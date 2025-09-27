Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare: Rectificarea bugetară va menţine investiţiile şi resursele esenţiale pentru pensii şi salarii

19:15

Marjele de câştig ale băncilor din România pe retail - adică diferenţele dintre dobânzile active la creditele populaţiei noi în lei şi dobânzile pasive la depozitele retail noi în lei - au oscilat în primele şapte luni din acest an între 2,26 puncte procentuale (pp) şi 2,9 puncte procentuale, fiind uşor mai scăzute decât în aceeaşi perioadă din 2024, când oscilau între 2,7 pp şi 3,5 pp, după cum reiese din datele BNR.