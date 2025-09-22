Nu mai există echipe neînvinse în Superligă. După Craiova, a picat și reduta Rapidului
Adevarul.ro, 22 septembrie 2025 08:00
Rapid a cedat acasă, în etapa a 10-a din Superligă.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
08:00
Dezbaterea privind reforma prețurilor medicamentelor în Statele Unite a atins un punct critic
08:00
Deputaţii dezbat luni moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului. Diana Buzoianu, acuzată de obstrucționarea funcționării hidrocentralelor # Adevarul.ro
Deputaţii dezbat luni, 22 septembrie, moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul „Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea înfuncţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”.
08:00
Nu mai există echipe neînvinse în Superligă. După Craiova, a picat și reduta Rapidului # Adevarul.ro
Rapid a cedat acasă, în etapa a 10-a din Superligă.
Acum 30 minute
07:45
Vremea luni, 22 septembrie. Unde se vor înregistra temperaturi de vară la început de săptămână # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie anunță că, în intervalul 22 septembrie, ora 9:00 – 23 septembrie, ora 9:00, cerul va fi mai mult senin la nivelul întregii țări.
Acum o oră
07:15
Kim Jong Un, dispus să discute că Statele Unite, dacă acestea renunţă să ceară denuclearizarea ţării # Adevarul.ro
Președintele nord-coreean Kim Jong Un s-a declarat deschis să reia contactul cu Statele Unite dacă acestea din urmă renunţă să ceară ca Phenianul să îşi abandoneze programul său de arme nucleare, a relatat luni presa de stat nord-coreeană, citată de AFP.
Acum 2 ore
07:00
Ce pensie militară primește fostul milițian Dinel Staicu. Patronul de acum două decenii al Craiovei doarme în vila de protocol a lui Ceaușescu și scrie cărți # Adevarul.ro
Dinel Staicu (69 de ani), fost patron al echipei de fotbal Universitatea Craiova, le dă guvernanților sfaturi economice, idei conținute în două volume care așteaptă să fie tipărite.
07:00
În timpul vieții, „Flocea” a „înfiat” o persoană din Piatra-Neamț. Antrenorul decedat joi avea un „copil de suflet” cu doi ani mai mic decât el # Adevarul.ro
Florin Marin a murit joi, la vârsta de 72 de ani, răpus de o boală fără leac, fiind înmormântat ieri.
07:00
Trei persoane au fost ucise şi 16 rănite în Crimeea, peninsulă din sudul Ucrainei anexată de Moscova, într-un atac cu drone ucrainene, duminică seara, a transmis liderul local.
06:45
Ucraina are o dronă maritimă care poate atinge Podul Crimeei. Toloka, arma tăcută cu rază de 2.000 de km # Adevarul.ro
În plină cursă pentru supremația tehnologică pe frontul invizibil al Mării Negre, Ucraina a prezentat public pentru prima dată ceea ce pare a fi una dintre cele mai ambițioase arme din arsenalul său naval: drona subacvatică TOLOKA.
06:45
Donald Trump şi Elon Musk şi-au vorbit în public, la trei luni după ce președintele american i-a spus miliardarului că „a înnebunit” # Adevarul.ro
Donald Trump şi Elon Musk au vorbit şi şi-au dat mâna duminică, la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk în Arizona, la mai bine de trei luni de la spectaculoasa lor despărţire.
06:30
Cum vede Zelenski efortul comun de apărare aeriană cu Polonia şi România: „Pentru un scut fiabil trebuie să acţionăm împreună”, # Adevarul.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat un efort comun de apărare aeriană cu Polonia şi România pentru a contracara dronele ruseşti, în timp ce Moscova continuă să testeze apărarea NATO, potrivit televiziunii naţionale poloneze tvpworld.com.
06:15
Guvernul Bolojan e, de fapt, guvernul Cioloș. Fostul premier tehnocrat are mai mulți oameni în fruntea Guvernului decât PNL # Adevarul.ro
Fostul premier tehnocrat Dacian Cioloș, deși retras din prim-planul politicii, a reușit să impună mai mulți oameni de încredere în Guvernul condus de liberalul Ilie Bolojan: de la miniștri, până la secretari de stat și directori de cabinet.
Acum 4 ore
05:45
Războiul lui Putin depinde de cea mai sângeroasă bătălie din Ucraina. Cucerirea „porții către Donețk” ar putea dura ani și ucide milioane de oameni # Adevarul.ro
Pe linia de front a Ucrainei, un oraș relativ mic, dar strategic, a devenit scena unei confruntări decisive. Pokrovsk, supranumit de presa rusă „poarta către Donețk”, este apărat cu disperare de peste un an de armata ucraineană, în timp ce Moscova face eforturi uriașe pentru a-l cuceri.
