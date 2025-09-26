Danemarca acuză un posibil atac hibrid, după ce traficul aerian a fost blocat pentru a doua noapte de o alertă cu drone
Adevarul.ro, 26 septembrie 2025 10:00
Aeroporturile daneze continuă să fie vizate de incidente cu drone de origine necunoscută, autoritățile declarând că țara se confruntă cu un posibil „atac hibrid”.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
10:15
O nouă analiză arată că aceste particule ajung până și în oasele noastre, unde pot afecta sănătatea scheletului.
10:15
Bătălia pentru Fondul Proprietatea: Impetum, strategia de creștere și testul maturității pieței # Adevarul.ro
Fondul Proprietatea (FP), simbol al pieței de capital din România, intră într-o nouă etapă. După mai bine de un deceniu de administrare de către Franklin Templeton, acționarii sunt chemați să decidă cine va prelua mandatul.
10:15
Un diplomat american avertizează NATO că timpul toleranței a trecut: „Doborâți avioanele rusești” # Adevarul.ro
Daniel Fried, fost diplomat de rang înalt al SUA, avertizează că perioada de „toleranță” față de incursiunile aeriene ruse a trecut.
Acum 30 minute
10:00
Cazul care a îngrozit un sat din Tulcea: un criminal a fost prins după 26 de ani. Ce l-a trădat pe ucigaș # Adevarul.ro
Un caz cutremurător din județul Tulcea a fost redeschis după 26 de ani. Un bărbat a fost reținut pentru omor calificat, fiind suspectul unei crime comise în vara anului 1999.
10:00
„În alte țări se face educație rutieră și la grădiniță”. Titi Aur atrage atenția asupra pericolului ignorat al trotinetelor electrice # Adevarul.ro
Titi Aur avertizează că trotinetele electrice au devenit un real pericol în trafic, în contextul în care de la începutul anului 2025 s-au înregistrat peste 1500 de răniţi şi 7 persoane au murit în urma unor accidente în care au fost implicate astfel de mijloace de deplasare.
10:00
Danemarca acuză un posibil atac hibrid, după ce traficul aerian a fost blocat pentru a doua noapte de o alertă cu drone # Adevarul.ro
Aeroporturile daneze continuă să fie vizate de incidente cu drone de origine necunoscută, autoritățile declarând că țara se confruntă cu un posibil „atac hibrid”.
10:00
Strategia familiei Hagi: început promițător la Alanyaspor, obiectiv final Galatasaray. Pregătește terenul pentru Ianis. „Știe Gică de ce a ales acest club” # Adevarul.ro
La scurt timp după ce a semnat cu Alanyaspor, în Turcia, Ianis Hagi a obținut și convocarea la echipa națională de fotbal a României.
Acum o oră
09:45
Statele Unite au aprobat joi vânzarea către Germania a unor rachete aer-aer avansate, împreună cu echipamente conexe.
09:45
Ferrari de peste 200.000 euro, blocat la vamă în Germania. Taxele uriașe pe care trebuie să le plătească șoferul # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 60 de ani a încercat să importe în Germania un Ferrari Roma negru, evaluat la peste 200.000 de euro, fără a declara și plăti taxele vamale.
Acum 2 ore
09:00
Un profesor din Dâmbovița, reținut după ce a sărutat forțat o elevă de 13 ani în timpul orei de curs # Adevarul.ro
Un profesor de la o școală gimnazială din județul Dâmbovița, a fost reținut de polițiști, suspectat că ar fi agresat sexual o elevă de 13 ani în timpul orei de curs.
09:00
Donald și Melania Trump, surprinși într-o discuţie tensionată, după vizita plină de peripeţii la ONU # Adevarul.ro
O imagine cu Donald şi Melania Trump surprinsă în elicopterul prezidenţial a făcut înconjurul lumii. După o vizită plină de incidente la ONU, camerele au surprins o conversație tensionată între cei doi, amplificând speculațiile privind atmosfera din spatele ușilor închise ale Casei Albe.
08:45
Un fost director FBI, inculpat pentru fals și obstrucționarea Congresului. Trump: „Una dintre cele mai rele ființe umane” # Adevarul.ro
Fostul director al FBI, James Comey a fost pus sub acuzare pentru obstrucţionarea justiţiei şi fals în declaraţii, a anunţat joi Departamentul de Justiţie al SUA.
08:30
Crispy de pui crud, servit elevilor unui liceu din Oradea. Părinții sunt revoltați: „Nu vreau să mai plătesc pentru prânzul acesta” # Adevarul.ro
O situație gravă s-a petrecut la Liceul Greco-Catolic din Oradea, unde elevilor li s-a servit crispy de pui crud. Incidentul a stârnit indignarea părinților, care și-au retras copiii de la cantină.
