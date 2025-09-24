„Vă voi anunța eu!”. Ilie Bolojan spune că nu se gândește la demisie și rămâne premier „atât timp cât voi putea face ceva relevant” (VIDEO)

12:50

Abia învestit în a doua decadă a lunii iunie, Guvernul condus de Ilie Bolojan este în corzi din cauza măsurilor nepopulare pe care le-a adoptat ca să atenueze deficitul bugetar. Pe de o parte premierul este supus unui tir de critici dinspre reprezentanții PSD chiar dacă acest partid este în coaliția de la putere, pe de altă parte populația pare tot mai puțin dispusă să-și acorde încrederea formațiunilor guvernamentale, mai mult de jumătate din români considerând că toate partidele existente ar trebui să dispară și să fie înființate altele noi, necompromise. AUR câștigă tot mai mult teren.