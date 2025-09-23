„Atacul cibernetic” care a paralizat marile aeroporturi „ar putea fi un test pentru ceva mai mare”

18:00

Două membre ale echipajului Ryanair au fost rănite după ce avionul cu destinația Mallorca a fost prins duminică după-amiază într-un episod violent de turbulențe. Aeronava, care zbura din Vitoria, nordul Spaniei, spre Palma de Mallorca, a fost lovită de curenți puternici chiar în timp ce se pregătea