VIDEO. Continuă lucrările de peste 4 milioane de euro de la Gara de Nord din Timișoara
Timis Online, 3 octombrie 2025 12:50
CFR Infrastructură Timișoara prezintă noi imagini de pe șantierul Gării de Nord din Timișoara. Se lucrează atât la corpul C2, cel mai înalt, cât și la corpul adiacent C3.
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:20
Cornelia-Elena Micicoi de la USR, desemnată de Guvernul Bolojan în funcția de prefect al județului Timiș. A depus jurământul # Timis Online
Cornelia-Elena Micicoi de la USR, fost consilier județean, desemnată de Guvernul Bolojan să ocupe funcția de prefect al județului Timiș, a depus, vineri, la Palatul Administrativ, jurământul de credință.
Acum 2 ore
12:00
Nord One, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din Timișoara și pionier în construcția de locuințe nZEB – clădiri cu consum energetic aproape zero – participă în weekendul 4-5 octombrie la Târgul Imobiliar Timișoara, organizat la Iulius Congress Hall. Vizitatorii standului Nord One vor putea beneficia de reduceri finale la apartamente și vor avea șansa de a participa la un concurs cu un premiu consistent.
12:00
Noi restricții de trafic, în mai multe zone din Timișoara. Vor fi în vigoare câteva săptămâni bune # Timis Online
Primăria Timișoara anunță că trei străzi din Timișoara vor avea restricții de circulație în perioada următoare. Două dintre aceste măsuri se aplică timp de o lună și jumătate. A treia, „doar” timp de aproape trei săptămâni.
11:20
„Timișoara Decide!” 2025: Elevii de la CNB decid cum investesc 50.000 de lei oferiți de Primărie # Timis Online
Colegiul Național Bănățean a dat startul ediției 2025 a proiectului de bugetare participativă „Timișoara Decide!”, inițiativă prin care elevii pot propune și vota proiecte menite să răspundă nevoilor reale din școli.
Acum 4 ore
10:50
OncoHelp marchează 20 de ani de la înființare prin „Dovleacul Roz” și un nou corp de clădire pentru pacienții oncologici # Timis Online
Asociația OncoHelp aniversează anul acesta două decenii de existență, perioadă în care a devenit una dintre cele mai importante structuri medicale în lupta împotriva cancerului în vestul țării. Înființată în 2005, organizația a oferit sprijin și tratament pentru zeci de mii de pacienți oncologici.
10:50
Aproape 500 de localuri din Timișoara, amendate în ultimele șase luni de Poliția Locală # Timis Online
Desfășurarea de acte de comerț fără avizul emis de Primăria Timișoara sau cu încălcarea mențiunilor din acesta este principala neregulă descoperită de polițiștii locali la restaurante, terase și cafenele în ultimele șase luni ale anului 2025. Agenții au aplicat în perioada menționată aproape 500 de amenzi.
10:30
Jabri Properties, un dezvoltator de renume în Timișoara, cunoscut pentru proiectele sale de calitate, se pregăteşte pentru sfârşitul anului 2025 – începutul anului 2026 să dea în folosinţă primele apartamente în complexul rezidențial de pe Strada Martir Dan Carpin, nr. 17.
10:10
Încă zece containere pentru colectarea uleiului uzat, în mai multe zone din Timișoara # Timis Online
Primăria Timișoara anunță că intenționează să extindă rețeaua de „oilboxuri”, de unde firma OilRight SRL colectează uleiul uzat, cu încă zece containere. Proiectul urmează să fie supus votului într-o viitoare ședință a Consiliului Local Timișoara.
10:00
XCity Towers devine parte din traseul Noaptea Albă a Galeriilor 2025 Viziteaz expoziție de artă contemporană găzduită în Galeria de Artă de la parterul Tower 3 # Timis Online
Arta contemporană se instalează într-unul din cele mai moderne și vibrante cartiere noi ale Timișoarei, în turnurile rezidențiale de la XCity Towers. XCity Towers își afirmă deschiderea către dialogul dintre comunitate, oraș și artă prin participarea la ediția din acest an a Nopții Albe a Galeriilor (NAG 2025), cel mai important eveniment dedicat artei contemporane din România, care are loc în perioada 3–5 octombrie în București și în alte 16 orașe din țară, inclusiv Timișoara.
