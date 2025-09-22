Simion, la dezbaterea moțiunii împotriva ministrului Mediului: „Aţi început cu acelaşi 'bla, bla' - că vin ruşii, că este nepatriotic ceea ce facem noi”
Adevarul.ro, 22 septembrie 2025 18:30
Preşedintele AUR, George Simion, a făcut un apel, luni, către partidele din coaliţia de guvernare să asigure securitatea energetică a României şi, totodată, să explice firmelor şi cetăţenilor de ce trebuie să plătească facturi duble şi triple la energie.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
18:45
Ilie Bolojan discută la Bruxelles viitorul bugetului UE și oportunitățile pentru România # Adevarul.ro
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o întâlnire importantă la Bruxelles cu vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, în cadrul căreia au fost abordate teme esențiale pentru viitorul economic și strategic al României în Uniunea Europeană.
18:45
Lidl lansează prima campanie internațională de brand în toate cele 31 de țări în care este prezent # Adevarul.ro
Lidl lansează în 31 de țări europene prima sa campanie internațională de brand, sub sloganul „Știi că merită.”. Campania este mai mult decât un mesaj publicitar – este afirmarea noii promisiuni a brandului la nivel internațional și o punte emoțională cu clienții săi.
18:45
Percheziții la Poliția de Frontieră Arad într-un dosar de trafic de țigări. Doi agenți au fost arestați încă din luna iunie # Adevarul.ro
Birouri din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră (STPF) Arad au fost percheziționate luni, 22 septembrie, într-o anchetă privind traficul de țigări.
18:45
Scoţia cere guvernului britanic să impună sancțiuni Israelului după recunoașterea statului Palestina # Adevarul.ro
Premierul scoţian John Swinney a salutat luni decizia Regatului Unit de a recunoaşte oficial statul Palestina şi a îndemnat guvernul britanic să facă următorul pas, relatează dpa.
Acum 30 minute
18:30
11 persoane reținute pentru pornografie infantilă, trafic de minori și șantaj, în mai multe județe # Adevarul.ro
Mai multe persoane sunt cercetate în 7 cauze penale, privind săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă, şantaj, trafic de minori şi viol săvârşit asupra unui minor.
18:30
Se îngroașă gluma. Britanicii, gata să intercepteze aeronavele rusești care pătrund în spațiul aerian NATO: „Suntem vigilenți. Suntem hotărâți” # Adevarul.ro
Într-un discurs susținut într-un cadru internațional, ministrul de externe al Regatului Unit, Yvette Cooper, a lansat un avertisment direct la adresa Moscovei, denunțând escaladarea provocărilor din partea Federației Ruse.
18:30
Sute de mii de români, în pericol să fie dați afară din Regatul Unit. Farage amenință că le ridică statutul obținut în urma Brexit: „Să aplice pentru vize” # Adevarul.ro
Nigel Farage a anunțat că va desființa rezidența permanentă pentru persoanele care trăiesc și lucrează legal în Marea Britanie de mai mulți ani, forțându-le să aplice pentru vize stricte și punând mii de familii într-o situație incertă.
18:30
Simion, la dezbaterea moțiunii împotriva ministrului Mediului: „Aţi început cu acelaşi 'bla, bla' - că vin ruşii, că este nepatriotic ceea ce facem noi” # Adevarul.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a făcut un apel, luni, către partidele din coaliţia de guvernare să asigure securitatea energetică a României şi, totodată, să explice firmelor şi cetăţenilor de ce trebuie să plătească facturi duble şi triple la energie.
18:30
Manifestații violente pro-Palestina în Italia. Sunt greve și blocaje în marile orașe, polițiștii au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă # Adevarul.ro
Zeci de mii de persoane au ieșit în stradă în toată Italia pentru a „denunța genocidul din Fâșia Gaza”, într-o zi de mobilizare generală marcată de greve și blocaje, la apelul mai multor sindicate. Manifestațiile violente au avut loc luni, 22 septembrie.
Acum o oră
18:15
Maia Sandu, adresare înainte de parlamentare: Kremlinul crede că noi toți suntem de vânzare. Că suntem prea mici să rezistăm # Adevarul.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat luni, 22 septembrie, un mesaj către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Lidera de la Chișinău că dacă Rusia va controla țara sa
18:00
Doi elevi au întreținut relații sexuale în toaleta unei școli din Timișoara. Inspectoratul Școlar face o anchetă # Adevarul.ro
Şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Timiş, Aura Danielescu, a declarat, luni, că a dispus, de urgenţă, constituirea unei comisii de control tematic, după ce doi adolescenţi ar fi întreţinut relaţii sexuale în toaleta unei şcoli săptămâna trecută.
