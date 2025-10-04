Gala Elevului Ieșean 2025: tineri, profesori și directori, celebrați pentru implicare și performanță în comunitatea școlară

12:20

Mai mulți studenți de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa” din Iași reclamă că au căzut victime ale unor furturi în timpul unui stagiu practic. Ei spun că evenimentul neplăcut s-a întâmplat săptămâna trecută, când erau la Spitalul de Neurochirurgie „Prof. Dr. Nicolae Oblu”. Cazul a ajuns și în atenția Poliției. Studenții spun că trebuie să se schimbe în costume medicale și să-și lase bunurile personale într-un vestiar comun, utilizat de toate specializările. Aceștia afirmă că ușa vestiarului nu se închide corespunzător, iar fluxul mare de persoane, combinat cu lipsa supravegherii, ar favoriza comiterea unor astfel de furturi. Articolul Studenți de la UMF Iași, victime ale unor furturi în vestiarul unui spital din Iași: „Nu-mi venea să cred că mi se întâmplă și mie” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.