Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare: Rectificarea bugetară va menţine investiţiile şi resursele esenţiale pentru pensii şi salarii
Ziarul Financiar, 27 septembrie 2025 18:30
Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare: Rectificarea bugetară va menţine investiţiile şi resursele esenţiale pentru pensii şi salarii
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 5 minute
18:45
18:45
Acum 30 minute
18:30
Acum o oră
18:15
18:15
Acum 2 ore
17:45
17:30
17:30
Test Auto ZF: Ford Puma Gen-E – Ce aduce nou prima maşină electrică produsă în România # Ziarul Financiar
Puma Gen-E marchează o etapă esenţială pentru industria auto locală: este primul automobil electric produs în România, inclusiv cu o baterie asamblată local, care nu mizează pe spectaculos, ci pe echilibru. Cu o baterie compactă, o platformă adaptată şi o direcţie precisă, Gen-E nu încearcă să reinventeze SUV-ul urban electric, ci să le ofere clienţilor Puma o tranziţie spre electromobilitate, fără a le altera experienţa de condus.
17:15
17:15
Acum 4 ore
16:00
16:00
15:15
15:15
15:15
15:15
Acum 6 ore
14:30
14:00
13:45
13:30
13:30
13:30
13:30
Acum 8 ore
12:30
12:30
„A trebuit să păstrăm salariile, altfel ne plecau oamenii“. Salariile din industria alimentară, una dintre codaşele economiei la capitolul câştiguri, au ajuns la maxim istoric sub umbrela facilităţilor fiscale. Ce se întâmplă fără ele? # Ziarul Financiar
Industria alimentară, unul dintre sectoarele cu cele mai mici salarii din economie, a cunoscut un boom al câştigurilor salariale după ce a beneficiat de o serie de facilităţi fiscale, însă imediat după ce acestea au fost eliminate, adică de la 1 ianuarie 2025, s-a văzut un regres imediat, arată o analiză ZF pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS).
12:00
11:30
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
Nimeni nu ne-a făcut nimic. Nu a fost nicio criză externă. Singuri ne-am făcut-o, spune economistul Adrian Codirlaşu, comentând situaţia economică de azi. Ne va trebui câţiva ani, nu unul ca să ieşim din nămol, spune el.
Acum 12 ore
10:45
09:45
Simona Halep împlineşte astăzi 34 de ani. Sportiva şi-a anunţat retragerea din tenis în 2025, iar ceremonia oficială programată pentru 2026. De-a lungul anilor, Simona a strâns multe titluri şi trofee oficiale în palmaresul său, de care să fie mândră.
09:45
Acum 24 ore
21:45
De ce mulţi executivi aruncaţi în stradă nu-şi mai găsesc locul şi se întreabă de ce: În business, cineva este valoros prin poziţia pe care o deţine, prin activele pe care le are, prin compania unde lucrează, nu prin faptul că el ca persoană este valoros. Mulţi cred că sunt mai valoroşi decât compania pentru care lucrează, dar nu este deloc aşa # Ziarul Financiar
21:45
19:15
Bancherii nu au fost foarte darnici cu dobânzile plătite pentru economiile păstrate de români la bănci, aflate aproape de 5%, în timp ce dobânda medie la creditele retail noi în lei a fost între 7,3% şi 7,7%. Marjele de câştig ale băncilor pe retail au rămas sub 3% în primele şapte luni din 2025, uşor mai scăzute decât în 2024 # Ziarul Financiar
Marjele de câştig ale băncilor din România pe retail - adică diferenţele dintre dobânzile active la creditele populaţiei noi în lei şi dobânzile pasive la depozitele retail noi în lei - au oscilat în primele şapte luni din acest an între 2,26 puncte procentuale (pp) şi 2,9 puncte procentuale, fiind uşor mai scăzute decât în aceeaşi perioadă din 2024, când oscilau între 2,7 pp şi 3,5 pp, după cum reiese din datele BNR.
19:15
19:15
Ieri
18:45
18:30
18:15
Acţionarii producătorului de hrană pentru animale de companie Pet Factory, printre care se numără şi fondatorul reţelei Animax, tatonează atragerea unui fond de investiţii într-un business de 130 mil. lei # Ziarul Financiar
Acţionarii producătorului Pet Factory tatonează atragerea unui fond de investiţii în businessul de hrană umedă pentru animale de companie, spun sursele din piaţă pentru ZF.
18:00
Nicuşor Dan despre tragedia de la spitalul din Iaşi: Toleranţă zero faţă de erori care ucid copiii # Ziarul Financiar
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a cerut vineri o anchetă imediată şi publicarea integrală a rapoartelor de control, după tragedia în care şase copii şi-au pierdut viaţa la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.