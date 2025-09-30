Franţa: Macron la cel mai scăzut nivel de popularitate, în timp ce Le Pen creşte (sondaj)
Financial Intelligence, 30 septembrie 2025 12:30
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a înregistrat la sfârşitul lunii septembrie cel mai scăzut nivel de popularitate de când […]
• • •
Acum 5 minute
12:50
Primul funcționar perfect al lumii: lecția de business din spatele „ministrului AI" al Albaniei (Echipa Invergent)
Autor: Laboratoarele invergent.ai În lumea tehnologiei, suntem obișnuiți cu anunțuri despre AI care pot scrie poezii, pot compune muzică […]
Acum 30 minute
12:30
Acum 2 ore
11:20
Din luna octombrie, TAB România oferă antreprenorilor locali acces la un model de dezvoltare a afacerilor testat în peste 35 de țări
TAB România, reprezentant exclusiv pentru România al companiei americane The Alternative Board (TAB), lansează în luna octombrie procesul […]
Acum 4 ore
10:40
OMV Petrom finalizează achiziția participației de 50% într-unul dintre cele mai mari proiecte solare din Bulgaria
OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, a finalizat achiziția participației de […]
10:30
Pentagonul vrea să-şi dubleze producţia de rachete în vederea unui eventual conflict cu China, dezvăluie WSJ
Pentagonul exercită presiuni asupra industriaşilor americani ai apărării să-şi dubleze sau să-şi crească chiar de patru ori producţia […]
10:30
Nu suntem în război, dar nici în timp de pace nu mai suntem, a declarat luni cancelarul german […]
09:20
Supraveghetorul din SUA oprește tranzacționarea unei firme care a crescut cu 959%, pe baza unui plan cripto
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a suspendat tranzacționarea QMMM Holdings Ltd. după ce acțiunile […]
09:10
Centrala nucleară Zaporojie, fără alimentare cu energie electrică externă de şase zile (AIEA)
Centrala nucleară Zaporojie din Ucraina nu mai are alimentare cu energie electrică externă de şase zile, a declarat […]
Acum 6 ore
08:50
Răzvan Nicolescu: Voi vota ÎMPOTRIVA propunerii noilor reguli interne de funcționare pentru Consiliul de Supraveghere OMV Petrom
Ca acționar, voi vota ÎMPOTRIVA propunerii noilor reguli interne de funcționare pentru Consiliul de Supraveghere OMV Petrom, a […]
08:30
de Dan Pălăngean România a înregistrat (și) în 2024 cea mai mare rată de privare materială severă dintre […]
08:20
Interviu Virgil Popescu: "A fost o greșeală re-liberalizarea bruscă, subită, fără o pregătire dinainte, a pieței de energie"
• "ANRE trebuie să vadă dacă nu cumva există în continuare elemente speculative care ridică prețul energiei electrice; […]
Acum 8 ore
06:30
Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor
Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului 2026, a declarat luni seara […]
06:30
Bolojan, despre propuneri din afara politicii la şefia serviciilor speciale: Nu partidele sunt problema, ci oamenii
Premierul Ilie Bolojan a declarat că în cazul propunerilor pe care preşedintele Nicuşor Dan le va face pentru […]
06:30
Ilie Bolojan: Nu avem, nici în negocierile cu CE, nici în discuţiile din coaliţie, propuneri de măriri de taxe
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în prezent, nici în discuţiile din coaliţia guvernamentală şi nici în negocierile […]
06:20
Statele Unite se îndreaptă direct spre paralizie bugetară, a afirmat luni vicepreședintele JD Vance, la finalul unei întâlniri […]
06:20
Trump şi-a prezentat planul în 20 de puncte pentru Gaza; Principalele reacţii internaţionale
Preşedintele american Donald Trump şi-a anunţat luni planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Fâşia […]
Acum 24 ore
20:00
Senat: Proiectul privind pensiile private, adoptat; Pilonul 2 – retragere unică pentru bolnavul oncologic
Senatul a adoptat, luni, în plen, cu amendamente, proiectul legii privind plata pensiilor private, inițiat de Guvern, prin […]
19:20
ASF: Interdicția DallBogg Life and Health AD de a subscrie noi contracte de asigurare în România continuă și după 1 octombrie
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis, în ședința Consiliului din 26 septembrie 2025, să interzică societății de […]
19:10
Simtel și HEPA Energy vor dezvolta la Sebeș unul dintre cele mai mari proiecte hibrid fotovoltaic și stocare din România
Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie și tehnologie listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București și […]
19:10
Teilor Holding raportează o cifră de afaceri consolidată de 297,4 milioane de lei în primul semestru din 2025
Teilor Holding SA, un grup de companii care include lanțul de bijuterii de lux TEILOR, compania de creditare […]
19:10
Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 4,54% în primele opt luni ale anului 2025, de la 4,04% […]
19:10
Proiectul rectificării bugetare, pus în transparenţă decizională / Deficitul creşte cu 24.579,6 milioane lei – DOCUMENT