Acum 4 ore
08:00
Diplomații europeni avertizează Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioane rusești. „Ar fi război” # Adevarul.ro
Diplomați europeni au transmis Kremlinului că NATO este pregătită să reacționeze cu forța maximă, în cazul unor noi încălcări ale spațiului său aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor rusești.
07:15
Genetica dezvăluie ultimul secret al Mariei Branyas, femeia care a trăit 117 ani: cum a sfidat timpul și îmbătrânirea # Adevarul.ro
Maria Branyas, femeia care a trăit 117 ani, dezvăluie cum genetica și stilul de viață au sfidat îmbătrânirea. Descoperă secretele longevității și lecțiile pentru sănătatea ta.
07:15
Vremea se schimbă radical: vânt puternic și temperaturi scăzute pentru sfârșitul lunii septembrie # Adevarul.ro
Meteorologii anunță că vineri, 26 septembrie, România se va confrunta cu o vreme mai rece decât normalul perioadei, cu excepția vestului țării, unde temperaturile vor fi apropiate de mediile multianuale.
07:00
Top 5 țări pentru expați în 2025: costuri mici, fericire mare și calitate a vieții de top – unde merită să trăiești și să lucrezi # Adevarul.ro
Topul celor mai bune țări pentru expatriați în 2025: costuri accesibile, fericire ridicată și calitate a vieții. Află unde merită să trăiești și să lucrezi în străinătate.
07:00
„Au intrat în casă și l-au ucis”. Banda de români care comitea crime și jafuri în Cehia și Austria, destructurată de poliție # Adevarul.ro
Poliția cehă a reușit să destructureze un grup organizat format din șapte cetățeni români, responsabil de zeci de infracțiuni de furt și violență, inclusiv crima unui senior în vârstă de 80 de ani din cartierul Kunratice, comisă la mijlocul lunii august. Doi dintre membrii bandei sunt minori.
06:45
Polonia și Estonia solicită arme nucleare franceze și britanice, România șovăie. Expert: „Cred că ar reprezenta o escaladare” # Adevarul.ro
Estonia a solicitat oficial să găzduiască avioane britanice nucleare pentru a descuraja Rusia. Anterior, polonezii au solicitat arme nucleare franceze. România, în schimb, ezită.
06:45
Coreea de Nord, la un pas de racheta nucleară care poate lovi SUA. Avertisment de la Seul: „Phenianul produce până la 20 de bombe nucleare pe an” # Adevarul.ro
Președintele Coreei de Sud, Lee Jae-Myung, a avertizat că regimul de la Phenian se apropie de finalizarea unei rachete balistice intercontinentale (ICBM) capabile să transporte ogive nucleare până în Statele Unite.
06:30
Adrian Mutu a mers în bârlogul lui Vladimir Putin și a băgat România în bucluc cu vorbele sale # Adevarul.ro
Adrian Mutu, 46 de ani, este momentan antrenor fără contract.
06:30
O româncă de 24 de ani este acuzată că a ucis cu zeci de lovituri de cuţit un bătrân de 81 de ani, în Franța # Adevarul.ro
Scene de groază la Tournus, un orăşel din centrul Franţei. O tânără de 24 de ani, cu cetăţenie română, a fost pusă sub acuzare după ce ar fi ucis, cu multiple lovituri de cuţit, un bărbat de 81 de ani. Victima a fost găsită în apropierea gării, într-o baltă de sânge.
Acum 6 ore
06:15
Cum este descris fugarul Horațiu Potra de procurori. "Toate aceste elemente ridică serioase semne de întrebare" # Adevarul.ro
Horațiu Potra, arestat recent în Emiratele Arabe Unite și trimis în judecată alături de fostul candidat la președinție Călin Georgescu, sub acuzația de tentativă de lovitură de stat, este descris în rechizitoriu ca un personaj controversat, pe care politicianul miza pentru a ajunge la putere.
06:15
Lavrov declară război Occidentului: „NATO şi UE luptă direct cu Rusia”. Trump îl ironizează pe Putin şi promite victoria Kievului # Adevarul.ro
Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a declarat la New York, că Moscova se află într-un „război real” cu NATO şi Uniunea Europeană, pe fondul intensificării disputelor legate de conflictul declanşat de Kremlin în Ucraina.
05:45
Soluțiile consilierului economic al lui Nicușor Dan la criză: „Avem suficient capital românesc care poate produce al doilea miracol economic” # Adevarul.ro
România se află într-un moment de cotitură, iar reforma, fie ea administrativ-teritorială, fie economică, nu mai poate întârzia, susține Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan.
