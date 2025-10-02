Iașul, în topul scumpirilor: prețul mediu al unui metru pătrat dintr-un apartament a ajuns în septembrie la 1.888 euro
Ziarul de Iasi, 2 octombrie 2025 03:20
Două treimi dintre românii care caută locuințe anticipează noi creșteri de preț în următorul an, iar Iașul nu face excepție, potrivit ultimului studiu realizat de Imobiliare.ro împreună cu Unlock Market Research. În ultimul an, apartamentele din oraș s-au scumpit cu peste 11%, pe fondul cererii ridicate și al costurilor de construcție mai mari. Ce înseamnă aceste evoluții pentru cei care intenționează să cumpere sau să închirieze o locuință în capitala Moldovei? Articolul Iașul, în topul scumpirilor: prețul mediu al unui metru pătrat dintr-un apartament a ajuns în septembrie la 1.888 euro apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 30 minute
04:20
De la Colegiul „Eminescu” din Iași la MAE. Mădălina Morariu, diplomat de carieră, le-a dezvăluit elevilor ce înseamnă misiunile unui diplomat român peste hotare # Ziarul de Iasi
Elevii de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași s-au întâlnit cu Mădălina Morariu, diplomat de carieră și absolventă a școlii în anul 2002, șefă de promoție la profilul Matematică-Fizică, intensiv germană. Tinerii au aflat cum era viața de elev în urmă cu mai bine de 20 de ani și ce înseamnă să fii diplomat. Articolul De la Colegiul „Eminescu” din Iași la MAE. Mădălina Morariu, diplomat de carieră, le-a dezvăluit elevilor ce înseamnă misiunile unui diplomat român peste hotare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 2 ore
03:40
Gazeta Primăriei Iași, fără site, va continua să apară într-un tiraj record pentru încă doi ani. Ziarul gratuit va costa 1,1 milioane de lei # Ziarul de Iasi
Primăria Iași va continua tipărirea publicației „Curierul de Iași” pentru încă cel puțin 21 de luni. Articolul Gazeta Primăriei Iași, fără site, va continua să apară într-un tiraj record pentru încă doi ani. Ziarul gratuit va costa 1,1 milioane de lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Galeria Politehnicii ia atitudine după drama de la Spitalul Clinic de Copii „Sfânta Maria” # Ziarul de Iasi
Facțiunea „Băieții veseli” din cadrul galeriei echipei de fotbal Politehnica Iași a luat atitudine după drama de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, unde șapte copii au decedat în Secția Anestezie-Terapie Intensivă după ce au fost infectați cu bacteria Serratia marcenscens. Articolul Galeria Politehnicii ia atitudine după drama de la Spitalul Clinic de Copii „Sfânta Maria” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
După trei zile de la scrutinul legislativ din Republica Moldova, presiunea politică și psihologică este pe cale să scadă și, într-un fel, vine momentul comentariilor. Cele de mai jos sunt prezentate într-o manieră nestructurată și sunt doar reflecții de politolog comparatist, fără pretenții de cunoaștere aprofundată a scenei politice de la Chișinău. Articolul Alegerile legislative din Republica Moldova: câteva observații apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Moș Crăciun a venit deja la Iași. Magazinele au produse tematice încă din septembrie. Un psihiatru explică: ne lăsăm „pradă” tentațiilor de a cumpăra sau nu? # Ziarul de Iasi
Dacă până acum produsele tematice de Crăciun, de la decorațiuni și până la cadouri, apăreau în magazine în octombrie sau noiembrie, anul acesta mulți au avut un șoc când le-au văzut pe rafturi încă din luna septembrie, când unii abia și-au încheiat vacanța la mare. Pentru comercianți, această strategie creează un avantaj clar: expunerea timpurie a produselor stimulează vânzările și le oferă mai mult timp pentru a atrage atenția consumatorilor. Pentru clienți însă, efectele sunt mai complexe, spun psihiatrii. Articolul Moș Crăciun a venit deja la Iași. Magazinele au produse tematice încă din septembrie. Un psihiatru explică: ne lăsăm „pradă” tentațiilor de a cumpăra sau nu? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Achiziții la Primăria Iași: copertine pentru stațiile CTP și parcometre pentru noile străzi unde municipalitatea va impune taxe # Ziarul de Iasi
