finală a câştigat în faţa slovenului Urh Ogrizek.
15:00
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii din localitatea Sărand de faptul că, în ziua de miercuri, 24.09.2025, furnizarea serviciului de alimentare cu apă se va întrerupe total în intervalul orar 8.00 şi 16.00, cu ocazia desfășurării lucrărilor de mentenanță și igienizare periodică a rezervoarele de apă potabilă din incinta Gospodăriei de Apă.
14:50
S-au lăudat cu creșa nouă în aprilie, dar n-au deschis-o nici în septembrie! Părinți din Bihor, revoltați de indolența autorităților (FOTO) # Bihoreanul
Au trecut cinci luni de când politicienii au inaugurat o creșă nouă în Marghita, construită cu bani de la Ministerul Dezvoltării. Părinții din oraș constată însă că acțiunea a fost una de imagine, deoarece creșa nu este dată în funcțiune nici acum, la aproape o lună după începerea anului școlar. Primarul orașului, Demián Zsolt, admite situația, dar spune că îl depășește: în primăvară, s-a făcut o recepție parțială, iar firma constructoare încă mai are de lucrat pe șantier.
14:10
Oradea FestiFall 2025, programul complet. Balet aerian, show cu drone, concerte cu Delia, Rareş, Hooverphonic și Corul Madrigal, printre atracții # Bihoreanul
Oradea se pregăteşte pentru Oradea FestiFall 2025, eveniment care promite să aducă timp de trei zile, între 10 și 12 octombrie, concerte, spectacole de stradă, ateliere pentru copii şi alte activităţi în mai multe locaţii din centrul oraşului. Printre capetele de afiş care vor cânta pe scena principală din Piaţa Unirii se numără trupa belgiană Hooverphonic, Delia, Rareş, Carla’s Dreams şi Corul Naţional de Cameră Madrigal, iar publicul va putea urmări şi show-uri de video mapping, concerte simfonice şi demonstraţii de dans.
13:00
Tinerii luptători ai LPS Bihorul Oradea şi-au adjudecat trei medalii la întrecerile turneului internaţional de la Arad, competiţie care a avut caracter naţional şi care a reunit competitori din cinci ţări. Albert Fuzi a ocupat locul II, în timp ce Bogdan Pop şi Dominik Dobrai s-au situat pe poziţia a III-a.
12:50
Guvernul Bolojan, încolțit din toate părțile: În timp ce PSD-iștii atacă tot mai des premierul, sondaj după sondaj indică erodarea coaliției și creșterea preferințelor pentru AUR # Bihoreanul
Abia învestit în a doua decadă a lunii iunie, Guvernul condus de Ilie Bolojan este în corzi din cauza măsurilor nepopulare pe care le-a adoptat ca să atenueze deficitul bugetar. Pe de o parte premierul este supus unui tir de critici dinspre reprezentanții PSD chiar dacă acest partid este în coaliția de la putere, pe de altă parte populația pare tot mai puțin dispusă să-și acorde încrederea formațiunilor guvernamentale, mai mult de jumătate din români considerând că toate partidele existente ar trebui să dispară și să fie înființate altele noi, necompromise. AUR câștigă tot mai mult teren.
12:10
O intervenție mai puțin obișnuită a avut loc în noaptea de luni spre marți, în comuna Șuncuiuș. În jurul orei 01:15, o femeie a sunat la 112 pentru a cere ajutor pompierilor, după ce o capră a căzut într-o fântână.
12:00
Declarații controversate ale președintelui SUA: Donald Trump susține, fără dovezi, că există o legătură între paracetamol și autism (VIDEO) # Bihoreanul
Noi declarații controversate au fost făcute luni, de președintele SUA, Donald Trump. Într-o conferință de presă, acesta a sfătuit femeile însărcinate să nu ia paracetamol (Tylenol în SUA), susținând că medicamentul este „probabil asociat cu un risc foarte crescut de autism”. Specialiștii au condamnat informația, arătând că a stabili în mod public o legătură între acest medicament şi autism ar fi „extrem de iresponsabil şi potenţial periculos”.
11:30
Desfăşurate la Padel Arena, întrecerile celei de-a 9-a etape a Circuitului „Oradea Joacă Padel” a adus din nou întreceri spectaculoase, la toate nivelurile. La profesionişti învingători au fost Vlad Vîlceanu și George Leucuța, în timp ce la nivelul 2 câştig de cauză au avut Alex Cociș şi Sorin Indrieș.
11:00
Facultatea de Științe Economice a Universității din Oradea organizează sâmbătă lansarea volumului „Marketing Theory and Practice in Romania – Model for the Developing World”, apărut la prestigioasa editură Springer. Cartea este coordonată de prof. univ. dr. emeritus Nicolae Alexandru Pop, doctor honoris causa al Universității din Oradea și una dintre figurile marcante ale școlii românești de marketing.