05:15
I-a dat Trump mână liberă lui Putin să schimbe planul în Ucraina? Politolog: „Atitudinea ambiguă a SUA îl va determina să continue testarea NATO” # Adevarul.ro
Presa americană scrie că, după summitul din Alaska, Putin a schimbat planul în Ucraina și a intensificat atacurile, convins fiind că SUA nu va interveni. Profesorul Sergiu Mișcoiu explică eșecul de la Londra al diplomației britanice și decizia Pentagonului de a reduce livrările de arme către NATO.
04:45
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor” # Adevarul.ro
Știau să producă alimente sănătoase, însă, cum se întâmplă adesea cu producătorii, ani la rând au fost aproape obligați să-și vândă munca pe nimic. Până când au stat, au socotit și s-au decis să complice puțin lucrurile și să-și pună amprenta și mai mult pe ceea ce fac.
04:15
Ce șanse sunt ca PSD-PNL-USR-UDMR să aibă un candidat comun la Primăria Capitalei. "Niciunul din partide nu va putea accepta candidatul celorlalte formațiuni" # Adevarul.ro
Discuțiile pentru Primăria Capitalei aduc în față și opțiunea unui candidat comun PSD-PNL-USR, după ce social-democrații au ripostat fata de varianta unui candidat PNL-USR.
Acum 6 ore
03:15
Jucăria deloc ieftină pentru care părinții plătesc fericiți banii. „E un trend, dar sper să țină” # Adevarul.ro
O jucărie foarte populară în anii 2016-2017 a cucerit noua generație de adolescenți. Deși nu este deloc ieftină, părinții scot bucuroși banii din portofel și, mai mult, caută cu disperare soluții pentru a-și mulțumi copiii, pentru că anumite modele sunt „sold out”.
03:00
„Olimpiada Liceelor”, noua „Daciada” reluată într-un municipiu din Oltenia. Mii de elevi au intrat în competiție # Adevarul.ro
O competiție între liceeni începută cu 19 ani în urmă și întreruptă după mai bine de 10 ediții a fost reluată în acest an. Sute de elevi s-au întrecut, timp de aproape trei săptămâni, pe trei secțiuni de concurs.
02:30
Cum ne afectează medicamentele pentru slăbit.„Elimini acea poftă de zahăr și grăsimi și relația ta cu mâncarea s-a schimbat" # Adevarul.ro
Efectele medicamentelor pentru slăbit sunt mai complexe față de simpla reducere a poftei de mâncare. În unele cazuri, cei care iau astfel de medicamente se pot trezi cu stări de rău sau chiar în situația în care nu mai apreciază la fel de mult anumite produse.
Acum 8 ore
01:45
Planul Rusiei pentru un atac de tip „zonă gri” asupra Poloniei înainte de Crăciun, dezvăluit de un general rus dezertor # Adevarul.ro
Un avertisment transmis de un ofițer de rang înalt din armata rusă a declanșat consultări urgente între oficiali din Regatul Unit și Statele Unite, în contextul unor temeri privind un posibil atac egabil al Moscovei asupra Poloniei, menit să testeze coeziunea NATO.
01:15
Totul despre programul Rabla 2025 pentru persoane fizice. Se vor putea cumpăra 6.500 de mașini electrice # Adevarul.ro
Programul Rabla 2025 începe pe 30 septembrie și pune la dispoziția celor care vor să-și schimbe autovehicul produs în urmă cu cel puțin 8 ani ecotichete care variază între 10.000 de lei și 18.500 de lei pentru achiziționarea unei mașini noi -8.000 cu propulsie termică, 6.500 electrice.
00:30
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de 4.500 de lei net # Adevarul.ro
Cu cât ar trebui plătit „un angajat fără studii” este întrebarea care a dat naștere unei dezbateri interesante pe platforma reddit. Un angajat din sectorul comerț câștigă, în medie, un salariu net de 5.078 de lei, cu puțin mai mic decât în învățământ, adică 5.924 de lei.
00:15
22 septembrie, ziua în care președintele Abraham Lincoln a semnat Proclamația prin care a eliberat toți sclavii # Adevarul.ro
Pe 22 septembrie 1857 s-a scufundat nava rusească „Lefort", găsită după un secol și jumătate de la tragedie. Cinci ani mai târziu, președintele american Abraham Lincoln a emis Proclamația de emancipare, prin care a decretat eliberarea sclavilor negri din teritoriul confederat.