Parcometrele au fost achiziționate prin atribuire directă, în timp ce pentru copertine este organizată o licitație. Articolul Achiziții la Primăria Iași: copertine pentru stațiile CTP și parcometre pentru noile străzi unde municipalitatea va impune taxe apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Iașul, în topul scumpirilor: prețul mediu al unui metru pătrat dintr-un apartament a ajuns în septembrie la 1.888 euro # Ziarul de Iasi
03:20
Acțiune de amploare a Poliției din Iași. Toate blocurile din municipiu, apartament cu apartament, la control # Ziarul de Iasi
Poliția din Iași a cerut administratorilor și președinților de asociații de proprietari să actualizeze cartea de imobil, documentul în care sunt trecuți toți cei care locuiesc într-un bloc, fie proprietari, fie chiriași. Cum solicitarea a fost transmisă telefonic și nu în baza unui document oficial, zvonurile și interpretările nu au întârziat să apară: fie că s-ar căuta „niște ruși”, fie că evidența ar putea servi unei eventuale mobilizări a populației. „Ziarul de Iași” a solicitat explicații Inspectoratului Județean de Poliție. Articolul Acțiune de amploare a Poliției din Iași. Toate blocurile din municipiu, apartament cu apartament, la control apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 6 ore
23:20
Ministrul Sănătății despre controalele de la spitalul „Sf. Maria”: Mâine cu siguranță voi trimite la Parchet raportul de control făcut de Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat # Ziarul de Iasi
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat miercuri seara, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN, că, în urma verificărilor de sâmbătă, de la Spitalul Sfânta Maria din Iași acolo unde au murit șapte copii după ce au fost infectați cu o bacterie, au fost descoperite nereguli extrem de grave. Potrivit acestuia, secția ATI nu are chiuvetă, iar ușile sunt din lemn. „Un haos administrativ și procedural mai mare ca acolo eu nu am văzut niciodată”. Articolul Ministrul Sănătății despre controalele de la spitalul „Sf. Maria”: Mâine cu siguranță voi trimite la Parchet raportul de control făcut de Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 8 ore
22:20
Baschet masculin: Campioana U BT Cluj, debut cu eşec în noul sezon al BKT EuroCup, cu Bahceşehir College Istanbul # Ziarul de Iasi
Campioana U BT Cluj a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, în faţa a 6.881 spectatori, scor 98-90 (45-45), de formaţia turcă Bahceşehir College Istanbul, semifinalistă în stagiunea trecută a BKT EuroCup. Echipa lui Mihai Silvăşan va evolua şi în Liga Adriatică, începând cu 11 octombrie. Articolul Baschet masculin: Campioana U BT Cluj, debut cu eşec în noul sezon al BKT EuroCup, cu Bahceşehir College Istanbul apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
19:20
Cât de bine e apărat de incendii Spitalul de Copii? O angajare cu probleme de sănătate pe un post crucial # Ziarul de Iasi
Un raport al inspectorilor Curții de Conturi susține că persoana angajată ca șef al Serviciului privat pentru situații de urgență propriu nu respectă aptitudinile fizice impuse și dă un termen de cinci luni conducerii spitalului să remedieze situația. Articolul Cât de bine e apărat de incendii Spitalul de Copii? O angajare cu probleme de sănătate pe un post crucial apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
15:20
Raport devastator la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași. Achiziții făcute „la liber”, plăți peste contracte și servicii inexistente # Ziarul de Iasi
Un raport recent la Camerei de Conturi Iași scoate la iveală probleme grave în modul în care sunt gestionate achizițiile la Spitalul de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași. Auditorii au descoperit plăți făcute peste valoarea contractelor, facturi achitate fără acoperire legală și servicii de curățenie decontate fără a fi confirmate ca efectuate. Raportul este unul limitat, nu se referă la activitatea extinsă a instituției, și s-a făcut punctual în urma unor reclamații primite de Camera de Conturi Iași. În perioada vizată în raport la conducerea spitalului se afla Alina Belu, recent înlocuită din funcție. Articolul Raport devastator la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași. Achiziții făcute „la liber”, plăți peste contracte și servicii inexistente apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Un deputat USR reclamă conducerea Spitalului „Sfânta Maria” din Iași la Parchet – „Sunt 10 copii morți, nu 7” # Ziarul de Iasi
Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunțat, miercuri, că va depune o plângere penală pentru abuz în serviciu, la Parchetul General, împotriva conducerii Spitalului Sfânta Maria din Iași, unde au murit în acest an zece copii, scrie Agerpres. Articolul Un deputat USR reclamă conducerea Spitalului „Sfânta Maria” din Iași la Parchet – „Sunt 10 copii morți, nu 7” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Un deputat ieșean pierde o funcție importantă în Parlament: „Eu am solicitat acest lucru” # Ziarul de Iasi
Liderul PSD Iași Bogdan Cojocaru a fost înlocuit din comisia privind exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI. Deputatul a susținut că schimbarea a fost făcută la solicitarea sa. Articolul Un deputat ieșean pierde o funcție importantă în Parlament: „Eu am solicitat acest lucru” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Cât câștigă inspectorii de la ISJ Iași. Șefa instituției nu are cel mai mare salariu # Ziarul de Iasi
Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași a publicat veniturile brute ale tuturor funcțiilor din instituție, în conformitate cu art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind transparența salariilor. Datele arată că un inspector școlar general adjunct și trei inspectori școlari câștigă mai mult decât inspectorul școlar general, depășind suma de 18.665 lei brut (cca. 10.500 lei/net). Pe locurile șase și șapte în topul veniturilor se află contabilul-șef și șeful de birou, cu peste 15.500 lei brut fiecare, datorită gradației de merit și a sporurilor de complexitate și control financiar preventiv. Articolul Cât câștigă inspectorii de la ISJ Iași. Șefa instituției nu are cel mai mare salariu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Titanicul efort, încununat de succes, al președintei Maia Sandu și al moldovenilor civilizați de a ține piept hidrei rusești a scos la iveală și mocirla fetidă a trădătorilor, frustraților mancurtizați sau a proștilor deveniți, cu plată sau de bună voie, unelte ale agresorului. Articolul Intolerabila intoleranță apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Liga Campionilor: Interul lui Chivu a învins Slavia Praga, scor 3-0. Victorii la scor pentru Atletico Madrid şi Bayern Munchen # Ziarul de Iasi
Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Slavia Praga, în etapa a doua a grupei principale din Liga Campionilor, scrie news.ro. Articolul Liga Campionilor: Interul lui Chivu a învins Slavia Praga, scor 3-0. Victorii la scor pentru Atletico Madrid şi Bayern Munchen apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Netflix propune în octombrie sezonul 4 din seria „The Witcher”, care îi readuce în prim-plan pe Geralt, Yennefer şi Ciri, despărţiţi de un război crunt şi de mulţi duşmani neîndurători; filmul „Steve”, cu Cillian Murphy în rolul unui director care încearcă din răsputeri să ţină pe linia de plutire o şcoală de corecţie, în timp ce se luptă cu propriile probleme; „The Woman in Cabin 10”, o adaptare plină de mister şi suspans a romanului bestseller scris de Ruth Ware, cu Keira Knightley în rolul principal, scrie news.ro. Articolul Ce filme și seriale noi apar în luna octombrie pe Netflix apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
08:20
Liga Campionilor: Mbappe a marcat de trei ori! Real Madrid a învins Kairat Almaty, scor 5-0 # Ziarul de Iasi
Real Madrid a învins, marţi, în deplasare, formaţia Kairat Almaty, din Kazahstan, scor 5-0, în etapa a doua a fazei principale a Ligii Campionilor, scrie news.ro. Articolul Liga Campionilor: Mbappe a marcat de trei ori! Real Madrid a învins Kairat Almaty, scor 5-0 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
04:20
