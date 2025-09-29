Acțiunile companiilor de canabis cresc, după ce Trump susține canabidiolul pentru îngrijirea persoanelor în vârstă
Financial Intelligence, 29 septembrie 2025 13:20
Acțiunile companiilor de marijuana au crescut luni în tranzacțiile premarket, în urma unei postări pe rețelele de socializare
Acum 10 minute
13:40
Comisie Senat: Proiectul privind pensiile private, raport de admitere; Pilonul 2 – retragere unică pentru bolnavul oncologic # Financial Intelligence
Bolnavul cu afecţiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul 2 de
Acum 30 minute
13:30
Acționarii BVB aprobă participarea la capitalul social al unei noi burse de valori în Republica Moldova # Financial Intelligence
Acționarii Bursei de Valori București aprobă participarea la capitalul social al unei noi burse de valori în Republica
13:20
Acțiunile companiilor de canabis cresc, după ce Trump susține canabidiolul pentru îngrijirea persoanelor în vârstă # Financial Intelligence
Acțiunile companiilor de marijuana au crescut luni în tranzacțiile premarket, în urma unei postări pe rețelele de socializare
Acum o oră
13:00
CFA: “Listarea la bursă a unor participații minoritare din companiile de stat generează venituri bugetare, atât prin vânzarea de acțiuni, cât și prin efecte secundare benefice” # Financial Intelligence
Listarea la bursă a unor participații minoritare din companiile de stat generează venituri bugetare, atât prin vânzarea de
12:50
Cris-Tim Family Holding anunță intenția de listare la Bursa de Valori București # Financial Intelligence
*Oferta va include atât o componentă de vânzare de acțiuni deținute de acționarul majoritar, cât și o componentă
12:50
Nicuşor Dan: Felicit cetăţenii moldoveni pentru votul ferm în direcţia continuării parcursului european # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan i-a felicitat luni pe cetăţenii moldoveni pentru votul "ferm" în direcţia continuării parcursului european al
Acum 2 ore
12:40
Concelex, în asociere cu Bog’Art, vor realiza lucrări la depozitul intermediar de combustibil ars de la CNE Cernavodă # Financial Intelligence
Compania Concelex, în asociere cu Bog'Art, au fost selectate de Nuclearelectrica pentru executarea unor lucrări complexe la depozitul
12:10
Autor: Andrei Rădulescu Datele publicate recent de Institutul IFO din Germania indică deteriorarea climatului de afaceri în prima
Acum 4 ore
11:40
Serbia: Sancţiunile americane împotriva grupului petrolier NIS au fost amânate, anunţă Vucic # Financial Intelligence
Intrarea în vigoare a sancţiunilor americane împotriva companiei sârbe de petrol şi gaze NIS, deţinută majoritar de gigantul
10:50
Iulia Ionescu, OMV Petrom: Prin programul România Eficientă, vrem să creăm o cultură de eficiență energetică la nivelul publicului larg din România # Financial Intelligence
Iulia Ionescu: „Ne dorim să extindem acest model sustenabil creat prin România Eficientă către toate UAT-urile locale doritoare
Acum 6 ore
09:10
Rafinăria Vega Ploiești, singurul producător român de bitum și hexan, împlinește, în acest an, 120 de ani de
09:10
O piață globală, o țeapa globală/ Schemele pump and dump lasă investitorii cu portofelele goale; Numai în iulie, 7 companii de pe Nasdaq au căzut cu peste 80%, într-o singură ședință, după ce fuseseră intens promovate pe rețele sociale vreme de câteva săptămâni # Financial Intelligence
Autor: Laurențiu Căpcănaru Numai în luna iulie, un grup de șapte companii în general cu acționariat chinez /
08:10
Căruntu, AAFBR: BVB nu a fost niciodată într-o postură atât de bună ca acum, din punct de vedere al investitorilor instituționali autohtoni, reprezentați de fondurile de pensii Pilon II; acestea vor deveni prea mari pentru BVB, în trei-patru ani; partea goală a paharului se referă la lichiditate # Financial Intelligence
Bursa de Valori București (BVB) nu a fost niciodată într-o postură atât de bună ca acum, din punct
Acum 8 ore
06:50
Preşedintele american Donald Trump îl primeşte luni pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, la scurt timp
06:50
Kremlinul afirmă că arsenalele Marii Britanii şi Franţei trebuie să fie incluse în negocierile privind dezarmarea nucleară # Financial Intelligence
Discuţiile privind reducerea armelor nucleare strategice trebuie să aibă loc mai întâi între Rusia şi SUA, dar arsenalele
06:50
PAS, partidul pro-european al Maiei Sandu, câștigă alegerile din Republica Moldova și obține majoritatea în Parlament # Financial Intelligence