18:00
Până acum, niciodată în viața mea nu am auzit americani, niciun american, să-și pună speranțele în Europa, să se bucure de reînarmarea și afirmarea sa politică și să aștepte atât de mult de la noi.
18:00
Teroare la bordul unui avion Ryanair: o însoțitoare de zbor proiectată în tavan, alta lovită de căruciorul de serviciu # Adevarul.ro
Două membre ale echipajului Ryanair au fost rănite după ce avionul cu destinația Mallorca a fost prins duminică după-amiază într-un episod violent de turbulențe. Aeronava, care zbura din Vitoria, nordul Spaniei, spre Palma de Mallorca, a fost lovită de curenți puternici chiar în timp ce se pregătea
18:00
Accident grav pe „drumul morții”, în Bacău. Trei victime, dintre care două încarcerate. Traficul pe DN2- E85 este blocat pe ambele sensuri # Adevarul.ro
Un accident rutier grav s-a produs luni după-amiază în localitatea Cleja, județul Bacău. Sunt trei victime, dintre care două au rămas încarcerate, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău.
18:00
Proiectul plajelor nou-înnisipate, adoptat tacit în Senat. Cine va beneficia de pe urma lor # Adevarul.ro
Senatul a adoptat, luni, tacit, proiectul de lege care reglementează modul de utilizare a plajelor nou-înnisipate, fiind prelungite contractele de închiriere cu titularii dreptului de administrare a plajelor aflate în vecinătatea vestică a acestor suprafețe prin încheierea unui act adițional.
Acum 2 ore
17:30
Decizie ÎCCJ. Nu orice încălcare a incompatibilităților este infracțiune de corupție: „Legiuitorul a urmărit să stabilească sancțiuni graduale” # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pronunțat, prin Decizia nr. 327 din 22 septembrie 2025 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, o hotărâre prealabilă privind interpretarea art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000.
17:30
Gafă diplomatică de proporții a Guvernului portughez. A recunoscut oficial Palestina ca stat, dar a postat steagul Sudanului # Adevarul.ro
Recunoaşterea oficială a Palestinei ca stat de către Portugalia, o decizie simbolică, a fost eclipsată de o gafă stânjenitoare de protocol - difuzarea steagului sudanez în locul steagului palestinian.
17:15
Ministrul Apărării Naționale s-a întâlnit cu ambasadorul Ungariei. Despre ce au discutat cei doi oficiali # Adevarul.ro
Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a primit luni vizita ambasadorului Ungariei în România, E.S. doamna Katalin Kissne Hlatki, aceasta fiind prima întâlnire a celor doi oficiali după prezentarea scrisorilor de acreditare pe data de 8 iulie 2025.
17:00
Un fost europarlamentar acuză o „suveică” cu bani publici între Romsilva și Primăria Sectorului 2: „Bucureștiul devine o vacă de muls” # Adevarul.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, fondatorul partidului DREPT, a semnalat pe pagina sa de Facebook o posibilă neregulă în colaborarea dintre Romsilva și Primăria Sectorului 2, referitoare la achiziția unor servicii de catering.
17:00
Liderul USR Dominic Fritz spune că moţiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu reprezintă o dublă amenințare pentru extremiști # Adevarul.ro
Președintele USR Dominic Fritz, transmite luni, despre moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, că ministrul mediului este o dublă amenințare pentru extremiști.
17:00
Germania se pregătește pentru ce e mai rău: 1.000 de răniți pe zi, în cazul unui conflict cu Rusia # Adevarul.ro
Este doar un scenariu, dar nu unul de laborator. Armata germană se pregătește pentru posibilitatea unui conflict deschis cu Rusia și ia în calcul cel mai sumbru calcul logistic: tratarea a până la o mie de răniți pe zi.
17:00
Medici și personal medical din Rusia au fost implicați în torturarea prizonierilor politici, arată un raport ONU. Prizonierii sunt supuși abuzurilor fizice, tratamentelor psihiatrice forțate și inscripționării corpului, iar multe persoane sunt închise pentru proteste pașnice.
17:00
Autoritățile l-au mințit cu nerușinare pe David Popovici. Luat în balon, campionul olimpic a reacționat public # Adevarul.ro
David Popovici a împlinit în urmă cu o săptămână vârsta de 21 de ani.
