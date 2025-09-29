ASF: Interdicția DallBogg Life and Health AD de a subscrie noi contracte de asigurare în România continuă și după 1 octombrie
Financial Intelligence, 29 septembrie 2025 19:20
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis, în ședința Consiliului din 26 septembrie 2025, să interzică societății de […]
• • •
Acum o oră
19:20
ASF: Interdicția DallBogg Life and Health AD de a subscrie noi contracte de asigurare în România continuă și după 1 octombrie
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis, în ședința Consiliului din 26 septembrie 2025, să interzică societății de […]
19:10
Simtel și HEPA Energy vor dezvolta la Sebeș unul dintre cele mai mari proiecte hibrid fotovoltaic și stocare din România # Financial Intelligence
Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie și tehnologie listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București și […]
19:10
Teilor Holding raportează o cifră de afaceri consolidată de 297,4 milioane de lei în primul semestru din 2025 # Financial Intelligence
Teilor Holding SA, un grup de companii care include lanțul de bijuterii de lux TEILOR, compania de creditare […]
19:10
Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 4,54% în primele opt luni ale anului 2025, de la 4,04% […]
19:10
Proiectul rectificării bugetare, pus în transparenţă decizională / Deficitul creşte cu 24.579,6 milioane lei – DOCUMENT # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor a publicat, luni, Proiectul Ordonanţei de Urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul […]
Acum 4 ore
17:40
Ministrul Moşteanu, îngrijorat că industria de armament europeană nu va putea absorbi banii rezultaţi din iniţiativa SAFE # Financial Intelligence
Ministrul apărării român, Ionuţ Moşteanu, s-a declarat luni, la Varşovia, îngrijorat că industria de armament europeană nu va […]
17:30
Ministerul Justiției a anunțat, luni, că a primit confirmare din partea autorităților din Emiratele Arabe Unite privind arestarea […]
17:00
ELCEN transmite clarificări privind rolul și situația sa în sistemul de termoficare al Capitalei # Financial Intelligence
Electrocentrale București (ELCEN) transmite clarificări privind rolul și situația sa în sistemul de termoficare al Capitalei, potrivit unui […]
16:20
Ce se aşteaptă de la operatorii FMCG şi Food Retail după 1 august? (Revista Piaţa) # Financial Intelligence
Revista Piaţa organizează o nouă ediție a conferinţei Club Retail „Navigând prin necunoscut", în perioada 1-3 octombrie 2025, […]
16:20
Andrei Cionca, ROCA FP, despre reluarea selecției de administrator la Fondul Proprietatea: O motivație de a merge mai departe; Vom participa din nou și vom prezenta aceeași soluție # Financial Intelligence
Reluarea procesului de selecție pentru un nou administrator la Fondul Proprietatea, decisă azi de acționari, reprezintă o motivație […]
Acum 6 ore
15:50
BRD participă la proiectele de dezvoltare ale companiilor Nuclearelectrica și Energonuclear în cadrul unor finanțări sindicalizate # Financial Intelligence
BRD participă la proiectele de dezvoltare ale companiilor Nuclearelectrica și Energonuclear în cadrul unor finanțări sindicalizate, potrivit unui […]
15:30
Acționarii Fondului Proprietatea au aprobat anularea procesului actual de selecție a administratorului de fond # Financial Intelligence
Acționarii Fondului Proprietatea au aprobat anularea procesului actual de selecție a administratorului de fond de investiții alternative și […]
15:30
Maia Sandu, prima reacţie după scrutin: Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoşi şi demni, nu ne-am lăsat cumpăraţi, intimidaţi, speriaţi. Ne-am mobilizat şi ne-am protejat ţara prin votul nostru onest # Financial Intelligence
Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, a afirmat că prin votul de duminică cetăţenii ţării au demonstrat lumii întregi […]
15:10
Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, 547,5 milioane de lei de la bănci # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 547,5 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de […]
15:00
Septimiu Stoica: Dacă vrem să fim o componentă în piața viitoare a Uniunii Europene, și nu o piață marginală, trebuie să ne bazăm pe dezvoltarea creativității, în piața bursieră # Financial Intelligence
Dacă vrem să fim o componentă în piața viitoare a Uniunii Europene, și nu o piață marginală, trebuie […]
Acum 8 ore
13:40
