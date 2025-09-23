Cea de-a noua etapă a Circuitului „Oradea Joacă Padel” şi-a desemnat câştigătorii
Bihoreanul, 23 septembrie 2025 11:30
Desfăşurate la Padel Arena, întrecerile celei de-a 9-a etape a Circuitului „Oradea Joacă Padel” a adus din nou întreceri spectaculoase, la toate nivelurile. La profesionişti învingători au fost Vlad Vîlceanu și George Leucuța, în timp ce la nivelul 2 câştig de cauză au avut Alex Cociș şi Sorin Indrieș.
• • •
Acum 30 minute
11:30
Acum o oră
11:00
Facultatea de Științe Economice a Universității din Oradea organizează sâmbătă lansarea volumului „Marketing Theory and Practice in Romania – Model for the Developing World”, apărut la prestigioasa editură Springer. Cartea este coordonată de prof. univ. dr. emeritus Nicolae Alexandru Pop, doctor honoris causa al Universității din Oradea și una dintre figurile marcante ale școlii românești de marketing.
Acum 2 ore
10:10
Orădenii s-au obișnuit deja cu șantierele și cu blocajele în trafic generate de acestea pentru că, în timp, s-a dovedit că lucrările la infrastructură au fluidizat traficul. Când s-a spus că de Anul Nou repornește circulația în Centrul Civic, așa a fost. La pasajul Tudor Vladimirescu, deși au apărut blocaje în trafic, după un an lucrarea a fost finalizată, iar acum se circulă foarte bine.
Acum 4 ore
09:10
ADApost de evaziune: Fabrica depistată cu 300 de angajați „la gri”, condusă de soția primarului din Salonta # Bihoreanul
O fabrică de mobilă din Bihor a ajuns subiect de știre națională săptămâna trecută, dar nu pentru producția inovativă sau ieșită din comun, ci pentru că are 295 de angajați care lucrează la „gri”, adică având contracte de muncă part-time, de 6 ore, dar prestând de fapt câte 8 ore pe zi.
08:30
Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs marți dimineață, pe strada Muntele Găina din Oradea, iar în urma lui o femeie a ajuns la spital.
08:00
Oradea, venim! Tot mai mulți cetățeni maghiari își caută de lucru în Bihor, profitând de deschiderea frontierelor # Bihoreanul
Deschiderea frontierelor prin aderarea Românei la Schengen și lipsa locurilor de muncă în localitățile de pe graniță fac ca tot mai mulți maghiari să își caute de lucru în Bihor. Peste 400 de navetiști din Ungaria vin zilnic la muncă în Oradea, atrași de parcurile industriale devenite competitive după majorarea salariului minim la 4.050 lei, de naveta de numai 20 de minute, de posibilitatea de a-și folosi nestingheriți limba maternă, dar și de prețurile încă mai mici din supermarketurile și piețele românești.
Acum 24 ore
20:10
CCR dezbate miercuri sesizarea privind legea pensiilor magistraților. Ministrul Justiției: „Guvernul priveşte cu optimism această evaluare” # Bihoreanul
Curtea Constituțională a României va dezbate miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea asumată de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat luni la Antena 3 că executivul este încrezător în privința deciziei pe care Curtea Constituțională urmează să o ia cu privire la proiectul pensiilor speciale ale magistraților.
19:40
Concert dirijat de Constantine Orbelian, nominalizat la Grammy, joi, la Filarmonica Oradea # Bihoreanul
„Orfeu în Infern”, “Spartacus” și Suita “Masquerade” sunt câteva dintre piesele pregătite de Filarmonica Oradea, pentru concertul de joi seara. La 190 ani de la nașterea lui Camille Saint-Saëns, melomanii sunt așteptați la un concert aniversar, ce îl va avea la pupitru pe dirijorul Constantine Orbelian, care a condus orchestre mari și artiști celebri, iar solista serii va fi pianista Bella Schütz. În program vor fi lucrări de Jacques Offenbach, Saint-Saëns și Khachaturian.