09:30
Vineri, 3 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
09:30
Casa de Cultură a Municipiului Timișoara a dat startul pregătirilor pentru Târgul de Crăciun # Timis Online
Casa de Cultură a Municipiului Timișoara a demarat organizarea Târgului de Crăciun. Anul acesta, evenimentul va avea loc în perioada 23 noiembrie 2025 - 7 ianuarie 2026 în centrul orașului.
Acum 12 ore
00:10
Vineri, 3 octombrie, în Piața Libertății au loc evenimente cu ocazia Zilelor Culturale ale Germanilor din Banat. La CRAFT se desfășoară Salonul Internațional de Invenții și Inovații „Traian Vuia”. Mai puteți merge la teatru sau la expoziții.
Acum 24 ore
22:20
Aventuri de neuitat pentru toată familia, la Iulius Town: instalații gigant, „călătorii interstelare” și teatru interactiv # Timis Online
Școlile și grădinițele și-au redeschis porțile pentru micii „bobocei”, iar Iulius Town marchează începutul de toamnă cu un weekend bogat în activități dedicate celor care tocmai s-au întors din vacanță.
19:50
Un cutremur cu magnitudinea 5 a lovit joi Istanbulul, cel mai mare oraș al Turciei, provocând panică în rândul locuitorilor și determinând pe mulți să iasă în stradă, potrivit martorilor citați de Reuters și Agenția pentru gestionarea dezastrelor (AFAD), citate de Agerpres.
19:20
ADVERTORIAL. Conferința de presă de deschidere a proiectului „Mobility in Green” – ROHU00419” a avut loc astăzi, 02.10.2025 în loc. Ghiroda, la Pallazo Events în prezența reprezentanților Comunei Ghiroda (Lider de Proiect), Comunei Bihartorda (Partener de Proiect), autorităților locale, mass-media și părților interesate din comunitate.
19:20
Țeapă la Sânnicolau Mare. Un bărbat promitea montaj de pavaj, dar dispărea cu banii de avans # Timis Online
Un bărbat de 36 de ani din Sânnicolau Mare a fost reținut de polițiști după ce a păcălit 11 persoane că le va monta pavaj, încasând bani în avans fără să mai facă lucrările. Acesta i-a păcălit cu peste 26.000 de lei, iar într-unul dintre cazuri, bărbatul a distrus și mașina unei victime.
18:40
În acest weekend are loc prima întâlnire din seria „Continuum Feminin II”, un proiect care aduce în prim-plan experiențele femeilor prin dialog și artă. Evenimentul debutează cu tema „#CorpSubControl. Fără anestezie: povești reale”, dedicată unui subiect adesea ignorat: violența obstetrică și ginecologică.
17:20
FOTO. Prinde contur Biblioteca Județeană Timiș. Lucrările de renovare au ajuns la 20% # Timis Online
De la ruină la clădire cu lift panoramic. Aceasta este etapa pe care o parcurge sediul Bibliotecii Județene Timiș din Piața Libertății. Alexandru Iovescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, instituție care administrează imobilul, a mers pe șantier să vadă cum decurg lucrările de modernizare efectuate de angajații firmei Constructim.
17:20
Mandatul de prefect a lui Mihai Ritivoiu a ajuns la final. Noul reprezentant al Guvernului, Cornelia-Elena Micicoi, depune vineri jurământul de credință.
17:20
Sensuri giratorii definitive pe drumul Timișoara-Giroc. CJT caută firmă care să le realizeze # Timis Online
Administrația județeană caută constructor pentru cele două sensuri giratorii definitive de pe drumul Timișoara-Giroc.
16:50
Deținător al Premiului European de Poezie, Adrian Munteanu susține un spectacolul extraordinar la Timișoara # Timis Online
„Șoaptele clipei” se numește spectacolul extraordinar de poezie și videopoezie ce va putea fi văzut joi, 9 octombrie, de la ora 18, la Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara.
