FOTO. A început ediția de toamnă a Târgului Imobiliar Timișoara. Oferte, premii și ateliere financiare pentru copii

Miercuri, 1 octombrie, Primăria Timișoara a organizat o prezentare cu dezbatere pe tema Magistralei Verzi, drumul de peste 2 kilometri care leagă zona Sinaia de Shopping City și care cuprinde, nu integral, bulevardul 16 Decembrie și Calea Șagului. Potrivit prezentării, modificările vor fi majore, iar municipalitatea deja se așteaptă la critici vehemente, dar a venit cu câteva argumente.