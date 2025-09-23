30 de grame de proteine dimineața: secretul unui expert în fitness pentru energie, abdomen tonifiat și pierdere în greutate
Adevarul.ro, 23 septembrie 2025 05:15
Află cum un mic dejun cu 30 g proteine te ajută să-ți definești abdomenul, să ai energie și să pierzi grăsime, cu recomandările influencerului Maria Amador și ale experților în nutriție.
• • •
Acum o oră
04:45
Guvernul Bolojan, la mâna CCR. „Sunt destui care, după o eventuală decizie negativă, o să-i ceară demisia” # Adevarul.ro
Pachetul II de măsuri fiscal-bugetare ajunge pe masa Curții Constituționale a României (CCR). Judecătorii constituțională se pronunță, miercuri, asupra a nouǎ sesizări, între care opt depuse de opoziție.
Acum 2 ore
04:15
UE lui Von der Leyen și Macron, umbra Europei lui Thatcher și Mitterrand? „Le lipsește carisma și impactul «greilor» din trecut, dar navighează onorabil” # Adevarul.ro
Politologul Radu Albu Comănescu explică de ce contextul de azi nu mai permite lideri „grei” precum odinioară, dar consideră că politicieni precum Ursula von der Leyen sau Emmanuel Macron se descurcă onorabil în fața marilor provocări din prezent.
03:45
Restaurare unicat în Castelul Corvinilor. Secretul ceramicii folosite, produsă de aceeași fabrică după un secol și jumătate # Adevarul.ro
Sala Cavalerilor din Castelul Corvinilor își recapătă aspectul de la sfârșitul secolului al XIX-lea, cu aceleași materiale folosite la restaurarea de atunci: plăci ceramice produse de o faimoasă fabrică din Ungaria, înființată de peste un secol și jumătate.
Acum 4 ore
03:15
Sate șterse brutal de pe harta României comuniste: „Am sperat că Dumnezeu se va îndura de noi, dar n-a fost să fie” # Adevarul.ro
O mulțime de sate au dispărut brutal în comunism, după ce regimul a decis să dea altă destinație terenurilor lor. Localnicii care au trăit acolo de generații s-au văzut puși în fața faptului împlinit. În unele locuri, monumente emblematice au păstrat amintirea dispariției tulburătoare a satelor.
02:45
„Atacul cibernetic” care a paralizat marile aeroporturi „ar putea fi un test pentru ceva mai mare” # Adevarul.ro
Un presupus atac informatic a provocat sâmbătă disfuncţionalităţi majore în mai multe aeroporturi internaţionale, inclusiv Heathrow (Londra) şi Bruxelles, unde sistemele de check-in şi îmbarcare au cedat brusc, generând haos printre pasageri şi personal.
02:15
Lista celor mai influenți 50 de evrei din lume în 2025 e deschisă de premierul Netanhahu, dar pe ea se regăsește și omologul rus # Adevarul.ro
Publicația israeliană The Jerusalem Post a publicat recent ediția anuală a clasamentului celor mai influenți 50 de evrei la nivel global. Lista include lideri politici, oameni de afaceri, personalități din cultură și religie, iar în 2025 ea vine într-un context internațional tensionat, marcat de răz
Acum 6 ore
01:15
Lockheed Martin a prezentat drona de luptă a viitorului. Ce poate să facă noua armă invizibilă pe radar # Adevarul.ro
Gigantul american al industriei de apărare Lockheed Martin a dezvăluit planurile pentru „Vectis”, o dronă de luptă invizibilă pe radar, concepută să opereze fie independent, fie în tandem cu avioane pilotate precum F-35.
00:45
Superliga, etapa a 10-a: Dinamo a fost blocată de Farul, dar a reușit să o dea jos Rapidul de pe podium # Adevarul.ro
Dinamo a ținută în șah de Farul (1-1), în Superliga de fotbal.
00:45
„Agent Cornetto”: femeia-cameleon din anturajul lui Putin reapare, deghizată în muncitoare de fabrică # Adevarul.ro
O figură feminină misterioasă din anturajul liderului de la Kremlin a reapărut recent în public, cu o nouă înfățișare. Cunoscută în presa internațională sub porecla „Agent Cornetto”, femeia este considerată una dintre cele mai fidele (și versatile) gărzi de corp ale lui Vladimir Putin.
00:15
La 23 septembrie 1386 a început domnia lui Mircea cel Bătrân în Țara Românească, perioadă în care a consolidat instituțiile feudale, a extins teritoriul și a consolidat rezistența statului împotriva expansiunii otomane.
