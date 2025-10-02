Galeria Politehnicii ia atitudine după drama de la Spitalul Clinic de Copii „Sfânta Maria”

03:20

Octav vrea să aibă copii, dar avea nevoie de o țară în care să-i crească. Vitalie are copii, pe care, ca să-i protejeze din calea războiului declanșat de Rusia în Ucraina, i-a mutat la Iași, atunci când părea că frontul se apropie prea mult de Chișinău. Nu o dată, ci de două ori. Iulian vrea pentru ca fiica lui să poată călători, studia și vorbi liber. Iar Irina a mers la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 împreună cu copiii – chiar dacă-s mici, pentru că, spune ea, „e important să le cultivăm simțul civic și să-i învățăm că viața noastră este, de fapt, rezultatul alegerilor noastre". Octav, Irina, Vitalie și Iulian sunt cei care au scris o bucățică din istoria Moldovei. Ei, și alți 574.050 de moldoveni de pretutindeni.