FOTO. A început ediția de toamnă a Târgului Imobiliar Timișoara. Oferte, premii și ateliere financiare pentru copii
Timis Online, 4 octombrie 2025 10:20
O nouă ediție a Târgului Imobiliar Timișoara TIT, organizat de Tion.ro și Imobiliare.ro, a început sâmbătă, 4 octombrie, la Iulius Congress Hall. Vizitatorii pot descoperi ofertele dezvoltatorilor, consulta opțiunile de finanțare ale băncilor, iar cei mai norocoși pot chiar câștiga premii importante.
Sâmbătă, 4 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Conferința „Controverse în Endocrinologia Pediatrică” aduce experți naționali și internaționali la Timișoara # Timis Online
În perioada 16-18 octombrie, Clinica Universitară Pediatrie I, sub egida Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, organizează conferința „Controverse în Endocrinologia Pediatrică”, un eveniment dedicat specialiștilor din țară și de peste hotare.
Sâmbătă, 4 octombrie, începe o nouă ediție a celui mai important eveniment imobiliar din vestul țării, Târgul Imobiliar Timișoara TIT, organizat de Tion.ro și Imobiliare.ro. Vizitatorii pot descoperi ofertele dezvoltatorilor, consulta opțiunile de finanțare ale băncilor, iar cei mai norocoși pot chiar câștiga premii importante.
IBS – Italian Building System SRL, subsidiară a companiei italiene Metal.Ri, va fi prezentă la Târgul Imobiliar Timișoara, ediția de toamnă, ce va avea loc în perioada 4–5 octombrie la Iulius Congress Hall.
RETIM dezminte dezinformările lansate de conducerea CJ Timiș privind starea Celulei 2 de la Depozitul de Deșeuri Nepericuloase Ghizela # Timis Online
ADVERTORIAL. RETIM respinge acuzațiile privind depășirea capacității de depozitare pe Celula 2, subliniind că depozitul de deșeuri nu este complet ocupat și că există în continuare suficient spațiu disponibil pentru depozitarea fără riscuri de poluare a mediului a deșeurilor municipale din județul Timiș.
Auchan sărbătorește 19 ani prin Aniversariada cu peste 1.300 de oferte, beneficii speciale MyCLUB și Marea Tombolă cu premii de peste 220.000 lei # Timis Online
ADVERTORIAL. Auchan România sărbătorește luna aceasta 19 ani de prețuri mici zi de zi, de parteneriate durabile cu producători locali, de inovație și responsabilitate cu o sărbătoare de oferte, alături de clienți și angajați. Între 1–21 octombrie, în toate magazinele Auchan, clienții vor putea beneficia de peste 1.300 de oferte, promoții și avantaje extra prin cardul de fidelitate.
Cinema Timiș sărbătorește doi ani de la redeschidere cu filme, muzică și un afterparty # Timis Online
În perioada 10-12 octombrie, Cinema Timiș aniversează doi ani de la redeschidere, cu un program aniversar care combină filme de ficțiune clasice și recente, documentare despre natură și artă, dar și muzică cu o selecție inedită de videoclipuri românești vintage, prezentate în exclusivitate pe marele ecran, urmată de nelipsitul afterparty.
Filmul săptămânii: „Avatar: The Way of Water” – relansare, înainte de premiera celui de-al treilea film din serie # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Avatar: The Way of Water”, al doilea film din franciza lui James Cameron, începută în 2009 cu primul „Avatar”. Lansat inițial în decembrie 2022, filmul revine acum pe marile ecrane ca relansare specială, pregătind publicul pentru premiera celui de-al treilea capitol din saga „Avatar”, programată pentru decembrie 2025.
Un bărbat de 33 de ani din Bistriţa-Năsăud a fost reţinut de DIICOT pentru acte de terorism, după ce a produs şi testat dispozitive explozive artizanale. La percheziţii au fost găsite substanţe periculoase, materiale pirotehnice şi propagandă teroristă, iar procurorii cer arestarea sa preventivă, potrivit HotNews.
Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a readus, vineri, în atenție, situația deponeului ecologic din comuna Ghizela deținut de instituție. Acesta spune că realitatea este una foarte, foarte gravă și că nu s-ar fi putut ajunge în această situație fără complicitate din partea instituțiilor statului, care ar fi trebuit să monitorizeze și să sancționeze astfel de abateri.
Simpli plătitori de taxe, cu acte în regulă, sau „hoți” de trotuar, cu complicitatea unor instituții? Reacții în cazul Dinar # Timis Online
Joia trecută, Primăria Timișoara a început demolarea construcțiilor ilegale de la Restaurantul Dinar. De atunci, reprezentanții localului au ieșit cu mai multe atacuri la adresa administrației locale. Vineri, a reacționat și primarul Dominic Fritz, care prezintă „cum ni s-a furat un trotuar”, în etape.
