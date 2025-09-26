Condiția pusă de Trump lui Erdogan pentru a vinde avioane F-35 către Turcia
Adevarul.ro, 26 septembrie 2025 11:30
În urma unei întrevederi cu președintele Erdogan, liderul de la Casa Albă a transmis clar ce așteaptă de la Ankara. Astfel, Donald Trump condiționează reluarea vânzării de avioane F-35 către Turcia de renunțarea la petrolul rusesc.
• • •
Acum 5 minute
12:00
Sezon european record pentru FCSB: câți bani au strâns roș-albaștrii, până acum, din bonusurile UEFA # Adevarul.ro
Campioana României a încasat până acum sume considerabile din competițiile europene.
Acum 30 minute
11:45
Retrospectiva „Radu Jude, cinéaste intranquille” transformă, timp de trei săptămâni, Centre Pompidou și mk2 Bibliothèque în spații de dialog artistic și cultural.
Acum o oră
11:30
În urma unei întrevederi cu președintele Erdogan, liderul de la Casa Albă a transmis clar ce așteaptă de la Ankara. Astfel, Donald Trump condiționează reluarea vânzării de avioane F-35 către Turcia de renunțarea la petrolul rusesc.
11:30
Trump, poziție fermă în privința războiului din Gaza: „Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania” # Adevarul.ro
Donald Trump a declarat că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată, opunându-se astfel apelurilor unor politicieni de extremă dreapta din Israel care doresc să extindă suveranitatea asupra zonei și, pe această cale, să împiedice crearea unui stat palestinian.
11:30
Diana Șoșoacă, revoltată după cererea de ridicare a imunității: „Cu ce să mă ia, cu macara? Vin cu tancul” # Adevarul.ro
Europarlamentara Diana Șoșoacă a reacționat după ce Parchetul General a cerut ridicarea imunității sale.
11:30
Fostul arhitect-șef al Capitalei, acuzat că a facilitat aprobarea unui PUZ ilegal în Primăverii. Suspiciuni privind transformarea unui spațiu verde # Adevarul.ro
Fostul arhitect șef al Primăriei Municipiului București, Ștefan Călin Dumitrașcu, a fost pus sub acuzare de Direcția Națională Anticorupție (DNA) în legătură cu Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru zona Primăverii.
11:30
Unul dintre cele mai agresive cancere poate fi influențat de igiena orală: „O rutină simplă poate face diferența” # Adevarul.ro
Cercetătorii americani au descoperit că anumite combinații de microbi din cavitatea bucală sunt asociate cu unul dintre cele mai agresive și letale tipuri de cancer la om, sugerând că o igienă orală riguroasă ar putea avea beneficii mult mai mari decât protecția dentară.
11:15
Momente de panică la 30 de metri deasupra oceanului: o femeie a rămas captivă într-un tobogan acvatic, pe o navă de croazieră # Adevarul.ro
Un videoclip devenit viral pe TikTok surprinde un moment înfricoșător în care o pasageră a unei nave de croazieră rămâne blocată într-un tobogan acvatic transparent, suspendat la peste 30 de metri deasupra oceanului în mijlocul unei furtuni.
Acum 2 ore
11:00
O femeie din Buzău a ajuns la spital după ce a confundat un arici cu o pisică și a fost mușcată de deget # Adevarul.ro
O femeie de 64 de ani din Buzău a ajuns la spital după ce a fost mușcată de un arici pe care l-ar fi confundat cu o pisică.
11:00
Scene de violență într-un autobuz din Baia Mare: un adolescent de 15 ani a agresat pasagerii și șoferul # Adevarul.ro
Un incident șocant a avut loc într-un autobuz din Baia Mare. Un adolescent de 15 ani a început să lovească pasagerii și l-a scuipat pe șofer.
11:00
Patronul din Superliga, cu contracte uriașe cu statul și umbra lui Bolojan, făcut praf de către Victor Becali. Criză de isterie: „Lasă-ne” # Adevarul.ro
Victor Becali a explodat la adresa lui Valeriu Iftime, după controversa ce a luat naștere la finalul partidei dintre FC Botoșani și FCSB, 3-1.
10:45
Polonia își avertizează cetățenii să plece „imediat” din Belarus: „Evacuarea ar putea deveni imposibilă” # Adevarul.ro
Ambasada Poloniei la Minsk a emis un apel urgent către cetățenii polonezi să părăsească Belarusul.
