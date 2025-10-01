Ministrul Energiei: „Iau în calcul un mecanism prin care să avem un preţ de un leu/KWh, pentru cei cu un venit până în 2500-3.000 de lei”
Adevarul.ro, 2 octombrie 2025 00:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, miercuri seara, că ia în calcul un proiect de lege prin care să fie blocată deconectarea la acei clienţi vulnerabili care nu îşi permit să plătească facturile, dar şi un mecanism prin care, pentru consumatorii cu un venit până în 2.500-3.000 lei, preţul la
Cum îți salvezi copilul de miopie: alimente, vitamine și obiceiuri. Brânza și peștele gras, aliați surprinzători # Adevarul.ro
Află cum să previi și să reduci riscul de miopie la copii: alimentație bogată în vitamine, minerale și Omega-3, timp în aer liber și limitarea ecranelor pentru o vedere sănătoasă și clară.
Ursula von der Leyen: „E momentul să creștem și mai mult presiunea asupra Rusiei. Nu va mai exista o abordare cu pași graduali, ci cu măsuri mult mai severe” # Adevarul.ro
„E momentul să creștem și mai mult presiunea asupra Rusiei” , a spus președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, miercuri seara, după summit-ul liderilor UE, desfășurat în Danemarca.
SUA se îndreaptă spre „paralizie bugetară”. Casa Albă spune că disponibilizările funcţionarilor publici sunt „iminente” # Adevarul.ro
Casa Albă consideră „iminente” concedierile în cadrul efectivelor federale din cauza paraliziei bugetare care tocmai a început şi pentru care dă vina pe opoziţia parlamentară democrată, relatează AFP, citată de Agerpres.
23:15
Latura monstruoasă a celui mai faimos revoluționar din istorie. Crimele și fanatismul marxist al celui devenit simbol al rebeliunii și libertății pentru tinerii din toată lumea # Adevarul.ro
Che Guevara, un revoluționar cubanez bine cunoscut a devenit un adevărat simbol al rebeliunii și al spiritului revoluționar mai ales în rândul tinerilor. Chipul său apare imprimat pe tricouri și alte obiecte vestimentare. Mărturiile reale prezintă însă un alt chip, monstruos, al lui Che Guevara.
Rogobete, despre situația de la Spitalul Sfânta Maria din Iași: „Un haos administrativ și procedural mai mare nu am văzut niciodată. Nu s-a respectat niciun protocol” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății a vorbit, miercuri seara, la Antena 3 CNN, despre concluziile verificărilor efectuate la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde șase copii au murit în secția de ATI. „Un haos administrativ și procedural mai mare nu am văzut niciodată”, a afirmat Alexandru Rogobete.
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem nevoie de altele” # Adevarul.ro
România va achiziționa peste două sute de tancuri noi, iar pentru acestea va plăti o adevărată avere. Generalul (r) Virgil Bălăceanu explică, pentru „Adevărul”, în ce măsură această achiziție este cu adevărat necesară și ce fel de tancuri ar fi ideale pentru România.
Alertă în Ucraina. Centrala nucleară de la Cernobîl a rămas fără energie electrică în urma bombardamentelor rusești # Adevarul.ro
Centrala nucleară de la Cernobîl a rămas fără energie electrică în urma bombardamentelor rusești, a anunțat miercuri, 1 octombrie, Ministerul Energiei din Ucraina.
Nicușor Dan participă la dineul oficial al Regelui Danemarcei, alături de Emmanuel Macron și alți lideri europeni # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, participă la dineul oficial oferit de Majestățile Lor Regele Frederic al X-lea și Regina Maria ai Danemarcei, eveniment la care sunt prezenți și lideri europeni precum Emmanuel Macron.
Bogdan Ivan: România plătește cel mai scump curent electric din Europa. Vindem cu un leu şi importăm cu până la 2.500 de lei # Adevarul.ro
România plătește, pe anumite intervale orare, cel mai scump curent electric din Europa, a declarat ministrul Energiei. Bogdan Ivan a spus că vindem megawatt-ul în Ungaria cu un leu și că, în anumite intervale de timp, între orele 18-22, importăm megawatt-ul cu până 2.500 de lei.