00:15
Autostrada cu tuneluri din vest prinde contur. Pasajul spectaculos de 1,1 kilometri se înalță la intrarea în galerii # Adevarul.ro
Pasajul spectaculos, lung de peste un kilometru, prinde contur pe „Autostrada cu tuneluri” din vestul României. Construcția se adaugă celor două tuneluri cu o lungime totală a galeriilor de aproape cinci kilometri, parte a celui mai spectaculos tronson al Autostrăzii A1 Lugoj – Deva.
00:15
Administrația Trump va recomanda femeilor însărcinate să limiteze consumul de paracetamol: „Poate fi asociat cu un risc foarte crescut de autism” # Adevarul.ro
Președinte american Donald Trump a început luni seară, 22 septembrie, o conferință de presă la Casa Albă alături de Robert F. Kennedy Jr. și Mehmet Oz. Trump a făcut un anunț despre ceea ce el susține că ar fi o cauză a autismului.
00:00
Ciro Grillo, fiul fondatorului Mișcării Cinci Stele, condamnat la opt ani de închisoare pentru viol în grup # Adevarul.ro
Un tribunal din Sardinia l-a condamnat luni seară pe Ciro Grillo, fiul lui Beppe Grillo – fondatorul Mișcării Cinci Stele (M5S) – la opt ani de închisoare pentru viol în grup.
22 septembrie 2025
23:45
Franța recunoaște oficial statul Palestina. Macron: „Pentru pacea între poporul israelian și poporul palestinian” # Adevarul.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni, de la tribuna Națiunilor Unite, că Franța recunoaște oficial statul Palestina, într-un discurs dedicat „soluției cu două state”. „A sosit momentul”, a declarat liderul francez.
Acum 8 ore
23:30
Candace Owens cere o examinare medicală a Primei Doamne a Franței, în contextul procesului de defăimare intentat de soții Macron # Adevarul.ro
Influencerul de dreapta Candace Owens a declarat că intenționează să ceară în instanță ca Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, să fie supusă unei examinări medicale independente, în cadrul procesului de defăimare intentat de soții Macron în Statele Unite.
23:15
Femeie implicată în campania lui Călin Georgescu, reținuță în R. Moldova într-un caz de influențare a alegerilor. A fost descoperit un portofel digital cu criptomonede în valoare de 107 milioane de dolari # Adevarul.ro
O femeie implicată într-o rețea care ar fi încercat să influențeze alegerile prezidențiale din România în favoarea lui Călin Georgescu a fost reținută, a afirmat fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru.
23:15
Joaca este adesea percepută ca o simplă distracție pentru copii. Studiile de specialitate și experiența psihologilor arată că joaca e vitală și după ce începe școala. Fără ea, copiii riscă stres, dificultăți de adaptare și comunicare.
23:00
Cât de periculoasă este Rusia pentru România. Expertul care răstoarnă scenariile „suveraniștilor” # Adevarul.ro
Federația Rusă este privită în Europa ca un pericol, iar agresiunea neprovocată asupra Ucrainei arată că riscurile nu sunt neglijabile. Cu toate acestea, agresiunea rusească poate îmbrăca nenumărate forme și nu e obligatoriu să fie una militară, explică Hari Bucur Marcu.
22:45
Oana Țoiu, mesaj de la tribuna Consiliului de Securitate al ONU: „Pacea și suveranitatea nu sunt concepte abstracte, sunt dreptul fiecărei națiuni” # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat luni, 22 septembrie, în cadrul unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, că pacea și suveranitatea „nu sunt concepte abstracte. Sunt dreptul fiecărei națiuni”.
22:00
123Credit, creștere de cinci ori într-un an. Estimările pentru 2025 depășesc pragul de un miliard de lei # Adevarul.ro
Platforma 123Credit, specializată în intermedierea de credite de nevoi personale, auto, ipotecare și refinanțări, a raportat o creștere semnificativă în 2024.
22:00
Ministrul Apărării: România, pregătită să intercepteze orice intruziune în spațiul aerian # Adevarul.ro
Ministrul Apărării a explicat că autoritățile din România păstrează legăturile cu aliații NATO, astfel încât sunt avertizate din timp dacă avioane rusești intră în spațiul aerian românesc, iar avioanele de luptă ale aliaților NATO vor acționa conform procedurilor stabilite la nivelul Alianței.
22:00
SUA promit apărarea completă a teritoriului NATO, după noi incursiuni ale avioanelor rusești # Adevarul.ro
SUA promit să apere „fiecare centimetru din teritoriul NATO” după noile incursiuni rusești în spațiul aerian estonian. NATO a trimis avioane F-35 pentru interceptare, în timp ce Moscova neagă acuzațiile. Trump reafirmă sprijinul pentru Polonia și statele baltice.
