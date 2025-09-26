Un gigant al industriei auto va concedia 13.000 de angajaţi până în 2030
Adevarul.ro, 26 septembrie 2025 13:00
Bosch, unul dintre cei mai mari furnizori globali de componente auto, anunţă că va renunţa până în 2030 la încă 13.000 de angajaţi, în special la uzinele din Germania ale diviziei de mobilitate, ca parte a unui amplu plan de reducere a costurilor, afectat de criza din sectorul auto.
Acum 5 minute
13:30
Orașul sudic Herson a fost vizat de un atac rusesc la scară largă cu bombe aeriene, vineri dimineață, potrivit autorităților regionale, citate de Ukrainska Pravda.
13:30
Donald Trump, șocat de sumele astronomice cerute de McGregor. Condițiile fabuloase impuse de către irlandez pentru a lupta la Casa Albă # Adevarul.ro
UFC colaborează cu Casa Albă pentru a organiza un eveniment major, desfășurat pentru prima dată în istoria Statelor Unite.
Acum 30 minute
13:15
Amenințare cu bombă la instanța din Chișinău, în ziua de judecată a oligarhului Vladimir Plahotniuc # Adevarul.ro
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde urma să aibă loc o ședință de judecată în cazul lui Vladimir Plahotniuc, a fost vizată de o alertă cu bombă. Autoritățile au fost alertate în jurul orei 09:00 de către un bărbat care a informat că sediul este minat.
13:15
Un consilier USR agită apele în CL Brașov, oferindu-i primarului drept cadou un dispenser de absorbante # Adevarul.ro
Scenă inedită în Consiliul Local Brașov, unde un consilier USR a ales să-și exprime poziția cu privire la tema şedinţei oferindu-i primarului un dispenser de absorbante.
Acum o oră
13:00
Bărbat arestat pentru viol, după ce a întreţinut relaţii sexuale cu fiica vitregă de doar 12 ani. Fratele fetiţei a alertat poliţia # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost arestat prevenitv, fiind acuzat de viol asupra fiicei sale vitrege, în vârstă de doar 12 ani.
13:00
12:45
Confuzie și îngrijorare la Pentagon, după ce secretarul apărării a convocat la o reuniune neprevăzută sute de generali americani # Adevarul.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a convocat sute de generali și amirali săptămâna viitoare la baza militară Quantico din Virginia, pentru o reuniune neprevăzută, relatează Washington Post, care citează surse familiarizate cu situația.
12:45
NuScale Power achiziționează materiale nucleare de 32,3 milioane de dolari pentru reactoare SMR # Adevarul.ro
Compania americană NuScale Power a semnat un acord pentru preluarea unor materiale nucleare destinate vasului de presiune al reactorului, produse inițial pentru proiectul Carbon Free Power.
Acum 2 ore
12:30
Creionul care te corectează când scrii greșit: invenția genială a trei liceeni din Brașov # Adevarul.ro
Trei adolescenți brașoveni au inventat un creion inteligent care avertizează elevii atunci când fac greșeli gramaticale sau scriu cuvinte incorect.
12:30
Cinci copii morți la Iași, după ce au fost infectați cu o bacterie ucigașă în secția ATI a Spitalului „Sf. Maria”. Autoritățile medicale, în alertă # Adevarul.ro
Cinci copii internați la secția de Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași au decedat în ultimele zile, după ce au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens, potrivit informațiilor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași.
12:15
Încă un avion Boeing 737 aterizează de urgenţă, după declanşarea unei alarme de incendiu. Este al doilea incident în mai puţin de o lună # Adevarul.ro
Un nou incident aviatic ridică semne de întrebare asupra siguranței aeronavelor Boeing 737-800. Un avion al companiei Qantas a aterizat de urgență la Auckland, după o alarmă de incendiu la bord, la mai puțin de o lună de la un caz asemănător petrecut în Japonia.
12:00
Sezon european record pentru FCSB: câți bani au strâns roș-albaștrii, până acum, din bonusurile UEFA # Adevarul.ro
Campioana României a încasat până acum sume considerabile din competițiile europene.
11:45
Retrospectiva „Radu Jude, cinéaste intranquille” transformă, timp de trei săptămâni, Centre Pompidou și mk2 Bibliothèque în spații de dialog artistic și cultural.