MAE a emis o atenţionare de călătorie pentru românii care călătoresc sau tranzitează Franţa # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Franţa că sindicatele din sectoarele transporturilor urbane şi interurbane, ale celor feroviare şi aeriene, din învăţământ, din servicii publice şi sănătate au lansat un apel la
Odesa, sub ape: sute de locuințe afectate și infrastructura grav avariată. Orașul încearcă să evite colapsul # Adevarul.ro
Orașul Odesa se confruntă în aceste zile cu una dintre cele mai grave situații de urgență din ultimii ani, după ce ploi torențiale au inundat cartiere întregi și au pus infrastructura locală în pragul colapsului.
Tânără româncă din Italia, jefuită și abandonată dezbrăcată pe stradă de șoferul ambulanței în care se afla # Adevarul.ro
O româncă de 29 de ani a trăit momente de groază în localitatea Anzola dell’Emilia, lângă Bologna, după ce a fost agresată și jefuită chiar într-o ambulanță. Autorul este un italian de 28 de ani, angajat ca operator pe un vehicul al unei fundații private.
Un petrolier rusesc suspectat de lansare de drone a fost sechestrat în Franța. Nava face parte din „flota fantomă” a lui Putin # Adevarul.ro
Soldați francezi au urcat la bordul unui petrolier din așa-numită „flotă fantomă” rusă, care a fost imobilizat în largul coastelor franceze și este suspectat de implicare în apariția unor drone în Danemarca, transmite miercuri agenția France Presse.
Alarmă la naționala de fotbal a României. Încă o absență importantă de la duelul decisiv cu Austria # Adevarul.ro
Naționala de fotbal a României are două meciuri în această lună, cu Moldova, amical, și cu Austria, oficial.
Trei membri Hamas plănuiau să lovească instituții evreiești în Germania. Poliția a găsit arme și muniție # Adevarul.ro
Poliția germană a arestat trei presupuși membri ai Hamas, care ar fi încercat să procure arme „pentru asasinate îndreptate împotriva instituțiilor israeliene sau evreiești”, au declarat miercuri, 1 octrombrie, procurorii germani într-un comunicat.
Veteranii reacționează la discursul „jignitor” al lui Hegseth. „Este o pantă alunecoasă și periculoasă” # Adevarul.ro
Veteranii au criticat dur discursul lui Pete Hegseth la Quantico, considerându-l jignitor și periculos, mai ales față de generalii și amiralii prezenți.
Cristian Diaconescu: „Nu NATO va da jos tot ceea ce trece prin spațiul alianței, ci statele”. Dezvăluiri privind proiectul Octopus împotriva incursiunilor dronelor # Adevarul.ro
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a dezvăluit la Digi24, că țările de pe flancul estic lucrează la o reacție comună de apărare care să funcționeze precum un scut în fața oricărei amenințări.
Agenda ședinței Guvernului Bolojan din 2 octombrie: proiecte de acte normative pentru apărare, infrastructură și mediu # Adevarul.ro
În cadrul ședinței Guvernului României din 2 octombrie 2025, Executivul va dezbate o serie de proiecte de acte normative esențiale pentru politica națională, administrație publică, infrastructură și cooperare internațională.
Andreea Lambru, director la Electrica S.A, are omisiuni în declarația de interese. Nu a menționat o firmă la care este acționar # Adevarul.ro
Andreea Lambru, director Executiv pentru Dezvoltarea Afacerii de la Electrica SA și președinte al Consiliului de Administrație de la Electrica Furnizare, nu și-a trecut în declarația de interese una din firmele la care este acționar.
Ce se ascunde în spatele absenței premierul Slovaciei, Robert Fico, la summitul informal al liderilor UE din Copenhaga? # Adevarul.ro
Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, nu a fost prezent la reuniunea informală a liderilor Uniunii Europene care a avut loc în 1 octombrie la Copenhaga, invocând motive de sănătate
Kremlinul tună și fulgeră după ce europenii au anunțat că vor folosi zeci de miliarde de euro din activele rusești pentru a ajuta Ucraina. „Toţi vor fi chemaţi să răspundă” # Adevarul.ro
Kremlinul i-a avertizat miercuri pe liderii europeni că Rusia îi va urmări pe orice individ sau țară care ar sustrage banii săi și a avertizat că deturnarea activelor rusești se va întoarce grav împotriva instituțiilor financiare și a investițiilor europene.
Nazare: Ținta de deficit de 8,4% atinsă prin rectificarea bugetară, semnal pozitiv pentru piețe. Ce se întâmplă cu TVA-ul și taxele în 2026 # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți seară că rectificarea bugetară adoptată aduce România într-o zonă de proiecție a bugetului de stat și respectă ținta de deficit.