Ministerul Finanţelor a publicat, luni, Proiectul Ordonanţei de Urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul […]
17:40
Ministrul Moşteanu, îngrijorat că industria de armament europeană nu va putea absorbi banii rezultaţi din iniţiativa SAFE
Ministrul apărării român, Ionuţ Moşteanu, s-a declarat luni, la Varşovia, îngrijorat că industria de armament europeană nu va […]
17:30
Ministerul Justiției a anunțat, luni, că a primit confirmare din partea autorităților din Emiratele Arabe Unite privind arestarea […]
17:00
ELCEN transmite clarificări privind rolul și situația sa în sistemul de termoficare al Capitalei
Electrocentrale București (ELCEN) transmite clarificări privind rolul și situația sa în sistemul de termoficare al Capitalei, potrivit unui […]
16:20
Ce se aşteaptă de la operatorii FMCG şi Food Retail după 1 august? (Revista Piaţa)
Revista Piaţa organizează o nouă ediție a conferinţei Club Retail „Navigând prin necunoscut", în perioada 1-3 octombrie 2025, […]
16:20
Andrei Cionca, ROCA FP, despre reluarea selecției de administrator la Fondul Proprietatea: O motivație de a merge mai departe; Vom participa din nou și vom prezenta aceeași soluție
Reluarea procesului de selecție pentru un nou administrator la Fondul Proprietatea, decisă azi de acționari, reprezintă o motivație […]
15:50
BRD participă la proiectele de dezvoltare ale companiilor Nuclearelectrica și Energonuclear în cadrul unor finanțări sindicalizate
BRD participă la proiectele de dezvoltare ale companiilor Nuclearelectrica și Energonuclear în cadrul unor finanțări sindicalizate, potrivit unui […]
15:30
Acționarii Fondului Proprietatea au aprobat anularea procesului actual de selecție a administratorului de fond
Acționarii Fondului Proprietatea au aprobat anularea procesului actual de selecție a administratorului de fond de investiții alternative și […]
15:30
Maia Sandu, prima reacţie după scrutin: Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoşi şi demni, nu ne-am lăsat cumpăraţi, intimidaţi, speriaţi. Ne-am mobilizat şi ne-am protejat ţara prin votul nostru onest
Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, a afirmat că prin votul de duminică cetăţenii ţării au demonstrat lumii întregi […]
15:10
Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, 547,5 milioane de lei de la bănci
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 547,5 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de […]
15:00
Septimiu Stoica: Dacă vrem să fim o componentă în piața viitoare a Uniunii Europene, și nu o piață marginală, trebuie să ne bazăm pe dezvoltarea creativității, în piața bursieră
Dacă vrem să fim o componentă în piața viitoare a Uniunii Europene, și nu o piață marginală, trebuie […]
13:40
Comisie Senat: Proiectul privind pensiile private, raport de admitere; Pilonul 2 – retragere unică pentru bolnavul oncologic
Bolnavul cu afecţiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul 2 de […]
13:30
Acționarii BVB aprobă participarea la capitalul social al unei noi burse de valori în Republica Moldova
Acționarii Bursei de Valori București aprobă participarea la capitalul social al unei noi burse de valori în Republica […]
13:20
Acțiunile companiilor de canabis cresc, după ce Trump susține canabidiolul pentru îngrijirea persoanelor în vârstă
Acțiunile companiilor de marijuana au crescut luni în tranzacțiile premarket, în urma unei postări pe rețelele de socializare […]
13:00
CFA: "Listarea la bursă a unor participații minoritare din companiile de stat generează venituri bugetare, atât prin vânzarea de acțiuni, cât și prin efecte secundare benefice"
Listarea la bursă a unor participații minoritare din companiile de stat generează venituri bugetare, atât prin vânzarea de […]
Ieri
12:50
Cris-Tim Family Holding anunță intenția de listare la Bursa de Valori București
*Oferta va include atât o componentă de vânzare de acțiuni deținute de acționarul majoritar, cât și o componentă […]
12:50
Nicuşor Dan: Felicit cetăţenii moldoveni pentru votul ferm în direcţia continuării parcursului european
Preşedintele Nicuşor Dan i-a felicitat luni pe cetăţenii moldoveni pentru votul "ferm" în direcţia continuării parcursului european al […]
12:40
Concelex, în asociere cu Bog'Art, vor realiza lucrări la depozitul intermediar de combustibil ars de la CNE Cernavodă
Compania Concelex, în asociere cu Bog'Art, au fost selectate de Nuclearelectrica pentru executarea unor lucrări complexe la depozitul […]
12:10
Autor: Andrei Rădulescu Datele publicate recent de Institutul
11:40
Serbia: Sancţiunile americane împotriva grupului petrolier NIS au fost amânate, anunţă Vucic # Financial Intelligence
Intrarea în vigoare a sancţiunilor americane împotriva companiei sârbe de petrol şi gaze NIS, deţinută majoritar de gigantul […] The post Serbia: Sancţiunile americane împotriva grupului petrolier NIS au fost amânate, anunţă Vucic appeared first on Financial Intelligence.