10:10
Orădenii s-au obișnuit deja cu șantierele și cu blocajele în trafic generate de acestea pentru că, în timp, s-a dovedit că lucrările la infrastructură au fluidizat traficul. Când s-a spus că de Anul Nou repornește circulația în Centrul Civic, așa a fost. La pasajul Tudor Vladimirescu, deși au apărut blocaje în trafic, după un an lucrarea a fost finalizată, iar acum se circulă foarte bine.
09:10
ADApost de evaziune: Fabrica depistată cu 300 de angajați „la gri”, condusă de soția primarului din Salonta # Bihoreanul
O fabrică de mobilă din Bihor a ajuns subiect de știre națională săptămâna trecută, dar nu pentru producția inovativă sau ieșită din comun, ci pentru că are 295 de angajați care lucrează la „gri”, adică având contracte de muncă part-time, de 6 ore, dar prestând de fapt câte 8 ore pe zi.
08:30
Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs marți dimineață, pe strada Muntele Găina din Oradea, iar în urma lui o femeie a ajuns la spital.
08:00
Oradea, venim! Tot mai mulți cetățeni maghiari își caută de lucru în Bihor, profitând de deschiderea frontierelor # Bihoreanul
Deschiderea frontierelor prin aderarea Românei la Schengen și lipsa locurilor de muncă în localitățile de pe graniță fac ca tot mai mulți maghiari să își caute de lucru în Bihor. Peste 400 de navetiști din Ungaria vin zilnic la muncă în Oradea, atrași de parcurile industriale devenite competitive după majorarea salariului minim la 4.050 lei, de naveta de numai 20 de minute, de posibilitatea de a-și folosi nestingheriți limba maternă, dar și de prețurile încă mai mici din supermarketurile și piețele românești.
22 septembrie 2025
20:10
CCR dezbate miercuri sesizarea privind legea pensiilor magistraților. Ministrul Justiției: „Guvernul priveşte cu optimism această evaluare” # Bihoreanul
Curtea Constituțională a României va dezbate miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea asumată de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat luni la Antena 3 că executivul este încrezător în privința deciziei pe care Curtea Constituțională urmează să o ia cu privire la proiectul pensiilor speciale ale magistraților.
19:40
Concert dirijat de Constantine Orbelian, nominalizat la Grammy, joi, la Filarmonica Oradea # Bihoreanul
„Orfeu în Infern”, “Spartacus” și Suita “Masquerade” sunt câteva dintre piesele pregătite de Filarmonica Oradea, pentru concertul de joi seara. La 190 ani de la nașterea lui Camille Saint-Saëns, melomanii sunt așteptați la un concert aniversar, ce îl va avea la pupitru pe dirijorul Constantine Orbelian, care a condus orchestre mari și artiști celebri, iar solista serii va fi pianista Bella Schütz. În program vor fi lucrări de Jacques Offenbach, Saint-Saëns și Khachaturian.
19:00
Elevii de la „Eminescu”, gazde pentru a patra ediție EMUNovici, conferința de dezbateri în stil ONU (FOTO) # Bihoreanul
Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Oradea a găzduit, între 18 și 21 septembrie, a patra ediție a conferinței de dezbateri EMUNovici, un proiect devenit emblematic pentru instituție. Evenimentul, desfășurat în sala festivă a colegiului și la Facultatea de Drept a Universității din Oradea, a reunit aproape 40 de tineri, în special liceeni, dar și studenți din Cluj-Napoca, Botoșani și Oradea.
18:20
Prevenirea suicidului, lecție practică pentru masteranzii la Psihologie din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Un grup de 15 masteranzi de la programul de Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie al Universității din Oradea s-au implicat, în această lună, într-un proiect dedicat prevenirii suicidului în rândul persoanelor private de libertate și al pacienților internați la Spitalul de Neuropsihiatrie din Oradea.
17:40
La începutul lunii septembrie, peste 30 de copii din comunitatea de romi din Tinca au participat la o școală de vară dedicată lecturii, organizată în parteneriat cu organizația Teach for Romania. Timp de cinci zile, elevii au luat parte la sesiuni interactive de lectură, exerciții de scriere, jocuri de rol și activități creative menite să le dezvolte abilitățile de comunicare și încrederea în sine.
17:10
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Bihor a anunțat că a efectuat primele plăți pentru sprijinul acordat consumatorilor vulnerabili la plata facturilor de energie. Valoarea unui tichet este de 50 de lei.
16:40
Liga 3: Lotus a obţinut prima victorie, dar Crişul Sântandrei şi Bihorul Beiuş au cedat meciurile de pe teren propriu # Bihoreanul
O victorie şi două înfrângeri au înregistrat echipele bihorene de fotbal din Liga a III-a, în etapa a 4-a, desfăşurată în weekend. Lotus Băile Felix a reuşit să obţină prima sa victorie, după ce s-a impus cu 1-0 la Turda, în timp ce Crişul Sântandrei şi Bihorul Beiuş au cedat meciurile pe care le-au susţinut pe teren propriu, în compania celor de la Minaur Baia Mare și, respectiv, Unirea Dej.