Vești bune la Politehnica: doi jucători, inclusiv golgeterul, au fost recuperați. În infirmerie rămân astfel doar doi oameni # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași pregătește în aceste zile meciul de la Chiajna, de sâmbătă, care va avea loc în compania echipei locale Concordia, în cadrul etapei a IX-a a Ligii a II-a de fotbal. Disputa va începe la ora 11:00 și va fi transmisă în direct pe frf.tv, canalul Federației Române de Fotbal. Deplasarea Politehnicii va fi efectuată cu autocarul și va începe vineri, după un antrenament, care va avea loc în cursul dimineții, în Copou. Articolul Vești bune la Politehnica: doi jucători, inclusiv golgeterul, au fost recuperați. În infirmerie rămân astfel doar doi oameni apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Dezvoltări rezidențiale blocate temporar: investitorii au retras proiectele din ședința CL Iași. Un proiect din Dacia a fost respins # Ziarul de Iasi
Mai multe proiecte urbanistice, cu o anumită amploare, au fost retrase de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local (CL) de ieri. Articolul Dezvoltări rezidențiale blocate temporar: investitorii au retras proiectele din ședința CL Iași. Un proiect din Dacia a fost respins apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Situație inedită – Cine administrează spitalele din subordinea CJ Iași? Cazul „Sfânta Maria”, unitate ce a beneficiat de investiții de 136,5 milioane lei # Ziarul de Iasi
În unele instituții medicale, medicii și asistenții sunt în minoritate în Consiliile de Administrație. Articolul Situație inedită – Cine administrează spitalele din subordinea CJ Iași? Cazul „Sfânta Maria”, unitate ce a beneficiat de investiții de 136,5 milioane lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Deciziile CJ Iași de la Spitalul de Copii i-au surprins pe medici și pe premierul Bolojan. Cum îl văd colegii pe noul manager # Ziarul de Iasi
„Ziarul de Iași” încearcă să răspundă astăzi la două întrebări: cum e văzut noul manager al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” de colegi și de ce dr. Cătălina Ionescu a revenit director medical, tot funcție de conducere? „Profesional e ireproșabil, dar ca manager? Vom vedea.” Articolul Deciziile CJ Iași de la Spitalul de Copii i-au surprins pe medici și pe premierul Bolojan. Cum îl văd colegii pe noul manager apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Primăria caută director pentru unul dintre cele mai contestate cluburi sportive: CSM 2020 # Ziarul de Iasi
Primăria Iași poate lansa concursul pentru ocuparea funcției de director la clubul sportiv CSM 2020. Consilierii locali au aprobat ieri o hotărâre în acest sens. Clubul are și un nou consiliu de administrație. Articolul Primăria caută director pentru unul dintre cele mai contestate cluburi sportive: CSM 2020 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Situație asemănătoare la maternitatea din Târgu Mureș. Opt nou-născuți diagnosticați cu infecție cu Serratia marcescens, fără niciun deces # Ziarul de Iasi
La maternitatea din Târgu Mureș, în luna iunie, opt nou-născuți au fost diagnosticați cu infecție cu Serratia marcescens. De la primul caz, echipa de epidemiologi a spitalului a activat imediat procedurile, respectiv screeninguri, anunțarea DSP în 24 de ore, limitarea internărilor și izolarea copiilor infectați. A fost identificată rapid cauza – o procedură incompletă de dezinfectare a cateterelor – și corectată pe loc. Niciun copil nu a murit, potrivit News.ro. Articolul Situație asemănătoare la maternitatea din Târgu Mureș. Opt nou-născuți diagnosticați cu infecție cu Serratia marcescens, fără niciun deces apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Iașul încă „orbecăie” politic după proiecte majore care să se facă singure. Ghinion: nu mai sunt! # Ziarul de Iasi
În loc de investiții finalizate, avem doar lamentări de genul „nu sunt bani”, „Guvernul nu ne-a dat sau nu a făcut”, „birocrația e uriașă”, „instituția X/ ministerul Y nu a emis la timp avizul”. Dar la alții cum de merge treaba? Articolul Iașul încă „orbecăie” politic după proiecte majore care să se facă singure. Ghinion: nu mai sunt! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Acoperământul Maicii Domnului. Zi de mare sărbătoare și rugăciune: tradiții și semnificații # Ziarul de Iasi
