Dați afară de „La Ghiocel”, doi scandalagii au bătut fără motiv un om al străzii. S-au întors să vadă dacă mai trăiește, doar ca să-l lovească iar cu sălbăticie, până a murit
Ziarul de Iasi, 4 octombrie 2025 03:20
Dați afară dintr-o crâșmă după ce s-au bătut cu alt consumator, doi scandalagii s-au luat de un om al străzii, pe care l-au bătut cu sălbăticie. Îngrijorată de posibilitatea de a-l fi omorât, o tânără care îi însoțea le-a cerut să verifice starea victimei. Articolul Dați afară de „La Ghiocel”, doi scandalagii au bătut fără motiv un om al străzii. S-au întors să vadă dacă mai trăiește, doar ca să-l lovească iar cu sălbăticie, până a murit apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum 10 minute
04:20
O nouă modă face furori printre ieșeni: vacanță în octombrie și noiembrie. Sunt preferate atât băile termale, dar și plajele din Maldive sau Seychelles # Ziarul de Iasi
Când mercurul scade în termometrele din Iași, o parte dintre ieșeni abia încep să-și pregătească valizele. Pentru unii, toamna înseamnă concedii în stațiuni termale, alții pornesc mai departe, în căutarea soarelui, spre destinații precum Cipru, Egipt, Dubai. Iar cei cu chef de aventură pun deoparte câteva mii de euro pentru Maldive, Zanzibar sau circuite culturale în Asia. Articolul O nouă modă face furori printre ieșeni: vacanță în octombrie și noiembrie. Sunt preferate atât băile termale, dar și plajele din Maldive sau Seychelles apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Șoselele Iașului, în bilanț negru: 47 de morți și peste 1.700 de accidente în primele nouă luni din 2025 # Ziarul de Iasi
Accidentele rutiere grave continuă să facă ravagii pe șoselele din județul Iași. Potrivit datelor oficiale furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Iași, în primele nouă luni ale anului 2025 au fost înregistrate 1.776 de accidente. Dintre acestea, 1.188 s-au produs pe drumurile județene, iar 588 în municipiul Iași. Articolul Șoselele Iașului, în bilanț negru: 47 de morți și peste 1.700 de accidente în primele nouă luni din 2025 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
ApaVital SA a scumpit tariful pentru avizele de amplasament cu 40% în doar trei ani. În alte județe prețurile au rămas neschimbate # Ziarul de Iasi
ApaVital S.A., operatorul regional de apă și canalizare din municipiul Iași, a majorat constant tariful pentru emiterea avizelor de amplasament, prețul ajungând în 2024 la 155,13 lei, față de 110,79 lei în 2021. Este o creștere de aproape 40%, justificată de operator prin „valoarea manoperei orare”. Articolul ApaVital SA a scumpit tariful pentru avizele de amplasament cu 40% în doar trei ani. În alte județe prețurile au rămas neschimbate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Noua reformă a administrației: unde se va tăia cel mai „adânc” la Iași? Fără orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori, niciun municipiu cu mai puțin de 40.000 # Ziarul de Iasi
În funcție de criteriul numărului de locuitori, după recensământ sau după domiciliu, județul Iași ar putea să rămână cu un singur municipiu și două orașe. Articolul Noua reformă a administrației: unde se va tăia cel mai „adânc” la Iași? Fără orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori, niciun municipiu cu mai puțin de 40.000 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 2 ore
03:20
Atac dur al lui Chirica la adresa capilor de la București: „Țară condusă de nebuni, fără minte!” Arsenal Iași a adus un trofeu european la Primărie # Ziarul de Iasi
Echipa Arsenal Iași, care a câștigat recent EMF Eurocup la minifotbal, echivalentul Europa League la fotbal, a fost felicitată astăzi la Primăria Municipiului Iași. Articolul Atac dur al lui Chirica la adresa capilor de la București: „Țară condusă de nebuni, fără minte!” Arsenal Iași a adus un trofeu european la Primărie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Republica Moldova după alegeri: De ce Rusia a pierdut, cine va fi opoziția și ce urmează # Ziarul de Iasi
