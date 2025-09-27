BMW cheamă în service aproape 200.000 de maşini: un defect duce la creșterea riscului de incendiu. Care sunt modelele vizate
Adevarul.ro, 27 septembrie 2025 12:30
Gigantul auto german BMW va retrage în service peste 196.000 de maşini, fiind vizate mai multe modele produse între 2019 şi 2022.
Difuzoare militare israeliene au transmis în Fâșia Gaza discursul pe care l-a ținut vineri premierul Benjamin Netanyahu în fața Adunării Generale a ONU într-o operațiune fără precedent care a suscitat imediat controverse și indignare, relatează The Guardian.
Vocea României a adus momente spectaculoase și concurenți care au cucerit atât publicul, cât și antrenorii.
Pentru orice fată, a primi un cadou este un motiv de mare bucurie și, într-adevăr, nu poți da greș cu nimic, atât timp cât o surprinzi cu un gest ce-i arată că te gândești la el.
Pieton lovit mortal de o mașină, pe DN1. Șoferul le-a spus poliţiştilor că victima era întinsă pe jos # Adevarul.ro
Un pieton a fost accidentat mortal, sâmbătă dimineaţă 27 septembrie, pe DN 1, la Bănești. Șoferul le-a spus poliţiştilor că victima era întinsă pe jos.
Cele mai noi tactici de atac ale rușilor au mărit considerabil frontul din Ucraina, spune șeful armatei ucrainene # Adevarul.ro
Linia frontului din Ucraina a ajuns la aproape 1.250 de kilometri, subțiind apărarea Kievului, în timp ce forțele rusești și-au schimbat tactica de asalt, trimițând numeroase grupuri de asalt pentru a se infiltra în liniile ucrainene, a declarat șeful armatei ucrainene, potrivit AP.
Cum a rămas o femeie fără bani în cont după ce a fost anunțată că a câștigat la o promoție # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 67 de ani din Maramureș a sesizat Poliția după ce a fost victima unei înșelăciuni pe o rețea de socializare.
Laurențiu Reghecampf, acuzat că ia bani pentru aparițiile publice în România. Sudanezii, furioși: „Al-Hilal merge prost și el stă pe internet și vorbește” # Adevarul.ro
Este a doua experiență în vestiarul unei echipe din Africa pentru tehnicianul român.
Drone ucrainene au lovit sâmbătă o stație de pompare a petrolului din regiunea Ciuvașia, situată pe malul râului Volga, provocând oprirea temporară a activității, potrivit guvernatorului regional Oleg Nikolaev, citat de Reuters și dpa
Meteorologii au anunțat că vremea se va răci mai mult decât normalul pe parcursul săptămânii viitoare. Temperaturile maxime nu vor depăşi 22 de grade, iar cele minime vor coborî pană la un grad Celsius.
Unul dintre cei mai căutați infractori din România a fost prins în Spania și adus în țară. Pentru ce a fost condamnat la închisoare # Adevarul.ro
Un bărbat de 55 de ani, aflat pe lista celor mai căutați infractori din România, a fost adus vineri noapte pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, flancat de polițiști, pentru a ispăși o condamnare de 6 ani de închisoare.
Femeie din Timiș, jefuită de 50.000 de euro și bijuterii. Prietena ei, care a dat pontul hoților, a scos-o din oraș în momentul spargerii # Adevarul.ro
O femeie din comuna Lenauheim, județul Timiș, a fost jefuită după ce o presupusă prietenă a scos-o în oraș, timp în care hoții au dat spargerea.
Ce determină incursiunile Rusiei în spațiul aerian al NATO în această etapă a războiului din Ucraina # Adevarul.ro
Intruziunile în spațiul aerian al NATO, atribuite Rusiei, au atins o amploare fără precedent în această lună, suscitând întrebări despre motivația Moscovei și ce ar fi diferit de data aceasta, în contextul invaziei ruse și al evoluțiilor pe câmpul de luptă.
Adolescentul de 17 ani care a trimis peste 1.000 de amenințări în școli și spitale a făcut declarații șocante. Când era copil a rănit mai multe animale # Adevarul.ro
Apar detalii alarmante în cazul adolescentului de 17 ani, arestat după ce a trimis peste 1.000 de mailuri de amenințare către școli și spitale. Surse apropiate anchetei susțin că tânărul ar fi mărturisit că se simte satisfăcut văzând panica creată în rândul oamenilor.