Astăzi, 1 octombrie, creștinii ortodocși prăznuiesc una dintre cele mai iubite sărbători închinate Fecioarei Maria – Acoperământul Maicii Domnului. Această zi aduce aminte de o minune petrecută în urmă cu mai bine de o mie de ani, când Maica Domnului s-a arătat credincioșilor adunați în rugăciune, oferindu-le ocrotirea sa cerească. Articolul Acoperământul Maicii Domnului. Zi de mare sărbătoare și rugăciune: tradiții și semnificații apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Oltencuța Olguța și sforile pe care le-a tras uța-uța la guvern pentru Iași. Hopaa!? # Ziarul de Iasi
Vești noi pe azi, stimați fani ai artelor lirice, despre cum s-au tras sforile și curmeiele după concursul eșuat de la hopereta ieșeană, concurs despre care am tot scris de ne-am săturat săptămâna trecută. Și iote că nu s-au terminat de povestit jongleriile aferente! Articolul Oltencuța Olguța și sforile pe care le-a tras uța-uța la guvern pentru Iași. Hopaa!? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
O lucrare realizată la trotuarul din fața casei a ajuns să-i bântuie pe moștenitorii unei locuințe din Centrul Civic # Ziarul de Iasi
O placă de beton a băgat zâzania între locatarii unei case din Centrul Civic. O locatară a refăcut un trotuar pentru că pământul din jur se surpa. Betonul turnat a blocat însă accesul la țevile de apă de la subsol. A urmat un proces care se desfășoară deja de trei ani și în care cei care au de plătit sunt moștenitorii femeii. Articolul O lucrare realizată la trotuarul din fața casei a ajuns să-i bântuie pe moștenitorii unei locuințe din Centrul Civic apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Trafic, taxe, puțină politică și AI: conversațiile care au aprins Conferința RBL Iași # Ziarul de Iasi
Iașul a fost, pentru o zi, locul unde antreprenorii, liderii de business și autoritățile au pus pe masă subiectele care dor: traficul blocat, taxele care apasă, riscul de burnout și provocarea inteligenței artificiale. Conferința Romanian Business Leaders a adunat peste 200 de participanți sub tema Business as (un)usual, într-un exercițiu de dialog în care s-a vorbit deschis despre cum putem clădi o Românie pe care copiii nu doar să o accepte, ci să o și iubească. Articolul Trafic, taxe, puțină politică și AI: conversațiile care au aprins Conferința RBL Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Proces de pomină între un cetățean și Primărie pentru constituirea unui drept de servitute pe care instituția nu vrea să-l ofere nici în ruptul capului # Ziarul de Iasi
De cinci ani, un ieșean încearcă să ajungă la terenul pe care îl deține. Există o cale de acces, dar aceasta nu este publică, așa că a trebuit să se adreseze judecătorilor pentru a obține dreptul de servitute. A reușit în primă instanță, dar Primăria nu vrea să cedeze, deși în fapt nu pierde nimic. Articolul Proces de pomină între un cetățean și Primărie pentru constituirea unui drept de servitute pe care instituția nu vrea să-l ofere nici în ruptul capului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
Rummenigge felicită VfB Stuttgart pentru că a găsit „un idiot dispus să plătească atât de mult” pentru Woltemade # Ziarul de Iasi
Bayern München a recrutat doar doi jucători în această vară, după ce a lăsat să plece în Anglia mai mulţi jucători promiţători din Bundesliga, consideraţi prea scumpi de Karl-Heinz Rummenigge, fost preşedinte al consiliului de administraţie bavarezilor şi actual membru al consiliului de supraveghere al clubului, scrie news.ro. Articolul Rummenigge felicită VfB Stuttgart pentru că a găsit „un idiot dispus să plătească atât de mult” pentru Woltemade apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
30 septembrie 2025
19:20
18 firme de construcții și instalații, prinse în cursa pentru contractul de construire a unei creșe în comuna Scobinți # Ziarul de Iasi
Patru oferte au fost înscrise în licitația pentru finalizarea unei creșe mici la Scobinți. Articolul 18 firme de construcții și instalații, prinse în cursa pentru contractul de construire a unei creșe în comuna Scobinți apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
