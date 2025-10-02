Istanbulul, zguduit de un cutremur de 5 grade
Timis Online, 2 octombrie 2025 19:50
Un cutremur cu magnitudinea 5 a lovit joi Istanbulul, cel mai mare oraș al Turciei, provocând panică în rândul locuitorilor și determinând pe mulți să iasă în stradă, potrivit martorilor citați de Reuters și Agenția pentru gestionarea dezastrelor (AFAD), citate de Agerpres.
• • •
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:20
ADVERTORIAL. Conferința de presă de deschidere a proiectului „Mobility in Green” – ROHU00419” a avut loc astăzi, 02.10.2025 în loc. Ghiroda, la Pallazo Events în prezența reprezentanților Comunei Ghiroda (Lider de Proiect), Comunei Bihartorda (Partener de Proiect), autorităților locale, mass-media și părților interesate din comunitate.
19:20
Țeapă la Sânnicolau Mare. Un bărbat promitea montaj de pavaj, dar dispărea cu banii de avans # Timis Online
Un bărbat de 36 de ani din Sânnicolau Mare a fost reținut de polițiști după ce a păcălit 11 persoane că le va monta pavaj, încasând bani în avans fără să mai facă lucrările. Acesta i-a păcălit cu peste 26.000 de lei, iar într-unul dintre cazuri, bărbatul a distrus și mașina unei victime.
Acum 2 ore
18:40
În acest weekend are loc prima întâlnire din seria „Continuum Feminin II”, un proiect care aduce în prim-plan experiențele femeilor prin dialog și artă. Evenimentul debutează cu tema „#CorpSubControl. Fără anestezie: povești reale”, dedicată unui subiect adesea ignorat: violența obstetrică și ginecologică.
Acum 4 ore
17:20
FOTO. Prinde contur Biblioteca Județeană Timiș. Lucrările de renovare au ajuns la 20% # Timis Online
De la ruină la clădire cu lift panoramic. Aceasta este etapa pe care o parcurge sediul Bibliotecii Județene Timiș din Piața Libertății. Alexandru Iovescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, instituție care administrează imobilul, a mers pe șantier să vadă cum decurg lucrările de modernizare efectuate de angajații firmei Constructim.
17:20
Mandatul de prefect a lui Mihai Ritivoiu a ajuns la final. Noul reprezentant al Guvernului, Cornelia-Elena Micicoi, depune vineri jurământul de credință.
17:20
Sensuri giratorii definitive pe drumul Timișoara-Giroc. CJT caută firmă care să le realizeze # Timis Online
Administrația județeană caută constructor pentru cele două sensuri giratorii definitive de pe drumul Timișoara-Giroc.
16:50
Deținător al Premiului European de Poezie, Adrian Munteanu susține un spectacolul extraordinar la Timișoara # Timis Online
„Șoaptele clipei” se numește spectacolul extraordinar de poezie și videopoezie ce va putea fi văzut joi, 9 octombrie, de la ora 18, la Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara.
Acum 6 ore
15:50
Spectatorii pot profita de ultimele două zile în care pot achiziționa abonamentul lansat de Filarmonica Banatul Timișoara pentru perioada octombrie – decembrie a Stagiunii 2025/2026. Instituția lansează o invitație la trei luni de muzică de înaltă clasă, alături de artiști de prestigiu și programe atent selectate.
15:30
Luna prevenției la Spitalul Victor Babeș Timișoara. Analize medicale gratuite pentru depistarea timpurie a bolilor # Timis Online
Spitalul Victor Babeș Timișoara derulează, pe tot parcursul lunii octombrie, un program de analize medicale gratuite. Inițiativa are scopul de a încuraja prevenția, prin depistarea timpurie a unor afecțiuni care, netratate, pot evolua spre forme grave.
Acum 8 ore
13:30
La două luni și ceva de când a anunțat schimbări majore pe bulevardul Take Ionescu, primăria anunță și începerea lucrărilor propriu-zise prin care dorește să le implementeze. De săptămâna viitoare, se lucrează pe tronsonul dintre Strada Înfrățirii și Punctele Cardinale pentru realizarea primul sector din „culoarul verde pentru autobuze”.
13:10
De la 1 octombrie, posesorii de mașini electrice se pot bucura de 11 noi stații de încărcare de pe autostrada A1. Dintre acestea, opt – câte patru de fiecare parte a autostrăzii – se găsesc în județele Arad și Timiș.
