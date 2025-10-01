Vremea miercuri, 1 octombrie. Frig și ploi aproape în toată țara
Adevarul.ro, 1 octombrie 2025 07:00
Vremea va fi în continuare foarte rece pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros în vest şi în sud-est şi mai mult noros în rest. Sunt așteptate ploi în cea mai mare parte a țării.
Acum 5 minute
07:15
Dronele subacvatice ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina, în măsura în care Kievul are posibilitatea să exploateze și mai mult această armă crucială din arsenalul său, apreciază generalul american în retragere David Petraeus, relatează The Telegraph.
Acum 30 minute
07:00
Atac aerian cu bombe ghidate asupra oraşului Harkov. Sunt răniți și s-au produs mai multe incendii # Adevarul.ro
Un atac aerian cu bombe ghidate asupra oraşului Harkov din nord-estul Ucrainei a provocat rănire a şase persoane şi mai multe incendii, în noaptea de marţi spre miercuri, au anunţat oficiali regionali.
07:00
Acum o oră
06:45
Cine sunt parlamentarii Alianței „Întâi România" și care este scopul ei: „Practica asta a mai fost folosită pentru a mai răsturna majoritățile" # Adevarul.ro
Grupul parlamentar oferă o serie de beneficii, inclusiv acces la funcții în conducerea celor două camere și în comisii, însă deputații și senatorii desprinși de SOS și POT sunt deocamdată doar o „armată” fără coeziune.
06:45
Preşedintele Nicuşor Dan participă la Copenhaga la reuniunea informală a Consiliului European şi la reuniunea Comunităţii Politice Europene # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă, miercuri şi joi, în Danemarca, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European şi la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene, transmite Administraţia Prezidenţială.
06:30
„Shutdown” în SUA: Serviciile guvernului american au fost suspendate. Sute de mii de angajați federali, trimiși acasă # Adevarul.ro
Serviciile guvernului SUA vor fi suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.
06:30
România a aprobat creşterea prezenţei trupelor americane pentru operaţiuni de realimentare în Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Ministrul de externe Oana Ţoiu a declarat într-un interviu pentru Reuters că România a aprobat o prezenţă sporită a trupelor SUA pe teritoriul său pentru a sprijini operaţiunile de realimentare din Orientul Mijlociu.
Acum 2 ore
06:15
Europa, pradă sigură pentru Rusia? De câți ani ar avea nevoie UE ca să fie o adevărată forță militară. General: „De data chiar se va întâmpla” # Adevarul.ro
Marea provocare pentru Uniunea Europeană ar fi să-și poată asigura propria securitate, fără a mai fi dependentă în totalitate de partenerul transatlantic, SUA. Generalul (r) Alexandru Grumaz explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, ce ar presupune acest lucru și de cât timp ar avea nevoie Europa
05:30
Cehia ar putea ajunge într-o situație similară cu cea a Poloniei: un președinte și un guvern din tabere opuse, după parlamentare # Adevarul.ro
La doar câteva zile înaintea alegerilor generale din Cehia, societatea cehă pare prinsă într-o stare de tensiune mocnită, marcată de neîncredere față de direcția actuală a țării, incertitudine privind sprijinul acordat Ucrainei și suspiciuni legate de influențele externe – în special dinspre Rusia.
05:30
Modificări în proiectul pensiilor private. Economist: „Nu facem decât să devalorizăm legea” # Adevarul.ro
Proiectul de lege care prevede modificarea modului în care pot fi retrași banii din pensii private a fost adoptat luni de Senat. Inițiativa a suferit însă unele modificări care au încins spiritele în Parlament.
Acum 4 ore
05:15
Românii, în centrul unui scandal în Germania. IT-ist român din Berlin acuză Der Spiegel: „Articol rasist” # Adevarul.ro
Pe fondul dificultăților economice, Germania intenționează să reducă din banii pentru asistații sociali, ocazie cu care în atenția presei reapar comunitățile de români care abuzează sistemul. Un român acuză presa de rasism, în contextul în care majoritatea celor 1 milion de români muncesc cinstit.