Acum 4 ore
16:45
Un atac cibernetic cu ransomware, la originea perturbărilor care au afectat aeroporturile europene: „A fost identificat” # Adevarul.ro
Agenţia europeană însărcinată cu securitatea cibernetică (ENISA) a anunțat luni că perturbările care au avut loc pe mai multe aeroporturi europene în acest weekend, inclusiv la Bruxelles, Londra, Berlin sau Dublin, au fost cauzate de un atac cibernetic comis de către un terţ, relatează Reuters.
16:45
Doamna Oana Țoiu se pregătește să ne reprezinte națiunea la reuniunea Adunării Generale a ONU în momentul când se împlinesc 80 de ani de existență ai organizației.
16:30
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a păcălit o persoană să îi dea aproape 40.000 de lei, susținând fals că nepotul victimei ar fi provocat un accident și că suma era necesară pentru îngrijirea victimei.
16:30
Putin: Occidentul a subminat dialogul dintre puterile nucleare, iar Rusia este gata să răspundă # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a reluat amenințările cu privire la arsenalul nuclear, susținând că Occidentul a „distrus” bazele dialogului dintre marile puteri.
16:30
Donald Trump, anunț despre legătura dintre paracetamol și autism: „A scăpat de sub control” # Adevarul.ro
Potrivit presei americane, oficialii administrației Trump intenționează să facă legătura între utilizarea analgezicului Tylenol (paracetamol) la femeile însărcinate și autism.
16:30
Jidvei lansează Vinars XO la Paris, în premieră absolută, cu ocazia onorării retrospectivei Radu Jude găzduite de Centre Pompidou și mk2 Bibliothèque # Adevarul.ro
Pentru prima dată în istoria prestigiosului Centre Pompidou, unul dintre cele mai importante repere europene pentru arta contemporană și cinematografia de autor, întreaga operă a unui regizor român este prezentată într-o retrospectivă integrală.
16:15
Care este cea mai sănătoasă pâine din comerț. Explicațiile nutriționistului Mihaeala Bilic: „Glutenul nu e dușmanul tău” # Adevarul.ro
Cunoscutul nutriționist Mihaela Bilic explică de ce multe dintre problemele de digestie asociate cu pâinea nu țin neapărat de gluten, ci de modul în care pâinea este preparată și procesată.
16:15
Elon Musk spune că lumea dominată de roboți este la doar câțiva ani distanță: „Toate locurile de muncă vor fi înlocuite, este nevoie de un venit universal ridicat” # Adevarul.ro
Elon Musk estimează că roboții vor prelua majoritatea locurilor de muncă până în 2030 și susține că societatea va avea nevoie de un venit universal ridicat pentru a asigura tuturor acces la hrană, locuințe, servicii medicale și alte resurse esențiale.
16:15
Decizia anunțată de premierul Poloniei, după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al țării # Adevarul.ro
Polonia, membră NATO, a luat o decizie după ce drone rusești au intrat în spațiul său aerian în urmă cu aproape două săptămâni. Nu va ezita să doboare obiectele care îi încalcă spațiul aerian și reprezintă o amenințare, dar va adopta o abordare mai prudentă în situațiile mai puțin clare.
16:00
Veste șocantă: Alexandru Mitriță, unul dintre cei mai în formă tricolori, se retrage de la echipa națională # Adevarul.ro
Alexandru Mitriță are 30 de ani și evoluează în China.
15:45
În campania electorală, Nicușor Dan a avut curajul să includă Educația în lista problemelor de securitate națională, dar ulterior l-a lăsat pe premier să-și asume singur măsurile nepopulare în învăţământ.
15:45
Premierul Bolojan, discuții cu comisarul european pentru apărare despre rolul crucial al României în apărarea Europei # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat, luni, 22 septembrie, la Bruxelles, cu comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius despre programul SAFE și modalități de aprofundare a colaborării cu țările din flancul estic.
15:30
Infractor român căutat de autoritățile germane, prins pe aeroportul Mihail Kogălniceanu când se îmbarca pentru a pleca din țară # Adevarul.ro
Un tânăr de 29 de ani, din Hârșova, căutat de autoritățile judiciare din Germania, a fost depistat de polițiști pe aeroportul de la Mihail Kogălniceanu, când intenționa să se îmbarce într-o cursă aeriană către o altă țară europeană, a informat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.
15:15
După un deceniu de criză, Grecia revine spectaculos în economia europeană. Evaziunea, combătută cu drone, AI și plăți cu telefonul # Adevarul.ro
După un deceniu de criză, Grecia revine spectaculos în economia europeană. Cu un Fisc digitalizat, folosind drone și AI, țara combate frauda și recâștigă încrederea investitorilor.