Acum 4 ore
11:30
În urma unei întrevederi cu președintele Erdogan, liderul de la Casa Albă a transmis clar ce așteaptă de la Ankara. Astfel, Donald Trump condiționează reluarea vânzării de avioane F-35 către Turcia de renunțarea la petrolul rusesc.
11:30
Trump, poziție fermă în privința războiului din Gaza: „Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania” # Adevarul.ro
Donald Trump a declarat că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată, opunându-se astfel apelurilor unor politicieni de extremă dreapta din Israel care doresc să extindă suveranitatea asupra zonei și, pe această cale, să împiedice crearea unui stat palestinian.
11:30
Diana Șoșoacă, revoltată după cererea de ridicare a imunității: „Cu ce să mă ia, cu macara? Vin cu tancul” # Adevarul.ro
Europarlamentara Diana Șoșoacă a reacționat după ce Parchetul General a cerut ridicarea imunității sale.
11:30
Fostul arhitect-șef al Capitalei, acuzat că a facilitat aprobarea unui PUZ ilegal în Primăverii. Suspiciuni privind transformarea unui spațiu verde # Adevarul.ro
Fostul arhitect șef al Primăriei Municipiului București, Ștefan Călin Dumitrașcu, a fost pus sub acuzare de Direcția Națională Anticorupție (DNA) în legătură cu Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru zona Primăverii.
11:30
Unul dintre cele mai agresive cancere poate fi influențat de igiena orală: „O rutină simplă poate face diferența” # Adevarul.ro
Cercetătorii americani au descoperit că anumite combinații de microbi din cavitatea bucală sunt asociate cu unul dintre cele mai agresive și letale tipuri de cancer la om, sugerând că o igienă orală riguroasă ar putea avea beneficii mult mai mari decât protecția dentară.
11:15
Momente de panică la 30 de metri deasupra oceanului: o femeie a rămas captivă într-un tobogan acvatic, pe o navă de croazieră # Adevarul.ro
Un videoclip devenit viral pe TikTok surprinde un moment înfricoșător în care o pasageră a unei nave de croazieră rămâne blocată într-un tobogan acvatic transparent, suspendat la peste 30 de metri deasupra oceanului în mijlocul unei furtuni.
11:00
O femeie din Buzău a ajuns la spital după ce a confundat un arici cu o pisică și a fost mușcată de deget # Adevarul.ro
O femeie de 64 de ani din Buzău a ajuns la spital după ce a fost mușcată de un arici pe care l-ar fi confundat cu o pisică.
11:00
Scene de violență într-un autobuz din Baia Mare: un adolescent de 15 ani a agresat pasagerii și șoferul # Adevarul.ro
Un incident șocant a avut loc într-un autobuz din Baia Mare. Un adolescent de 15 ani a început să lovească pasagerii și l-a scuipat pe șofer.
11:00
Patronul din Superliga, cu contracte uriașe cu statul și umbra lui Bolojan, făcut praf de către Victor Becali. Criză de isterie: „Lasă-ne” # Adevarul.ro
Victor Becali a explodat la adresa lui Valeriu Iftime, după controversa ce a luat naștere la finalul partidei dintre FC Botoșani și FCSB, 3-1.
10:45
Polonia își avertizează cetățenii să plece „imediat” din Belarus: „Evacuarea ar putea deveni imposibilă” # Adevarul.ro
Ambasada Poloniei la Minsk a emis un apel urgent către cetățenii polonezi să părăsească Belarusul.
10:45
„Ucide oameni fără motiv”. Trump îl critică din nou aspru pe Putin și spune că războiul afectează „reputația” Rusiei # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a reluat tonul dur față de președintele rus Vladimir Putin în declarațiile sale de joi în Biroul Oval, unde l-a primit pe președintele Turciei, criticându-l vehement pe liderul rus pentru războiul sângeros purtat în Ucraina.
10:45
Miniștrii de la Chișinău îndeamnă basarabenii să iasă la vot: Este vital să mergem la vot pentru parcursul european # Adevarul.ro
Mai mulți membri ai Cabinetului de miniștri de la Chișinău i-au îndemnat pe basarabeni să iasă la vot pe 28 septembrie, subliniind importanța menținerii și continuării parcursului european al țării.
10:15
O nouă analiză arată că aceste particule ajung până și în oasele noastre, unde pot afecta sănătatea scheletului.