Președintele României, Nicușor Dan, va efectua marți, 30 septembrie 2025, o vizită oficială la Timișoara, prilej cu care va participa la o serie de evenimente culturale, civice și economice, dar și la lucrările primei ediții a „Timișoara Cities Summit 2025 privind extinderea Uniunii Europene”.
Aroganță marca Simona Halep. Le-a dat peste nas americanilor care au criticat-o, în ziua în care a împlinit 34 de ani # Adevarul.ro
Fostul număr 1 mondial a profitat de oportunitate și le-a răspuns, cu vârf și îndesat, americanilor curioși.
Black Friday, perioada preferată de români pentru cumpărături, începe pe 7 noiembrie, așa cum au stabilit mai mulți comercianți. În mod normal, Black Friday, care a luat naștere în SUA, începe imediat după Ziua Recunoștinței, sărbătorită pe 27 noiembrie.
Armata ucraineană a publicat traiectoria dronei maghiare care a intrat în spațiul aerian al Ucrainei # Adevarul.ro
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a făcut publică traiectoria unei drone aparținând Ungariei despre care spune că a intrat în spațiul aerian ucrainean vineri dimineață, relatează Ukrainska Pravda.
România a rămas fără reprezentante pe tabloul de simplu la Beijing. Gabriela Ruse, OUT în turul 2 # Adevarul.ro
Gabriela Ruse nu a avut nicio șansă în fața americancei Emma Navarro.
Sunt multe scenarii care circulă în presă legate de alegerilor de mâine din Republica Moldova.
Cel mai înalt pod din lume, construit în China, se deschide circulației. Structura atinge o înălțime de 625 de metri # Adevarul.ro
Podul Marelui Canion Huajiang, din provincia Guizhou, sud-vestul Chinei, va fi deschis circulației duminică, 28 septembrie. Presa chineză de stat l-a descris drept cel mai înalt pod din lume.
Anchetă într-o școală din Cluj, după ce o elevă de 7 ani a fost strangulată de colegul ei de clasă # Adevarul.ro
O elevă de 7 ani a ajuns săptămâna aceasta la spital după ce ar fi fost strangulată de un coleg de clasă, chiar în timpul pauzei. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs agresiunea.
Sindicaliștii din finanțe protestează în fața Ministerului Finanțelor: „Acționăm pentru respectarea drepturilor și demnității corpului profesional” # Adevarul.ro
Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC a anunțat organizarea unui protest sâmbătă, între orele 12.00 și 14.00, în fața Ministerului Finanțelor, pentru a atrage atenția asupra celor 10 revendicări esențiale ale angajaților din domeniul finanțelor publice.
Cât au ajuns să coste meditațiile elevilor în România. Care sunt cei mai căutați profesori # Adevarul.ro
Odată cu începutul școlii, mulți părinți își înscriu copiii nu doar la cursurile obișnuite, ci și la meditații, iar costurile acestora au înregistrat o creștere semnificativă în ultimul an.
De ce ar fi murit vedeta de televiziune Ioana Popescu. „I-am propus să meargă la spital, dar nu a vrut” # Adevarul.ro
Fosta vedetă de televiziune Ioana Popescu, care a murit în noaptea de 20 spre 21 septembrie, suferea de mai multe afecțiuni, potrivit declarațiilor iubitului său.
România va avea parte de un weekend cu vreme plăcută de toamnă, cu maxime de aproximativ 20 de grade Celsius și cer variabil.
Sorana Cîrstea a cedat în turul doi la Beijing. Dublă responsabilitate pe umerii Gabrielei Ruse # Adevarul.ro
Sorana Cîrstea nu a avut nicio șansă în fața cehoaicei Karolinei Muchova.
Ce șanse are un suveranist în alegerile pentru Primăria Capitalei? Candidatul care poate concura cu marile partide # Adevarul.ro
Partidul principal de Opoziție, AUR, conduce în sondaje la nivel național. În cazul alegerilor pentru Primăria Capitalei electoratul său este însă mult mai puțin numeros, lucru care îi anulează șansele de a duce un candidat, chiar și pe președintele de partid, George Simion, pe fotoliul de primar.