Mulți ar putea fi tentați să creadă că, după această nouă înfrângere, Kremlinul își va strânge bagajele și va renunța la Republica Moldova. Dar Rusia nu pleacă niciodată: preferă să-și schimbe masca. Lecțiile ultimilor ani arată că atunci când strategiile brutale eșuează, vine rândul subtilității. Articolul Republica Moldova după alegeri: De ce Rusia a pierdut, cine va fi opoziția și ce urmează apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Gala Elevului Ieșean 2025: tineri, profesori și directori, celebrați pentru implicare și performanță în comunitatea școlară # Ziarul de Iasi
Consiliul Județean al Elevilor (CJE) Iași a organizat pe 3 octombrie, la Cinema Victoria (Sala Unirii), cea de-a doua ediție a Galei Elevului Ieșean, un eveniment dedicat recunoașterii și celebrării elevilor care se implică activ în viața școlară și comunitară. Articolul Gala Elevului Ieșean 2025: tineri, profesori și directori, celebrați pentru implicare și performanță în comunitatea școlară apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Zilele Recoltei încep astăzi la Iași: 90 de producători din regiunea Moldovei pun de masă tot ce au mai bun # Ziarul de Iasi
Astăzi, 4 octombrie, se deschide oficial cea de-a IV-a ediție a evenimentului „Zilele Recoltei”, organizat de Universitatea de Științele Vieții din Iași (USV). Timp de două zile, până duminică, ieșenii sunt așteptați pe Arena USV Iași, în campusul universității (cu acces din Rond Agronomie), pentru a descoperi și degusta produse locale de sezon. Articolul Zilele Recoltei încep astăzi la Iași: 90 de producători din regiunea Moldovei pun de masă tot ce au mai bun apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Drona, noul aliat al fermierilor din Iași: legea care poate schimba agricultura românească # Ziarul de Iasi
Fermierii din Iași ar putea aplica tratamente fitosanitare cu drone, dacă legea aflată în dezbatere parlamentară va fi adoptată. Proiectul propune certificarea operatorilor și trasabilitatea zborurilor, într-un cadru legal clar. Agricultorii locali spun că tehnologia le-ar reduce costurile și ar proteja culturile. Articolul Drona, noul aliat al fermierilor din Iași: legea care poate schimba agricultura românească apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Apel către bicicliștii din Iași! Pedalați pe „pistele oficiale” din statisticile Primăriei Iași, la Masa Critică 2.0 # Ziarul de Iasi
Pedalează pentru schimbare! Duminică, bicicliștii ieșeni ies la „Masa Critică 2.0” pentru a atrage atenția că orașul are nevoie de infrastructură modernă și sigură pentru transportul alternativ. Pe 5 octombrie, de la ora 11:11, ieșenii sunt invitați să se adune în fața Palatului Roznovanu pentru a pedala prin oraș. Articolul Apel către bicicliștii din Iași! Pedalați pe „pistele oficiale” din statisticile Primăriei Iași, la Masa Critică 2.0 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Dați afară de „La Ghiocel”, doi scandalagii au bătut fără motiv un om al străzii. S-au întors să vadă dacă mai trăiește, doar ca să-l lovească iar cu sălbăticie, până a murit # Ziarul de Iasi
Dați afară dintr-o crâșmă după ce s-au bătut cu alt consumator, doi scandalagii s-au luat de un om al străzii, pe care l-au bătut cu sălbăticie. Îngrijorată de posibilitatea de a-l fi omorât, o tânără care îi însoțea le-a cerut să verifice starea victimei. Articolul Dați afară de „La Ghiocel”, doi scandalagii au bătut fără motiv un om al străzii. S-au întors să vadă dacă mai trăiește, doar ca să-l lovească iar cu sălbăticie, până a murit apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
FOTBAL | Poli contra Andrei Cristea – Bateți la Chiajna și stați în vacanță pe loc de play-off! # Ziarul de Iasi