13:00
Zeci de studenți au pornit joi, 2 octombrie, într-un marș de protest prin centrul Timișoarei, nemulțumiți de măsurile de austeritate prevăzute în „Legea Bolojan”. Acțiunea are loc pe traseul Piața Victoriei – Piața Libertății – Hotel Continental – Prefectură și marchează încheierea unei săptămâni de manifestații studențești.
12:40
A fost prezentat proiectul Magistralei Verzi. Dispar sute de locuri de parcare, dar apare o bandă pentru autobuz # Timis Online
Miercuri, 1 octombrie, Primăria Timișoara a organizat o prezentare cu dezbatere pe tema Magistralei Verzi, drumul de peste 2 kilometri care leagă zona Sinaia de Shopping City și care cuprinde, nu integral, bulevardul 16 Decembrie și Calea Șagului. Potrivit prezentării, modificările vor fi majore, iar municipalitatea deja se așteaptă la critici vehemente, dar a venit cu câteva argumente.
Acum 12 ore
12:10
Lansare ROCCAS 4 V: program regional de prevenție și diagnostic precoce al cancerului colorectal în Regiunea Vest # Timis Online
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, în parteneriat cu Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, a lansat proiectul „ROCCAS 4 V – Organizarea unui program regional de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal în regiunea Vest” (cod SMIS 348704). Inițiativa este finanțată prin Fondul Social European Plus (FSE+), Programul Sănătate.
11:10
Dr. Jane Goodall, cercetătoarea care a schimbat felul în care privim primatele, a murit la 91 de ani # Timis Online
Potrivit CNN News, Dr. Jane Goodall, cercetătoare de renume mondial, a murit la vârsta de 91 de ani, din cauze naturale, în timpul unui turneu de conferințe în Statele Unite, a anunțat institutul care îi poartă numele.
10:50
„Inelul Timpului”, primul joc de societate despre istoria romilor, lansat pentru elevii de gimnaziu # Timis Online
Elevii de clasele IV-VIII vor putea descoperi istoria romilor printr-un joc de societate educațional, intitulat „Inelul Timpului”, anunță Asociația Cu Alte Cuvinte. Lansarea are loc pe 3 octombrie, dată care marchează 640 de ani de la prima atestare documentară a romilor pe teritoriul Țărilor Române. Jocul va fi disponibil atât în format fizic, cât și online, gratuit.
10:20
O săptămână dedicată sănătății mintale, la Timișoara. Festivalul care aduce specialiști și artiști în dialog cu publicul # Timis Online
Ziua Mondială a Sănătății Mintale (10 octombrie) nu va fi marcată la Timișoara doar printr-o singură zi, ci printr-un festival de o săptămână întreagă, organizat de Superhumans Romania. Sub denumirea „Zilele Sănătății Mintale”, evenimentul aduce împreună psihologi, filosofi, artiști și sociologi, pentru a discuta deschis despre cum ne simțim în 2025 și despre provocările unei societăți fragmentate.
09:30
Joi, 2 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
09:30
Peste 20 de soliști vocali și 14 instrumentiști se vor întrece la Festivalul-Concurs „Luca Novac” # Timis Online
Cea de-a doua ediție a Festivalului-concurs de interpretare vocală și instrumentală „Luca Novac”, organizat de Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, va avea loc joi, 9 octombrie.
07:20
Reprezentanții Aquatim transmit că joi, 2 octombrie, se va întrerupe apa în Bobda și Cenei pentru lucrări la rețeaua de distribuție.
Acum 24 ore
00:10
Joi, 2 octombrie, puteți merge la film, la expoziții sau la lansări de carte.
1 octombrie 2025
21:20
Scut împotriva cancerului. Vaccinul anti-HPV, mai accesibil de astăzi pentru milioane de români # Timis Online
De miercuri, 1 octombrie, vaccinarea împotriva HPV devine gratuită pentru persoanele asigurate între 11 și 26 de ani și compensată 50% pentru femeile asigurate între 27 și 45 de ani. Vaccinul se eliberează pe bază de prescripție și este administrat de medici vaccinatorii autorizați. Ministerul Sănătății anunță că măsura are ca scop prevenirea cancerelor asociate infecției cu HPV și asigurarea accesului echitabil la servicii medicale, potrivit Agerpres.