Vodafone România finalizează achiziția Telekom România Mobile Communications: „O etapă semnificativă pentru industria telecomunicațiilor” # Adevarul.ro
De miercuri, 1 octombrie, Telekom România Mobile Communications devine subsidiară deținută majoritar de Vodafone România. Achiziția contribuie la consolidarea pieței de telecomunicații, asigurând dimensiunea necesară pentru inovație și investiții substanțiale în viitorul industriei din România.
Patru tineri baschetbaliști au adus un nou titlu național în Bănie. Cine sunt eroii din Bănie # Adevarul.ro
ACS Champions Craiova a câștigat titlul național la baschet 3x3 U15.
Pachetul de măsuri pentru administrație, prioritate pentru Nazare: „Este foarte important să le aprobăm” # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor a declarat miercuri că adoptarea pachetului de măsuri pentru administrație reprezintă prioritatea Guvernului, acesta fiind întârziat cu aproape o lună. Oficialul a precizat că discuțiile pe acest subiect au avansat și speră ca pachetul să fie anunțat cât mai curând.
Angajații Pentagonului, obligați să facă teste poligraf. Pete Hegseth vrea să îi găsească pe cei care nu îi sunt loiali lui Trump # Adevarul.ro
Mii de oficiali civili și militari ar urma să fie obligați să semneze acorduri stricte de confidențialitate și să se supună testelor poligraf aleatorii, în condițiile în care secretarul apărării, Pete Hegseth, își intensifică lupta împotriva scurgerilor de informații și a disidenței interne.
În urma unui cutremur puternic, menționat ca având magnitudinea 6,9, tatăl lui Meghan Markle, Thomas Markle, ar fi rămas blocat la etajul 19 al unui imobil din Filipine, potrivit declarațiilor surorii sale vitregi, Samantha Markle.
A fost suspendată temporar trecerea cu bacul pe ruta Oryahovo (Bulgaria) – Bechet (România). Motivul pentru care a fost luată măsura # Adevarul.ro
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că activitatea de traversare a mijloacelor de transport și a persoanelor pe ruta Oryahovo (Bulgaria) – Bechet (România) este temporar suspendată, începând cu data de 1 octombrie 2025.
UE trebuie să fie o putere de apărare, nu doar un bloc comercial, avertizează premierul Finlandei # Adevarul.ro
UE ar trebui să dobândească puteri fără precedent pentru a se apăra împotriva amenințărilor care vin din partea Rusiei, a declarat, miercuri, premierul Finlandei.
Un bloc cu 17 etaje din New York s-a prăbuşit parţial: salvatorii folsesc câini și drone pentru a căuta răniții # Adevarul.ro
O clădire cu 17 etaje din Midtown Manhattan a fost evacuată, după ce un zid al subsolului s-a prăbușit parțial. Nu au fost raportate imediat victime, dar salvatorii folosesc câini și drone pentru a verifica molozul și a se asigura că nimeni nu a fost rănit în prăbușire.
Guvernul a suplimentat bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru continurea proiectului „Laserul de la Măgurele” # Adevarul.ro
Prin Ordonanța de Urgență privind rectificarea bugetară, Guvernul României a suplimentat bugetul Ministerului Educației și Cercetării (MEC) pentru continuarea proiectului strategic „Laserul de la Măgurele” prin finalizarea implementării sistemului de fascicul gama intens.
Elevă de 15 ani, bătută de trei colege în timpul pauzei. Autoritățile au deschis dosar penal # Adevarul.ro
IPJ Ialomița a deschis dosar penal, după ce o minoră în vârstă de 15 ani, elevă la un liceu din Slobozia, a fost agresată fizic de trei colege de 17 ani.
Alertă meteo de Cod portocaliu de vânt în București și în mai multe județe din țară. Autoritățile din Capitală, mobilizate # Adevarul.ro
Meteorologii au emis cod portocaliu de vânt în București și în mai multe județe din țară. În Capitală, Poliția Locală inspectează șantierele, Administrația Străzilor verifică semafoarele și infrastructura rutieră.
Forțele de Sisteme Fără Pilot (SBS) ale Ucrainei au anunțat că au distrus patru obuziere autopropulsate Koksan de fabricație nord-coreeană, operate de trupele rusești în sudul și estul Ucrainei.
Cinci români urmăriți internațional, aduși în țară. Act sexual cu un minor și trafic de migranți, printre infracțiunile pentru care au fost condamnați # Adevarul.ro
În perioada 29 – 30 septembrie 2025, Poliția Română a adus în țară cinci persoane urmărite internațional, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau de arestare preventivă.