Astăzi, de la ora 11:00, Concordia – Politehnica Iași, în etapa a IX-a a Ligii a II-a de fotbal. Articolul FOTBAL | Poli contra Andrei Cristea – Bateți la Chiajna și stați în vacanță pe loc de play-off! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 8 ore
22:20
Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur și două de argint la cat. 53 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde (Norvegia), potrivit site-ului competiției. Articolul Haltere: Mihaela Cambei a câștigat o medalie de aur și două de argint la Mondiale apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
Italia: Cristi Chivu – fără reguli, fără limite, fără teamă, sau cum îi ţine românul „în priză” pe jucătorii lui Inter Milano # Ziarul de Iasi
Inter Milano, echipa condusă de Cristian Chivu, pare să revină după un început dificil, iar antrenorul a declarat vineri că nu există reguli sau limite în ceea ce priveşte rotaţia lotului şi că nimeni nu ar trebui să simtă că are garantat un loc de titular, scrie news.ro. Articolul Italia: Cristi Chivu – fără reguli, fără limite, fără teamă, sau cum îi ţine românul „în priză” pe jucătorii lui Inter Milano apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
19:20
Povestea neobișnuită a lui Alexandru Pădurariu, tânăr student la Facultatea de Medicină Veterinară Iași, care vaccinează gratuit iepuri # Ziarul de Iasi
Într-o perioadă în care mulți privesc animalele doar ca pe niște simple prezențe în gospodărie, Alexandru Pădurariu, student în anul al III-lea la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV), a ales să acționeze. Din dragoste pentru necuvântătoare și din dorința de a promova responsabilitatea față de acestea, tânărul originar din Suceava a inițiat o campanie de vaccinare gratuită a iepurilor, un gest de voluntariat rar întâlnit, dar cu un impact profund în comunitate. Articolul Povestea neobișnuită a lui Alexandru Pădurariu, tânăr student la Facultatea de Medicină Veterinară Iași, care vaccinează gratuit iepuri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Trăim, știm bine, în epoca lui homo festivus. Un strălucit eseist, Philippe Murray, a arătat cum dintr-un eveniment care marca o ruptură în cotidianul previzibil, sărbătoarea s-a transformat într-o practică banală. Suntem asaltați de aniversări și de comemorări. Articolul Festivități apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
15:20
Guvernul pregătește sprijin financiar între 4.000 și 8.000 lei pentru cheltuielile cu locuința. Cine ar putea beneficia de acești bani? # Ziarul de Iasi
Statul pregătește un nou sprijin financiar pentru persoanele cu handicap: o indemnizație lunară care să acopere cheltuielile cu locuința, precum chiria, utilitățile și întreținerea. Suma de bază poate ajunge până la nivelul salariului minim brut pe țară, 4.050 de lei în prezent, iar pentru cei care părăsesc centrele rezidențiale se poate acorda un beneficiu suplimentar de tranziție, de până la două salarii minime brute, adică un total de 8.100 de lei, pentru a acoperi cheltuielile de relocare și acomodare în comunitate. Articolul Guvernul pregătește sprijin financiar între 4.000 și 8.000 lei pentru cheltuielile cu locuința. Cine ar putea beneficia de acești bani? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Cum arată mingea oficială a Cupei Mondiale FIFA 26? Modelul, numit Trionda, va fi produs de Adidas # Ziarul de Iasi
Numărătoarea inversă până la Cupa Mondială din 2026, care va schimba regulile jocului, a atins cea mai recentă etapă importantă odată cu lansarea adidas TRIONDA, mingea oficială a competiţiei, informează FIFA, citat de News.ro. Articolul Cum arată mingea oficială a Cupei Mondiale FIFA 26? Modelul, numit Trionda, va fi produs de Adidas apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
„Mai întâi să stabilim faptele, să înțelegem cum s-a ajuns aici”. Angajații Spitalului de Copii Iași, scrisoare deschisă către Președinție, Guvern și opinia publică # Ziarul de Iasi