19:00
Elevii de la „Eminescu”, gazde pentru a patra ediție EMUNovici, conferința de dezbateri în stil ONU (FOTO) # Bihoreanul
Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Oradea a găzduit, între 18 și 21 septembrie, a patra ediție a conferinței de dezbateri EMUNovici, un proiect devenit emblematic pentru instituție. Evenimentul, desfășurat în sala festivă a colegiului și la Facultatea de Drept a Universității din Oradea, a reunit aproape 40 de tineri, în special liceeni, dar și studenți din Cluj-Napoca, Botoșani și Oradea.
18:20
Prevenirea suicidului, lecție practică pentru masteranzii la Psihologie din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Un grup de 15 masteranzi de la programul de Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie al Universității din Oradea s-au implicat, în această lună, într-un proiect dedicat prevenirii suicidului în rândul persoanelor private de libertate și al pacienților internați la Spitalul de Neuropsihiatrie din Oradea.
17:40
La începutul lunii septembrie, peste 30 de copii din comunitatea de romi din Tinca au participat la o școală de vară dedicată lecturii, organizată în parteneriat cu organizația Teach for Romania. Timp de cinci zile, elevii au luat parte la sesiuni interactive de lectură, exerciții de scriere, jocuri de rol și activități creative menite să le dezvolte abilitățile de comunicare și încrederea în sine.
17:10
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Bihor a anunțat că a efectuat primele plăți pentru sprijinul acordat consumatorilor vulnerabili la plata facturilor de energie. Valoarea unui tichet este de 50 de lei.
16:40
Liga 3: Lotus a obţinut prima victorie, dar Crişul Sântandrei şi Bihorul Beiuş au cedat meciurile de pe teren propriu # Bihoreanul
O victorie şi două înfrângeri au înregistrat echipele bihorene de fotbal din Liga a III-a, în etapa a 4-a, desfăşurată în weekend. Lotus Băile Felix a reuşit să obţină prima sa victorie, după ce s-a impus cu 1-0 la Turda, în timp ce Crişul Sântandrei şi Bihorul Beiuş au cedat meciurile pe care le-au susţinut pe teren propriu, în compania celor de la Minaur Baia Mare și, respectiv, Unirea Dej.
16:40
Câștiguri mari, în timp scurt. Pierderi de 30 de milioane de euro pentru Superbet, după o eroare tehnică apărută în weekend # Bihoreanul
Superbet, unul dintre cei mai mari operatori de jocuri de noroc din România și sponsorul ligii I de fotbal, a suferit o pierdere semnificativă de peste 30 de milioane de euro în urma unei erori tehnice la jocul de tip slot Fire Blaze Red Wizard, dezvoltat de Playtech. Eroarea a permis utilizatorilor să câștige sume considerabile într-un timp scurt, chiar și cu mize de un leu pe rundă. În doar câteva ore, mii de jucători au obținut câștiguri nejustificate, iar operatorul de pariuri a ales să plătească integral sumele.
15:50
Persoanele cu dizabilități, inclusiv din Bihor, vor putea primi vouchere de până la 39.900 lei pentru proteze, orteze, scaune rulante sau alte echipamente și aparate # Bihoreanul
Peste 4.300 de persoane cu dizabilități din România, inclusiv 96 din județul Bihor, vor putea primi sprijin financiar nerambursabil de până la 39.900 lei pentru achiziția de tehnologii asistive și de acces, printr-un proiect național al Ministerului, menit să sprijine integrarea socială și independența persoanelor cu dizabilități.
15:10
O fată de 14 ani din comuna Sânmartin este căutată după ce a plecat de acasă. Ați văzut-o? # Bihoreanul
Polițiștii din Băile Felix au fost sesizați luni de familia unei adolescente de 14 ani, Florica-Alina Rostaș, din comuna Sânmartin, sat Haieu, că aceasta a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai întors.