FOTO. Ghirozenii nu vor mai trebui să își facă buletinul la Timișoara. Devine funcțional noul SPCLEP # Timis Online
Ionuț Stănușoiu, primarul comunei Ghiroda, anunță că devine funcțional Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) al comunei. Astfel, locuitorii satelor Ghiroda și Giarmata Vii nu vor mai trebui să vină până la Timișoara pentru a-și schimba actele de identitate.
FOTO. Arena Eroii Timișoarei va fi deținută și de Primăria Timișoara, și de Consiliul Județean Timiș # Timis Online
Arena Eroii Timișoarei, stadionul ridicat de Primăria Timișoara momentan din bugetul local, va fi împărțit, în acte, și cu Consiliul Județean Timiș. Instituția condusă de Simonis s-a angajat să suporte 20 de milioane de lei din costul de construcție.
V-ar plăcea să înotați o oră cu David Popovici? Campionul național, mondial și olimpic la natație, incontestabil unul dintre cei mai admirați și celebri români ai acestui moment, oferă o sesiune de înot în sprijinul copiilor și tinerilor cu dizabilități.
Joi, 2 octombrie, studenții cazați în căminul 15, care se află în Complexul Studențesc din Timișoara, s-au confruntat cu o situație neașteptată, apa a început să curgă din tavan în mai multe camere, iar fisurile tavanului erau vizibile cu ochiul liber. Filmări trimise de studenți au surprins întreaga situație.
Expoziții, conferințe și tururi ghidate. Timișorenii au o lună să descopere barocul pierdut # Timis Online
Prin intermediul proiectului „Heritage of Timișoara: Baroque – În căutarea barocului pierdut”, Asociația „Prin Banat” oferă publicului o lună de expoziții, conferințe și tururi ghidate care readuc în atenția publicului moștenirea barocă a Timișoarei.
Un stomatolog indian din Dumbrăvița, reținut de polițiști după ce ar profesa ilegal în estetică # Timis Online
Doi medici, unul din Arad și unul din Timiș, au fost reținuți de polițiști după ce ar fi efectuat intervenții estetice pentru care nu erau calificați, ei fiind de profesie stomatologi.
VIDEO. Continuă lucrările de peste 4 milioane de euro de la Gara de Nord din Timișoara # Timis Online
CFR Infrastructură Timișoara prezintă noi imagini de pe șantierul Gării de Nord din Timișoara. Se lucrează atât la corpul C2, cel mai înalt, cât și la corpul adiacent C3.
Cornelia-Elena Micicoi de la USR, desemnată de Guvernul Bolojan în funcția de prefect al județului Timiș. A depus jurământul # Timis Online
Cornelia-Elena Micicoi de la USR, fost consilier județean, desemnată de Guvernul Bolojan să ocupe funcția de prefect al județului Timiș, a depus, vineri, la Palatul Administrativ, jurământul de credință.
Nord One, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din Timișoara și pionier în construcția de locuințe nZEB – clădiri cu consum energetic aproape zero – participă în weekendul 4-5 octombrie la Târgul Imobiliar Timișoara, organizat la Iulius Congress Hall. Vizitatorii standului Nord One vor putea beneficia de reduceri finale la apartamente și vor avea șansa de a participa la un concurs cu un premiu consistent.
Noi restricții de trafic, în mai multe zone din Timișoara. Vor fi în vigoare câteva săptămâni bune # Timis Online
Primăria Timișoara anunță că trei străzi din Timișoara vor avea restricții de circulație în perioada următoare. Două dintre aceste măsuri se aplică timp de o lună și jumătate. A treia, „doar” timp de aproape trei săptămâni.
„Timișoara Decide!” 2025: Elevii de la CNB decid cum investesc 50.000 de lei oferiți de Primărie # Timis Online
Colegiul Național Bănățean a dat startul ediției 2025 a proiectului de bugetare participativă „Timișoara Decide!”, inițiativă prin care elevii pot propune și vota proiecte menite să răspundă nevoilor reale din școli.
OncoHelp marchează 20 de ani de la înființare prin „Dovleacul Roz” și un nou corp de clădire pentru pacienții oncologici # Timis Online
Asociația OncoHelp aniversează anul acesta două decenii de existență, perioadă în care a devenit una dintre cele mai importante structuri medicale în lupta împotriva cancerului în vestul țării. Înființată în 2005, organizația a oferit sprijin și tratament pentru zeci de mii de pacienți oncologici.
Aproape 500 de localuri din Timișoara, amendate în ultimele șase luni de Poliția Locală # Timis Online
Desfășurarea de acte de comerț fără avizul emis de Primăria Timișoara sau cu încălcarea mențiunilor din acesta este principala neregulă descoperită de polițiștii locali la restaurante, terase și cafenele în ultimele șase luni ale anului 2025. Agenții au aplicat în perioada menționată aproape 500 de amenzi.