10:15
Bătălia pentru Fondul Proprietatea: Impetum, strategia de creștere și testul maturității pieței # Adevarul.ro
Fondul Proprietatea (FP), simbol al pieței de capital din România, intră într-o nouă etapă. După mai bine de un deceniu de administrare de către Franklin Templeton, acționarii sunt chemați să decidă cine va prelua mandatul.
10:15
Un diplomat american avertizează NATO că timpul toleranței a trecut: „Doborâți avioanele rusești” # Adevarul.ro
Daniel Fried, fost diplomat de rang înalt al SUA, avertizează că perioada de „toleranță” față de incursiunile aeriene ruse a trecut.
10:00
Cazul care a îngrozit un sat din Tulcea: un criminal a fost prins după 26 de ani. Ce l-a trădat pe ucigaș # Adevarul.ro
Un caz cutremurător din județul Tulcea a fost redeschis după 26 de ani. Un bărbat a fost reținut pentru omor calificat, fiind suspectul unei crime comise în vara anului 1999.
10:00
„În alte țări se face educație rutieră și la grădiniță”. Titi Aur atrage atenția asupra pericolului ignorat al trotinetelor electrice # Adevarul.ro
Titi Aur avertizează că trotinetele electrice au devenit un real pericol în trafic, în contextul în care de la începutul anului 2025 s-au înregistrat peste 1500 de răniţi şi 7 persoane au murit în urma unor accidente în care au fost implicate astfel de mijloace de deplasare.
10:00
Danemarca acuză un posibil atac hibrid, după ce traficul aerian a fost blocat pentru a doua noapte de o alertă cu drone # Adevarul.ro
Aeroporturile daneze continuă să fie vizate de incidente cu drone de origine necunoscută, autoritățile declarând că țara se confruntă cu un posibil „atac hibrid”.
10:00
Strategia familiei Hagi: început promițător la Alanyaspor, obiectiv final Galatasaray. Pregătește terenul pentru Ianis. „Știe Gică de ce a ales acest club” # Adevarul.ro
La scurt timp după ce a semnat cu Alanyaspor, în Turcia, Ianis Hagi a obținut și convocarea la echipa națională de fotbal a României.
09:45
Statele Unite au aprobat joi vânzarea către Germania a unor rachete aer-aer avansate, împreună cu echipamente conexe.
09:45
Ferrari de peste 200.000 euro, blocat la vamă în Germania. Taxele uriașe pe care trebuie să le plătească șoferul # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 60 de ani a încercat să importe în Germania un Ferrari Roma negru, evaluat la peste 200.000 de euro, fără a declara și plăti taxele vamale.
Acum 6 ore
09:00
Un profesor din Dâmbovița, reținut după ce a sărutat forțat o elevă de 13 ani în timpul orei de curs # Adevarul.ro
Un profesor de la o școală gimnazială din județul Dâmbovița, a fost reținut de polițiști, suspectat că ar fi agresat sexual o elevă de 13 ani în timpul orei de curs.
09:00
Donald și Melania Trump, surprinși într-o discuţie tensionată, după vizita plină de peripeţii la ONU # Adevarul.ro
O imagine cu Donald şi Melania Trump surprinsă în elicopterul prezidenţial a făcut înconjurul lumii. După o vizită plină de incidente la ONU, camerele au surprins o conversație tensionată între cei doi, amplificând speculațiile privind atmosfera din spatele ușilor închise ale Casei Albe.
08:45
Un fost director FBI, inculpat pentru fals și obstrucționarea Congresului. Trump: „Una dintre cele mai rele ființe umane” # Adevarul.ro
Fostul director al FBI, James Comey a fost pus sub acuzare pentru obstrucţionarea justiţiei şi fals în declaraţii, a anunţat joi Departamentul de Justiţie al SUA.
08:30
Crispy de pui crud, servit elevilor unui liceu din Oradea. Părinții sunt revoltați: „Nu vreau să mai plătesc pentru prânzul acesta” # Adevarul.ro
O situație gravă s-a petrecut la Liceul Greco-Catolic din Oradea, unde elevilor li s-a servit crispy de pui crud. Incidentul a stârnit indignarea părinților, care și-au retras copiii de la cantină.
08:00
Diplomații europeni avertizează Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioane rusești. „Ar fi război” # Adevarul.ro
Diplomați europeni au transmis Kremlinului că NATO este pregătită să reacționeze cu forța maximă, în cazul unor noi încălcări ale spațiului său aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor rusești.
