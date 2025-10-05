De ce ANAF inactivează abuziv firme „curate”, fără datorii la stat: se uită la adresă, nu la bilanț

15:20

Statul pregătește un nou sprijin financiar pentru persoanele cu handicap: o indemnizație lunară care să acopere cheltuielile cu locuința, precum chiria, utilitățile și întreținerea. Suma de bază poate ajunge până la nivelul salariului minim brut pe țară, 4.050 de lei în prezent, iar pentru cei care părăsesc centrele rezidențiale se poate acorda un beneficiu suplimentar de tranziție, de până la două salarii minime brute, adică un total de 8.100 de lei, pentru a acoperi cheltuielile de relocare și acomodare în comunitate.