10:45
„Ucide oameni fără motiv”. Trump îl critică din nou aspru pe Putin și spune că războiul afectează „reputația” Rusiei # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a reluat tonul dur față de președintele rus Vladimir Putin în declarațiile sale de joi în Biroul Oval, unde l-a primit pe președintele Turciei, criticându-l vehement pe liderul rus pentru războiul sângeros purtat în Ucraina.
10:45
Miniștrii de la Chișinău îndeamnă basarabenii să iasă la vot: Este vital să mergem la vot pentru parcursul european # Adevarul.ro
Mai mulți membri ai Cabinetului de miniștri de la Chișinău i-au îndemnat pe basarabeni să iasă la vot pe 28 septembrie, subliniind importanța menținerii și continuării parcursului european al țării.
10:15
O nouă analiză arată că aceste particule ajung până și în oasele noastre, unde pot afecta sănătatea scheletului.
10:15
Bătălia pentru Fondul Proprietatea: Impetum, strategia de creștere și testul maturității pieței # Adevarul.ro
Fondul Proprietatea (FP), simbol al pieței de capital din România, intră într-o nouă etapă. După mai bine de un deceniu de administrare de către Franklin Templeton, acționarii sunt chemați să decidă cine va prelua mandatul.
10:15
Un diplomat american avertizează NATO că timpul toleranței a trecut: „Doborâți avioanele rusești” # Adevarul.ro
Daniel Fried, fost diplomat de rang înalt al SUA, avertizează că perioada de „toleranță” față de incursiunile aeriene ruse a trecut.
Acum 4 ore
10:00
Cazul care a îngrozit un sat din Tulcea: un criminal a fost prins după 26 de ani. Ce l-a trădat pe ucigaș # Adevarul.ro
Un caz cutremurător din județul Tulcea a fost redeschis după 26 de ani. Un bărbat a fost reținut pentru omor calificat, fiind suspectul unei crime comise în vara anului 1999.
10:00
„În alte țări se face educație rutieră și la grădiniță”. Titi Aur atrage atenția asupra pericolului ignorat al trotinetelor electrice # Adevarul.ro
Titi Aur avertizează că trotinetele electrice au devenit un real pericol în trafic, în contextul în care de la începutul anului 2025 s-au înregistrat peste 1500 de răniţi şi 7 persoane au murit în urma unor accidente în care au fost implicate astfel de mijloace de deplasare.
10:00
Danemarca acuză un posibil atac hibrid, după ce traficul aerian a fost blocat pentru a doua noapte de o alertă cu drone # Adevarul.ro
Aeroporturile daneze continuă să fie vizate de incidente cu drone de origine necunoscută, autoritățile declarând că țara se confruntă cu un posibil „atac hibrid”.
10:00
Strategia familiei Hagi: început promițător la Alanyaspor, obiectiv final Galatasaray. Pregătește terenul pentru Ianis. „Știe Gică de ce a ales acest club” # Adevarul.ro
La scurt timp după ce a semnat cu Alanyaspor, în Turcia, Ianis Hagi a obținut și convocarea la echipa națională de fotbal a României.
09:45
Statele Unite au aprobat joi vânzarea către Germania a unor rachete aer-aer avansate, împreună cu echipamente conexe.
09:45
Ferrari de peste 200.000 euro, blocat la vamă în Germania. Taxele uriașe pe care trebuie să le plătească șoferul # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 60 de ani a încercat să importe în Germania un Ferrari Roma negru, evaluat la peste 200.000 de euro, fără a declara și plăti taxele vamale.
09:00
Un profesor din Dâmbovița, reținut după ce a sărutat forțat o elevă de 13 ani în timpul orei de curs # Adevarul.ro
Un profesor de la o școală gimnazială din județul Dâmbovița, a fost reținut de polițiști, suspectat că ar fi agresat sexual o elevă de 13 ani în timpul orei de curs.
09:00
Donald și Melania Trump, surprinși într-o discuţie tensionată, după vizita plină de peripeţii la ONU # Adevarul.ro
O imagine cu Donald şi Melania Trump surprinsă în elicopterul prezidenţial a făcut înconjurul lumii. După o vizită plină de incidente la ONU, camerele au surprins o conversație tensionată între cei doi, amplificând speculațiile privind atmosfera din spatele ușilor închise ale Casei Albe.
08:45
Un fost director FBI, inculpat pentru fals și obstrucționarea Congresului. Trump: „Una dintre cele mai rele ființe umane” # Adevarul.ro
Fostul director al FBI, James Comey a fost pus sub acuzare pentru obstrucţionarea justiţiei şi fals în declaraţii, a anunţat joi Departamentul de Justiţie al SUA.