Medicii de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași au trimis o scrisoare deschisă către Președintele României, Prim-ministru, Ministrul Sănătății, mass-media și către public. În document, ei își exprimă durerea și regretul pentru cele șapte decese înregistrate recent în spital, dar nu numai atât. „Considerăm oportun, pentru transparență și o corectă informare a opiniei publice, să menționăm că toți pacienții implicați în focar prezentau comorbidități severe”, menționează aceștia, un aspect trecut adesea de mulți cu vederea. De remarcat că scrisoarea nu a fost asumată de o listă de cadre medicale, nu are semnături, iar adresa de email de la care a fost trimisă presei este una externă, nu instituțională, a spitalului. Articolul „Mai întâi să stabilim faptele, să înțelegem cum s-a ajuns aici”. Angajații Spitalului de Copii Iași, scrisoare deschisă către Președinție, Guvern și opinia publică apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Studenți de la UMF Iași, victime ale unor furturi în vestiarul unui spital din Iași: „Nu-mi venea să cred că mi se întâmplă și mie” # Ziarul de Iasi
Mai mulți studenți de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa” din Iași reclamă că au căzut victime ale unor furturi în timpul unui stagiu practic. Ei spun că evenimentul neplăcut s-a întâmplat săptămâna trecută, când erau la Spitalul de Neurochirurgie „Prof. Dr. Nicolae Oblu”. Cazul a ajuns și în atenția Poliției. Studenții spun că trebuie să se schimbe în costume medicale și să-și lase bunurile personale într-un vestiar comun, utilizat de toate specializările. Aceștia afirmă că ușa vestiarului nu se închide corespunzător, iar fluxul mare de persoane, combinat cu lipsa supravegherii, ar favoriza comiterea unor astfel de furturi. Articolul Studenți de la UMF Iași, victime ale unor furturi în vestiarul unui spital din Iași: „Nu-mi venea să cred că mi se întâmplă și mie” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Iga Swiatek, ţinta unor comentarii cu ură în social media după înfrângerea de la Beijng: „E o realitate tristă” # Ziarul de Iasi
Iga Swiatek a fost ţinta unor comentarii pline de ură în social media, după înfrângerea suferită în faţa Emmei Navarro, la turneul WTA 1000 de la Beijing. Ea a decis să denunţe aceste comentarii într-un story postat pe Instagram, relatează L'Equipe, citat de News.ro. Articolul Iga Swiatek, ţinta unor comentarii cu ură în social media după înfrângerea de la Beijng: „E o realitate tristă” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
04:20
Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” # Ziarul de Iasi
Toamna își arată belșugul și în calendarul acestui weekend. Am ajuns la sfârșitul de săptămână în care chiar dacă ți-ai propune, ar fi imposibil să rămâi acasă. Pe scurt, este vorba despre Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr (FITPTI), Noaptea Albă a Galeriilor (NAG), Zilele Recoltei la USV, competiția felină cu 200 de pisici de rasă, Festivalul Artei Florale, Masa Critică 2.0 și etapa locală a Campionatului Național de Catan. Și asta nu e tot – „Ziarul de Iași” îți oferă un ghid complet cu sugestii pentru cum să-ți petreci zilele libere. Articolul Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Tot ce trebuie să știi despre Sărbătorile Iașului. Va fi deschis, în sfârșit, și parcul din fața Teatrului Național # Ziarul de Iasi
Sărbătorile Iașului vor debuta pe 8 octombrie, zi în care va începe și pelerinajul la Sfânta Parascheva. Pe 11 octombrie va fi inaugurat parcul din fața Teatrului Național. Articolul Tot ce trebuie să știi despre Sărbătorile Iașului. Va fi deschis, în sfârșit, și parcul din fața Teatrului Național apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Camera de Conturi Iași și-a băgat nasul în ciorba servită în grădinițe: 4 unități, avertizate pentru nereguli în achiziții pentru hrana preșcolarilor # Ziarul de Iasi