04:45
Într-un moment în care linia frontului pare blocată, iar capacitatea Ucrainei de a forța inițiativa militară este limitată de lipsa unor sisteme cu bătaie lungă, la Washington se conturează o decizie cu potențial major de reconfigurare a echilibrului strategic în regiune: transferul de rachete de c
04:15
O postare publicată pe rețelele sociale, despre cum care poate fi decojită mai ușor o banană, a devenit în scurt timp mai mult decât o simplă întrebare. Mii de oameni au dezbătut problema modului corect în care fructul poate fi mai simplu de mâncat.
Acum 6 ore
03:15
Proiectează vile de 700 mp, dar trăiește într-o cutie de chibrituri: 1.000 de euro pentru 10 mp în Hong Kong # Adevarul.ro
Descoperă viața unui arhitect european în Hong Kong: proiectează vile de 700 mp, dar trăiește într-un nano-apartament de 10 mp cu chirie de 1.000 € pe lună și află cum funcționează criza locuințelor din oraș.
02:45
Jumătate dintre atacurile de cord la femeile tinere nu sunt cauzate de arterele blocate. Cauze ascunse: stresul și anemia, printre vinovați # Adevarul.ro
Descoperă de ce femeile tinere pot suferi atacuri de cord fără arterele blocate și ce factori ascunși – SCAD, embolii sau stres – cresc riscul.
02:15
Plante perfecte pentru toamnă. Floarea miraculoasă care înflorește în frig și aduce culoare instant pe balcon și în grădină # Adevarul.ro
Descoperă floarea miraculoasă a toamnei: panseluța înflorește în frig, aduce culoare instant în balcoane, grădini și terase și nu cere efort. Sfaturi de îngrijire și combinații pentru un sezon vibrant!
Acum 8 ore
01:15
Adio paharului cu oțet de mere pentru slăbit. Ştiința respinge așa-zisul „arzător natural de grăsimi” # Adevarul.ro
Studiul care susținea că oțetul de mere ajută la slăbit a fost retras de BMJ din cauza erorilor metodologice și a datelor neconcludente. Află motivele retragerii și lecțiile pentru cercetarea nutrițională.
01:00
Chivu s-a distrat cu Slavia și funcționează la turație maximă. Inter Milano leagă patru victorii la rând # Adevarul.ro
Inter Milano are șase puncte în grupa de Liga Campionilor la fotbal.
00:45
Managerul de la CS Dinamo îi pune la colț pe părinții scandalagii. „Frustrații” și-au primit porția de săpuneală și de la două foste canotoare # Adevarul.ro
Mihai Popovici a avut ieri întâlnire cu reprezentații presei care au promovat acuzațiile la adresa lui.
00:45
Planul lui Călin Georgescu: leul egal cu lira sterlină. Suveranistul, ironizat online: „E un leu dacic folosit de Illuminati” # Adevarul.ro
Călin Georgescu a propus, la „Marius Tucă Show”, un „plan” pentru România care includea și transformarea leului într-o monedă sigură și stabilă, astfel încât 1 leu să fie egal cu o liră sterlină. Așa-zisul plan a fost întâmpinat cu un val de ironii online.
00:15
1 octombrie: În urmă cu 117 ani, Henry Ford lansa primul automobil fabricat în masă. Ce valoare are astăzi o astfel de maşină # Adevarul.ro
Ziua de 1 octombrie marchează o serie de momente istorice majore care au modelat civilizația, cultura și societatea, atât la nivel global, cât și în spațiul românesc. Unul dintre acestea a fost lansarea de către Ford a maşinii sale Model T.
00:15
Cum a supraviețuit o adolescentă după ce a căzut în gol 3.000 de metri. Povestea care sfidează realitatea, transformată în subiect cinematografic # Adevarul.ro
O tânără de numai 17 ani a devenit un simbol al supraviețuirii umane. A reușit să trăiască 9 zile, fără niciun fel de unealtă sau ajutor, în jungla amazoniană, după ce a căzut de la 3000 de metri înălțime. Povestea ei a devenit subiect de film.
00:00
„Trebuie să rezolvăm asta”. Donald Trump solicită din nou o întâlnire între Zelenski și Putin # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a reiterat pe 30 septembrie că președintele Volodimir Zelenski și omologul său rus, Vladimir Putin, ar trebui să se întâlnească pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
30 septembrie 2025
23:45
Președintele Nicușor Dan a recunoscut că obținerea de probe pentru a dovedi acest lucru durează.
