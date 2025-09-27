Ministrul Muncii, Florin Manole, despre plata cu cardul: Plătim de 10 ori mai mult Poştei decât comisioanele bancare

27 septembrie 2025

Ministrul Muncii, Florin Manole, despre plata cu cardul: Plătim de 10 ori mai mult Poştei decât comisioanele bancare

Industria alimentară, unul dintre sectoarele cu cele mai mici salarii din economie, a cunoscut un boom al câştigurilor salariale după ce a beneficiat de o serie de facilităţi fiscale, însă imediat după ce acestea au fost eliminate, adică de la 1 ianuarie 2025, s-a văzut un regres imediat, arată o analiză ZF pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS).
De ce nu scade deficitul bugetar, dacă au fost majorate impozitele? Ziarul Financiar
Nimeni nu ne-a făcut nimic. Nu a fost nicio criză externă. Singuri ne-am făcut-o, spune economistul Adrian Codirlaşu, comentând situ­aţia economică de azi. Ne va trebui câţiva ani, nu unul ca să ieşim din nămol, spune el.
Simona Halep împlineşte 34 de ani
Simona Halep împlineşte astăzi 34 de ani. Sportiva şi-a anunţat retragerea din tenis în 2025, iar ceremonia oficială programată pentru 2026. De-a lungul anilor, Simona a strâns multe titluri şi trofee oficiale în palmaresul său, de care să fie mândră.
Bancherii nu au fost foarte darnici cu dobânzile plătite pentru economiile păstrate de români la bănci, aflate aproape de 5%, în timp ce dobânda medie la creditele retail noi în lei a fost între 7,3% şi 7,7%. Marjele de câştig ale băncilor pe retail au rămas sub 3% în primele şapte luni din 2025, uşor mai scăzute decât în 2024
Marjele de câştig ale băncilor din România pe retail - adică diferenţele dintre dobânzile active la creditele populaţiei noi în lei şi dobânzile pasive la depozitele retail noi în lei - au oscilat în primele şapte luni din acest an între 2,26 puncte procentuale (pp) şi 2,9 puncte procentuale, fiind uşor mai scăzute decât în aceeaşi perioadă din 2024, când oscilau între 2,7 pp şi 3,5 pp, după cum reiese din datele BNR.
Acţionarii producătorului de hrană pentru animale de companie Pet Factory, printre care se numără şi fondatorul reţelei Animax, tatonează atragerea unui fond de investiţii într-un business de 130 mil. lei
Acţionarii producătorului Pet Factory tatonează atragerea unui fond de investiţii în businessul de hrană umedă pentru animale de compa­nie, spun sursele din piaţă pentru ZF.
Nicuşor Dan despre tragedia de la spitalul din Iaşi: Toleranţă zero faţă de erori care ucid copiii
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a cerut vineri o anchetă imediată şi publicarea integrală a rapoartelor de control, după tragedia în care şase copii şi-au pierdut viaţa la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi.
Există viaţă după cazinouri, pariuri şi amanete: spaţiile lasate goale de aceste afaceri sunt acoperite rapid de cafenele, restaurante, magazine şi săli de fitness
„În locul în care ieri funcţiona un cazinou, astăzi construim un nou centru Stay Fit Gym Black. Continuăm campania noastră «Schimbă o dependenţă cu alta, una sănătoasă» şi pregătim o sală de fitness care va duce antrenamentele la următorul nivel.“
Auchan: În ultimii ani am investit 30 mil. lei în dezvoltarea infrastructurii logistice, iar pentru 2025 avem un buget de 15 mil. lei
Grupul francez Auchan, unul dintre cei mai importanţi jucători din comerţul alimentar local, şi-a bugetat pentru acest an investiţii de peste 15 milioane de lei în infrastructura logistică a companiei, banii fiind di­recţionaţi către automatizare, digita­li­zare şi optimizarea fluxurilor omni­canal. Retailerul e activ pe plan autohton cu o reţea de peste 460 de magazine sub multiple formate.
Industria mobilei a rămas fără 10.000 de angajaţi în ultimul deceniu şi se luptă încă cu deficitul de personal „Trebuie să crească parteneriatul dintre industrie şi şcoală. Ar trebui susţinută creativitatea tinerilor"
Aproape 49.000 de salariaţi mai activau anul trecut în industria mobilei, cu aproximativ 10.000 de oameni mai puţin decât în urmă cu zece ani, arată datele de la Institutul Naţional de Statistică, în condiţiile în care ultimul deceniu a fost dificil pentru acest sector nu doar din perspectiva forţei de muncă, ci şi a costurilor tot mai mari şi a concurenţei cu ţări unde producătorii beneficiază de mai multe beneficii. Chiar şi în acest context, industria mobilei s-a păstrat printre puţinele sectoare economice pe excedent, astfel că 90% din ce produc fabricile de pe plan local ajunge la export.
Campanie ZF pentru o administraţie bazată pe date, pentru transparenţă şi eficienţă. Câţi turişti poate primi România în unităţile de cazare? INS numără 13.000 de structuri de cazare, la Ministerul Turismului sunt 28.000
Institutul Naţional de Statistică numără 13.500 de unităţi de cazare pe plan local, potrivit informaţiilor de pe site-ul propriu, în timp ce Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului numără 28.500 de cazări.
Codata şi ComputerLand România estimează venituri de peste 200 de milioane de euro în 2025 din soluţii IoT şi AI
Codata şi ComputerLand România estimează venituri de peste 200 de milioane de euro în 2025 din soluţii IoT şi AI
