Un gigant al industriei auto va concedia 13.000 de angajaţi până în 2030

Scene de groază la Tournus, un orăşel din centrul Franţei. O tânără de 24 de ani, cu cetăţenie română, a fost pusă sub acuzare după ce ar fi ucis, cu multiple lovituri de cuţit, un bărbat de 81 de ani. Victima a fost găsită în apropierea gării, într-o baltă de sânge.