14:50
Premii consistente, inclusiv panouri fotovoltaice, la un târg caritabil al Bisericii penticostale Lumina din Oradea # Bihoreanul
Biserica penticostală Lumina din Oradea organizează în weekend cea de-a doua ediție a Târgului „Lumina”, un eveniment caritabil dedicat întregii comunități. Intrarea este liberă, scopul fiind strângerea de fonduri pentru achiziționarea unui spațiu propriu, unde biserica să poată desfășura activități spirituale, educaționale și sociale.
14:00
Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimarea evoluției vremii pentru perioada 22 septembrie – 6 octombrie, iar prognoza arată că în Crișana, inclusiv în județul Bihor, urmează o scădere semnificativă a temperaturilor.
13:40
Unii orădeni confundă țarcurile cu containere de colectare separată cu o groapă de gunoi. Două saltele hodorogite tronau, săptămâna trecută, lângă pubelele unui bloc de pe bulevardul Magheru din Oradea, în condițiile în care în oraș există două centre pentru deșeuri voluminoase, unde pot fi predate gratuit.
13:00
AnimaWings revine pe Aeroportul din Oradea din 1 octombrie. Prețuri sub 100 euro pentru dus – întors spre și de la București # Bihoreanul
Compania privată românească AnimaWings revine pe Aeroportul din Oradea după pauza din sezonul estival, forțată de lipsa unui număr suficient de aeronave. Cu începere de la 1 octombrie, transportatorul va relua zborurile Oradea – București, cu 6 curse pe săptămână, la prețuri accesibile.
12:30
Secție de votare pentru „diaspora” basarabeană în Oradea, la Colegiul Partenie Cosma. Alegeri decisive, duminică, pentru Republica Moldova, între UE și Rusia # Bihoreanul
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Oradea sunt așteptați să-și exercite dreptul la vot pentru desemnarea noului legislativ de la Chișinău în cadrul sufragiului de duminică, 28 septembrie, considerat crucial pentru continuarea parcursului european sau întoarcerea fostei republici sovietice în sfera Federației Ruse. Secția de votare din Oradea va funcționa, ca de obicei, în incinta Colegiului Economic Partenie Cosma, din Calea Armatei Române nr. 1 F.
12:00
Filme de Oscar, povești tulburătoare și creațiile unor mari cineaști, în programul TIFF Oradea.8 # Bihoreanul
Ralph Fiennes în rolul lui Ulise, povestea extraordinară a lui Charles Aznavour sau propunerea Bosniei și Herțegovinei la Premiile Oscar sunt doar câteva dintre subiectele propuse de filmele străine, pe care TIFF Oradea le va aduce, pe marile ecrane, între 26 și 28 septembrie. Selecția de anul acesta explorează relațiile de tot felul și, în același timp, lansează întrebări provocatoare.
Ieri
11:20
Poliţia a declanşat verificări, duminică seară, după ce mai multe unităţi de învăţământ şi instituţii medicale din Bucureşti, dar şi din judeţele Prahova şi Mureş, au primit pe adresele oficiale de e-mail mesaje de ameninţare cu atacuri armate.
10:50
La câteva zile după ce încă o dronă rusească a străbătut spațiul aerian al României, șeful AUR Bihor, Ciprian Blejan, a adăugat și el o fumigenă, cât l-a dus iscusința, peste mințile celor ușor de amețit cu vorbe pompoase. „Cum se explică faptul că, în ciuda unor sume colosale investite în „apărare”, dronele rusești pot survola nestingherite teritoriul României?”, s-a întrebat el retoric, joia trecută, pe Facebook.
10:00
Oradea pulsează de evenimente în următoarele zile: TIFF aduce filme de top, Filarmonica are un concert de gală, iar teatrele pregătesc premiere. Plus concerte, conferințe și expoziții – tot ce trebuie să știi e aici!
