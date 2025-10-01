Noutăţile lunii octombrie pe Netflix - Sezonul 4 din „The Witcher”, sezonul 2 din „Nobody Wants This” şi „The Woman in Cabin 10”, cu Keira Knightley/ VIDEO

Netflix propune în octombrie sezonul 4 din seria „The Witcher”, care îi readuce în prim-plan pe Geralt, Yennefer şi Ciri, despărţiţi de un război crunt şi de mulţi duşmani neîndurători; filmul „Steve”, cu Cillian Murphy în rolul unui director care încearcă din răsputeri să ţină pe linia de plutire o şcoală de corecţie, în timp ce se luptă cu propriile probleme; „The Woman in Cabin 10”, o adaptare plină de mister şi suspans a romanului bestseller scris de Ruth Ware, cu Keira Knightley în rolul principal.

