Mesajul lui Nicușor Dan cu prilejul Anului Nou Iudaic: „Reafirmăm adeziunea noastră la principile europene ale democrației și statului de drept”

Un tânăr de 29 de ani, din Hârșova, căutat de autoritățile judiciare din Germania, a fost depistat de polițiști pe aeroportul de la Mihail Kogălniceanu, când intenționa să se îmbarce într-o cursă aeriană către o altă țară europeană, a informat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.