VIDEO | 25 de ani de IULIUS la Iași: cum a fost transformat orașul prin proiecte ce au schimbat mentalități și au creat un nou mod de viață # Ziarul de Iasi
De un sfert de secol, compania IULIUS rescrie povestea urbană a Iașului, dar și a României, prin proiecte care au schimbat nu doar fața orașelor, ci și modul în care oamenii trăiesc, lucrează și se conectează. De la inaugurarea în 2000 a primului mall modern din afara Capitalei – Iulius Mall Iași, până la dezvoltarea Palas Campus, cea mai mare clădire de birouri din țară, investițiile IULIUS în centrul Iașului vor depăși, odată cu remodelarea Palas, 520 de milioane de euro. Articolul VIDEO | 25 de ani de IULIUS la Iași: cum a fost transformat orașul prin proiecte ce au schimbat mentalități și au creat un nou mod de viață apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Jucătorii echipei Liverpool, „terorizați” de suporterii turci ai lui Galatasaray înaintea meciului din Liga Campionilor. Au fost treziți în miezul nopții # Ziarul de Iasi
La Istanbul, jucătorii echipei Liverpool au fost treziţi în noaptea de luni spre marţi de artificiile fanilor Galatasaray în faţa hotelului lor, înaintea celui de-al doilea meci din Liga Campionilor de marţi seară, scrie News.ro. Articolul Jucătorii echipei Liverpool, „terorizați” de suporterii turci ai lui Galatasaray înaintea meciului din Liga Campionilor. Au fost treziți în miezul nopții apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Dragostea adevărată trăiește din greșeli, din surprize, din conflict și iertare. Un robot îți poate oferi plăcere, confort și predictibilitate, dar sufletul, acea „scânteie” care face ca doi oameni să rămână împreună sau să se despartă, nu se programează. Ultima frontieră de care ne vom ține cu dinții și care, deocamdată, pare imposibil de imitat, asta va fi, sufletul. Dacă și acela va fi „spart”, e sfârșitul. Articolul În pat cu algoritmul SAU Ce partener îți vei cumpăra mâine apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Un șofer prins fără permis a fost iertat de judecători pe motiv că mergea să-și vadă fiul la spital, în Iași # Ziarul de Iasi
Un moldo-român a fost iertat de judecători după ce a fost prins conducând fără permis. Argumentul său, că se grăbea să-și vadă fiul la spital a fost acceptat de Judecătoria Răducăneni. Nu însă și de procurori, care au declarat apel. Articolul Un șofer prins fără permis a fost iertat de judecători pe motiv că mergea să-și vadă fiul la spital, în Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Jamie Carragher explică motivul pentru care Ruben Amorim nu a fost demis de la Manchester United: Conducătorii nu vor să admită că au greşit # Ziarul de Iasi
După un nou început de sezon dezastruos, postul lui Ruben Amorim la Manchester United este evident ameninţat. Dar demiterea sa, care pare inevitabilă pentru mulţi, nu a fost încă oficializată, iar Jamie Carragher, fost fundaş la Liverpool, acum consultant de succes, ştie motivul, scrie news.ro. Articolul Jamie Carragher explică motivul pentru care Ruben Amorim nu a fost demis de la Manchester United: Conducătorii nu vor să admită că au greşit apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Portarul de 19 ani al unui club spaniol a murit în urma unui traumatism la cap suferit în timpul unui meci # Ziarul de Iasi
Fotbalul spaniol este în doliu după moartea lui Raul Ramirez, tânărul portar al unui club amator din liga a cincea din nordul ţării, scrie news.ro. Articolul Portarul de 19 ani al unui club spaniol a murit în urma unui traumatism la cap suferit în timpul unui meci apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Document oficial: doar jumătate dintre solicitările de autorizații de construcție din Iași sunt aprobate # Ziarul de Iasi