Jabri Properties, un dezvoltator de renume în Timișoara, cunoscut pentru proiectele sale de calitate, se pregăteşte pentru sfârşitul anului 2025 – începutul anului 2026 să dea în folosinţă primele apartamente în complexul rezidențial de pe Strada Martir Dan Carpin, nr. 17.
Încă zece containere pentru colectarea uleiului uzat, în mai multe zone din Timișoara # Timis Online
Primăria Timișoara anunță că intenționează să extindă rețeaua de „oilboxuri”, de unde firma OilRight SRL colectează uleiul uzat, cu încă zece containere. Proiectul urmează să fie supus votului într-o viitoare ședință a Consiliului Local Timișoara.
XCity Towers devine parte din traseul Noaptea Albă a Galeriilor 2025 Viziteaz expoziție de artă contemporană găzduită în Galeria de Artă de la parterul Tower 3 # Timis Online
Arta contemporană se instalează într-unul din cele mai moderne și vibrante cartiere noi ale Timișoarei, în turnurile rezidențiale de la XCity Towers. XCity Towers își afirmă deschiderea către dialogul dintre comunitate, oraș și artă prin participarea la ediția din acest an a Nopții Albe a Galeriilor (NAG 2025), cel mai important eveniment dedicat artei contemporane din România, care are loc în perioada 3–5 octombrie în București și în alte 16 orașe din țară, inclusiv Timișoara.
Vineri, 3 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Casa de Cultură a Municipiului Timișoara a dat startul pregătirilor pentru Târgul de Crăciun # Timis Online
Casa de Cultură a Municipiului Timișoara a demarat organizarea Târgului de Crăciun. Anul acesta, evenimentul va avea loc în perioada 23 noiembrie 2025 - 7 ianuarie 2026 în centrul orașului.
Vineri, 3 octombrie, în Piața Libertății au loc evenimente cu ocazia Zilelor Culturale ale Germanilor din Banat. La CRAFT se desfășoară Salonul Internațional de Invenții și Inovații „Traian Vuia”. Mai puteți merge la teatru sau la expoziții.
Aventuri de neuitat pentru toată familia, la Iulius Town: instalații gigant, „călătorii interstelare” și teatru interactiv # Timis Online
Școlile și grădinițele și-au redeschis porțile pentru micii „bobocei”, iar Iulius Town marchează începutul de toamnă cu un weekend bogat în activități dedicate celor care tocmai s-au întors din vacanță.
Un cutremur cu magnitudinea 5 a lovit joi Istanbulul, cel mai mare oraș al Turciei, provocând panică în rândul locuitorilor și determinând pe mulți să iasă în stradă, potrivit martorilor citați de Reuters și Agenția pentru gestionarea dezastrelor (AFAD), citate de Agerpres.
ADVERTORIAL. Conferința de presă de deschidere a proiectului „Mobility in Green” – ROHU00419” a avut loc astăzi, 02.10.2025 în loc. Ghiroda, la Pallazo Events în prezența reprezentanților Comunei Ghiroda (Lider de Proiect), Comunei Bihartorda (Partener de Proiect), autorităților locale, mass-media și părților interesate din comunitate.
Țeapă la Sânnicolau Mare. Un bărbat promitea montaj de pavaj, dar dispărea cu banii de avans # Timis Online
Un bărbat de 36 de ani din Sânnicolau Mare a fost reținut de polițiști după ce a păcălit 11 persoane că le va monta pavaj, încasând bani în avans fără să mai facă lucrările. Acesta i-a păcălit cu peste 26.000 de lei, iar într-unul dintre cazuri, bărbatul a distrus și mașina unei victime.
În acest weekend are loc prima întâlnire din seria „Continuum Feminin II”, un proiect care aduce în prim-plan experiențele femeilor prin dialog și artă. Evenimentul debutează cu tema „#CorpSubControl. Fără anestezie: povești reale”, dedicată unui subiect adesea ignorat: violența obstetrică și ginecologică.
FOTO. Prinde contur Biblioteca Județeană Timiș. Lucrările de renovare au ajuns la 20% # Timis Online
De la ruină la clădire cu lift panoramic. Aceasta este etapa pe care o parcurge sediul Bibliotecii Județene Timiș din Piața Libertății. Alexandru Iovescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, instituție care administrează imobilul, a mers pe șantier să vadă cum decurg lucrările de modernizare efectuate de angajații firmei Constructim.
Mandatul de prefect a lui Mihai Ritivoiu a ajuns la final. Noul reprezentant al Guvernului, Cornelia-Elena Micicoi, depune vineri jurământul de credință.