Patru unități de învățământ din Iași au fost avertizate de Camera de Conturi Iași să-și facă ordine în achizițiile publice pe care le derulează. Unitățile obișnuiesc să facă încredințări directe de produse alimentare similare: ar trebui să inițieze licitații. Articolul Camera de Conturi Iași și-a băgat nasul în ciorba servită în grădinițe: 4 unități, avertizate pentru nereguli în achiziții pentru hrana preșcolarilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Cât de scumpă este apa ieșenilor? ApaVital, în Top 10 național la prețuri. Serviciile de canalizare ne ridică în clasament. În București este la jumătate # Ziarul de Iasi
Luate separat, tarifele pentru furnizarea apei portabile și pentru serviciile de canalizare sunt în Top 10 național. Însă pachetul acestor servicii însumate este al treilea cel mai scump din țară. Articolul Cât de scumpă este apa ieșenilor? ApaVital, în Top 10 național la prețuri. Serviciile de canalizare ne ridică în clasament. În București este la jumătate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Mituri despre anvelope care pot păcăli și pune în pericol orice șofer. Greșelile frecvente care cresc riscul de accidente, explicate de un specialist ieșean # Ziarul de Iasi
Mulți șoferi amână schimbarea cauciucurilor sau aleg modele mai ieftine, crezând că mai pot parcurge câțiva kilometri fără probleme. În realitate, cauciucul uzat devine rigid la temperaturi scăzute, pierde aderența și crește riscul de accidente. Andrei Scutaru, specialist în anvelope din Iași, spune că există și mituri care pot induce în eroare șoferii, cum ar fi „anvelopele scumpe nu merită”, „dacă nu ninge, pot folosi anvelope de vară iarna” sau „anvelopele all-season sunt suficiente”. Articolul Mituri despre anvelope care pot păcăli și pune în pericol orice șofer. Greșelile frecvente care cresc riscul de accidente, explicate de un specialist ieșean apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
O nouă etapă întinsă pe cinci zile. Politehnica joacă mâine, la Chiajna, cinci meciuri pot fi urmărite în direct # Ziarul de Iasi
Etapa a IX-a a Ligii a II-a de fotbal începe astăzi, cu meciul FC Bihor – FC Voluntari, care va avea loc la Oradea, cu începere de la ora 17:00, și va fi transmis în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Articolul O nouă etapă întinsă pe cinci zile. Politehnica joacă mâine, la Chiajna, cinci meciuri pot fi urmărite în direct apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
CSM Iași 2020 a câștigat la scor, așa cum era de așteptat, partida din etapa a III-a a utlimului eșalon intern de handbal feminin. Articolul Victorie lejeră a echipei Primăriei în fața unor junioare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Faceți metrou, autostradă suspendată, puneți taxe, numai rezolvați odată problema sufocantă a traficului din Iași! # Ziarul de Iasi
Gazonul dintre blocuri este foarte frumos și util, dar panseluțele nu ajută în niciun fel la deblocarea traficului din oraș. Articolul Faceți metrou, autostradă suspendată, puneți taxe, numai rezolvați odată problema sufocantă a traficului din Iași! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Rochiile, bijuteriile și florile din porțelan ale Reginei Maria vor fi aduse la Iași. Expoziție interesantă la Palatul Braunstein # Ziarul de Iasi
Rochii care spun povești, bijuterii lucrate cu migală, flori din porțelan și o coroană readusă digital la viață – toate se adună la Palatul Braunstein din Iași într-o expoziție itinerantă ce își poartă frumusețea din oraș în oraș. Articolul Rochiile, bijuteriile și florile din porțelan ale Reginei Maria vor fi aduse la Iași. Expoziție interesantă la Palatul Braunstein apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Ochi albaștri cu reflexe rozbonbon prin politichia de Bahlui? Zvonuri legate de ultima rocadă din ogradă # Ziarul de Iasi