Comisie Senat: Proiectul privind pensiile private, raport de admitere; Pilonul 2 – retragere unică pentru bolnavul oncologic # Financial Intelligence
Bolnavul cu afecţiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul 2 de […]
13:30
Acționarii BVB aprobă participarea la capitalul social al unei noi burse de valori în Republica Moldova # Financial Intelligence
Acționarii Bursei de Valori București aprobă participarea la capitalul social al unei noi burse de valori în Republica […]
13:20
Acțiunile companiilor de canabis cresc, după ce Trump susține canabidiolul pentru îngrijirea persoanelor în vârstă # Financial Intelligence
Acțiunile companiilor de marijuana au crescut luni în tranzacțiile premarket, în urma unei postări pe rețelele de socializare […]
13:00
CFA: “Listarea la bursă a unor participații minoritare din companiile de stat generează venituri bugetare, atât prin vânzarea de acțiuni, cât și prin efecte secundare benefice” # Financial Intelligence
Listarea la bursă a unor participații minoritare din companiile de stat generează venituri bugetare, atât prin vânzarea de […]
12:50
Cris-Tim Family Holding anunță intenția de listare la Bursa de Valori București # Financial Intelligence
*Oferta va include atât o componentă de vânzare de acțiuni deținute de acționarul majoritar, cât și o componentă […]
12:50
Nicuşor Dan: Felicit cetăţenii moldoveni pentru votul ferm în direcţia continuării parcursului european # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan i-a felicitat luni pe cetăţenii moldoveni pentru votul "ferm" în direcţia continuării parcursului european al […]
12:40
Concelex, în asociere cu Bog’Art, vor realiza lucrări la depozitul intermediar de combustibil ars de la CNE Cernavodă # Financial Intelligence
Compania Concelex, în asociere cu Bog'Art, au fost selectate de Nuclearelectrica pentru executarea unor lucrări complexe la depozitul […]
12:10
Autor: Andrei Rădulescu Datele publicate recent de Institutul IFO din Germania indică deteriorarea climatului de afaceri în prima […]
Acum 12 ore
11:40
Serbia: Sancţiunile americane împotriva grupului petrolier NIS au fost amânate, anunţă Vucic # Financial Intelligence
Intrarea în vigoare a sancţiunilor americane împotriva companiei sârbe de petrol şi gaze NIS, deţinută majoritar de gigantul […]
10:50
Iulia Ionescu, OMV Petrom: Prin programul România Eficientă, vrem să creăm o cultură de eficiență energetică la nivelul publicului larg din România # Financial Intelligence
Iulia Ionescu: „Ne dorim să extindem acest model sustenabil creat prin România Eficientă către toate UAT-urile locale doritoare […]
09:10
Rafinăria Vega Ploiești, singurul producător român de bitum și hexan, împlinește, în acest an, 120 de ani de […]
09:10
O piață globală, o țeapa globală/ Schemele pump and dump lasă investitorii cu portofelele goale; Numai în iulie, 7 companii de pe Nasdaq au căzut cu peste 80%, într-o singură ședință, după ce fuseseră intens promovate pe rețele sociale vreme de câteva săptămâni # Financial Intelligence
Autor: Laurențiu Căpcănaru Numai în luna iulie, un grup de șapte companii în general cu acționariat chinez / […]
08:10
Căruntu, AAFBR: BVB nu a fost niciodată într-o postură atât de bună ca acum, din punct de vedere al investitorilor instituționali autohtoni, reprezentați de fondurile de pensii Pilon II; acestea vor deveni prea mari pentru BVB, în trei-patru ani; partea goală a paharului se referă la lichiditate # Financial Intelligence
Bursa de Valori București (BVB) nu a fost niciodată într-o postură atât de bună ca acum, din punct […]
Acum 24 ore
06:50
Preşedintele american Donald Trump îl primeşte luni pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, la scurt timp […]
06:50
Kremlinul afirmă că arsenalele Marii Britanii şi Franţei trebuie să fie incluse în negocierile privind dezarmarea nucleară # Financial Intelligence
Discuţiile privind reducerea armelor nucleare strategice trebuie să aibă loc mai întâi între Rusia şi SUA, dar arsenalele […]
06:50
PAS, partidul pro-european al Maiei Sandu, câștigă alegerile din Republica Moldova și obține majoritatea în Parlament # Financial Intelligence
PAS, partidul pro-european al Maiei Sandu, are 49.91% (781894), după ce au fost procesate procesele verbale din 99,21 […]
06:50
Indicatorul ”Buffett” depăşeşte pragul de 200%, peste nivelul la care legendarul investitor avertiza că ”te joci cu focul” pe bursă (CNBC) # Financial Intelligence
Indicatorul "Buffett", considerat odinioară de Warren Buffett cel mai bun reper pentru evaluarea burselor, a urcat la un […]
06:50