22:00
Ministrul Apărării: „Tinerii pot veni să facă armata patru luni voluntar, vor fi plătiți”. Explicațiile lui Moșteanu despre armata obligatorie # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a prezentat serviciul militar voluntar: tinerii pot face armata patru luni, vor fi plătiți și vor rămâne în rezervă. Proiectul vizează o rezervă mai tânără și mai pregătită, fără revenirea serviciului obligatoriu, iar Rusia nu reprezintă o amenințare directă.
Acum 12 ore
21:30
Școala Primară din Sarichioi, Tulcea, a fost renovată cu fonduri americane. „Alianța noastră NATO aduce beneficii” # Adevarul.ro
Statele Unite și România au marcat luni, 22 septembrie 2025, finalizarea lucrărilor de renovare și extindere a Școlii Primare nr. 2 din Sarichioi, județul Tulcea, în cadrul unei ceremonii organizate de Ambasada SUA împreună cu Primăria locală.
21:15
Parlamentarii din Comisia pentru Apărare au vizitat MApN pentru informări privind securitatea națională și programele de înzestrare # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit luni, 22 septembrie, cu membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților.
21:00
Germania, în alertă după descoperirea unor cabluri tăiate pe o linie feroviară. Poliția investighează un sabotaj „motivat politic”. # Adevarul.ro
Poliția germană a deschis o anchetă după descoperirea unor cabluri tăiate pe o linie de cale ferată din vestul țării, un incident catalogat drept posibil act de sabotaj „motivat politic”. Autoritățile sunt în alertă maximă pe fondul intensificării atacurilor atribuite Rusiei.
20:45
Oana Țoiu la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate ONU: România condamnă provocările Rusiei și reafirmă solidaritatea cu Estonia # Adevarul.ro
Ministrul de Externe Oana Țoiu a prezentat, la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, poziția României privind interesele de securitate națională, în contextul provocărilor repetate ale Rusiei.
20:30
Nicușor Dan convoacă CSAT. Pe agendă, măsuri privind invadarea spațiului aerian al României # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), joi, 25 septembrie.
20:15
Ministrul Proiectelor Europene vorbește despre relația tensionată cu Comisia Europeană din cauza PNRR # Adevarul.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat luni că a găsit când a ajuns în funcţie un PNRR întârziat, în care relaţia cu Comisia Europeană era una extrem de tensionată pentru că România nu era gata să-şi asume aceste întârzieri şi ratarea unor achiziţii publice.
20:15
Femeie înșelată cu o sumă mare de bani prin metoda „Accidentul”. Escrocul a fost arestat # Adevarul.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv, după ce a înşelat cu 38.000 de lei o persoană din Bucureşti, folosind metoda ”Accidentul”.
20:15
Mesajul lui Nicușor Dan cu prilejul Anului Nou Iudaic: „Reafirmăm adeziunea noastră la principile europene ale democrației și statului de drept” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj comunității evreiești din România cu ocazia sărbătorii Roș Hașana 5786 – Anul Nou Iudaic. Șeful statului a subliniat importanța valorilor ce definesc umanitatea și condamnă antisemitismul, xenofobia, ura și violența.
20:15
Sezonul VI al podcastului „Avangarda, cu Ionuț Vulpescu”, se deschide cu un episod inedit despre dreptate și adevăr, despre abuzul de demnitate și criza de responsabilitate a exercițiului politic și public. Invitat: Alexandru Athanasiu.
20:00
Dărâmarea lui Ilie Bolojan ar fi „o criză pentru România”, spune Bogdan Huțucă, liderul PNL Constanța. Dar adevărata criză nu este una instituțională. Este criza unui partid prins într-o capcană politică, în care premierul devine țapul ispășitor, iar PSD se pregătește să încaseze dividendele.
19:30
Un balerin cere despăgubiri de 600.000 de lire sterline. Susține că a fost accidentat în timpul unei percheziții corporale „agresive” a poliției # Adevarul.ro
Alexander Loxton, un fost balerin din Londra, în vârstă de 36 de ani, l-a dat în judecată pe comisarul Poliției Metropolitane din Londra, solicitând despăgubiri de aproape 600.000 de lire sterline.
19:30
Companie aeriană obligată să plătească peste 11 milioane de dolari unui pasager care a suferit un AVC la bord # Adevarul.ro
Un pasager al American Airlines a obținut despăgubiri de peste 11 milioane de dolari după ce a suferit un accident vascular cerebral (AVC) în timpul unui zbor transatlantic, iar instanța a considerat că echipajul companiei a fost neglijent.
19:30
Incendiu la o firmă de utilaje de construcții. Ard patru remorci încărcate cu benzi transportoare de cauciuc și s-a emis mesaj RO-alert # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit, luni seară, la patru remorci încărcate cu benzi transportoare de cauciuc, în localitatea Vladimirescu din judeţul Arad. Există pericolul ca focul să se răspândească la alte utilaje. Autorităţile au emis mesaj RO-Alert din cauza fumului dens.