23:30
Inteligența Artificială amenință joburile „de birou”. Care sunt locurile de muncă greu de automatizat # Adevarul.ro
La doar 23 de ani, Jacob Palmer conduce deja propria firmă de instalații electrice. A pornit pe acest drum în 2024, după ce a renunțat la facultate și a început ca ucenic electrician.
23:30
Noul protocol al României pentru securitatea spațiului aerian. Ce se va întâmpla cu următoarea dronă care intră în spațiul nostru # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a spus că România trebuie să adopte „o poziție activă” în fața intruziunilor cu drone — inclusiv prin doborârea acelora care pătrund în spațiul aerian —, în timp ce pentru aeronavele cu pilot pledează pentru o abordare mai prudentă
Acum 12 ore
23:15
Cutremur de 6,9 în Filipine: cinci morți, oameni prinși sub clădiri prăbușite și pene de curent # Adevarul.ro
Un cutremur puternic cu magnitudinea 6,9 a zguduit centrul Filipinelor marți seara, provocând moartea a cinci persoane și daune clădirilor și drumurilor. Curentul s-a întrerupt în anumite zone, iar cursurile școlare au fost anulate.
22:45
Brandul românesc de lactate care intră pe piața din Dubai: Kefirul de Tecuci și brânzeturile de la Artesana ajung în Emiratele Arabe # Adevarul.ro
Un brand românesc de lactate ajunge în Dubai cu kefirul și brânzeturile artizanale.
22:45
Horoscop miercuri, 1 octombrie. Nativii unei zodii au oportunitatea de a-și extinde orizontul pe plan profesional # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de miercuri, 1 octombrie.
22:30
Preparatul delicios care te ține sătul mult timp. Bilic: „Nu există un produs mai echilibrat nutrițional” # Adevarul.ro
Potrivit nutriționistei, astfel de mâncăruri sunt extrem de benefice, deoarece conțin multă apă, ceea ce ajută la hidratare.
22:15
Ponta, ironii după reacțiile la rezultatul alegerilor din Moldova: „România va fi moldovenizată” # Adevarul.ro
Fostul premier Victor Ponta a declarat că „România va fi moldovenizată”, având în vedere reacțiile liderilor țării la victoria PAS, partid pro-european, la alegerile de duminică, 28 septembrie.
22:00
Nu este doar vedeta toamnei în deserturi, ci și un aliat surprinzător al glicemiei tale.
21:45
Ponta critică decizia MApN de a cumpăra tancuri: „Unde vă duceți cu ele? Toată lumea folosește drone” # Adevarul.ro
Fostul premier Victor Ponta a criticat Ministerul Apărării Naționale (MApN) pentru decizia de a achiziționa tancuri Abrams, întrucât, în prezent „toată lumea folosește drone”.
21:45
România va produce drone defensive împreună cu Ucraina pentru a proteja estul NATO, anunță Oana Țoiu # Adevarul.ro
România speră să lanseze rapid pe teritoriul său producția de drone defensive împreună cu Ucraina, atât pentru uz intern, cât și pentru aliații Uniunii Europene și NATO, a declarat, marți, ministrul de externe Oana Țoiu.
21:30
NATO ia în calcul închiderea spațiului aerian deasupra vestului Ucrainei. Ideea nu mai este „nebunească” # Adevarul.ro
În ultimele săptămâni, Federația Rusă pare să fi intensificat ceea ce experții numesc „testarea apărării colective a NATO”.
21:30
Ministrul Apărării, discuții la Varșovia cu emisarul SUA pentru Ucraina despre întărirea securității regionale # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a avut marți, 30 septembrie, o întrevedere la Varșovia cu emisarul special al Statelor Unite pentru Ucraina, pentru a discuta cooperarea strategică România–SUA și sprijinul pentru Ucraina.
21:15
România lansează o strategie pentru combaterea bolilor cardio și cerebrovasculare. Anunțul ministrului Sănătății # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat marți, 30 septembrie, la lansarea Strategiei Naționale pentru Combaterea Bolilor Cardio și Cerebrovasculare. Potrivit ministrului documentul „marchează un moment istoric pentru reforma sistemului sanitar din România.”
21:15
Un fost consilier al unui membru al partidului de extremă dreapta din Germania, Alternative für Deutschland (AfD), a fost condamnat la aproape cinci ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Chinei.