09:00
Directorul Administrației Domeniului Public, Liviu Andrica, a renunțat la ideea de a mai construi un hotel de 3 stele în incinta Aquaparkului Nymphaea pentru ca vizitatorii din alte localități să poată coborî din cameră direct în bazin. Ideea, veche din 2022, viza amenajarea unei clădiri cu 100 de camere dispuse pe 7 etaje deasupra intrării auto în aquapark, dar a fost abandonată...
08:30
Toamna nu aduce doar frunzele căzute și aerul răcoros, ci și o oportunitate de a face curățenie atât în gospodărie, cât și în grădină. Însă, odată cu această activitate, crește și volumul de deșeuri vegetale. În această perioadă, gestionarea corectă a deșeurilor devine esențială pentru un mediu mai curat și mai sănătos.
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Șeful Județului explică de ce investesc chinezii la Tileagd # Bihoreanul
Bihorel comentează principalele evenimente ale săptămânii trecute, în stilul său șugubăț: Șeful Județului, despre megainvestiția de la Tileagd: „Prea multe n-am voie să vă spun, decât că e vorba de o investiție de 35 de milioane de euro, făcută de chinezi într-o fabrică de materiale izolante”. „Dar cum de le-a venit ideea să vină la noi și nu la unguri?”. „Păi ce, în Tileagd...
00:00
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit! Cum a transformat Schengen naveta transfrontalieră într-un stil de viață # Bihoreanul
Luni, 22 septembrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, împreună cu publicația Oradea Noastră. Dintre subiecte: Peste 400 de navetiști din Ungaria vin zilnic la muncă în Oradea; Undă verde procesului în revoltătorul caz al celor doi medici acuzaţi de moartea unui copil de 2 ani și 6 luni; Un ortoped din Oradea folosește în premieră Realitatea Augmentată pentru operații mai precise; Tot mai mulți orădeni aruncă mizerii în jurul coșurilor stradale; O fostă campioană balcanică, ajunsă consilier local, îi provoacă pe orădeni să facă sport.
21 septembrie 2025
20:40
120 de voluntari ABA Crișuri, la curățenia națională „Let’s Do It, Romania!”: peste 2,5 tone de deșeuri colectate # Bihoreanul
120 de oameni, o zi întreagă de muncă și peste 2,5 tone de deșeuri scoase din apă. Așa arată bilanțul echipei ABA Crișuri, instituție care a participat din nou la campania „Let’s Do It, Romania!”.
18:10
Istoria, privită ca „scenariu inteligent”. Ovidiu Pecican vine la Oradea cu o conferință și o nouă carte # Bihoreanul
Orădenii sunt invitați joi, 25 septembrie, la o întâlnire cu istoricul și scriitorul Ovidiu Pecican, care va susține conferința „Istoria ca scenariu inteligent” și își va lansa volumul „Istoria istoriografiei Țării Românești între secolele XIII – XVIII”. Evenimentul are loc de la ora 17, în Sala de conferințe a Muzeului Țării Crișurilor.
16:30
Depresia aduce preoții și psihiatrii la aceeași masă. Patriarhia Ortodoxă r fi prezentat un studiu național despre nevoile românilor # Bihoreanul
Depresia și anxietatea îi pun pe români la încercare, iar Biserica și psihologii se așază la aceeași masă, la Patriarhia Română, într-o conferință comună unde va fi prezentat, în premieră, un studiu național despre cum pot colabora mai bine preoții, psihologii și medicii pentru a ajuta mai bine oamenii cu probleme emoționale.
15:00
Atac asupra unui copil în Orășelul Copiilor din Oradea. Părinții cer ajutorul martorilor # Bihoreanul
Părinții unui băiat de 8 ani fac apel la orădeni să îi ajute să identifice agresorii care l-au atacat pe copil, sâmbătă, în incinta Orășelului Copiilor din Oradea. Incidentul a avut loc între orele 13:43 și 13:45, atunci când băiatul a intrat la toaleta publică. Poliția a deschis un dosar penal și face cercetări, însă până la redactarea acestei știri nu a comunicat un punct de vedere oficial.