15:15
Sindicatul Europol solicită stații mobile pentru măsurarea vitezei trotinetelor electrice. Sindicaliștii: „Siguranţa rutieră nu e opţională” # Adevarul.ro
Sindicatul Europol cere autorităților dotarea cu staţii mobile pentru a verifica viteza trotinetelor electrice, după ce mai mulți adolescenți și-au pierdut viața sau au fost răniți în accidente. Sindicaliștii atrag atenția că verificările actuale sunt birocratice și insuficiente.
15:15
Tânăr prins după ce a spart 12 parcomate în Galați: hoțul de 22 de ani a furat 1.500 de lei în doar trei nopți # Adevarul.ro
Un tânăr de 22 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, a fost reținut de polițiști după ce, în doar câteva nopți, a spart 12 parcomate din Galați și a furat aproximativ 1.500 de lei.
15:00
Orașul care le recomandă cetățenilor să folosească telefoanele doar două ore pe zi. Care este motivul # Adevarul.ro
Autoritățile unui oraș au anunțat că intenționează să limiteze folosirea telefoanelor mobile la cel mult două ore pe zi, în afara școlii sau a serviciului.
15:00
Kremlinul acuză Estonia de escaladarea tensiunilor. Putin a convocat Consiliul de Securitate # Adevarul.ro
Kremlinul a denunțat luni acuzaţii lor ''nefondate'' conform cărora Rusia a încălcat spaţiul aerian al unor state membre NATO, relatează AFP.
Acum 6 ore
14:45
Ministrul Finanțelor recunoaște că ANAF a provocat foarte multă dezamăgire, dar respinge propunerea de desființare a instituției # Adevarul.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare recunoaște că ANAF „a provocat foarte multă dezamăgire de-a lungul timpului", dar a respins propunerea de desființare a instituției, susținând în schimb o reformă până în 2026.
14:30
Mesajul transmis de premierul Ilie Bolojan, de la Bruxelles, după întâlnirea cu comisarul european pentru Economie # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, luni, la Bruxelles, cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie Productivitate, cu care a discutat despre situaţia economică a ţării şi măsurile necesare pentru redresare.
14:30
Predicții astrale pentru octombrie 2025: Ce le rezervă horoscopul zodiilor din punct de vedere sentimental, profesional și al sănătății # Adevarul.ro
Luna octombrie 2025 vine cu o energie subtilă, dar profund transformatoare. Nu este o lună spectaculoasă prin evenimente bruște, ci una a detaliilor care contează, potrivit Click!
14:30
Preot și profesor de religie din Constanța, acuzat că ar fi trimis mesaje cu tentă sexuală unor elevi # Adevarul.ro
Un preot din Năvodari, profesor de religie la un liceu din Constanța, este acuzat că ar fi trimis mesaje și fotografii indecente unor elevi. Poliția a deschis o anchetă, iar IȘJ Constanța a cerut declanșarea cercetării disciplinare.
14:30
Un sanatoriu din Crimeea în care s-ar fi aflat „oaspeți importanți”, lovit de ucraineni # Adevarul.ro
Explozii au zguduit Crimeea, iar drone ucrainene ar fi vizat sanatoriul Foros, într-o zonă frecventată odată de Vladmir Putin. Moscova a emis declarații contradictorii privind atacul, relatează Kyiv Post.
14:15
Administrația Națională de Meteorologie anunță că în următoarele două săptămâni, după câteva zile cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, vremea se va răci treptat în toată țara.
14:15
Ce înseamnă, de fapt, recunoașterea Palestinei. Are impact concret asupra situației din teren? # Adevarul.ro
Președintele Israelului, Isaac Herzog, a criticat ferm decizia unor țări occidentale – inclusiv Canada, Australia și Regatul Unit – de a recunoaște oficial statul Palestina.
14:15
Detaliul care a dat de gol un român condamnat pentru trafic de droguri,. A fugit de autorități timp de 3 ani, dar a fost prins în Italia # Adevarul.ro
Un român de 42 de ani, dat în urmărire internațională din 2022 pentru trafic de droguri și condamnat în România la 10 ani și 6 luni de închisoare, a fost arestat în Italia, la Verona.
14:15
Senatorul PSD Daniel Zamfir: „Coaliţia poate să continue şi dacă domnul Bolojan decide să nu mai continue” # Adevarul.ro
Coaliţia poate să continue şi dacă Bolojan decide să nu mai continue în funcţia de prim-ministru, afirmă senatorul PSD Daniel Zamfir. Precizarea vine după ce primarul PSD Lia Olguța Vasilescu, a afirmat că un nou Executiv poate fi instalat în numai 3 zile în caazul demisiei premierului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.