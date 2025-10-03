Cinema Timiș sărbătorește doi ani de la redeschidere cu filme, muzică și un afterparty

21:20

De miercuri, 1 octombrie, vaccinarea împotriva HPV devine gratuită pentru persoanele asigurate între 11 și 26 de ani și compensată 50% pentru femeile asigurate între 27 și 45 de ani. Vaccinul se eliberează pe bază de prescripție și este administrat de medici vaccinatorii autorizați. Ministerul Sănătății anunță că măsura are ca scop prevenirea cancerelor asociate infecției cu HPV și asigurarea accesului echitabil la servicii medicale, potrivit Agerpres.