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000 euro anual: „Atât face” # Adevarul.ro
Fostul mare jucător român are o avere în valoare de 2,3 miliarde de dolari.
Reper al gândirii antice, Platon a creat o operă la care au fost nevoiți să se întoarcă toți marii gânditori ai lumii de până la Kant. El a trăit în acest secol în care filozofia a dominat cultura Greciei antice.
Declarațiile lui Nicușor Dan care au încins rețelele sociale. „Dacă acum sunt la 30%, când s-au anulat la cât erau?” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a vorbit despre riscurile de securitate cu care se confruntă România și despre felul în care statul se pregătește pentru a răspunde provocărilor hibride. Rusia rămâne „inamicul nostru și al Europei”, a spus acesta, dar nu are capacitatea de a ataca NATO acum.
Microsoft a blocat unele servicii pentru armata israeliană în urma unei anchete jurnalistice privind supravegherea în masă a palestinienilor # Adevarul.ro
Microsoft a decis suspendarea unor servicii cloud și tehnologii AI pentru armata israeliană după ce s-au confirmat elemente ale unei investigații jurnalistice privind supravegherea în masă a palestinienilor.
Cum își adaptează Rusia tacticile în materie de drone la cele mai noi inovații ucrainene # Adevarul.ro
Rusia își echipează cele mai ieftine drone cu camere, un semn al adaptării prompte la eforturile Ucrainei de a dezvolta interceptoare eficiente contra dronelor de tip Shahed, relatează Business Insider.
De 5 ori mai eficient decât Ozempic. Ce metode chiar funcționează pentru pierderea rapidă în greutate # Adevarul.ro
Descoperă cum chirurgia bariatrică bate Ozempic în pierderea rapidă în greutate și află cum să alegi cea mai potrivită opțiune pentru sănătatea ta.
Europa secretă: trei palate desprinse din basme, bijuterii arhitecturale a căror magie și istorie ascund legături și cu România # Adevarul.ro
Explorează Europa secretă prin trei palate de basm: Pena (Portugalia), Topkapi (Turcia) și Caserta (Italia). Descoperă misterele lor și legăturile surprinzătoare cu România.
Cum sunt construite marile tuneluri de autostradă din România. Metode sofisticate alese pentru construcțiile cu lungimi record # Adevarul.ro
România a intrat în era modernă a tunelurilor rutiere. Dacă în anii ’70 cel mai lung tunel din țară, cel de pe Transfăgărășan, era săpat cu dinamită, târnăcoape și munca a sute de militari, noile tuneluri sunt realizate cu tehnologii menite să înfrunte terenul dificil și instabilitatea versanților.
Dronele rusești şi campania de dezinformare. EU vs Disinfo: „negare, deturnare și minciună” # Adevarul.ro
Aproape concomitent cu dronele rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei și României, Rusia a demarat o campanie de dezinformare conform vechiului model cu care tratează toate ilegalitățile comise: neagă responsabilitate și acuză pe alții de ceea ce ai făcut.
Ce spune Andreea Raicu despre întâlnirea cu celebra psihoterapeută Esther Perell. „Este foarte important să înțelegem că vulnerabilitatea nu este exibiționism” # Adevarul.ro
Andreea Raicu revine la interviurile „Adevărul” alături de Irina Petraru, într-o discuție sinceră despre relații toxice și relații sănătoase, despre evenimentul ROOTS - Search for Self - și despre întâlnirea cu celebra psihoterapeută Esther Perell.
Cum a slăbit un bucătar renumit 40 de kilograme fără diete și a devenit maratonist: „Mănânc orice, și cu pâine” # Adevarul.ro
Un cunoscut bucătar spaniol a slăbit 40 de kilograme fără diete stricte. Descoperă cum Paco Roncero a transformat stilul de viață prin sport, echilibru și consecvență.
De ce muzicienii resimt durerea diferit de restul oamenilor. Muzica nu vindecă durerea, dar poate rescrie creierul # Adevarul.ro
Descoperă de ce muzicienii resimt durerea diferit: studiile arată cum antrenamentul muzical le rescrie creierul și le schimbă percepția durerii.