Poate că luați ba cu traficul, ba cu deschiderea cursurilor la vniversităși, cu frigul din aceste zile sau, pur și simplu, cu discursul lui Trump în fața generalilor US Army nu ați băgat de samă că se petrec chestiuni interesante și în spatele perdelor trase ale politichiei de Bahlui. Articolul Ochi albaștri cu reflexe rozbonbon prin politichia de Bahlui? Zvonuri legate de ultima rocadă din ogradă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Aerostar Iași face angajări: mecanici, electricieni și electromecanici căutați pentru hangarul de lângă Aeroport # Ziarul de Iasi
Aerostar Iași extinde echipa și caută personal calificat pentru mentenanța aeronavelor, oferind beneficii salariale atractive și condiții de lucru stabile. În județ, sunt disponibile peste 900 de locuri de muncă, potrivit AJOFM. Articolul Aerostar Iași face angajări: mecanici, electricieni și electromecanici căutați pentru hangarul de lângă Aeroport apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Într-un an plin de provocări pentru mediul de afaceri, am pus în oglindă rezultatele financiare din 2024 ale celor mai performante firme din Iași: top 11 companii cu acționariat exclusiv feminin versus top 11 companii cu acționariat exclusiv masculin. Ce am vrut să vedem? Cum se traduc cifrele de afaceri în profit, cum gestionează firmele datoriile și câți oameni lucrează în ele. Articolul Femeile din vârful antreprenoriatului ieșean obțin profit mai mare decât bărbații apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
2 octombrie 2025
22:20
Echipa bucureşteană FCSB a pierdut joi, pe teren propriu, scor 0-2, în faţa formaţiei elveţiene Young Boys Berna, în a doua etapă a grupei din Liga Europa. Articolul Liga Europa: FCSB a pierdut confruntarea cu Young Boys Berna, scor 0-2 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
Meciul FCSB – Young Boys: Incidente înainte de start. Patru suporteri oaspeţi, scoşi în afara stadionului # Ziarul de Iasi
Jandarmeria Capitalei anunţă că înainte de startul meciului FCSB – Young Boys, din Liga Europa, a avut loc o altercaţie între suporteri ai echipei oaspete şi forţele de ordine, scrie news.ro. Articolul Meciul FCSB – Young Boys: Incidente înainte de start. Patru suporteri oaspeţi, scoşi în afara stadionului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Scrie la fel de elegant, precis și plin de substanță ca odinioară. Timpul nu i-a modificat (dimpotrivă, i-a amplificat) acuitatea, subtilitatea, claritatea și puterea analizei. Îl citesc săptămânal, cu aceeași plăcere și emoție, pe Alexandru Călinescu ca în trecut. Nerăbdarea lecturii a rămas nealterată. Iar informațiile care vin din ea și-au păstrat prospețimea. Aidoma marilor campioni, marii intelectuali stau mereu în lumina excelenței. Și a eternei tinereți. Articolul O imagine a excelenței apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Rogobete: Punctul zero al infecţiilor de la Spitalul din Iaşi nu a fost identificat # Ziarul de Iasi
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că, după ce probele prelevate de autorităţile sanitare locale la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi au ieşit negative timp de câteva săptămâni, zilele trecute a fost depistat în scurgerea unei chiuvete germenele despre care există suspiciunea că ar avea legătură cu decesul celor şapte copii internaţi în secţia de Terapie intensivă, scrie News.ro. Articolul Rogobete: Punctul zero al infecţiilor de la Spitalul din Iaşi nu a fost identificat apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Iașul este pe locul VII în țară în clasamentul străinilor veniți la muncă din afara UE. Numărul lor total a ajuns la aproape 8.000 # Ziarul de Iasi