05:15
Ar trebui să ne temem de urșii din Carpați? „Uneori e un moșneag bondoc. Alteori atacă fără motiv” # Adevarul.ro
Cel puțin 10.000 de urși trăiesc în România, majoritatea în Munții Carpați, ținuturi pe care urșii le-au împărțit, din cele mai vechi timpuri, cu oamenii. Comportamentul lor oferă motive de precauție celor care se aventurează în drumeții.
04:30
La doi ani de la debutul unei viziuni optimiste, numită simbolic „Ucraina 2.0”, realitatea de astăzi arată un tablou mult mai complicat – și tot mai îngrijorător.
Acum 8 ore
04:15
„Împăratul Alb” și capcana psihologică. Cât de real este avansul Chinei în războiul spațial? # Adevarul.ro
La începutul lunii septembrie, Beijingul a organizat o nouă demonstrație de forță.
Acum 12 ore
02:00
Fostul viceprim-ministru moldovean Iurie Roșca, propagandistul lui Putin, condamnat la închisoare. „Rugați-vă pentru victoria Rusiei”, îndemna el # Adevarul.ro
Cunoscutul propagandist rus Iurie Roșca, fost vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova și ex-viceprim-ministru, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență.
01:45
Autostrada Sibiu - Pitești schimbă Valea Oltului. Cum se lucrează pe traseul spectaculos al A1 din defileu # Adevarul.ro
Valea Oltului se transformă treptat într-un imens șantier, iar cele mai spectaculoase construcții de pe Autostrada Sibiu - Pitești capătă contur. „Podul pentru urși” de la Călinești, viaductul Boița și tunelul Robești schimbă treptat înfățișarea zonei.
01:30
„Crime de război”. Rusia comite execuţii arbitrare ale prizonierilor de război ucraineni, acuză OSCE # Adevarul.ro
Rusia este responsabilă pentru „încălcări grave" ale dreptului internaţional împotriva prizonierilor de război ucraineni, aceste încălcări putând „echivala cu crime de război, iar, în unele cazuri, posibil chiar cu crime împotriva umanităţii", potrivit unui raport OSCE publicat joi.
01:15
Chat Control, măsura de monitorizare propusă de Comisia Europeană, stârnește nemulțumiri și în România: "Nu pot să cred că toți useristii aia sunt de partea cenzurii" # Adevarul.ro
Chat Control, măsura propusă de Comisia Europeană încă din 2022, ar putea ajunge la vot în această toamnă, declanșând dezbateri și mobilizări pe rețelele de socializare. Internauții au început să le scrie eurodeputaților și președintelui pentru a-i convinge să se opună măsurii.
01:00
Direcţia de acţiune a partidelor suveraniste este aliniată cu Moscova, spune președintele Nicușor Dan # Adevarul.ro
Direcţia de acţiune a partidelor suveraniste este „aliniată cu Moscova”, a declarat joi, la Digi 24, Nicuşor Dan. Votul pe care partidele suveraniste l-au dat împotriva legii care permite doborârea dronelor reprezintă „este încă un semn” în acest sens, mai spus președintele.
00:45
Nicușor Dan: „Am avut o influenţă a SRI în viaţa noastră politică, în decizii, în zona economică” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat joi seara,la Digi 24, că a existat o influenţă a Serviciului Român de Informaţii în viaţa politică, în zona economică și în decizii.
00:15
Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat dacă Ilie Bolojan trebuie să-și dea demisia în cazul în care reformele guvernului pică la CCR # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan nu consideră că o eventuală respingere la Curtea Constituțională a vreunuia dintre pachete de reformă pentru reducerea deficitului bugetar ar trebui să atargă demisia premierului Ilie Bolojan
00:15
26 septembrie: 80 de ani de la moartea lui Béla Bartók, geniul care a scris cele mai frumoase prelucrări din folclorul românesc # Adevarul.ro
Bartók Béla s-a născut la Sânnicolaul Mare în anul 1881 și a murit la New York,. Pe 26 septembrie 1945. Tot pe 26 septembrie are loc debutul muzicianului Bob Dylan.
25 septembrie 2025
23:45
Nicuşor Dan a explicat de ce nu a participat la Adunarea Generală ONU: „Am considerat că e mai util să fiu prezent în ţară” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, joi seara, la Digi 24, că nu a participat la Adunarea Generală ONU pentru că a considerat că „e mai util” să fie prezent în ţară.
23:30
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor de anul trecut: „Toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi seara, la Digi24, cu privire la anularea alegerilor prezidențiale că „toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis” Șeful statului a spus însă că apreciază curajul fostului președinte pentru „o decizie extrem de neobișnuită”.
