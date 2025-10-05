Pagina oficială de Facebook a Consiliului Județean a fost piratată. Iată noul „profil” al CJ!

04:20

Toamna își arată belșugul și în calendarul acestui weekend. Am ajuns la sfârșitul de săptămână în care chiar dacă ți-ai propune, ar fi imposibil să rămâi acasă. Pe scurt, este vorba despre Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr (FITPTI), Noaptea Albă a Galeriilor (NAG), Zilele Recoltei la USV, competiția felină cu 200 de pisici de rasă, Festivalul Artei Florale, Masa Critică 2.0 și etapa locală a Campionatului Național de Catan. Și asta nu e tot – „Ziarul de Iași” îți oferă un ghid complet cu sugestii pentru cum să-ți petreci zilele libere. Articolul Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.