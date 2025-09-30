Trump şi-a prezentat planul în 20 de puncte pentru Gaza; Principalele reacţii internaţionale

Financial Intelligence, 30 septembrie 2025 06:20

Preşedintele american Donald Trump şi-a anunţat luni planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Fâşia

Acum 15 minute
06:30
Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor Financial Intelligence
Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului 2026, a declarat luni seara
06:30
Bolojan, despre propuneri din afara politicii la şefia serviciilor speciale: Nu partidele sunt problema, ci oamenii Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că în cazul propunerilor pe care preşedintele Nicuşor Dan le va face pentru
06:30
Ilie Bolojan: Nu avem, nici în negocierile cu CE, nici în discuţiile din coaliţie, propuneri de măriri de taxe Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în prezent, nici în discuţiile din coaliţia guvernamentală şi nici în negocierile
Acum 30 minute
06:20
SUA se îndreaptă spre paralizie bugetară – JD Vance Financial Intelligence
Statele Unite se îndreaptă direct spre paralizie bugetară, a afirmat luni vicepreședintele JD Vance, la finalul unei întâlniri
06:20
Acum 12 ore
20:00
Senat: Proiectul privind pensiile private, adoptat; Pilonul 2 – retragere unică pentru bolnavul oncologic Financial Intelligence
Senatul a adoptat, luni, în plen, cu amendamente, proiectul legii privind plata pensiilor private, inițiat de Guvern, prin
19:20
ASF: Interdicția DallBogg Life and Health AD de a subscrie noi contracte de asigurare în România continuă și după 1 octombrie Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis, în ședința Consiliului din 26 septembrie 2025, să interzică societății de
19:10
Simtel și HEPA Energy vor dezvolta la Sebeș unul dintre cele mai mari proiecte hibrid fotovoltaic și stocare din România Financial Intelligence
Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie și tehnologie listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București și
19:10
Teilor Holding raportează o cifră de afaceri consolidată de 297,4 milioane de lei în primul semestru din 2025 Financial Intelligence
Teilor Holding SA, un grup de companii care include lanțul de bijuterii de lux TEILOR, compania de creditare
19:10
Deficitul bugetar a urcat la 4,54% din PIB, după primele opt luni din 2025 Financial Intelligence
Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 4,54% în primele opt luni ale anului 2025, de la 4,04%
19:10
Proiectul rectificării bugetare, pus în transparenţă decizională / Deficitul creşte cu 24.579,6 milioane lei – DOCUMENT Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor a publicat, luni, Proiectul Ordonanţei de Urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
Acum 24 ore
17:40
Ministrul Moşteanu, îngrijorat că industria de armament europeană nu va putea absorbi banii rezultaţi din iniţiativa SAFE Financial Intelligence
Ministrul apărării român, Ionuţ Moşteanu, s-a declarat luni, la Varşovia, îngrijorat că industria de armament europeană nu va
17:30
Horațiu Potra și fiul său au fost arestați în Dubai, în vederea extrădării Financial Intelligence
Ministerul Justiției a anunțat, luni, că a primit confirmare din partea autorităților din Emiratele Arabe Unite privind arestarea
17:00
ELCEN transmite clarificări privind rolul și situația sa în sistemul de termoficare al Capitalei Financial Intelligence
Electrocentrale București (ELCEN) transmite clarificări privind rolul și situația sa în sistemul de termoficare al Capitalei, potrivit unui
16:20
Ce se aşteaptă de la operatorii FMCG şi Food Retail după 1 august? (Revista Piaţa) Financial Intelligence
Revista Piaţa organizează o nouă ediție a conferinţei Club Retail „Navigând prin necunoscut", în perioada 1-3 octombrie 2025,
16:20
Andrei Cionca, ROCA FP, despre reluarea selecției de administrator la Fondul Proprietatea: O motivație de a merge mai departe; Vom participa din nou și vom prezenta aceeași soluție Financial Intelligence
Reluarea procesului de selecție pentru un nou administrator la Fondul Proprietatea, decisă azi de acționari, reprezintă o motivație
15:50
BRD participă la proiectele de dezvoltare ale companiilor Nuclearelectrica și Energonuclear în cadrul unor finanțări sindicalizate Financial Intelligence
BRD participă la proiectele de dezvoltare ale companiilor Nuclearelectrica și Energonuclear în cadrul unor finanțări sindicalizate, potrivit unui