19:15
Incursiunea Rusiei în Estonia a fost o „provocare deliberată”, spune șefa politicii externe a UE # Adevarul.ro
Kaja Kallas, fost prim-ministru al Estoniei între 2021 și 2024, spune că acțiunea Rusiei a fost o provocare deliberată care ar fi putut avea consecințe devastatoare.
18:45
Ilie Bolojan discută la Bruxelles viitorul bugetului UE și oportunitățile pentru România # Adevarul.ro
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o întâlnire importantă la Bruxelles cu vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, în cadrul căreia au fost abordate teme esențiale pentru viitorul economic și strategic al României în Uniunea Europeană.
18:45
Lidl lansează prima campanie internațională de brand în toate cele 31 de țări în care este prezent # Adevarul.ro
Lidl lansează în 31 de țări europene prima sa campanie internațională de brand, sub sloganul „Știi că merită.”. Campania este mai mult decât un mesaj publicitar – este afirmarea noii promisiuni a brandului la nivel internațional și o punte emoțională cu clienții săi.
18:45
Percheziții la Poliția de Frontieră Arad într-un dosar de trafic de țigări. Doi agenți au fost arestați încă din luna iunie # Adevarul.ro
Birouri din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră (STPF) Arad au fost percheziționate luni, 22 septembrie, într-o anchetă privind traficul de țigări.
18:45
Scoţia cere guvernului britanic să impună sancțiuni Israelului după recunoașterea statului Palestina # Adevarul.ro
Premierul scoţian John Swinney a salutat luni decizia Regatului Unit de a recunoaşte oficial statul Palestina şi a îndemnat guvernul britanic să facă următorul pas, relatează dpa.
18:30
11 persoane reținute pentru pornografie infantilă, trafic de minori și șantaj, în mai multe județe # Adevarul.ro
Mai multe persoane sunt cercetate în 7 cauze penale, privind săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă, şantaj, trafic de minori şi viol săvârşit asupra unui minor.
18:30
Se îngroașă gluma. Britanicii, gata să intercepteze aeronavele rusești care pătrund în spațiul aerian NATO: „Suntem vigilenți. Suntem hotărâți” # Adevarul.ro
Într-un discurs susținut într-un cadru internațional, ministrul de externe al Regatului Unit, Yvette Cooper, a lansat un avertisment direct la adresa Moscovei, denunțând escaladarea provocărilor din partea Federației Ruse.
18:30
Sute de mii de români, în pericol să fie dați afară din Regatul Unit. Farage amenință că le ridică statutul obținut în urma Brexit: „Să aplice pentru vize” # Adevarul.ro
Nigel Farage a anunțat că va desființa rezidența permanentă pentru persoanele care trăiesc și lucrează legal în Marea Britanie de mai mulți ani, forțându-le să aplice pentru vize stricte și punând mii de familii într-o situație incertă.
18:30
Simion, la dezbaterea moțiunii împotriva ministrului Mediului: „Aţi început cu acelaşi 'bla, bla' - că vin ruşii, că este nepatriotic ceea ce facem noi” # Adevarul.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a făcut un apel, luni, către partidele din coaliţia de guvernare să asigure securitatea energetică a României şi, totodată, să explice firmelor şi cetăţenilor de ce trebuie să plătească facturi duble şi triple la energie.
18:30
Manifestații violente pro-Palestina în Italia. Sunt greve și blocaje în marile orașe, polițiștii au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă # Adevarul.ro
Zeci de mii de persoane au ieșit în stradă în toată Italia pentru a „denunța genocidul din Fâșia Gaza”, într-o zi de mobilizare generală marcată de greve și blocaje, la apelul mai multor sindicate. Manifestațiile violente au avut loc luni, 22 septembrie.
18:15
Maia Sandu, adresare înainte de parlamentare: Kremlinul crede că noi toți suntem de vânzare. Că suntem prea mici să rezistăm # Adevarul.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat luni, 22 septembrie, un mesaj către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Lidera de la Chișinău că dacă Rusia va controla țara sa
18:00
Doi elevi au întreținut relații sexuale în toaleta unei școli din Timișoara. Inspectoratul Școlar face o anchetă # Adevarul.ro
Şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Timiş, Aura Danielescu, a declarat, luni, că a dispus, de urgenţă, constituirea unei comisii de control tematic, după ce doi adolescenţi ar fi întreţinut relaţii sexuale în toaleta unei şcoli săptămâna trecută.
18:00
Până acum, niciodată în viața mea nu am auzit americani, niciun american, să-și pună speranțele în Europa, să se bucure de reînarmarea și afirmarea sa politică și să aștepte atât de mult de la noi.