PAS, partidul pro-european al Maiei Sandu, are 49.91% (781894), după ce au fost procesate procesele verbale din 99,21
06:50
Indicatorul ”Buffett” depăşeşte pragul de 200%, peste nivelul la care legendarul investitor avertiza că ”te joci cu focul” pe bursă (CNBC) # Financial Intelligence
Indicatorul "Buffett", considerat odinioară de Warren Buffett cel mai bun reper pentru evaluarea burselor, a urcat la un
06:50
Taxa lui Donald Trump pentru vizele H-1B ar putea avea un mare câştigător: Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Planul preşedintelui american Donald Trump de a impune o taxă de 100.000 de dolari pentru aplicaţiile de viză
Acum 24 ore
22:30
Vezi aici rezultate live https://pv.cec.md/preliminare La ora 21.50, după ce au fost procesate 248 procese verbale dintr-un total
21:20
CNAB: Astăzi, echipajul unei aeronave care ateriza pe pista Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București a raportat prezența unei drone civile de mici dimensiuni în spațiul aerian din apropierea pistei # Financial Intelligence
Astăzi, 28 septembrie 2025, la ora 14:26, echipajul unei aeronave aflate în faza de apropiere pentru aterizarea pe
21:20
Alegeri Moldova: Poliția Națională deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa organizarea de dezordini și destabilizări în Chişinău # Financial Intelligence
Poliția Națională din Moldova anunță cǎ deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa,
21:00
Vance: Este „în mod clar momentul” ca Rusia să „discute serios” despre pace # Financial Intelligence
Duminică, vicepreședintele JD Vance a atribuit schimbarea recentă de atitudine a președintelui Donald Trump față de războiul ruso-ucrainean
21:00
Paul Pogba şi alţi 47 de sportivi cer UEFA să excludă Israelul din competiţiile sale # Financial Intelligence
Sub sloganul „Athletes 4 Peace" („Sportivii pentru pace"), mai mulţi sportivi, printre care Paul Pogba (AS Monaco), marocanul
19:30
Fostul ministru chinez al agriculturii Tang Renjian, condamnat la moarte pentru corupţie # Financial Intelligence
Fostul ministru chinez al agriculturii Tang Renjian a fost condamnat duminică la moarte pentru corupţie, cu o suspendare
19:30
“Este bine pentru noi să avem vecini normali”, declară premierul ungar în prezenţa omologului slovac # Financial Intelligence
"Este bine că nu suntem singuri, este bine pentru noi să avem vecini normali", a declarat prim-ministrul Ungariei,
18:30
Durov, fondatorul Telegram, afirmă că Franța a solicitat eliminarea unor canale moldovenești din aplicație # Financial Intelligence
Pavel Durov, miliardarul fondator al aplicației de mesagerie Telegram, a acuzat duminică serviciile secrete franceze că i-au cerut,
18:20
Reuters: Creşterea cotaţiilor la ţiţei încurajează OPEC+ să majoreze producţia # Financial Intelligence
OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii) va decide probabil în octombrie o nouă majorare a producţiei,
18:20
Rusia: Autorităţile declară nivel de urgenţă federal în regiunea cu cea mai mare producţie de grâu # Financial Intelligence
– Guvernul rus a decis să declare nivel de urgenţă federal în sectorul agricol din sudul regiunii Rostov,
18:20
ING se confruntă cu întârzieri în finalizarea vânzării subsidiarei sale din Rusia # Financial Intelligence
ING Groep, cel mai mare grup bancar din Ţările de Jos, a informat că se confruntă cu întârzieri
18:20
Trump va participa la întâlnire cu înalți lideri militari, relatează Washington Post # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump va participa marți la o întâlnire cu generalii și amiralii americani la Quantico, Virginia, o
18:00
Danemarca va interzice săptămâna viitoare toate zborurile de drone civile pentru a asigura securitatea summitului european # Financial Intelligence
Danemarca va interzice săptămâna viitoare toate zborurile de drone civile pe teritoriul său, pentru a asigura securitatea summitului
18:00
Ministerul Apărării din Rusia precizează că a lovit instalaţii militare din Ucraina în atacul de noaptea trecută # Financial Intelligence
Ministerul Apărării din Rusia a afirmat duminică că a lovit instalaţii militare din Ucraina în noaptea de sâmbătă
Ieri
12:40
Alegeri Moldova/Premierul Dorin Recean: Ieri și azi infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic # Financial Intelligence
Ieri și azi infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic. E vorba,
12:30
Parlamentare R. Moldova/Nicușor Dan: O zi decisivă pentru Republica Moldova, îi îndemn pe basarabenii din România să meargă la vot # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan i-a îndemnat, duminică, pe basarabenii din România să meargă la vot la alegerile parlamentare, adăugând