23:30
Oficialii europeni se tem că Trump se pregătește să-i învinovățească dacă Ucraina eșuează în război # Adevarul.ro
După luni de ambiguități și mesaje contradictorii privind sprijinul pentru Ucraina, președintele american Donald Trump pare să își fi recalibrat discursul public.
23:15
Coaliția, între presiunea electoratului, măsuri nepopulare și lupte interne. „Ei știu clar că orice instabilitate duce AUR la un procent și mai mare” # Adevarul.ro
Întâlnirea liderilor coaliției cu președintele Nicușor Dan a adus o primă deblocare a neînțelegerilor, stabilindu-se continuarea plafonarii prețurilor la alimentele de bază. Totuși, decizia este departe de a rezolva problemele din Coaliție.
22:45
Marea Britanie, gata de introducerea unui act de identitate digital, ca soluţie pentru combaterea imigrației ilegale. Ce este BritCard și ce date se stochează pe el # Adevarul.ro
Premierul britanic Keir Starmer pregătește lansarea unei inițiative legislative care ar putea introduce carduri de identitate digitale pentru toți adulții din Regatul Unit. Măsura ar putea fi anunțată chiar vineri, 26 septembrie.
22:45
Caz șocant în Marea Britanie: un paramedic și o asistentă de pe ambulanţă, acuzați că au lăsat să moară șase pacienți # Adevarul.ro
O anchetă de amploare zguduie Serviciul de Ambulanță din sud-vestul Angliei, după ce un paramedic şi o asistentă medicală au fost arestați, fiind acuzați de moartea a șase pacienți, pe care nu i-au transportat la spital, lăsându-i acasă, să moară.
22:45
Se cere arestarea preventivă a adolescentului acuzat că a trimis 1.000 de mailuri de amenințare către instituții din România # Adevarul.ro
Procurorii cer arestarea preventivă a adolescentului acuzat că a trimis 1.000 de mailuri de amenințare către instituții din România.
22:15
Billy Vigar, fost jucător al academiei Arsenal, a murit la 21 de ani în urma unei leziuni cerebrale # Adevarul.ro
Billy Vigar, fost jucător al academiei Arsenal, s-a stins din viață la doar 21 de ani, în urma unei leziuni cerebrale suferite în timpul unui meci din ligile inferioare. Accidentarea, produsă pe terenul de joc, a dus la o comă indusă și, în cele din urmă, la decesul său.
22:00
Scumpul mai mult păgubește, leneșul mai mult aleargă! Iluzia eficienței și riscurile comasării instituțiilor de specialitate în administrația publică # Adevarul.ro
Comasarea IER, IDR și INA într-un singur institut e un nonsens administrativ și academic. Specializarea aduce excelență, iar centralizarea excesivă creează birocrație, ineficiență și pierderea credibilității.
21:30
Proprietarul halelor Antrefrig, distruse de incendiu, riscă să piardă banii din asigurarea de 12 milioane de euro. Ce spune ISU # Adevarul.ro
Deși avea polițe de asigurare în valoare de 12 milioane de euro, Jafar Kabiri, proprietarul halei Antrefrig, distrusă recent de un incendiu masiv, riscă să nu primească niciun ban.
Acum 24 ore
21:15
Nicușor Dan, după ședința CSAT: „Nu văd Rusia capabilă să atace NATO. Dar provocările vor continua” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat la Digi 24 că nu vede Rusia capabilă să atace NATO, da se așteaptă ca provocările de la Kremlin să continue.
21:00
UE autorizează un nou medicament împotriva Alzheimer. Controverse medicale cu privire la noua generație de tratamente: efecte secundare grave # Adevarul.ro
Uniunea Europeană a aprobat joi, cu anumite condiţii, medicamentul Kisunla al companiei farmaceutice Eli Lilly, care face parte dintr-o nouă generaţie de tratamente împotriva maladiei Alzheimer, a căror utilitate reală a declanşat dezbateri medicale aprinse, informează AFP.
20:45
Curtea de Justiție a Uniunii Europene, sesizată pe legea cetățeniei române: termenele extinse retroactiv blochează sute de mii de basarabeni # Adevarul.ro
O decizie a Tribunalului București trimite Legea cetățeniei române pe masa CJUE.
20:45
Cum au furat 18 funcționari de la Casa de Sănătate Bacău peste un milion de lei din banii instituţiei. Ancheta a fost extinsă la nivel naţional # Adevarul.ro
Un nou scandal zguduie sistemul de sănătate din România, după ce mulți angajați ai Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bacău sunt acuzați că au pus la cale o fraudă de proporții, prin care au sustras peste un milion de lei bani publici, timp de trei ani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.