08:30
Crispy de pui crud, servit elevilor unui liceu din Oradea. Părinții sunt revoltați: „Nu vreau să mai plătesc pentru prânzul acesta” # Adevarul.ro
O situație gravă s-a petrecut la Liceul Greco-Catolic din Oradea, unde elevilor li s-a servit crispy de pui crud. Incidentul a stârnit indignarea părinților, care și-au retras copiii de la cantină.
Acum 6 ore
08:00
Diplomații europeni avertizează Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioane rusești. „Ar fi război” # Adevarul.ro
Diplomați europeni au transmis Kremlinului că NATO este pregătită să reacționeze cu forța maximă, în cazul unor noi încălcări ale spațiului său aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor rusești.
07:15
Genetica dezvăluie ultimul secret al Mariei Branyas, femeia care a trăit 117 ani: cum a sfidat timpul și îmbătrânirea # Adevarul.ro
Maria Branyas, femeia care a trăit 117 ani, dezvăluie cum genetica și stilul de viață au sfidat îmbătrânirea. Descoperă secretele longevității și lecțiile pentru sănătatea ta.
07:15
Vremea se schimbă radical: vânt puternic și temperaturi scăzute pentru sfârșitul lunii septembrie # Adevarul.ro
Meteorologii anunță că vineri, 26 septembrie, România se va confrunta cu o vreme mai rece decât normalul perioadei, cu excepția vestului țării, unde temperaturile vor fi apropiate de mediile multianuale.
07:00
Top 5 țări pentru expați în 2025: costuri mici, fericire mare și calitate a vieții de top – unde merită să trăiești și să lucrezi # Adevarul.ro
Topul celor mai bune țări pentru expatriați în 2025: costuri accesibile, fericire ridicată și calitate a vieții. Află unde merită să trăiești și să lucrezi în străinătate.
07:00
„Au intrat în casă și l-au ucis”. Banda de români care comitea crime și jafuri în Cehia și Austria, destructurată de poliție # Adevarul.ro
Poliția cehă a reușit să destructureze un grup organizat format din șapte cetățeni români, responsabil de zeci de infracțiuni de furt și violență, inclusiv crima unui senior în vârstă de 80 de ani din cartierul Kunratice, comisă la mijlocul lunii august. Doi dintre membrii bandei sunt minori.
06:45
Polonia și Estonia solicită arme nucleare franceze și britanice, România șovăie. Expert: „Cred că ar reprezenta o escaladare” # Adevarul.ro
Estonia a solicitat oficial să găzduiască avioane britanice nucleare pentru a descuraja Rusia. Anterior, polonezii au solicitat arme nucleare franceze. România, în schimb, ezită.
06:45
Coreea de Nord, la un pas de racheta nucleară care poate lovi SUA. Avertisment de la Seul: „Phenianul produce până la 20 de bombe nucleare pe an” # Adevarul.ro
Președintele Coreei de Sud, Lee Jae-Myung, a avertizat că regimul de la Phenian se apropie de finalizarea unei rachete balistice intercontinentale (ICBM) capabile să transporte ogive nucleare până în Statele Unite.
06:30
Adrian Mutu a mers în bârlogul lui Vladimir Putin și a băgat România în bucluc cu vorbele sale # Adevarul.ro
Adrian Mutu, 46 de ani, este momentan antrenor fără contract.
06:30
O româncă de 24 de ani este acuzată că a ucis cu zeci de lovituri de cuţit un bătrân de 81 de ani, în Franța # Adevarul.ro
Scene de groază la Tournus, un orăşel din centrul Franţei. O tânără de 24 de ani, cu cetăţenie română, a fost pusă sub acuzare după ce ar fi ucis, cu multiple lovituri de cuţit, un bărbat de 81 de ani. Victima a fost găsită în apropierea gării, într-o baltă de sânge.
06:15
Cum este descris fugarul Horațiu Potra de procurori. "Toate aceste elemente ridică serioase semne de întrebare" # Adevarul.ro
Horațiu Potra, arestat recent în Emiratele Arabe Unite și trimis în judecată alături de fostul candidat la președinție Călin Georgescu, sub acuzația de tentativă de lovitură de stat, este descris în rechizitoriu ca un personaj controversat, pe care politicianul miza pentru a ajunge la putere.
06:15
Lavrov declară război Occidentului: „NATO şi UE luptă direct cu Rusia”. Trump îl ironizează pe Putin şi promite victoria Kievului # Adevarul.ro
Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a declarat la New York, că Moscova se află într-un „război real” cu NATO şi Uniunea Europeană, pe fondul intensificării disputelor legate de conflictul declanşat de Kremlin în Ucraina.