Ieri
17:00
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, coordonați de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au descins miercuri, 1 octombrie, la trei adrese în județ, într-o anchetă privind infracțiuni de corupție în administrația publică.
16:50
Accident între un autoturism și un tramvai pe o stradă din Timișoara. O femeie a fost rănită ușor # Timis Online
Un accident rutier a avut loc miercuri după-amiază pe strada Ion Mihalache din Timișoara, unde un autoturism a intrat în coliziune cu un tramvai. O femeie a acuzat dureri de spate și a primit îngrijiri medicale la fața locului.
16:20
„Discover Yourself Fest” la UVT, un festival pentru tineri și comunitate: jocuri, sport, activități și DJ set # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara organizează vineri, 3 octombrie, începând cu ora 12:00, „Discover Yourself Fest”, un eveniment dedicat tinerilor și comunității, care promovează un stil de viață activ și sănătos.
15:20
„Oedip” de George Enescu, în premieră la Timișoara. Se deschide o nouă stagiune la Filarmonica Banatul # Timis Online
Stagiunea 2025-2026 a Filarmonicii Banatul Timișoara debutează vineri, 3 octombrie, cu premiera pentru Timișoara a capodoperei „Oedip” de George Enescu.
14:40
Ansamblul Twin Residence își anunță prezența la Târgul Imobiliar Timișoara ediția de toamnă 2025.
14:30
Doriți să ajutați copiii instituționalizați din Timiș? „Ajungem MARI” caută voluntari # Timis Online
Programul național „Ajungem MARI”, cel mai mare proiect educațional pentru copiii instituționalizați din România, caută 15 voluntari care să sprijine copiii din Covaci, Dumbrăvița, Gavojdia, Lugoj, Nădrag, Săcălaz și Timișoara. Termenul de înscriere a fost prelungit până pe 10 octombrie.
14:00
O șoferiță de 26 de ani a lovit un motociclist care circula regulamentar, în Timișoara # Timis Online
Un motociclist de 26 de ani a ajuns la spital, marți, după ce a fost lovit de o mașină pe strada FC Ripensia din Timișoara. Accidentul s-a produs în momentul în care o șoferiță a schimbat banda de circulație fără să se asigure.
13:20
Primăria Timișoara anunță o nouă acțiune de dezinsecție pe străzile orașului. Aceasta se va desfășura din 8 până în 14 octombrie, urmând să se stropească doar de la sol, noaptea.
12:30
Guvernul alocă mai mulți bani pentru cheltuielile electorale decât pentru Educație, la prima rectificare bugetară după „Legea Bolojan” # Timis Online
Guvernul condus de Ilie Bolojan pregătește prima rectificare bugetară după adoptarea măsurilor de austeritate. Documentele oficiale arată însă că suplimentarea fondurilor pentru partidele politice și candidați depășește banii alocați Educației.
12:30
Cum ar fi să-ți ții hainele în dulapul lui Cioran? Mai multe piese de mobilier din moștenirea marelui filosof sunt scoase la licitație la prețuri de pornire sub 1000 de euro.
12:30
A intrat în vigoare noua organigramă a CJT. Simonis: „Au plecat cei care tăiau frunze la câini” # Timis Online
Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a transmis că miercuri, 1 octombrie, a intrat în vigoare noua organigramă a instituței, despre care susține că nu este rezultatul unei decizii pripite sau al unui val de concedieri fără o bază solidă. Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a transmis că miercuri, 1 octombrie, a intrat în vigoare noua organigramă a instituței, despre care susține că nu este rezultatul unei decizii pripite sau al unui val de concedieri fără o bază solidă.
12:20
DSP Timiș, printre primele instituții care folosesc tehnologia pentru Cartea Electronică de Identitate # Timis Online
Direcția de Sănătate Publică Timiș anunță că, începând de astăzi, 1 octombrie, oferă servicii bazate pe aplicația dedicată Cărții Electronice de Identitate (CEI), fiind una dintre primele instituții din județ care implementează această tehnologie.
12:10
VIDEO. O haită de câini vagabonzi, foarte agresivi, a băgat spaima în locuitorii din Dumbrăvița # Timis Online
Mai mulți cititori Tion ne-au sesizat faptul că, de la începutul verii, o haită de câini agresivi se plimbă nestingherită prin comună. Recent, câinii au sfâșiat și o pisică chiar în fața locuitorilor. Pentru că primăria încă nu a rezolvat problema, o femeie chiar ia în calcul să se mute din cartier.