Acum 12 ore
23:45
Rujeola este legată de o boală mai puțin cunoscută, dar care este întotdeauna fatală, iar imunizarea împotriva rujeolei este singura metodă cunoscută de prevenire.
23:15
Există mai multe modalități neașteptate care îmbunătățesc microbiomul intestinal, nu doar dieta, la care se rezumă majoritatea recomandărilor. De la o simplă gargară dimineața la adopția unui animal de companie sau de la mersul desculț până la sărut.
22:45
Pierderi grele pentru ruși. Ucrainenii au distrus o mașină de luptă IMR-3M, supranumită „Terminatorul pe șenile”, protejată de radiații, elicoptere și radare # Adevarul.ro
O unitate specializată a armatei ucrainene a anunțat distrugerea unui vehicul greu de geniu rusesc, IMR-3M, un echipament rar și bine protejat, folosit în mod obișnuit pentru deschiderea drumurilor în terenuri minate și în condiții extreme.
22:15
Mărturia unui migrant salvat după 40 de ore în derivă pe Mediterană: „Europa nu merită toată suferința” # Adevarul.ro
Rafie Nadi, un tânăr egiptean, a reușit să supraviețuiască 40 de ore plutind în derivă în Marea Mediterană, având la dispoziție doar un colac gonflabil și înotătoare.
22:15
Horoscop luni, 22 septembrie. Capricornii primesc informaţii importante, iar Gemenii apelează la împrumuturi # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click! ştie ce le aduce ziua de luni, 22 septembrie, tuturor celor 12 semne ale zodiacului.
22:15
Miruță, despre sesizarea AUR la CCR: „Măsurile din Pachetul 2 sunt constituționale. Opoziția ar trebui să vină cu măsuri pentru a strânge cureaua” # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că Guvernul are susținere juridică pentru măsurile fiscale incluse în Pachetul 2
22:00
Cine este noul consilier onorific de la Ministerul Energiei. Inventatorul român vine din Silicon Valley și are un CV impresionant # Adevarul.ro
Un inventator român cu start-up-uri în Silicon Valley și experiență de peste trei decenii în companii de top din SUA a fost cooptat în staff-ul Ministerului Energiei, fiind numit consilier onorific.
21:45
Noi dezvăluiri despre e-mailurile ducesei de York către Jeffrey Epstein zguduie monarhia britanică. Ce măsuri va lua Regele Charles # Adevarul.ro
La Palatul Buckingham creşte tensiunea după redeschiderea discuţiilor despre e-mailurile trimise de ducesa de York, Sarah Ferguson, către Jeffrey Epstein. Regele Charles ia în calcul „ultima sancțiune”, şi anume să limiteze sau chiar să interzică prezența familiei York la evenimentele private.
21:30
Lasconi, atacuri dure: Nicușor Dan ar putea fi demis, Bolojan a lovit în oameni, Iohannis e parte din planul de anulare a alegerilor # Adevarul.ro
Elena Lasconi, primarul din Câmpulung și fost candidat la prezidențiale, a vorbit despre cine conduce cu adevărat România în prezent.
21:00
Părerea lui Băsescu după o discuție de jumătate de oră cu Georgescu în 2012: „Enunță 1.000 de probleme, dar nu are soluții pentru ele” # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a rememorat, duminică seară, discuția pe care a avut-o în 2012 cu Călin Georgescu, care își dorea atunci să fie premier. Băsescu spune că întâlnirea a fost solicitată de colegi, dar s-a convins imediat că nu este „un om extraordinar”, așa cum i-a fost prezentat.
20:45
CTP, despre soarta Guvernului înainte de decizia CCR privind pensiile magistraților: „Bolojan sau Dumnezeilă?” # Adevarul.ro
Cristian Tudor Popescu a comentat pe Facebook situația tensionată în care se află Guvernul Bolojan înaintea verdictului CCR.
20:45
Continuă coșmarul pentru CFR Cluj. Remiză amară împotriva celor de la UTA, cu Simani și Zouma la debut # Adevarul.ro
Formația pregătită de către Andrea Mandorlini continuă seria meciurilor fără victorie.
20:30
Refugiu-container din Munţii Bucegi, răsturnat de vânt: „Cum ar fi fost ca cineva să fie prins înăuntru?” # Adevarul.ro
Un container montat în luna august pentru a fi folosit ca refugiu în Șaua Șugarilor, Munţii Bucegi, a fost răsturnat de rafale de vânt care au atins 109 km/h. Imaginile surprinse duminică de turiști și distribuite pe rețelele sociale arată containerul doborât, stârnind un val de reacții și critici.