Acum 8 ore
07:15
Genetica dezvăluie ultimul secret al Mariei Branyas, femeia care a trăit 117 ani: cum a sfidat timpul și îmbătrânirea # Adevarul.ro
Maria Branyas, femeia care a trăit 117 ani, dezvăluie cum genetica și stilul de viață au sfidat îmbătrânirea. Descoperă secretele longevității și lecțiile pentru sănătatea ta.
07:15
Vremea se schimbă radical: vânt puternic și temperaturi scăzute pentru sfârșitul lunii septembrie # Adevarul.ro
Meteorologii anunță că vineri, 26 septembrie, România se va confrunta cu o vreme mai rece decât normalul perioadei, cu excepția vestului țării, unde temperaturile vor fi apropiate de mediile multianuale.
07:00
Top 5 țări pentru expați în 2025: costuri mici, fericire mare și calitate a vieții de top – unde merită să trăiești și să lucrezi # Adevarul.ro
Topul celor mai bune țări pentru expatriați în 2025: costuri accesibile, fericire ridicată și calitate a vieții. Află unde merită să trăiești și să lucrezi în străinătate.
07:00
„Au intrat în casă și l-au ucis”. Banda de români care comitea crime și jafuri în Cehia și Austria, destructurată de poliție # Adevarul.ro
Poliția cehă a reușit să destructureze un grup organizat format din șapte cetățeni români, responsabil de zeci de infracțiuni de furt și violență, inclusiv crima unui senior în vârstă de 80 de ani din cartierul Kunratice, comisă la mijlocul lunii august. Doi dintre membrii bandei sunt minori.
06:45
Polonia și Estonia solicită arme nucleare franceze și britanice, România șovăie. Expert: „Cred că ar reprezenta o escaladare” # Adevarul.ro
Estonia a solicitat oficial să găzduiască avioane britanice nucleare pentru a descuraja Rusia. Anterior, polonezii au solicitat arme nucleare franceze. România, în schimb, ezită.
06:45
Coreea de Nord, la un pas de racheta nucleară care poate lovi SUA. Avertisment de la Seul: „Phenianul produce până la 20 de bombe nucleare pe an” # Adevarul.ro
Președintele Coreei de Sud, Lee Jae-Myung, a avertizat că regimul de la Phenian se apropie de finalizarea unei rachete balistice intercontinentale (ICBM) capabile să transporte ogive nucleare până în Statele Unite.
06:30
Adrian Mutu a mers în bârlogul lui Vladimir Putin și a băgat România în bucluc cu vorbele sale # Adevarul.ro
Adrian Mutu, 46 de ani, este momentan antrenor fără contract.
06:30
O româncă de 24 de ani este acuzată că a ucis cu zeci de lovituri de cuţit un bătrân de 81 de ani, în Franța # Adevarul.ro
Scene de groază la Tournus, un orăşel din centrul Franţei. O tânără de 24 de ani, cu cetăţenie română, a fost pusă sub acuzare după ce ar fi ucis, cu multiple lovituri de cuţit, un bărbat de 81 de ani. Victima a fost găsită în apropierea gării, într-o baltă de sânge.
06:15
Cum este descris fugarul Horațiu Potra de procurori. "Toate aceste elemente ridică serioase semne de întrebare" # Adevarul.ro
Horațiu Potra, arestat recent în Emiratele Arabe Unite și trimis în judecată alături de fostul candidat la președinție Călin Georgescu, sub acuzația de tentativă de lovitură de stat, este descris în rechizitoriu ca un personaj controversat, pe care politicianul miza pentru a ajunge la putere.
06:15
Lavrov declară război Occidentului: „NATO şi UE luptă direct cu Rusia”. Trump îl ironizează pe Putin şi promite victoria Kievului # Adevarul.ro
Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a declarat la New York, că Moscova se află într-un „război real” cu NATO şi Uniunea Europeană, pe fondul intensificării disputelor legate de conflictul declanşat de Kremlin în Ucraina.
05:45
Soluțiile consilierului economic al lui Nicușor Dan la criză: „Avem suficient capital românesc care poate produce al doilea miracol economic” # Adevarul.ro
România se află într-un moment de cotitură, iar reforma, fie ea administrativ-teritorială, fie economică, nu mai poate întârzia, susține Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan.
