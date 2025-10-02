La ce ore se vor disputa meciurile de la Cupa Mondială din SUA, Canada şi Mexic? Problemele cu care se confruntă organizatorii

12:20

În ultimii ani, tot mai puține proiecte de construcții din municipiul Iași ajung să fie aprobate. Datele dintr-un raport al Consiliului Concurenței arată că aproape jumătate dintre solicitările depuse pentru autorizații rămân blocate sau sunt abandonate, cel mai probabil pe fondul birocrației, documentațiilor incomplete și problemelor legate de obținerea avizelor. Interesul pentru piața construcțiilor a intrat pe o pantă descendentă după vârful atins în 2021, iar în 2023 s-a produs o schimbare importantă: persoanele juridice au depășit persoanele fizice la numărul solicitărilor. Practic, această evoluție arată clar că piața se concentrează în jurul dezvoltatorilor mari, în timp ce interesul pentru construcțiile individuale scade constant.