21:15
Trump îl numește „om prost” pe Medvedev și i-a amintit Rusiei de ce a trimis submarinele nucleare în largul coastei sale # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a criticat declarațiile fostului președinte rus Dmitri Medvedev și a explicat că SUA au trimis submarine nucleare ca răspuns la avertismentele nucleare ale Rusiei, subliniind pericolul folosirii iresponsabile a termenului „nuclear”.
20:45
Prințesa Amalia, moștenitoarea coroanei olandeze, intră în armată. Este primul membru feminin al familiei regale în uniformă # Adevarul.ro
Prințesa Amalia, fiica regelui Willem-Alexander și a reginei Maxima, a început serviciul militar, a anunțat marți Casa Regală olandeză.
20:45
Demnitarii din Guvern rămân fără șofer personal. Cât a economisit Executivul după limitarea privilegiilor # Adevarul.ro
Șeful cancelariei premierului Ilie Bolojan, Mihai Jurca, a anunțat că demnitarii din cancelaria premierului nu vor mai beneficia de șofer personal.
20:30
„Pregătiți-vă de război”. Pete Hegseth atacă „generalii grași” și admite că armata SUA nu este gata de luptă # Adevarul.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a promis „mai multe schimbări de conducere” în cadrul armatei, într-un discurs fără precedent susținut în fața a sute de oficiali de rang înalt, cărora le-a sugerat să demisioneze dacă nu sunt de acord.
20:30
Șeful CJ Iași, despre importanța construirii A8: „De la Iași la Pașcani faci 1h54, iar Oradea–Budapesta 2h45” # Adevarul.ro
Costel Alexe, președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, a declarat că Autostrada A8 Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş va aduce dezvoltare regiunii, unul din tronsoane fiind realizat prin programul SAFE („Acțiunea pentru securitatea Europei”).
20:00
Bacteria Serratia, depistată în scurgerea unei chiuvete de la ATI a spitalului din Iași. Nouă copii infectați, șapte decese # Adevarul.ro
Analizele de laborator efectuate la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” au confirmat prezența bacteriei Serratia marcescens în scurgerea unei chiuvete din unitatea de terapie intensivă.
20:00
Haos la bordul unui zbor Ryanair: un pasager beat a încercat să deschidă ușile avionului în zbor. Aeronava a aterizat de urgență # Adevarul.ro
Scene incredibile la bordul unui avion Ryanair: un britanic beat a încercat să deschidă ușa în timpul zborului, forțând aterizarea de urgență în Franța. Bărbatul, liderul unei petreceri de burlaci, și câțiva dintre prietenii săi au fost imediat reținuți de poliție.
19:30
Guvernul are ca obiectiv reducerea cu 20% a personalului administrativ. Nicușor Dan: „E nevoie să plece oameni din sistem” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat despre reforma administrației că „e nevoie ca noi să echilibrăm sistemul”, întrucât „există zone însemnate unde e nevoie de ieşiri din sistem, după cum există zone în care e nevoie de mai mulţi oameni în sistem”.
19:15
Un accident rutier între două camioane și o mașină a avut loc pe DN 56 A, la ieșirea din localitatea Izmișa din Mehedinți. În urma incidentului, trei persoane au fost rănite.
19:15
Aeroportul din Bruxelles, lovit de grevă. Toate zborurile de pe 14 octombrie vor fi anulate # Adevarul.ro
Aeroportul din Bruxelles a anunţat marţi că va anula toate zborurile de plecare din data de 14 octombrie, din cauza unei greve naţionale organizate de sindicatele belgiene, care protestează împotriva unui plan de reducere a costurilor propus de guvern.
19:00
Donald Trump revendică Premiul Nobel pentru Pace: „Ar fi o mare insultă pentru SUA să nu-l primesc” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat că ar fi o „insultă” la adresa Statelor Unite dacă nu ar primi Premiul Nobel pentru Pace, în baza rolului său autoproclamat în soluționarea mai multor conflicte.
18:45
Nicușor Dan, despre implicarea Rusiei în alegeri: „Ne mai trebuie câteva luni. Când am imaginea completă voi ieși public” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, la Timișoara, că autoritățile române nu pot face public întregul dosar privind imixtiunea Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024, subliniind că mai sunt necesare câteva luni pentru completarea investigațiilor.