Taxa lui Donald Trump pentru vizele H-1B ar putea avea un mare câştigător: Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Planul preşedintelui american Donald Trump de a impune o taxă de 100.000 de dolari pentru aplicaţiile de viză […]
28 septembrie 2025
22:30
Vezi aici rezultate live https://pv.cec.md/preliminare La ora 21.50, după ce au fost procesate 248 procese verbale dintr-un total […]
21:20
CNAB: Astăzi, echipajul unei aeronave care ateriza pe pista Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București a raportat prezența unei drone civile de mici dimensiuni în spațiul aerian din apropierea pistei # Financial Intelligence
Astăzi, 28 septembrie 2025, la ora 14:26, echipajul unei aeronave aflate în faza de apropiere pentru aterizarea pe […]
21:20
Alegeri Moldova: Poliția Națională deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa organizarea de dezordini și destabilizări în Chişinău # Financial Intelligence
Poliția Națională din Moldova anunță cǎ deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, […]
21:00
Vance: Este „în mod clar momentul” ca Rusia să „discute serios” despre pace # Financial Intelligence
Duminică, vicepreședintele JD Vance a atribuit schimbarea recentă de atitudine a președintelui Donald Trump față de războiul ruso-ucrainean […]
21:00
Paul Pogba şi alţi 47 de sportivi cer UEFA să excludă Israelul din competiţiile sale # Financial Intelligence
Sub sloganul „Athletes 4 Peace" („Sportivii pentru pace"), mai mulţi sportivi, printre care Paul Pogba (AS Monaco), marocanul […]
Ieri
19:30
Fostul ministru chinez al agriculturii Tang Renjian, condamnat la moarte pentru corupţie # Financial Intelligence
Fostul ministru chinez al agriculturii Tang Renjian a fost condamnat duminică la moarte pentru corupţie, cu o suspendare […]
19:30
“Este bine pentru noi să avem vecini normali”, declară premierul ungar în prezenţa omologului slovac # Financial Intelligence
"Este bine că nu suntem singuri, este bine pentru noi să avem vecini normali", a declarat prim-ministrul Ungariei, […]
18:30
Durov, fondatorul Telegram, afirmă că Franța a solicitat eliminarea unor canale moldovenești din aplicație # Financial Intelligence
Pavel Durov, miliardarul fondator al aplicației de mesagerie Telegram, a acuzat duminică serviciile secrete franceze că i-au cerut, […]
18:20
Reuters: Creşterea cotaţiilor la ţiţei încurajează OPEC+ să majoreze producţia # Financial Intelligence
OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii) va decide probabil în octombrie o nouă majorare a producţiei, […]
18:20
Rusia: Autorităţile declară nivel de urgenţă federal în regiunea cu cea mai mare producţie de grâu # Financial Intelligence
– Guvernul rus a decis să declare nivel de urgenţă federal în sectorul agricol din sudul regiunii Rostov, […]
18:20
ING se confruntă cu întârzieri în finalizarea vânzării subsidiarei sale din Rusia # Financial Intelligence
ING Groep, cel mai mare grup bancar din Ţările de Jos, a informat că se confruntă cu întârzieri […]
18:20
Trump va participa la întâlnire cu înalți lideri militari, relatează Washington Post # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump va participa marți la o întâlnire cu generalii și amiralii americani la Quantico, Virginia, o […]
18:00
Danemarca va interzice săptămâna viitoare toate zborurile de drone civile pentru a asigura securitatea summitului european # Financial Intelligence
Danemarca va interzice săptămâna viitoare toate zborurile de drone civile pe teritoriul său, pentru a asigura securitatea summitului […]
18:00
Ministerul Apărării din Rusia precizează că a lovit instalaţii militare din Ucraina în atacul de noaptea trecută # Financial Intelligence
Ministerul Apărării din Rusia a afirmat duminică că a lovit instalaţii militare din Ucraina în noaptea de sâmbătă […]
12:40
Alegeri Moldova/Premierul Dorin Recean: Ieri și azi infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic # Financial Intelligence
Ieri și azi infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic. E vorba, […]
12:30
Parlamentare R. Moldova/Nicușor Dan: O zi decisivă pentru Republica Moldova, îi îndemn pe basarabenii din România să meargă la vot # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan i-a îndemnat, duminică, pe basarabenii din România să meargă la vot la alegerile parlamentare, adăugând […]
10:10
Howie Rubin, fost manager de top la Soros Fund Management și Bear Stearns, a fost arestat sub acuzația de „abuz sexual sadic” # Financial Intelligence
Un bancher de investiții pensionat a fost arestat vineri la domiciliul său din Connecticut, sub acuzația federală de […]