Kremlinul contestă legitimitatea alegerilor din Moldova și le compară cu cele din România. „O înfrângere a Occidentului” # Adevarul.ro
Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova au stârnit reacții dure la Kremlin. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, au contestat legitimitatea scrutinului, acuzând manipulări flagrante.
Copil de 12 ani, grav rănit de o mașină care a intrat pe contrasens şi a ajuns pe trotuar, în Cluj-Napoca. Mama, în stare de șoc # Adevarul.ro
Un grav accident rutier a avut loc miercuri după-amiază în municipiul Cluj-Napoca. Un copil de 12 ani a fost spulberat de o mașină care a ajuns pe trotuar.
Cazurile de infecții cu noile variante Covid, Nimbus și Stratus, cresc vertiginos. Care sunt simptomele # Adevarul.ro
Cazurile de Covid cu noile variante Nimbus și Stratus cresc rapid în Marea Britanie și SUA, cu o rată a infectărilor și a spitalizărilor care s-a dublat de la începutul lunii august.
Discuții în Senatul SUA despre rolul României în securitatea Mării Negre. „Moscova toarnă miliarde pentru a instala guverne prietenoase” # Adevarul.ro
Senatul SUA a organizat marți, 30 septembrie, o audiere privind viitorul Strategiei SUA în regiunea Mării Negre. Ambasadorul României în SUA a fost prezent la eveniment, țara noastră numărându-se, printre aliații-cheie.
Viitorul comenzilor acasă. O companie americană testează roboți pentru livrări la domiciliu # Adevarul.ro
Compania americană de livrări DoorDash testează în zona metropolitană Phoenix, Arizona, roboți de livrare care ar putea înlocui curierii umani pentru comenzile la domiciliu.
Spionii lui Putin acuză Kievul că planifică o operațiune provocatoare în Polonia pentru a da vina pe Rusia # Adevarul.ro
Biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) a transmis un avertisment conform căruia regimul de la Kiev ar pregăti o provocare menită să implice statele europene membre NATO într-un conflict armat cu Moscova.
Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României (BNR) totalizau 65,015 miliarde de euro la finele lunii septembrie 2025, în scădere cu 0,27% comparativ cu nivelul de 65,188 miliarde de euro înregistrat la 31 august 2025, se arată într-un comunicat al Băncii Centrale.
Negocierile din Coaliție privind concedierile din administrație au eșuat din nou. Discuțiile se reiau marți # Adevarul.ro
Coaliția de guvernare nu a reușit nici astăzi să ajungă la un acord privind reducerea personalului din administrația locală. După câteva ore de discuții, ședința s-a încheiat fără rezultat, iar decizia a fost amânată pentru marți, ora 14, potrivit unor surse politice.
Coșmarul unei adolescente violate de la 13 ani de tatăl vitreg. Ce s-a întâmplat când și-a făcut iubit # Adevarul.ro
O situație cutremurătoare a ieșit la iveală! După cinci ani de abuz, o adolescentă a mers în fața polițiștilor să le povestească ororile prin care a trecut: tatăl vitreg a violat-o încă de pe când ea avea doar 13 ani. Când fata și-a făcut un iubit, agresorul a trecut la amenințări.
Cel mai ieftin moment să vizitezi Grecia: secretele unei vacanțe de vis între plaje spectaculoase și gastronomie autentică # Adevarul.ro
Grecia rămâne una dintre cele mai populare destinații turistice pentru români, iar experții în turism recomandă diferite perioade pentru vizitare, în funcție de preferințele fiecărui turist, dar și de prețuri.
Keith Urban, gest controversat la un concert: a schimbat versurile unei melodii dedicate lui Nicole Kidman # Adevarul.ro
Keith Urban a stârnit controverse după ce a schimbat versurile uneia dintre melodiile sale inspirate de relaţia cu Nicole Kidman pentru a filtra cu noua sa colegă de scenă, chitarista Maggie Baugh.
Macron: „Suntem într-o confruntare cu Rusia”. Ce spune președintele francez despre amenințările Moscovei # Adevarul.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri, 1 octombrie, că „suntem într-o confruntare cu Rusia”, explicând că Moscova „foloseşte ameninţări nucleare şi provoacă atacuri în spaţiul său aerian”.
Turismul în creștere a transformat tot mai mult din Laponia, iar extinderea construcțiilor a afectat ecosistemul fragil și spațiile verzi care altădată erau intacte.