Colegiului Medicilor spune că e nevoie de o regândire a strategiei privind combatarea infecțiilor nosocomiale: „Cosmetizările nu rezolvă problema” # Adevarul.ro
Sistemul de sănătate din România are nevoie urgentă de o regândire profundă a strategiei de prevenire și combatere a infecțiilor asociate asistenței medicale, spun reprezentanții Colegiului Medicilor din România după decesele de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași.
27 septembrie: ziua în care a murit Carol I, regele sub domnia căruia România a pășit pe drumul modernității # Adevarul.ro
Pe 27 septembrie, în 1529, a început Primul Asediu al Vienei de către otomani, iar în 1601 s-a născut Regele Ludovic al XIII-lea al Franței. 27 septembrie este ziua de naștere a lui Dumitru Prunariu și a Simonei Halep, dar și data la care, în 1914, a murit regele Carol I al României.
Germania investighează noi apariţii de drone în scopuri de spionaj în spațiul său aerian, la granița cu Danemarca # Adevarul.ro
Ministerul de Interne al landului Schleswig-Holstein (din nordul Germaniei) a anunțat că în timpul nopţii de joi spre vineri au fost observate drone în spaţiul aerian al landului şi că acestea fac obiectul unei anchete pentru posibile acte de spionaj şi sabotaj, a relatat Reuters.
Afirmaţiile lui Netanyahu la ONU pun în pericol ostaticii, avertizează rudele celor captivi în Gaza: „A ales să rateze fiecare ocazie de a-i aduce acasă” # Adevarul.ro
Principala organizaţie care reprezintă rudele celor ţinuţi captivi în Gaza a denunţat vineri remarcile făcute de premierul israelian Benjamin Netanyahu la ONU, care a afirmat vineri că vrea să „termine treaba” împotriva Hamas, apreciind că aceste afirmaţii îi pun în pericol pe ostatici.
Actriţa Jennifer Lawrence condamnă „genocidul inacceptabil” comis în Gaza și critică politica americană: „Nu există empatie” # Adevarul.ro
Vedeta hollywoodiană Jennifer Lawrence a condamnat vineri „genocidul inacceptabil" comis în Fâşia Gaza şi a criticat politica americană pentru lipsa sa de „integritate", potrivit unor declaraţii făcute de actriță la Festivalul Internaţional de Film de la San Sebastian.
Alberto Villoldo, „Indiana Jones al lumii spirituale”: „Majoritatea oamenilor așteaptă să se îmbolnăvească pentru a începe să facă ceva pentru sănătatea lor. Trebuie prevenție” # Adevarul.ro
Supranumit de The New York Times „Indiana Jones al lumii spirituale”, dr. Alberto Villoldo s-a împrietenit cu șamanii Q’ero din Peru cu mult înainte ca acest lucru să devină o modă.
Craiova lui Rădoi stagnează în campionat. Oltenii au împărțit punctele cu Dinamo, după eliminarea lui Bancu # Adevarul.ro
Gruparea pregătită de către Mirel Rădoi rămâne pe primul loc în Superliga.
Simone Tempestini poate deveni campion absolut pentru a 10-a oară dacă învinge la Raliul Vâlcii # Adevarul.ro
Simone Tempestini își poate asigura, matematic, titlul de campion național la raliuri pentru a 10-a oară, un record absolut, dacă va câștiga în acest weekend Raliul Vâlcii, a șaptea etapă a sezonului 2025.
Un expert criminolog avertizează că „Registrul traficanţilor de droguri” riscă să fie declarat neconstituțional # Adevarul.ro
Expertul criminolog Vlad Zaha a vorbit, vineri seara, la Medika TV, despre Registrul traficanților de droguri, despre care a spus că este, așa cum spun şi unii polițiști, „cooperativa muncii în zadar”. Potrivit acestuia, nu este exclus ca registrul să fie declarat neconstituțional.
Îngrijitoarea unei creșe, condamnată la opt ani de închisoare pentru abuz „sadic” asupra a 21 de bebeluși. Ce putea să le facă unor copii de câteva luni # Adevarul.ro
O angajată a unei creșe, în vârstă de 22 de ani, a fost condamnată la opt ani de închisoare pentru multiple acuzații de cruzime față de copii, după ce a abuzat 21 de bebeluși.