16:40
Câștiguri mari, în timp scurt. Pierderi de 30 de milioane de euro pentru Superbet, după o eroare tehnică apărută în weekend # Bihoreanul
Superbet, unul dintre cei mai mari operatori de jocuri de noroc din România și sponsorul ligii I de fotbal, a suferit o pierdere semnificativă de peste 30 de milioane de euro în urma unei erori tehnice la jocul de tip slot Fire Blaze Red Wizard, dezvoltat de Playtech. Eroarea a permis utilizatorilor să câștige sume considerabile într-un timp scurt, chiar și cu mize de un leu pe rundă. În doar câteva ore, mii de jucători au obținut câștiguri nejustificate, iar operatorul de pariuri a ales să plătească integral sumele.
15:50
Persoanele cu dizabilități, inclusiv din Bihor, vor putea primi vouchere de până la 39.900 lei pentru proteze, orteze, scaune rulante sau alte echipamente și aparate # Bihoreanul
Peste 4.300 de persoane cu dizabilități din România, inclusiv 96 din județul Bihor, vor putea primi sprijin financiar nerambursabil de până la 39.900 lei pentru achiziția de tehnologii asistive și de acces, printr-un proiect național al Ministerului, menit să sprijine integrarea socială și independența persoanelor cu dizabilități.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
O fată de 14 ani din comuna Sânmartin este căutată după ce a plecat de acasă. Ați văzut-o? # Bihoreanul
Polițiștii din Băile Felix au fost sesizați luni de familia unei adolescente de 14 ani, Florica-Alina Rostaș, din comuna Sânmartin, sat Haieu, că aceasta a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai întors.
14:50
Premii consistente, inclusiv panouri fotovoltaice, la un târg caritabil al Bisericii penticostale Lumina din Oradea # Bihoreanul
Biserica penticostală Lumina din Oradea organizează în weekend cea de-a doua ediție a Târgului „Lumina”, un eveniment caritabil dedicat întregii comunități. Intrarea este liberă, scopul fiind strângerea de fonduri pentru achiziționarea unui spațiu propriu, unde biserica să poată desfășura activități spirituale, educaționale și sociale.
14:00
Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimarea evoluției vremii pentru perioada 22 septembrie – 6 octombrie, iar prognoza arată că în Crișana, inclusiv în județul Bihor, urmează o scădere semnificativă a temperaturilor.
13:40
Unii orădeni confundă țarcurile cu containere de colectare separată cu o groapă de gunoi. Două saltele hodorogite tronau, săptămâna trecută, lângă pubelele unui bloc de pe bulevardul Magheru din Oradea, în condițiile în care în oraș există două centre pentru deșeuri voluminoase, unde pot fi predate gratuit.
13:00
AnimaWings revine pe Aeroportul din Oradea din 1 octombrie. Prețuri sub 100 euro pentru dus – întors spre și de la București # Bihoreanul
Compania privată românească AnimaWings revine pe Aeroportul din Oradea după pauza din sezonul estival, forțată de lipsa unui număr suficient de aeronave. Cu începere de la 1 octombrie, transportatorul va relua zborurile Oradea – București, cu 6 curse pe săptămână, la prețuri accesibile.
12:30
Secție de votare pentru „diaspora” basarabeană în Oradea, la Colegiul Partenie Cosma. Alegeri decisive, duminică, pentru Republica Moldova, între UE și Rusia # Bihoreanul
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Oradea sunt așteptați să-și exercite dreptul la vot pentru desemnarea noului legislativ de la Chișinău în cadrul sufragiului de duminică, 28 septembrie, considerat crucial pentru continuarea parcursului european sau întoarcerea fostei republici sovietice în sfera Federației Ruse. Secția de votare din Oradea va funcționa, ca de obicei, în incinta Colegiului Economic Partenie Cosma, din Calea Armatei Române nr. 1 F.
12:00
Filme de Oscar, povești tulburătoare și creațiile unor mari cineaști, în programul TIFF Oradea.8 # Bihoreanul
Ralph Fiennes în rolul lui Ulise, povestea extraordinară a lui Charles Aznavour sau propunerea Bosniei și Herțegovinei la Premiile Oscar sunt doar câteva dintre subiectele propuse de filmele străine, pe care TIFF Oradea le va aduce, pe marile ecrane, între 26 și 28 septembrie. Selecția de anul acesta explorează relațiile de tot felul și, în același timp, lansează întrebări provocatoare.
11:20
Poliţia a declanşat verificări, duminică seară, după ce mai multe unităţi de învăţământ şi instituţii medicale din Bucureşti, dar şi din judeţele Prahova şi Mureş, au primit pe adresele oficiale de e-mail mesaje de ameninţare cu atacuri armate.