15:50
Spectatorii pot profita de ultimele două zile în care pot achiziționa abonamentul lansat de Filarmonica Banatul Timișoara pentru perioada octombrie – decembrie a Stagiunii 2025/2026. Instituția lansează o invitație la trei luni de muzică de înaltă clasă, alături de artiști de prestigiu și programe atent selectate.
15:30
Luna prevenției la Spitalul Victor Babeș Timișoara. Analize medicale gratuite pentru depistarea timpurie a bolilor # Timis Online
Spitalul Victor Babeș Timișoara derulează, pe tot parcursul lunii octombrie, un program de analize medicale gratuite. Inițiativa are scopul de a încuraja prevenția, prin depistarea timpurie a unor afecțiuni care, netratate, pot evolua spre forme grave.
13:30
La două luni și ceva de când a anunțat schimbări majore pe bulevardul Take Ionescu, primăria anunță și începerea lucrărilor propriu-zise prin care dorește să le implementeze. De săptămâna viitoare, se lucrează pe tronsonul dintre Strada Înfrățirii și Punctele Cardinale pentru realizarea primul sector din „culoarul verde pentru autobuze”.
13:10
De la 1 octombrie, posesorii de mașini electrice se pot bucura de 11 noi stații de încărcare de pe autostrada A1. Dintre acestea, opt – câte patru de fiecare parte a autostrăzii – se găsesc în județele Arad și Timiș.
Ieri
13:00
Zeci de studenți au pornit joi, 2 octombrie, într-un marș de protest prin centrul Timișoarei, nemulțumiți de măsurile de austeritate prevăzute în „Legea Bolojan”. Acțiunea are loc pe traseul Piața Victoriei – Piața Libertății – Hotel Continental – Prefectură și marchează încheierea unei săptămâni de manifestații studențești.
12:40
A fost prezentat proiectul Magistralei Verzi. Dispar sute de locuri de parcare, dar apare o bandă pentru autobuz # Timis Online
Miercuri, 1 octombrie, Primăria Timișoara a organizat o prezentare cu dezbatere pe tema Magistralei Verzi, drumul de peste 2 kilometri care leagă zona Sinaia de Shopping City și care cuprinde, nu integral, bulevardul 16 Decembrie și Calea Șagului. Potrivit prezentării, modificările vor fi majore, iar municipalitatea deja se așteaptă la critici vehemente, dar a venit cu câteva argumente.
12:10
Lansare ROCCAS 4 V: program regional de prevenție și diagnostic precoce al cancerului colorectal în Regiunea Vest # Timis Online
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, în parteneriat cu Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, a lansat proiectul „ROCCAS 4 V – Organizarea unui program regional de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal în regiunea Vest” (cod SMIS 348704). Inițiativa este finanțată prin Fondul Social European Plus (FSE+), Programul Sănătate.
11:10
Dr. Jane Goodall, cercetătoarea care a schimbat felul în care privim primatele, a murit la 91 de ani # Timis Online
Potrivit CNN News, Dr. Jane Goodall, cercetătoare de renume mondial, a murit la vârsta de 91 de ani, din cauze naturale, în timpul unui turneu de conferințe în Statele Unite, a anunțat institutul care îi poartă numele.
10:50
„Inelul Timpului”, primul joc de societate despre istoria romilor, lansat pentru elevii de gimnaziu # Timis Online
Elevii de clasele IV-VIII vor putea descoperi istoria romilor printr-un joc de societate educațional, intitulat „Inelul Timpului”, anunță Asociația Cu Alte Cuvinte. Lansarea are loc pe 3 octombrie, dată care marchează 640 de ani de la prima atestare documentară a romilor pe teritoriul Țărilor Române. Jocul va fi disponibil atât în format fizic, cât și online, gratuit.
10:20
O săptămână dedicată sănătății mintale, la Timișoara. Festivalul care aduce specialiști și artiști în dialog cu publicul # Timis Online
Ziua Mondială a Sănătății Mintale (10 octombrie) nu va fi marcată la Timișoara doar printr-o singură zi, ci printr-un festival de o săptămână întreagă, organizat de Superhumans Romania. Sub denumirea „Zilele Sănătății Mintale”, evenimentul aduce împreună psihologi, filosofi, artiști și sociologi, pentru a discuta deschis despre cum ne simțim în 2025 și despre provocările unei societăți fragmentate.
