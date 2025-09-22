Manifestații violente pro-Palestina în Italia. Sunt greve și blocaje în marile orașe, polițiștii au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă

14:15

Coaliţia poate să continue şi dacă Bolojan decide să nu mai continue în funcţia de prim-ministru, afirmă senatorul PSD Daniel Zamfir. Precizarea vine după ce primarul PSD Lia Olguța Vasilescu, a afirmat că un nou Executiv poate fi instalat în numai 3 zile în caazul demisiei premierului.