20:30
Doi miniștri israelieni au cerut anexarea imediată a Cisiordaniei, ca reacție la decizia Australiei, Canadei și Marii Britanii de a recunoaște un stat palestinian.
20:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Statele Unite ar apăra Polonia și statele baltice dacă Rusia va continua să escaladeze tensiunile în regiune.
19:30
Nutriţionistul Mihaela Bilic, în vizorul Colegiului Medicilor după o postare controversată. „Afirmațiile nu au dovadă științifică” # Adevarul.ro
O postare a nutriţionistului Mihaela Bilic despre colesterol și terapia cu statine a stârnit un val de critici în lumea medicală. Colegiul Medicilor din București a reacționat ferm, spunând că afirmațiile acesteia „nu au nicio dovadă științifică” și sunt „pur și simplu eronate”.
19:30
Curățenie la Romsilva. Pădurari condamnați pentru furt din pădure au continuat să lucreze. Ministrul Mediului: „Au fost dați afară” # Adevarul.ro
Pădurari condamnați chiar și de două ori pentru furt de lemne au continuat ani la rând să lucreze la Romsilva, deși ar fi trebuit să fie demiși.
Acum 24 ore
18:45
Televiziunea de stat rusă sugerează că Trump ar fi implicat în uciderea lui Charlie Kirk # Adevarul.ro
Televiziunea de stat din Rusia a insinuat că președintele Donald Trump ar putea avea legătură cu asasinarea lui Charlie Kirk.
18:15
Fostul judecător Augustin Zegrean, despre șansele reformei pensiilor speciale: „Toate încercările anterioare au picat la CCR” # Adevarul.ro
Augustin Zegrean, fost judecător CCR, atrage atenția că decizia Curţii Cosntituţionale ar putea repeta scenariile din trecut şi critică lipsa de tact a Guvernului și reacțiile premierului Ilie Bolojan.
18:00
Tensiuni în Orientul Mijlociu. Este Ankara următoarea țintă a Israelului? „Astăzi Qatar, mâine Turcia” # Adevarul.ro
După loviturile aeriene lansate de Israel asupra Qatarului, Turcia devine tot mai vigilentă, pe fondul temerilor privind ambițiile regionale ale Tel Avivului.
18:00
Nouă provocare a Mosovei. Un avion militar rus a intrat în spațiul aerian al NATO deasupra Mării Baltice. Aparate Eurofightere germane l-au interceptat # Adevarul.ro
Tensiunile aeriene din nordul Europei revin în prim-plan. Duminică dimineață, două avioane de luptă Eurofighter ale Forțelor Aeriene Germane au fost trimise în misiune de interceptare, după ce o aeronavă militară rusă de tip IL-20M a fost detectată zburând în apropierea spațiului aerian NATO din zon
18:00
Act bizar de vandalism, la palatul lui Gigi Becali. Mesaje cu tentă politică și poze cu Halep + prima reacție a patronului FCSB # Adevarul.ro
Reacție patronului FCSB a fost una extrem de neașteptată.
17:45
Ședință incendiară într-o şcoală din SUA. Mama unui copil non-binar s-a dezbrăcat pentru a contesta politicile privind elevii transgender # Adevarul.ro
O ședință a consiliului școlar din Davis, California, a degenerat într-un protest inedit, după ce o activistă, mamă a unui copil non-binar, s-a dezbrăcat până la bikini pentru a contesta politicile privind elevii transgender.
17:30
Românii au mai multă încredere în Călin Georgescu și în George Simion decât în Nicușor Dan SONDAJ # Adevarul.ro
Majoritatea românilor consideră că țara se află pe un drum greșit, iar încrederea în liderii politici și în instituțiile statului rămâne scăzută.
17:15
Un parlamentar german a sugerat că avioanele de luptă rusești care intră ilegal în spațiul aerian NATO ar trebui doborâte.
17:00
Inelul de oțel. Funeraliile lui Charlie Kirk, sub cel mai înalt nivel de securitate din SUA: Serviciile secrete mobilizează „toate resursele” # Adevarul.ro
În Statele Unite are loc astăzi unul dintre cele mai sensibile evenimente publice din ultimii ani: funeraliile activistului conservator Charlie Kirk, ucis pe 10 septembrie în timpul unui eveniment universitar în Utah.
16:45
George Simion acuză Chișinăul că a eliminat partidele unioniste din alegeri. „Maia Sandu a cam curățat tot” # Adevarul.ro
George Simion, liderul AUR, acuză autoritățile de la Chișinău, în frunte cu Maia Sandu, că au eliminat formațiunile unioniste din cursa electorală din Republica Moldova.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.