În ultimii ani, tot mai puține proiecte de construcții din municipiul Iași ajung să fie aprobate. Datele dintr-un raport al Consiliului Concurenței arată că aproape jumătate dintre solicitările depuse pentru autorizații rămân blocate sau sunt abandonate, cel mai probabil pe fondul birocrației, documentațiilor incomplete și problemelor legate de obținerea avizelor. Interesul pentru piața construcțiilor a intrat pe o pantă descendentă după vârful atins în 2021, iar în 2023 s-a produs o schimbare importantă: persoanele juridice au depășit persoanele fizice la numărul solicitărilor. Practic, această evoluție arată clar că piața se concentrează în jurul dezvoltatorilor mari, în timp ce interesul pentru construcțiile individuale scade constant. Articolul Document oficial: doar jumătate dintre solicitările de autorizații de construcție din Iași sunt aprobate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
DSP Iași reîncălzește ciorba. Dr. Liviu Stafie va prelua atribuțiile de director executiv # Ziarul de Iasi
Dr. Liviu Stafie va prelua, cu titlu interimar, atribuțiile de director executiv al DSP Iași, după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat demiterea întregii conduceri, în contextul celor șase decese provocate de infecțiile cu bacteria Serratia marcescens. Articolul DSP Iași reîncălzește ciorba. Dr. Liviu Stafie va prelua atribuțiile de director executiv apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:20
Mulți părinți se tem să mai ajungă cu copiii la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași după focarul de Serratia. Dr. Ingrith Miron îi sfătuiește să nu amâne mersul la medic # Ziarul de Iasi
După tragedia copiilor decedați în urma infecției cu bacteria Serratia marcescens, tot mai mulți părinți din Iași își exprimă temerile pe grupurile online și spun că evită să meargă la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”. Mămicile cer alternative, întreabă de asistente care pot pune perfuzii acasă sau caută medici în privat, de teamă să nu ajungă cu cei mici în unitatea medicală aflată acum în anchetă epidemiologică. Articolul Mulți părinți se tem să mai ajungă cu copiii la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași după focarul de Serratia. Dr. Ingrith Miron îi sfătuiește să nu amâne mersul la medic apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași sărbătorește 130 de ani de existență. „O școală de valoare aflată și acum în topurile naționale” # Ziarul de Iasi
Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași marchează 130 de ani în educație printr-o serie de evenimente culturale, științifice și artistice desfășurate între 29 septembrie și 3 octombrie. Sub deviza excelenței și a vocației pentru formarea elitelor, programul include numeroase activități: lansări de reviste, ateliere, expoziții, competiții sportive, sesiuni experimentale și momente de gală la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”. Articolul Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași sărbătorește 130 de ani de existență. „O școală de valoare aflată și acum în topurile naționale” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Vorbe de oameni mari despre nenoricirea de la spitalul de copii mici. Nu vă duceți așa ușor după fentă! # Ziarul de Iasi
Câteva observațiuni mai detașate, stimați pacienți, acuma la câteva zile după izbucnirea scandalului cu copilașii morți de la Spitalul de Copii din Iași, toți infectați cu o bacterie intraspitalicească. Observațiuni mai greu de văzut cu ochiul liber, evident! Articolul Vorbe de oameni mari despre nenoricirea de la spitalul de copii mici. Nu vă duceți așa ușor după fentă! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Scandalul deceselor de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Încă un bebeluș și-a pierdut viața, dar anunțul oficial a venit cu o zi întârziere. Conducerea unității a fost schimbată # Ziarul de Iasi