10:10
Howie Rubin, fost manager de top la Soros Fund Management și Bear Stearns, a fost arestat sub acuzația de „abuz sexual sadic” # Financial Intelligence
Un bancher de investiții pensionat a fost arestat vineri la domiciliul său din Connecticut, sub acuzația federală de
10:10
Alegeri Moldova/Igor Grosu: Ne batem pentru o majoritate parlamentară proeuropeană. Alte scenarii nu există # Financial Intelligence
Am votat pentru pace, stabilitate și o Moldova europeană, a declarat Președintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu. Acesta a
10:00
Mass media mainstream din SUA spune că știe despre ce este vorba în întâlnirea misterioasă a lui Hegseth cu sute de generali (Zero Hedge) # Financial Intelligence
Washington Post și CNN afirmă că știu despre ce este vorba în convocarea de către șeful Pentagonului, Pete
09:50
Polonia mobilizează avioane, în timp ce Ucraina este supusă unor atacuri aeriene intense din partea Rusiei # Financial Intelligence
Polonia a mobilizat avioane de vânătoare în spațiul său aerian duminică dimineață, au declarat forțele armate ale țării,
09:50
Alegeri în Republica Moldova/ Preşedintele Maia Sandu: Am votat să păstrăm pacea / Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie – VIDEO # Financial Intelligence
Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie, a spus Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu, duminică, după ce şi-a exercitat
09:40
Preşedintele Maia Sandu: Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie; Să nu permitem hoţilor şi trădătorilor să decidă pentru noi! # Financial Intelligence
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu a declarat duminică, după ce şi-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare,
09:30
Traian Băsescu, despre alegerile din Moldova: Este ora! Tricolorul la catarg! # Financial Intelligence
Traian Băsescu spune că 28 septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova
09:20
Ucraina declară că a fost atacată de Rusia cu “sute de drone şi rachete”; Moscova anunţă doborârea de drone ucrainene # Financial Intelligence
Rusia a lansat asupra Ucrainei, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac masiv cu sute de drone
07:30
Sancţiuni ONU împotriva Iranului intră în vigoare după eşecul negocierilor nucleare. Sancţiunile interzic tranzacţiile legate de programul nuclear şi de rachete balistice al Teheranului şi se aşteaptă să aibă efecte asupra economiei sale deja afectate # Financial Intelligence
Sancţiuni extinse ale ONU împotriva Iranului au reintrat în vigoare pentru prima dată după un deceniu, după ce
07:30
Miracolul Coreei de Sud sub ameninţare: Prăbuşirea natalităţii riscă să anuleze decenii de creştere economică # Financial Intelligence
Coreea de Sud se confruntă cu o criză demografică majoră, care ameninţă să inverseze "miracolul de pe râul
07:20
Lavrov la ONU: Rusia nu vede un interes la Kiev şi în Europa de soluţionare a conflictului, dar păstrează o speranţă faţă de Trump # Financial Intelligence
Rusia nu vede niciun interes din partea Ucrainei şi a ţărilor europene aliate ale acesteia să negocieze un
07:20
NATO se declară pregătită pentru o posibilă retragere a SUA de pe flancul estic # Financial Intelligence
NATO este pregătită pentru o posibilă repoziţionare globală a forţelor militare ale SUA, în sensul reducerii prezenţei acestora
27 septembrie 2025
20:50
Parlamentare Republica Moldova/ Aproape 3,3 milioane de alegători, așteptați la vot duminică # Financial Intelligence
Aproape 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt așteptați, duminică, la urne, pentru
20:40
BYD i-a mulțumit lui Warren Buffett pentru că a crezut în companie; “Faptul că și-a monetizat poziția, este exact ceea ce face Berkshire Hathaway: cumpără, câștigă și vinde” # Financial Intelligence
Producătorul chinez de vehicule electrice BYD a confirmat vestea că Berkshire Hathaway, compania miliardarului Warren Buffett, și-a vândut
20:40
Autorităţile din Norvegia investighează o posibilă apariţie a unor drone deasupra instalaţiilor militare # Financial Intelligence
Autorităţile din Norvegia investighează o posibilă apariţie a unor drone deasupra instalaţiilor militare, potrivit presei locale citate sâmbătă
19:40
Congresman american: Incursiunile dronelor în spaţiul aerian al României demonstrează o ameninţare clară la adresa NATO şi a stabilităţii regiunii # Financial Intelligence
Congresmanul american Michael Turner consideră că recentele provocări ale Rusiei, inclusiv incursiunile dronelor în spaţiul aerian al Poloniei