La Iași, străinii au devenit parte din peisajul de zi cu zi. Îi vezi pe biciclete sau scutere, cu rucsacul de livrator în spate, pe șantierele unde se ridică blocuri noi sau în supermarcheturi, uneori purtând turbane care atrag privirea prin nota lor diferită. Nu sunt gălăgioși, dimpotrivă, rămân mai degrabă discreți în spațiul public, dar prezența lor e tot mai vizibilă. Articolul Iașul este pe locul VII în țară în clasamentul străinilor veniți la muncă din afara UE. Numărul lor total a ajuns la aproape 8.000 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Neregulile sanitare de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” descoperite încă de anul trecut au fost băgate sub preș # Ziarul de Iasi
Ministerul Sănătății a prezentat concluziile preliminare după verificările făcute la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, în urma focarului de infecții cu bacteria Serratia marcescens soldat cu șapte decese. Documentul relevă deficiențe grave de organizare, igienă și supraveghere epidemiologică în cadrul unității medicale. Articolul Neregulile sanitare de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” descoperite încă de anul trecut au fost băgate sub preș apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Sheila Ebana, mama lui Lamine Yamal, clasat pe locul al doilea la Balonul de Aur 2025, le oferă fanilor un dineu exclusiv la Londra, cu preţuri cuprinse între 150 şi 360 de euro. Un eveniment care ilustrează modul în care anturajul tinerelor vedete poate transforma faima acestora într-o adevărată afacere, scrie News.ro. Articolul Sheila Ebana, mama lui Lamine Yamal, dineu cu fanii pe sute de euro apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Ministrul Sănătății, acum, despre controlul de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” Iași: „Va fi sesizat Parchetul” # Ziarul de Iasi
Alexandru Rogobete susține o conferință de presă, în care prezintă raportului Corpului de Control al MS ca urmare a situației apărute la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași. Acolo, șapte copii și-au pierdut viața, după ce au luat bacteria Serratia marcescens din spital. Articolul Ministrul Sănătății, acum, despre controlul de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” Iași: „Va fi sesizat Parchetul” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
La ce ore se vor disputa meciurile de la Cupa Mondială din SUA, Canada şi Mexic? Problemele cu care se confruntă organizatorii # Ziarul de Iasi
FIFA va programa probabil meciurile Cupei Mondiale care implică marile naţiuni europene după miezul nopţii, ora Europei, anul viitor, în efortul de a combate problemele legate de căldură care au afectat recent Cupa Mondială a Cluburilor, scrie news.ro. Articolul La ce ore se vor disputa meciurile de la Cupa Mondială din SUA, Canada şi Mexic? Problemele cu care se confruntă organizatorii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Care este momentul potrivit să se treacă la anvelopele de iarnă? Riscă șoferii să primească amenzi dacă nu le schimbă la timp? # Ziarul de Iasi
Vlad David, specialist în anvelope la o firmă din Iași, spune că perioada ideală pentru schimbul anvelopelor este între jumătatea lunii octombrie și începutul lui noiembrie, înainte ca temperaturile să scadă constant sub 7 °C și înainte de apariția ninsorilor. Cine așteaptă prima ninsoare pentru a schimba cauciucurile riscă să stea la cozi interminabile la vulcanizare și, mai grav, să circule pe drumuri alunecoase. Articolul Care este momentul potrivit să se treacă la anvelopele de iarnă? Riscă șoferii să primească amenzi dacă nu le schimbă la timp? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Politehnica e sigură că bate sâmbătă, la Chiajna! Dumitru: „Sunt sigur că vom veni acasă cu cele trei puncte!” # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a organizat astăzi o conferință de presă la care au participat antrenorul principal al echipei, Anthony „Tony” Da Silva, și jucătorul Alex Dumitru. Principalul subiect abordat a fost partida de sâmbătă, de la Chiajna, contra Concordiei, din etapa a IX-a a Ligii a II-a de fotbal. Articolul Politehnica e sigură că bate sâmbătă, la Chiajna! Dumitru: „Sunt sigur că vom veni acasă cu cele trei puncte!” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Document exploziv privind Spitalul de Copii „Sfânta Maria”: angajări „pe ochi frumoși” și stimulente necuvenite de peste un milion de lei # Ziarul de Iasi