La două zile după vizita ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, la Iași, a fost confirmat al șaptelea deces al unui copil infectat cu bacteria Serratia marcescens. În paralel, conducerea Spitalului de Copii „Sfânta Maria” a fost schimbată, dr. Cătălina Ionescu a fost înlocuită cu dr. Radu Constantin Luca, medic primar în chirurgie pediatrică și specialist în chirurgie pediatrică laparoscopică nivel 1. Articolul Scandalul deceselor de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Încă un bebeluș și-a pierdut viața, dar anunțul oficial a venit cu o zi întârziere. Conducerea unității a fost schimbată apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Știința Miroslava încurcă Politehnica Iași. Meci amical anulat cu câteva ore înainte de start. Unde poate fi văzut meciul de la Chiajna # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a reluat ieri antrenamentele după victoria meritată obținută sâmbătă, pe stadionul „Emil Alexandrescu”, 2-0 cu o echipă extrem de modestă, CS Tunari. Cum „pensionarii” ilfoveni au ridicat probleme Iașului în prima repriză, în care au avut statistici mai bune (!), Poli dorește, firesc, creșterea calității exprimării, în suferință în acest start de sezon. Articolul Știința Miroslava încurcă Politehnica Iași. Meci amical anulat cu câteva ore înainte de start. Unde poate fi văzut meciul de la Chiajna apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Casa Ralet, scoasă la vânzare. Proprietarul a cumpărat-o cu 700.000 de euro, iar acum cere aproape dublu # Ziarul de Iasi
Una dintre cele mai cunoscute clădiri istorice din Iași, Casa Ralet, monument istoric, a fost scoasă la vânzare pentru suma de 1.229.000 de euro. Imobilul se află pe strada cu același nume, într-o zonă centrală a orașului, Copou, în apropierea Grădinii Botanice și a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Casa Ralet are o suprafață construită de aproximativ 500 mp și este amplasată pe un teren de peste 1.000 mp. Asta înseamnă un preț de aproximativ 3.075 euro pe metru pătrat. Articolul Casa Ralet, scoasă la vânzare. Proprietarul a cumpărat-o cu 700.000 de euro, iar acum cere aproape dublu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
REPORTAJ de la Chișinău. „Moldova nu-i trali-vali”, e o țară care și-a scris viitorul la urne, cu alegeri tensionate, dar și multă demnitate # Ziarul de Iasi
Octav vrea să aibă copii, dar avea nevoie de o țară în care să-i crească. Vitalie are copii, pe care, ca să-i protejeze din calea războiului declanșat de Rusia în Ucraina, i-a mutat la Iași, atunci când părea că frontul se apropie prea mult de Chișinău. Nu o dată, ci de două ori. Iulian vrea pentru ca fiica lui să poată călători, studia și vorbi liber. Iar Irina a mers la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 împreună cu copiii – chiar dacă-s mici, pentru că, spune ea, „e important să le cultivăm simțul civic și să-i învățăm că viața noastră este, de fapt, rezultatul alegerilor noastre”. Octav, Irina, Vitalie și Iulian sunt cei care au scris o bucățică din istoria Moldovei. Ei, și alți 574.050 de moldoveni de pretutindeni. Articolul REPORTAJ de la Chișinău. „Moldova nu-i trali-vali”, e o țară care și-a scris viitorul la urne, cu alegeri tensionate, dar și multă demnitate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Detalii inedite – Avionul căzut sâmbătă în curtea unității militare a pierdut mult din înălțime la ultimul viraj. Recent ar fi fost remediată o defecțiune la motor # Ziarul de Iasi
Cazul avionului care aterizat forțat în curtea unității militare din Tătărași lasă în urmă o serie de întrebări care până la o anchetă oficială nu își găsesc încă răspuns. În urma incidentului, pilotul, arhitectul Marian Jan Chirița, a fost grav rănit. Medicii au fost nevoiți să-i amputeze picioarele, iar starea sa este în continuare critică și s-a solicitat transferul la o unitate de profil din afara țării. Reporterii „Ziarul de Iași” au consultat piloți amatori și specialiști în aeronautică și în rândurile următoare vă prezintă câteva ipoteze inedite despre cauzele accidentului de sâmbătă. Articolul Detalii inedite – Avionul căzut sâmbătă în curtea unității militare a pierdut mult din înălțime la ultimul viraj. Recent ar fi fost remediată o defecțiune la motor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
Arbitrii de linie vor continua să oficieze la turneul Roland-Garros în 2026, a anunţat luni Federaţia Franceză de Tenis (FFT), apărând „excelenţa arbitrajului francez”, scrie news.ro. Articolul Arbitrii de linie vor continua să oficieze la turneul Roland-Garros în 2026 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