Acum 8 ore
05:45
Soluțiile consilierului economic al lui Nicușor Dan la criză: „Avem suficient capital românesc care poate produce al doilea miracol economic” # Adevarul.ro
România se află într-un moment de cotitură, iar reforma, fie ea administrativ-teritorială, fie economică, nu mai poate întârzia, susține Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan.
05:15
Ar trebui să ne temem de urșii din Carpați? „Uneori e un moșneag bondoc. Alteori atacă fără motiv” # Adevarul.ro
Cel puțin 10.000 de urși trăiesc în România, majoritatea în Munții Carpați, ținuturi pe care urșii le-au împărțit, din cele mai vechi timpuri, cu oamenii. Comportamentul lor oferă motive de precauție celor care se aventurează în drumeții.
04:30
La doi ani de la debutul unei viziuni optimiste, numită simbolic „Ucraina 2.0”, realitatea de astăzi arată un tablou mult mai complicat – și tot mai îngrijorător.
04:15
„Împăratul Alb” și capcana psihologică. Cât de real este avansul Chinei în războiul spațial? # Adevarul.ro
La începutul lunii septembrie, Beijingul a organizat o nouă demonstrație de forță.
Acum 12 ore
02:00
Fostul viceprim-ministru moldovean Iurie Roșca, propagandistul lui Putin, condamnat la închisoare. „Rugați-vă pentru victoria Rusiei”, îndemna el # Adevarul.ro
Cunoscutul propagandist rus Iurie Roșca, fost vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova și ex-viceprim-ministru, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență.
01:45
Autostrada Sibiu - Pitești schimbă Valea Oltului. Cum se lucrează pe traseul spectaculos al A1 din defileu # Adevarul.ro
Valea Oltului se transformă treptat într-un imens șantier, iar cele mai spectaculoase construcții de pe Autostrada Sibiu - Pitești capătă contur. „Podul pentru urși” de la Călinești, viaductul Boița și tunelul Robești schimbă treptat înfățișarea zonei.
01:30
„Crime de război”. Rusia comite execuţii arbitrare ale prizonierilor de război ucraineni, acuză OSCE # Adevarul.ro
Rusia este responsabilă pentru „încălcări grave" ale dreptului internaţional împotriva prizonierilor de război ucraineni, aceste încălcări putând „echivala cu crime de război, iar, în unele cazuri, posibil chiar cu crime împotriva umanităţii", potrivit unui raport OSCE publicat joi.
01:15
Chat Control, măsura de monitorizare propusă de Comisia Europeană, stârnește nemulțumiri și în România: "Nu pot să cred că toți useristii aia sunt de partea cenzurii" # Adevarul.ro
Chat Control, măsura propusă de Comisia Europeană încă din 2022, ar putea ajunge la vot în această toamnă, declanșând dezbateri și mobilizări pe rețelele de socializare. Internauții au început să le scrie eurodeputaților și președintelui pentru a-i convinge să se opună măsurii.
01:00
Direcţia de acţiune a partidelor suveraniste este aliniată cu Moscova, spune președintele Nicușor Dan # Adevarul.ro
Direcţia de acţiune a partidelor suveraniste este „aliniată cu Moscova”, a declarat joi, la Digi 24, Nicuşor Dan. Votul pe care partidele suveraniste l-au dat împotriva legii care permite doborârea dronelor reprezintă „este încă un semn” în acest sens, mai spus președintele.
00:45
Nicușor Dan: „Am avut o influenţă a SRI în viaţa noastră politică, în decizii, în zona economică” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat joi seara,la Digi 24, că a existat o influenţă a Serviciului Român de Informaţii în viaţa politică, în zona economică și în decizii.
00:15
Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat dacă Ilie Bolojan trebuie să-și dea demisia în cazul în care reformele guvernului pică la CCR # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan nu consideră că o eventuală respingere la Curtea Constituțională a vreunuia dintre pachete de reformă pentru reducerea deficitului bugetar ar trebui să atargă demisia premierului Ilie Bolojan
00:15
26 septembrie: 80 de ani de la moartea lui Béla Bartók, geniul care a scris cele mai frumoase prelucrări din folclorul românesc # Adevarul.ro
Bartók Béla s-a născut la Sânnicolaul Mare în anul 1881 și a murit la New York,. Pe 26 septembrie 1945. Tot pe 26 septembrie are loc debutul muzicianului Bob Dylan.