11:50
Majestatea Sa Regele Charles al III-lea a vizitat expoziția „Marie of Romania, Artist Queen” la The King’s Foundation Garrison Chapel Gallery, Londra. Expoziția, produsă de ICR Londra, marchează 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României și aduce pentru prima dată în fața publicului britanic o selecție de acuarele florale realizate de suverana României. Alături de lucrările Reginei Maria, prezentate sub forma unor printuri de calitate, sunt expuse acuarele ale Regelui Charles al III-lea, pictate chiar în România.
11:30
Mai multe persoane din Timiș sunt cercetate după ce au fost prinse cu arme neletale cumpărate ilegal de pe internet sau din alte țări din Uniunea Europeană. Poliția a descoperit arme, muniție și un dispozitiv periculos în urma unor percheziții.
11:20
1 octombrie – Ziua Mondială a Luptei împotriva Cancerului la Sân. Medicii transmit că mamografia poate salva vieți # Timis Online
Cancerul de sân rămâne cea mai frecventă formă de cancer diagnosticată la femei, cu peste 2,3 milioane de cazuri noi la nivel mondial, în fiecare an. Statisticile arată că mai bine de 600.000 de femei își pierd viața anual din cauza acestei boli.
11:10
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara lansează un apel către donatorii cu grupele de sânge A și 0 Rh pozitiv și negativ, în contextul unei cereri crescute în oraș.
11:00
Nu dețin contracte de salubrizare sau nu au păstrat curățenia în jurul recipientelor pentru deșeuri: amenzi de peste 300.000 de lei # Timis Online
Nu mai puțin de 399 de sancțiuni au fost aplicate de polițiștii locali celor care nu dețin contracte de salubrizare sau nu au păstrat curățenia în jurul recipientelor pentru deșeuri.
10:00
Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă. 1800 – 1947” va putea fi văzută la Muzeul Banatului # Timis Online
Mansarda B1 a Bastionului Maria Theresia va găzdui, în perioada 11 octombrie 2025 - 25 ianuarie 2026, expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă. 1800 – 1947”.
09:30
Ioan Breje, primar Checea: „Un parc fotovoltaic va acoperi aproape 100% consumul de energie al iluminatului public și al instituțiilor publice” # Timis Online
Ioan Breje este primar al comunei Checea, aflat la al doilea mandat. Checea se află la aproximativ 40 de kilometri de Timișoara, în vestul județului Timiș. Comuna a fost înfiinţată în anul 2004, fiind desprinsă din comuna Cenei sub a cărei administraţie s-a aflat timp de 36 de ani. Checea nu are în componenţă alte sate aparţinătoare.
09:10
Acoperământul Maicii Domnului este sărbătoarea rânduită de Biserica Ortodoxă în amintirea zilei în care Maica Domnului s-a arătat în biserica din Vlaherne. În Calendarul Ortodox, sărbătoarea este prăznuită în fiecare an în 1 octombrie.
08:10
Miercuri, 1 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
30 septembrie 2025
20:40
FOTO. Vizita președintelui Nicușor Dan la Timișoara, la final: „Un oraș în care o să revin cu mare plăcere” # Timis Online
Nicușor Dan, președintele României, a petrecut ziua de marți, 30 septembrie, la Timișoara. A fost invitat special în cadrul Timișoara Cities Summit, dar cu ocazia prezenței în capitala Banat a făcut și alte opriri. La final, a declarat că se va întoarce cu plăcere.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
HAMLET MORTUUS EST, spectacol de Levente Kocsárdi, este unica producție teatrală timișoreană invitată la Festivalul Internațional United Shakespeare 2025, la Chișinău (14-19 octombrie), Republica Moldova. Înaintea turneului basarabean, spectacolul Companiei de teatru Arte-Factum va fi jucat într-o primă „versiune de club”, în cadrul stagiunii independente Nocturnalii 2025, joi, 2 octombrie, de la ora 20:00, la Nemesis Art Club.
18:10
„Terenuri fragile” se intitulează expoziția de fotografie cu lucrări de Csilla Bartus, Tudor Borduz, Ingrid Ene, Andrei Mateescu și Mihai Șovăială, ce va putea fi văzută la Bastion 3 în perioada 2-22 octombrie.