10:50
Iulia Ionescu, OMV Petrom: Prin programul România Eficientă, vrem să creăm o cultură de eficiență energetică la nivelul publicului larg din România # Financial Intelligence
Iulia Ionescu: „Ne dorim să extindem acest model sustenabil creat prin România Eficientă către toate UAT-urile locale doritoare […] The post Iulia Ionescu, OMV Petrom: Prin programul România Eficientă, vrem să creăm o cultură de eficiență energetică la nivelul publicului larg din România appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Rafinăria Vega Ploiești, singurul producător român de bitum și hexan, împlinește, în acest an, 120 de ani de […] The post Rafinăria Vega Ploieşti, de 120 de ani un pilon al energiei din România appeared first on Financial Intelligence.
09:10
O piață globală, o țeapa globală/ Schemele pump and dump lasă investitorii cu portofelele goale; Numai în iulie, 7 companii de pe Nasdaq au căzut cu peste 80%, într-o singură ședință, după ce fuseseră intens promovate pe rețele sociale vreme de câteva săptămâni # Financial Intelligence
Autor: Laurențiu Căpcănaru Numai în luna iulie, un grup de șapte companii în general cu acționariat chinez / […] The post O piață globală, o țeapa globală/ Schemele pump and dump lasă investitorii cu portofelele goale; Numai în iulie, 7 companii de pe Nasdaq au căzut cu peste 80%, într-o singură ședință, după ce fuseseră intens promovate pe rețele sociale vreme de câteva săptămâni appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Căruntu, AAFBR: BVB nu a fost niciodată într-o postură atât de bună ca acum, din punct de vedere al investitorilor instituționali autohtoni, reprezentați de fondurile de pensii Pilon II; acestea vor deveni prea mari pentru BVB, în trei-patru ani; partea goală a paharului se referă la lichiditate # Financial Intelligence
Bursa de Valori București (BVB) nu a fost niciodată într-o postură atât de bună ca acum, din punct […] The post Căruntu, AAFBR: BVB nu a fost niciodată într-o postură atât de bună ca acum, din punct de vedere al investitorilor instituționali autohtoni, reprezentați de fondurile de pensii Pilon II; acestea vor deveni prea mari pentru BVB, în trei-patru ani; partea goală a paharului se referă la lichiditate appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Preşedintele american Donald Trump îl primeşte luni pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, la scurt timp […] The post Trump vrea să obţină de la Netanyahu un acord privind Gaza appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Kremlinul afirmă că arsenalele Marii Britanii şi Franţei trebuie să fie incluse în negocierile privind dezarmarea nucleară # Financial Intelligence
Discuţiile privind reducerea armelor nucleare strategice trebuie să aibă loc mai întâi între Rusia şi SUA, dar arsenalele […] The post Kremlinul afirmă că arsenalele Marii Britanii şi Franţei trebuie să fie incluse în negocierile privind dezarmarea nucleară appeared first on Financial Intelligence.
06:50
PAS, partidul pro-european al Maiei Sandu, câștigă alegerile din Republica Moldova și obține majoritatea în Parlament # Financial Intelligence
PAS, partidul pro-european al Maiei Sandu, are 49.91% (781894), după ce au fost procesate procesele verbale din 99,21 […] The post PAS, partidul pro-european al Maiei Sandu, câștigă alegerile din Republica Moldova și obține majoritatea în Parlament appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Indicatorul ”Buffett” depăşeşte pragul de 200%, peste nivelul la care legendarul investitor avertiza că ”te joci cu focul” pe bursă (CNBC) # Financial Intelligence
Indicatorul ”Buffett”, considerat odinioară de Warren Buffett cel mai bun reper pentru evaluarea burselor, a urcat la un […] The post Indicatorul ”Buffett” depăşeşte pragul de 200%, peste nivelul la care legendarul investitor avertiza că ”te joci cu focul” pe bursă (CNBC) appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Taxa lui Donald Trump pentru vizele H-1B ar putea avea un mare câştigător: Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Planul preşedintelui american Donald Trump de a impune o taxă de 100.000 de dolari pentru aplicaţiile de viză […] The post Taxa lui Donald Trump pentru vizele H-1B ar putea avea un mare câştigător: Orientul Mijlociu appeared first on Financial Intelligence.