13:30
Nu a respectat STOP-ul: Neacordarea de prioritate, cauza accidentului de pe DN76, în care o mașină a luat foc în Hidişelu de Sus # Bihoreanul
Polițiștii rutieri au stabilit cauza accidentului grav produs vineri seara, pe DN76, în Hidișelu de Sus, în urma căruia două persoane au fost rănite și o mașină a fost cuprinsă de flăcări: uUn șofer din Oradea a intrat într-o intersecţie fără să se asigure și s-a izbit de un alt autoturism care circula regulamentar În urma impactului, mașina lovită a luat foc, iar două persoane au ajuns la spital.
12:20
No, că miroase a plăcinte pe lespede, gulyás și sarmale cu păsat în Oradea. Târgul gusturilor și tradițiilor a atras pofticioșii la muzeu (FOTO) # Bihoreanul
Dacă treci prin fața Muzeului Țării Crișurilor, simți din prima că nu-i un weekend obișnuit. Încă de la intrare te învăluie mirosurile de plăcinte pe lespede și tocănițe la ceaun, de sarmale cu păsat, gulyás și pită picurată cu brânză, slănină și ceapă. E târgul „Gusturi și tradiții de Bihor”, iar curtea instituției culturale s-a transformat într-o bucătărie și o horă în aer liber. Sâmbătă, și în Campusul BBSO de pe strada Thurzo Sándor a fost sărbătoare. Sute de voluntari s-au mobilizat și au făcut minuni la un mare târg caritabil: peste 600 de pizza, tot atâtea clătite uriașe, burgeri, deserturi și activități pentru toată familia.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
(H)am ajutor! Câinii ghid și cei de terapie, potriviți persoanelor aflate în nevoie, sunt greu de găsit în Bihor # Bihoreanul
Câinii utilitari sunt, adesea, soluția salvatoare pentru mulți oameni aflați în dificultate. În timp ce în alte zone din țară câinii ghid și cei de terapie au devenit o prezență firească și ajută zilnic persoane aflate în nevoie, în Bihor aceștia încă lipsesc, iar inițiativele locale sunt doar la stadiul de planuri.
09:00
La fundul safariului: De ce se bucură ungurii că în Bihor se închid grădinile zoologice private # Bihoreanul
După ce în Bihor două grădini zoologice private au fost închise în ultimele săptămâni de autorităţi, pe motiv că funcţionau clandestin, vecinii din Ungaria îşi freacă palmele. În ţara vecină sunt mai multe asemenea atracţii, chiar mai mari şi mai spectaculoase, iar proprietarii acestor afaceri au început să investească tot mai mult în promovarea destinaţiilor.
20 septembrie 2025
22:00
Handbal feminin: România, dublă înfrângere cu Franța la Oradea. Tricolorele au arătat progres, dar campioana mondială a fost prea puternică # Bihoreanul
Naționala de handbal feminin a României a pierdut ambele meciuri amicale disputate la Oradea împotriva Franței, campioana mondială și europeană en-titre. După 27-32 în prima partidă, disputată joi, tricolorele au cedat și în revanșa de sâmbătă, scor 24-30, deși au ținut aproape de adversare mai bine de 50 de minute.
21:30
Accident grav pe DN 76, în Bihor: două maşini s-au lovit, una a luat foc. Trafic îngreunat la Hidişelu de Sus (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un accident rutier grav a avut loc sâmbătă seară pe DN 76, în localitatea Hidişelu de Sus. Două autoturisme s-au ciocnit, iar în urma impactului unul dintre ele a luat foc. Victimele urmează să fie transportate la spital pentru investigaţii medicale.
17:10
I-au redat respiraţia: Prima operație minim invazivă care a redeschis traheea unei paciente, realizată la Spitalul Avram Iancu din Oradea # Bihoreanul
Medicii Spitalului Clinic „Avram Iancu” din Oradea au reușit să salveze viața unei femei de 54 de ani, printr-o intervenție complicată realizată în premieră aici. Operația minim invazivă a redeschis căile respiratorii, după ce acestea se îngustaseră grav în urma unei intubări, iar pacienta risca să se sufoce.
