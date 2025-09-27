A doua ediţie a turneului internaţional de polo Singureni Manor Cup, organizat lângă Bucureşti. Reto Gaudenzi, World Polo: "Am organizat polo în toată lumea. Personal, am făcut peste o sută de evenimente. Dar ce s-a întâmplat aici este de necrezut."

16:45

Aproape 49.000 de salariaţi mai activau anul trecut în industria mobilei, cu aproximativ 10.000 de oameni mai puţin decât în urmă cu zece ani, arată datele de la Institutul Naţional de Statistică, în condiţiile în care ultimul deceniu a fost dificil pentru acest sector nu doar din perspectiva forţei de muncă, ci şi a costurilor tot mai mari şi a concurenţei cu ţări unde producătorii beneficiază de mai multe beneficii. Chiar şi în acest context, industria mobilei s-a păstrat printre puţinele sectoare economice pe excedent, astfel că 90% din ce produc fabricile de pe plan local ajunge la export.