Sensuri giratorii definitive pe drumul Timișoara-Giroc. CJT caută firmă care să le realizeze # Timis Online
Administrația județeană caută constructor pentru cele două sensuri giratorii definitive de pe drumul Timișoara-Giroc.
Deținător al Premiului European de Poezie, Adrian Munteanu susține un spectacolul extraordinar la Timișoara # Timis Online
„Șoaptele clipei” se numește spectacolul extraordinar de poezie și videopoezie ce va putea fi văzut joi, 9 octombrie, de la ora 18, la Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara.
Spectatorii pot profita de ultimele două zile în care pot achiziționa abonamentul lansat de Filarmonica Banatul Timișoara pentru perioada octombrie – decembrie a Stagiunii 2025/2026. Instituția lansează o invitație la trei luni de muzică de înaltă clasă, alături de artiști de prestigiu și programe atent selectate.
Luna prevenției la Spitalul Victor Babeș Timișoara. Analize medicale gratuite pentru depistarea timpurie a bolilor # Timis Online
Spitalul Victor Babeș Timișoara derulează, pe tot parcursul lunii octombrie, un program de analize medicale gratuite. Inițiativa are scopul de a încuraja prevenția, prin depistarea timpurie a unor afecțiuni care, netratate, pot evolua spre forme grave.
La două luni și ceva de când a anunțat schimbări majore pe bulevardul Take Ionescu, primăria anunță și începerea lucrărilor propriu-zise prin care dorește să le implementeze. De săptămâna viitoare, se lucrează pe tronsonul dintre Strada Înfrățirii și Punctele Cardinale pentru realizarea primul sector din „culoarul verde pentru autobuze”.
De la 1 octombrie, posesorii de mașini electrice se pot bucura de 11 noi stații de încărcare de pe autostrada A1. Dintre acestea, opt – câte patru de fiecare parte a autostrăzii – se găsesc în județele Arad și Timiș.
Zeci de studenți au pornit joi, 2 octombrie, într-un marș de protest prin centrul Timișoarei, nemulțumiți de măsurile de austeritate prevăzute în „Legea Bolojan”. Acțiunea are loc pe traseul Piața Victoriei – Piața Libertății – Hotel Continental – Prefectură și marchează încheierea unei săptămâni de manifestații studențești.
A fost prezentat proiectul Magistralei Verzi. Dispar sute de locuri de parcare, dar apare o bandă pentru autobuz # Timis Online
Miercuri, 1 octombrie, Primăria Timișoara a organizat o prezentare cu dezbatere pe tema Magistralei Verzi, drumul de peste 2 kilometri care leagă zona Sinaia de Shopping City și care cuprinde, nu integral, bulevardul 16 Decembrie și Calea Șagului. Potrivit prezentării, modificările vor fi majore, iar municipalitatea deja se așteaptă la critici vehemente, dar a venit cu câteva argumente.
Lansare ROCCAS 4 V: program regional de prevenție și diagnostic precoce al cancerului colorectal în Regiunea Vest # Timis Online
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, în parteneriat cu Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, a lansat proiectul „ROCCAS 4 V – Organizarea unui program regional de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal în regiunea Vest” (cod SMIS 348704). Inițiativa este finanțată prin Fondul Social European Plus (FSE+), Programul Sănătate.
Dr. Jane Goodall, cercetătoarea care a schimbat felul în care privim primatele, a murit la 91 de ani # Timis Online
Potrivit CNN News, Dr. Jane Goodall, cercetătoare de renume mondial, a murit la vârsta de 91 de ani, din cauze naturale, în timpul unui turneu de conferințe în Statele Unite, a anunțat institutul care îi poartă numele.
„Inelul Timpului”, primul joc de societate despre istoria romilor, lansat pentru elevii de gimnaziu # Timis Online
Elevii de clasele IV-VIII vor putea descoperi istoria romilor printr-un joc de societate educațional, intitulat „Inelul Timpului”, anunță Asociația Cu Alte Cuvinte. Lansarea are loc pe 3 octombrie, dată care marchează 640 de ani de la prima atestare documentară a romilor pe teritoriul Țărilor Române. Jocul va fi disponibil atât în format fizic, cât și online, gratuit.
O săptămână dedicată sănătății mintale, la Timișoara. Festivalul care aduce specialiști și artiști în dialog cu publicul # Timis Online
Ziua Mondială a Sănătății Mintale (10 octombrie) nu va fi marcată la Timișoara doar printr-o singură zi, ci printr-un festival de o săptămână întreagă, organizat de Superhumans Romania. Sub denumirea „Zilele Sănătății Mintale”, evenimentul aduce împreună psihologi, filosofi, artiști și sociologi, pentru a discuta deschis despre cum ne simțim în 2025 și despre provocările unei societăți fragmentate.