15:30
Acționarii Fondului Proprietatea au aprobat anularea procesului actual de selecție a administratorului de fond Financial Intelligence
Acționarii Fondului Proprietatea au aprobat anularea procesului actual de selecție a administratorului de fond de investiții alternative și
15:30
Maia Sandu, prima reacţie după scrutin: Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoşi şi demni, nu ne-am lăsat cumpăraţi, intimidaţi, speriaţi. Ne-am mobilizat şi ne-am protejat ţara prin votul nostru onest Financial Intelligence
Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, a afirmat că prin votul de duminică cetăţenii ţării au demonstrat lumii întregi
15:10
Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, 547,5 milioane de lei de la bănci Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 547,5 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de
15:00
Septimiu Stoica: Dacă vrem să fim o componentă în piața viitoare a Uniunii Europene, și nu o piață marginală, trebuie să ne bazăm pe dezvoltarea creativității, în piața bursieră Financial Intelligence
Dacă vrem să fim o componentă în piața viitoare a Uniunii Europene, și nu o piață marginală, trebuie
13:40
Comisie Senat: Proiectul privind pensiile private, raport de admitere; Pilonul 2 – retragere unică pentru bolnavul oncologic Financial Intelligence
Bolnavul cu afecţiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul 2 de
13:30
Acționarii BVB aprobă participarea la capitalul social al unei noi burse de valori în Republica Moldova Financial Intelligence
Acționarii Bursei de Valori București aprobă participarea la capitalul social al unei noi burse de valori în Republica
13:20
Acțiunile companiilor de canabis cresc, după ce Trump susține canabidiolul pentru îngrijirea persoanelor în vârstă Financial Intelligence
Acțiunile companiilor de marijuana au crescut luni în tranzacțiile premarket, în urma unei postări pe rețelele de socializare
13:00
CFA: “Listarea la bursă a unor participații minoritare din companiile de stat generează venituri bugetare, atât prin vânzarea de acțiuni, cât și prin efecte secundare benefice” Financial Intelligence
Listarea la bursă a unor participații minoritare din companiile de stat generează venituri bugetare, atât prin vânzarea de
12:50
Cris-Tim Family Holding anunță intenția de listare la Bursa de Valori București Financial Intelligence
*Oferta va include atât o componentă de vânzare de acțiuni deținute de acționarul majoritar, cât și o componentă
12:50
Nicuşor Dan: Felicit cetăţenii moldoveni pentru votul ferm în direcţia continuării parcursului european Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan i-a felicitat luni pe cetăţenii moldoveni pentru votul "ferm" în direcţia continuării parcursului european al
12:40
Concelex, în asociere cu Bog’Art, vor realiza lucrări la depozitul intermediar de combustibil ars de la CNE Cernavodă Financial Intelligence
Compania Concelex, în asociere cu Bog'Art, au fost selectate de Nuclearelectrica pentru executarea unor lucrări complexe la depozitul
12:10
Climatul de afaceri, în deteriorare, în Germania (Andrei Rădulescu) Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Datele publicate recent de Institutul IFO din Germania indică deteriorarea climatului de afaceri în prima
11:40
Serbia: Sancţiunile americane împotriva grupului petrolier NIS au fost amânate, anunţă Vucic Financial Intelligence
Intrarea în vigoare a sancţiunilor americane împotriva companiei sârbe de petrol şi gaze NIS, deţinută majoritar de gigantul
10:50
Iulia Ionescu, OMV Petrom: Prin programul România Eficientă, vrem să creăm o cultură de eficiență energetică la nivelul publicului larg din România Financial Intelligence
Iulia Ionescu: „Ne dorim să extindem acest model sustenabil creat prin România Eficientă către toate UAT-urile locale doritoare
09:10
Rafinăria Vega Ploieşti, de 120 de ani un pilon al energiei din România Financial Intelligence
Rafinăria Vega Ploiești, singurul producător român de bitum și hexan, împlinește, în acest an, 120 de ani de
09:10
O piață globală, o țeapa globală/ Schemele pump and dump lasă investitorii cu portofelele goale; Numai în iulie, 7 companii de pe Nasdaq au căzut cu peste 80%, într-o singură ședință, după ce fuseseră intens promovate pe rețele sociale vreme de câteva săptămâni Financial Intelligence
Autor: Laurențiu Căpcănaru Numai în luna iulie, un grup de șapte companii în general cu acționariat chinez /
