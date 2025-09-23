Ce face Ungaria pentru a decupla maghiarii din România

20:00

Dărâmarea lui Ilie Bolojan ar fi „o criză pentru România”, spune Bogdan Huțucă, liderul PNL Constanța. Dar adevărata criză nu este una instituțională. Este criza unui partid prins într-o capcană politică, în care premierul devine țapul ispășitor, iar PSD se pregătește să încaseze dividendele.