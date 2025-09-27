Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare: Rectificarea bugetară va menţine investiţiile şi resursele esenţiale pentru pensii şi salarii

Ziarul Financiar, 27 septembrie 2025 18:30

Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare: Rectificarea bugetară va menţine investiţiile şi resursele esenţiale pentru pensii şi salarii

Acum 5 minute
18:45
Fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rafila, despre copiii morţi la Iaşi: Cred că e vorba de neglijenţe Ziarul Financiar
18:45
Institutul de Studii Financiare a lansat programul Academia de Investiţii care vrea să formeze noi generaţii de specialişti în domeniul financiar şi al pieţelor de capital Ziarul Financiar
Acum 30 minute
18:30
Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare: Rectificarea bugetară va menţine investiţiile şi resursele esenţiale pentru pensii şi salarii Ziarul Financiar
Acum o oră
18:15
Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, anunţă trimiterea trupelor în Portland, Oregon, pentru a combate „teroriştii interni” Ziarul Financiar
18:15
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, la reuniunea ONU: sprijin pentru extinderea UE în Vecinătatea Estică şi Balcanii de Vest Ziarul Financiar
Acum 2 ore
17:45
Ucraina susţine că dronele sale au lovit o staţie de pompare a petrolului în Ciuvaşia, Rusia Ziarul Financiar
17:30
Letonia cere NATO să întărească apărarea aeriană a statelor baltice după incursiunile Rusiei Ziarul Financiar
17:30
Test Auto ZF: Ford Puma Gen-E – Ce aduce nou prima maşină electrică produsă în România Ziarul Financiar
Puma Gen-E marchează o etapă esenţială pentru industria auto locală: este primul automobil electric produs în România, inclusiv cu o baterie asamblată local, care nu mizează pe spectaculos, ci pe echilibru. Cu o baterie compactă, o platformă adaptată şi o direcţie precisă, Gen-E nu încearcă să reinventeze SUV-ul urban electric, ci să le ofere clienţilor Puma o tranziţie spre electromobilitate, fără a le altera experienţa de condus.
17:15
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete: Solicit schimbarea din funcţie a managerului spitalului. Voi demite conducerea DSP Iaşi Ziarul Financiar
17:15
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă măsuri proactive pentru reducerea infecţiilor în spitale Ziarul Financiar
Acum 4 ore
16:00
Bogdan Rodeanu, liderul deputaţilor USR, apel către cetăţenii Republicii Moldova înainte de scrutin Ziarul Financiar
16:00
Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare: Unele solicitǎri nu pot fi satisfăcute imediat, însǎ este important să avem acest dialog Ziarul Financiar
15:15
Decesele prin insuficienţă cardiacă cronică s-au înjumătăţit în 15 ani, anunţă experţii Ziarul Financiar
15:15
Comitetul Paralimpic ridică suspendările Rusiei şi Belarusului pentru Jocurile de la Milano-Cortina Ziarul Financiar
15:15
Dostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rafila, despre copiii morţi la Iaşi: Cred că e vorba de neglijenţe Ziarul Financiar
15:15
Persoanele organizate şi responsabile trăiesc mai mult, arată un nou studiu Ziarul Financiar
Acum 6 ore
14:30
FBI concediază aproximativ 20 de agenţi pentru că au îngenuncheat la protestele din 2020 Ziarul Financiar
14:00
A doua ediţie a turneului internaţional de polo Singureni Manor Cup, organizat lângă Bucureşti. Reto Gaudenzi, World Polo: "Am organizat polo în toată lumea. Personal, am făcut peste o sută de evenimente. Dar ce s-a întâmplat aici este de necrezut." Ziarul Financiar
13:45
Ministrul Muncii, Florin Manole, despre plata cu cardul: Plătim de 10 ori mai mult Poştei decât comisioanele bancare Ziarul Financiar
13:30
Preşedintele USR Dominic Fritz: Mâine, Moldova e la răscruce. Nu e o alegere complicată. Ziarul Financiar
13:30
Ministrul Muncii Florin Manole: Munca la negru, fenomen complex care necesită soluţii la rădăcină Ziarul Financiar
13:30
Ministrul Muncii, Florin Manole, despre muncitorii străini: Nu îmi imaginez competiţie între aceştia şi românii Ziarul Financiar
13:30
Cutremur de 5,6 în China: 11 răniţi şi mii de clădiri avariate Ziarul Financiar
13:30
Ministrul Muncii, Florin Manole, despre premierul Ilie Bolojan: Pare tipul care mai face şi gesturi radicale Ziarul Financiar
Acum 8 ore
12:30
Ce scenarii iau în calcul autorităţile din Republica Moldova la alegeri Ziarul Financiar
12:30
Iranul îşi retrage ambasadorii din Franţa, Germania şi Marea Britanie înaintea noilor sancţiuni ONU Ziarul Financiar
12:30
Drone neidentificate survolează din nou cea mai mare bază militară daneză Ziarul Financiar
12:30
„A trebuit să păstrăm salariile, altfel ne plecau oamenii“. Salariile din industria alimentară, una dintre codaşele economiei la capitolul câştiguri, au ajuns la maxim istoric sub umbrela facilităţilor fiscale. Ce se întâmplă fără ele? Ziarul Financiar