08:10
Căruntu, AAFBR: BVB nu a fost niciodată într-o postură atât de bună ca acum, din punct de vedere al investitorilor instituționali autohtoni, reprezentați de fondurile de pensii Pilon II; acestea vor deveni prea mari pentru BVB, în trei-patru ani; partea goală a paharului se referă la lichiditate Financial Intelligence
Bursa de Valori București (BVB) nu a fost niciodată într-o postură atât de bună ca acum, din punct
06:50
Trump vrea să obţină de la Netanyahu un acord privind Gaza Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump îl primeşte luni pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, la scurt timp
06:50
Kremlinul afirmă că arsenalele Marii Britanii şi Franţei trebuie să fie incluse în negocierile privind dezarmarea nucleară Financial Intelligence
Discuţiile privind reducerea armelor nucleare strategice trebuie să aibă loc mai întâi între Rusia şi SUA, dar arsenalele
06:50
PAS, partidul pro-european al Maiei Sandu, câștigă alegerile din Republica Moldova și obține majoritatea în Parlament Financial Intelligence
PAS, partidul pro-european al Maiei Sandu, are 49.91% (781894), după ce au fost procesate procesele verbale din 99,21
06:50
Indicatorul ”Buffett” depăşeşte pragul de 200%, peste nivelul la care legendarul investitor avertiza că ”te joci cu focul” pe bursă (CNBC) Financial Intelligence
Indicatorul "Buffett", considerat odinioară de Warren Buffett cel mai bun reper pentru evaluarea burselor, a urcat la un
06:50
Taxa lui Donald Trump pentru vizele H-1B ar putea avea un mare câştigător: Orientul Mijlociu Financial Intelligence
Planul preşedintelui american Donald Trump de a impune o taxă de 100.000 de dolari pentru aplicaţiile de viză
Ieri
22:30
Alegeri Moldova – Rezultate oficiale parțiale ora 21.50 – live Financial Intelligence
Vezi aici rezultate live https://pv.cec.md/preliminare La ora 21.50, după ce au fost procesate 248 procese verbale dintr-un total
21:20
CNAB: Astăzi, echipajul unei aeronave care ateriza pe pista Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București a raportat prezența unei drone civile de mici dimensiuni în spațiul aerian din apropierea pistei Financial Intelligence
Astăzi, 28 septembrie 2025, la ora 14:26, echipajul unei aeronave aflate în faza de apropiere pentru aterizarea pe
21:20
Alegeri Moldova: Poliția Națională deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa organizarea de dezordini și destabilizări în Chişinău Financial Intelligence
Poliția Națională din Moldova anunță cǎ deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa,
21:00
Vance: Este „în mod clar momentul” ca Rusia să „discute serios” despre pace Financial Intelligence
Duminică, vicepreședintele JD Vance a atribuit schimbarea recentă de atitudine a președintelui Donald Trump față de războiul ruso-ucrainean
21:00
Paul Pogba şi alţi 47 de sportivi cer UEFA să excludă Israelul din competiţiile sale Financial Intelligence
Sub sloganul „Athletes 4 Peace" („Sportivii pentru pace"), mai mulţi sportivi, printre care Paul Pogba (AS Monaco), marocanul
19:30
Fostul ministru chinez al agriculturii Tang Renjian, condamnat la moarte pentru corupţie Financial Intelligence
Fostul ministru chinez al agriculturii Tang Renjian a fost condamnat duminică la moarte pentru corupţie, cu o suspendare
19:30
“Este bine pentru noi să avem vecini normali”, declară premierul ungar în prezenţa omologului slovac Financial Intelligence
"Este bine că nu suntem singuri, este bine pentru noi să avem vecini normali", a declarat prim-ministrul Ungariei,
18:30
Durov, fondatorul Telegram, afirmă că Franța a solicitat eliminarea unor canale moldovenești din aplicație Financial Intelligence
Pavel Durov, miliardarul fondator al aplicației de mesagerie Telegram, a acuzat duminică serviciile secrete franceze că i-au cerut,
18:20
Reuters: Creşterea cotaţiilor la ţiţei încurajează OPEC+ să majoreze producţia Financial Intelligence
OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii) va decide probabil în octombrie o nouă majorare a producţiei,
18:20
Rusia: Autorităţile declară nivel de urgenţă federal în regiunea cu cea mai mare producţie de grâu Financial Intelligence
– Guvernul rus a decis să declare nivel de urgenţă federal în sectorul agricol din sudul regiunii Rostov,
18:20
ING se confruntă cu întârzieri în finalizarea vânzării subsidiarei sale din Rusia Financial Intelligence
ING Groep, cel mai mare grup bancar din Ţările de Jos, a informat că se confruntă cu întârzieri
