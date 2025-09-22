CCR dezbate miercuri sesizarea privind legea pensiilor magistraților. Ministrul Justiției: „Guvernul priveşte cu optimism această evaluare”

12:20

Dacă treci prin fața Muzeului Țării Crișurilor, simți din prima că nu-i un weekend obișnuit. Încă de la intrare te învăluie mirosurile de plăcinte pe lespede și tocănițe la ceaun, de sarmale cu păsat, gulyás și pită picurată cu brânză, slănină și ceapă. E târgul „Gusturi și tradiții de Bihor”, iar curtea instituției culturale s-a transformat într-o bucătărie și o horă în aer liber. Sâmbătă, și în Campusul BBSO de pe strada Thurzo Sándor a fost sărbătoare. Sute de voluntari s-au mobilizat și au făcut minuni la un mare târg caritabil: peste 600 de pizza, tot atâtea clătite uriașe, burgeri, deserturi și activități pentru toată familia.