Industria alimentară, unul dintre sectoarele cu cele mai mici salarii din economie, a cunoscut un boom al câştigurilor salariale după ce a beneficiat de o serie de facilităţi fiscale, însă imediat după ce acestea au fost eliminate, adică de la 1 ianuarie 2025, s-a văzut un regres imediat, arată o analiză ZF pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS).
12:00
Atacurile israeliene ucid alţi 32 de palestinieni în Gaza. Netanyahu refuză armistiţiul Ziarul Financiar
11:30
SUA revocă viza preşedintelui Columbiei după un discurs anti-Trump Ziarul Financiar
11:30
Sindicaliştii din finanţe protestează sâmbătă în faţa Ministerului Finanţelor Ziarul Financiar
11:30
Incendiu la Spitalul Municipal Rădăuţi, judeţul Suceava Ziarul Financiar
11:00
Locuitorii din Alaska primesc cecuri în valoare de 1.000 de dolari. Iată de ce Ziarul Financiar
11:00
Cât este de vulnerabilă Republica Moldova în faţa Rusiei? Ziarul Financiar
11:00
Studiu canadian: Vârstnicii îşi pot recăpăta bunăstarea după perioade dificile Ziarul Financiar
11:00
Centrala nucleară Zaporojie, fără curent de trei zile - temeri pentru siguranţă Ziarul Financiar
11:00
Un cocktail viral distruge 99% din superbacteriile din spitale, rezistente la antibiotice Ziarul Financiar
11:00
De ce nu scade deficitul bugetar, dacă au fost majorate impozitele? Ziarul Financiar
Nimeni nu ne-a făcut nimic. Nu a fost nicio criză externă. Singuri ne-am făcut-o, spune economistul Adrian Codirlaşu, comentând situ­aţia economică de azi. Ne va trebui câţiva ani, nu unul ca să ieşim din nămol, spune el.
Acum 12 ore
10:45
Dronele ruseşti lovesc „infrastructura critică” din Vinnytsia, provocând incendii Ziarul Financiar
09:45
Simona Halep împlineşte 34 de ani Ziarul Financiar
Simona Halep împlineşte astăzi 34 de ani. Sportiva şi-a anunţat retragerea din tenis în 2025, iar ceremonia oficială programată pentru 2026. De-a lungul anilor, Simona a strâns multe titluri şi trofee oficiale în palmaresul său, de care să fie mândră.
09:45
Confruntată cu ameninţarea rusă, NATO îşi dezvoltă forţa militară în Marea Nordului Ziarul Financiar
Acum 24 ore
21:45
De ce mulţi executivi aruncaţi în stradă nu-şi mai găsesc locul şi se întreabă de ce: În business, cineva este valoros prin poziţia pe care o deţine, prin activele pe care le are, prin compania unde lucrează, nu prin faptul că el ca persoană este valoros. Mulţi cred că sunt mai valoroşi decât compania pentru care lucrează, dar nu este deloc aşa Ziarul Financiar
21:45
Erste şi BRD pregătesc listarea Cris-Tim la Bursa de Valori Bucureşti, posibil cea mai mare ofertă din 2025 Ziarul Financiar
19:15
Bancherii nu au fost foarte darnici cu dobânzile plătite pentru economiile păstrate de români la bănci, aflate aproape de 5%, în timp ce dobânda medie la creditele retail noi în lei a fost între 7,3% şi 7,7%. Marjele de câştig ale băncilor pe retail au rămas sub 3% în primele şapte luni din 2025, uşor mai scăzute decât în 2024 Ziarul Financiar
Marjele de câştig ale băncilor din România pe retail - adică diferenţele dintre dobânzile active la creditele populaţiei noi în lei şi dobânzile pasive la depozitele retail noi în lei - au oscilat în primele şapte luni din acest an între 2,26 puncte procentuale (pp) şi 2,9 puncte procentuale, fiind uşor mai scăzute decât în aceeaşi perioadă din 2024, când oscilau între 2,7 pp şi 3,5 pp, după cum reiese din datele BNR.
19:15
În business, cineva este valoros prin poziţia pe care o deţine, nu prin faptul că el, ca persoană, este valoros Ziarul Financiar
19:15
Ce „afacere” a mediat Trump: Chinezii iau 50% din profiturile TikTok, deşi sunt minoritari în faţa noilor investitori americani. „Este o înţelegere perfectă” Ziarul Financiar
Ieri
18:45
Bursă. Agroserv Măriuţa (Lăptăria cu caimac) raportează vânzări de peste 50 mil. lei în primul semestru, în creştere cu 20%. Compania trece pe profit de 3,4 mil. lei Ziarul Financiar
18:30
Bursa de la Bucureşti a crescut cu peste 2% săptămâna aceasta şi se apropie de un nou maxim prin indicele BET. Cele mai mari aprecieri de astăzi, la Transgaz, Digi şi Fondul Proprietatea Ziarul Financiar
18:15
Acţionarii producătorului de hrană pentru animale de companie Pet Factory, printre care se numără şi fondatorul reţelei Animax, tatonează atragerea unui fond de investiţii într-un business de 130 mil. lei Ziarul Financiar
Acţionarii producătorului Pet Factory tatonează atragerea unui fond de investiţii în businessul de hrană umedă pentru animale de compa­nie, spun sursele din piaţă pentru ZF.
18:00
Nicuşor Dan despre tragedia de la spitalul din Iaşi: Toleranţă zero faţă de erori care ucid copiii Ziarul Financiar
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a cerut vineri o anchetă imediată şi publicarea integrală a rapoartelor de control, după tragedia în care şase copii şi-au pierdut viaţa la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi.