Unele angajările la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași s-au făcut și pe ochi frumoși, iar personalul a primit stimulente și sporuri chiar dacă prevederile legale nu dădeau acest drept. Dintr-un foc, doar la nivelul anului 2023, s-a produs o gaură unității medicale prin tertipurile de mai sus, de peste un milion de lei. Articolul Document exploziv privind Spitalul de Copii „Sfânta Maria”: angajări „pe ochi frumoși” și stimulente necuvenite de peste un milion de lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Liga Campionilor: Remiză pentru Dennis Man. PSG, 2-1 cu FC Barcelona după ce catalanii au condus cu 1-0. Rezultate înregistrate miercuri # Ziarul de Iasi
Formaţia Paris Saint-Germain a învins, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa FC Barcelona, într-un meci din etapa a doua a fazei principale a Ligii Campionilor, în care catalanii au condus cu 1-0. Tot miercuri, echipa lui Dennis Man, PSV Eindhoven, a remizat cu Bayer Levverkusen, scor 1-1, şi Villarreal a remizat cu Juventus, scor 2-2, într-o confruntare arbitrată de Istvan Kovacs. Articolul Liga Campionilor: Remiză pentru Dennis Man. PSG, 2-1 cu FC Barcelona după ce catalanii au condus cu 1-0. Rezultate înregistrate miercuri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
08:20
Trei angajate ale Primăriei au dat în judecată propria instituție pe motiv că nu le-a plătit zilele de concediu de studii # Ziarul de Iasi
Trei angajate ale primăriei Schitu Duca au dat în judecată propria instituție. Ele au cerut concediu de studii. Zilele libere le-au fost aprobate, dar nu și plătite. În primă instanță, judecătorii au fost de acord cu argumentele primarului. Articolul Trei angajate ale Primăriei au dat în judecată propria instituție pe motiv că nu le-a plătit zilele de concediu de studii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:20
De la Colegiul „Eminescu” din Iași la MAE. Mădălina Morariu, diplomat de carieră, le-a dezvăluit elevilor ce înseamnă misiunile unui diplomat român peste hotare # Ziarul de Iasi
Elevii de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași s-au întâlnit cu Mădălina Morariu, diplomat de carieră și absolventă a școlii în anul 2002, șefă de promoție la profilul Matematică-Fizică, intensiv germană. Tinerii au aflat cum era viața de elev în urmă cu mai bine de 20 de ani și ce înseamnă să fii diplomat. Articolul De la Colegiul „Eminescu” din Iași la MAE. Mădălina Morariu, diplomat de carieră, le-a dezvăluit elevilor ce înseamnă misiunile unui diplomat român peste hotare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Gazeta Primăriei Iași, fără site, va continua să apară într-un tiraj record pentru încă doi ani. Ziarul gratuit va costa 1,1 milioane de lei # Ziarul de Iasi
Primăria Iași va continua tipărirea publicației „Curierul de Iași” pentru încă cel puțin 21 de luni. Articolul Gazeta Primăriei Iași, fără site, va continua să apară într-un tiraj record pentru încă doi ani. Ziarul gratuit va costa 1,1 milioane de lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Galeria Politehnicii ia atitudine după drama de la Spitalul Clinic de Copii „Sfânta Maria” # Ziarul de Iasi
Facțiunea „Băieții veseli” din cadrul galeriei echipei de fotbal Politehnica Iași a luat atitudine după drama de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, unde șapte copii au decedat în Secția Anestezie-Terapie Intensivă după ce au fost infectați cu bacteria Serratia marcenscens. Articolul Galeria Politehnicii ia atitudine după drama de la Spitalul Clinic de Copii „Sfânta Maria” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.