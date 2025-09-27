Armata ucraineană a publicat traiectoria dronei maghiare care a intrat în spațiul aerian al Ucrainei

07:45

Partidul principal de Opoziție, AUR, conduce în sondaje la nivel național. În cazul alegerilor pentru Primăria Capitalei electoratul său este însă mult mai puțin numeros, lucru care îi anulează șansele de a duce un candidat, chiar și pe președintele de partid, George Simion, pe fotoliul de primar.