15:40
Accident cu patru mașini lângă Lotus Center din Oradea: o tânără a ajuns la spital pentru investigații # Bihoreanul
Un accident rutier în care au fost implicate patru mașini a avut loc sâmbătă după-amiază, lângă centrul comercial Lotus Center din Oradea. O tânără a fost transportată la spital pentru investigații medicale.
14:50
Atac cibernetic paralizează check-in-ul pe marile aeroporturi din Europa – întârzieri și la Aeroportul Internațional Henri Coandă București # Bihoreanul
Haos pe aeroporturi în Europa: un atac cibernetic asupra furnizorului de servicii de check-in și îmbarcare a blocat zboruri pe Heathrow, Bruxelles și Berlin. Pasagerii sunt avertizați să-și verifice cursele și să ajungă la aeroport mai devreme.
13:40
Doliu în sportul românesc: fost junior al CFR Cluj, mort în SUA la doar 20 de ani. Familia strânge bani pentru repatriere # Bihoreanul
Tragedie în lumea sportului. Ciprian Scrobotă, fost fotbalist al juniorilor CFR Cluj și student la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității „Babeș-Bolyai”, a murit la doar 20 de ani, în Statele Unite ale Americii.
12:10
Start cu gust amar pentru CSM CSU Raiffeisen Oradea în noul sezon oficial. Campioana României a pierdut vineri, la Samokov (Bulgaria), cu 79-71 în fața belgienilor de la Windrose Antwerp Giants și a părăsit prematur Basketball Champions League.
12:10
Dacă o vedeți, sunați imediat la 112! Poliția din Bihor este în alertă după ce o adolescentă de 17 ani din comuna Țețchea, sat Telechiu, a plecat de acasă în noaptea de vineri spre sâmbătă, şi de atunci nu mai e de găsit.
11:00
Spectacolul "Un inamic al poporului", al Trupei Iosif Vulcan din Oradea, selecţionat la Festivalul Naţional de Teatru (VIDEO) # Bihoreanul
Spectacolul "Un inamic al poporului", al Trupei Iosif Vulcan din cadrul Teatrului Regina Maria din Oradea, a fost selectat în programul celei de-a 35-a ediţii a Festivalului Naţional de Teatru, care se va desfăşura la Bucureşti, între 17 şi 26 octombrie.
09:30
Mamă, ce tragedie! Dintre cele patru fântâni din Piața Unirii, în una apa a devenit verde. Așa ne trebuie dacă am lăsat firmele de casă ale actualului premier să facă lucrarea! Unde mai pui că și apa livrată locuitorilor, care e cea mai scumpă din emisfera nordică, prezintă impurități, altfel nu se explică culoarea de smarald. După studii ale compoziției apei, am ajuns la concluzia că ar putea fi cinci cauze care au dus la înverzirea ei.
08:40
La D&C Automotive West, șoferii revin pe șosea fără stres și fără complicații. Service-ul oferă constatări și reparații auto complete, indiferent de tipul sau gravitatea avariilor.
19 septembrie 2025
23:10
Fotbaliştii de la FC Bihor au obţinut o nouă victorie vineri şi au urcat iarăşi pe prima poziţie a clasamentului, după ce, vineri seară, s-au impus cu scorul de 2-0 în faţa celor de la FC Bacău. Jocul, desfăşurat la Stadionul Iuliu Bodola, a fost tranşat încă din prima repriză, când au marcat Dragoş Tescan şi Luca Tincău.
19:30
Splaiul Crișanei din Oradea a fost redeschis circulației, sub Podul Decebal, pe sens unic # Bihoreanul
Primăria Oradea a anunţat, vineri, redeschiderea circulaţiei pe strada Splaiul Crişanei, pe tronsonul situat sub Podul Decebal, de la sensul giratoriu cu strada Wiliam Shakespeare, spre centrul oraşului.