09:30
Joi, 2 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
09:30
Peste 20 de soliști vocali și 14 instrumentiști se vor întrece la Festivalul-Concurs „Luca Novac” # Timis Online
Cea de-a doua ediție a Festivalului-concurs de interpretare vocală și instrumentală „Luca Novac”, organizat de Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, va avea loc joi, 9 octombrie.
07:20
Reprezentanții Aquatim transmit că joi, 2 octombrie, se va întrerupe apa în Bobda și Cenei pentru lucrări la rețeaua de distribuție.
00:10
Joi, 2 octombrie, puteți merge la film, la expoziții sau la lansări de carte.
1 octombrie 2025
21:20
Scut împotriva cancerului. Vaccinul anti-HPV, mai accesibil de astăzi pentru milioane de români # Timis Online
De miercuri, 1 octombrie, vaccinarea împotriva HPV devine gratuită pentru persoanele asigurate între 11 și 26 de ani și compensată 50% pentru femeile asigurate între 27 și 45 de ani. Vaccinul se eliberează pe bază de prescripție și este administrat de medici vaccinatorii autorizați. Ministerul Sănătății anunță că măsura are ca scop prevenirea cancerelor asociate infecției cu HPV și asigurarea accesului echitabil la servicii medicale, potrivit Agerpres.
17:00
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, coordonați de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au descins miercuri, 1 octombrie, la trei adrese în județ, într-o anchetă privind infracțiuni de corupție în administrația publică.
16:50
Accident între un autoturism și un tramvai pe o stradă din Timișoara. O femeie a fost rănită ușor # Timis Online
Un accident rutier a avut loc miercuri după-amiază pe strada Ion Mihalache din Timișoara, unde un autoturism a intrat în coliziune cu un tramvai. O femeie a acuzat dureri de spate și a primit îngrijiri medicale la fața locului.
16:20
„Discover Yourself Fest” la UVT, un festival pentru tineri și comunitate: jocuri, sport, activități și DJ set # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara organizează vineri, 3 octombrie, începând cu ora 12:00, „Discover Yourself Fest”, un eveniment dedicat tinerilor și comunității, care promovează un stil de viață activ și sănătos.
15:20
„Oedip” de George Enescu, în premieră la Timișoara. Se deschide o nouă stagiune la Filarmonica Banatul # Timis Online
Stagiunea 2025-2026 a Filarmonicii Banatul Timișoara debutează vineri, 3 octombrie, cu premiera pentru Timișoara a capodoperei „Oedip” de George Enescu.
14:40
Ansamblul Twin Residence își anunță prezența la Târgul Imobiliar Timișoara ediția de toamnă 2025.
14:30
Doriți să ajutați copiii instituționalizați din Timiș? „Ajungem MARI” caută voluntari # Timis Online
Programul național „Ajungem MARI”, cel mai mare proiect educațional pentru copiii instituționalizați din România, caută 15 voluntari care să sprijine copiii din Covaci, Dumbrăvița, Gavojdia, Lugoj, Nădrag, Săcălaz și Timișoara. Termenul de înscriere a fost prelungit până pe 10 octombrie.
14:00
O șoferiță de 26 de ani a lovit un motociclist care circula regulamentar, în Timișoara # Timis Online
Un motociclist de 26 de ani a ajuns la spital, marți, după ce a fost lovit de o mașină pe strada FC Ripensia din Timișoara. Accidentul s-a produs în momentul în care o șoferiță a schimbat banda de circulație fără să se asigure.
13:20
Primăria Timișoara anunță o nouă acțiune de dezinsecție pe străzile orașului. Aceasta se va desfășura din 8 până în 14 octombrie, urmând să se stropească doar de la sol, noaptea.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Guvernul alocă mai mulți bani pentru cheltuielile electorale decât pentru Educație, la prima rectificare bugetară după „Legea Bolojan” # Timis Online
Guvernul condus de Ilie Bolojan pregătește prima rectificare bugetară după adoptarea măsurilor de austeritate. Documentele oficiale arată însă că suplimentarea fondurilor pentru partidele politice și candidați depășește banii alocați Educației.
12:30
Cum ar fi să-ți ții hainele în dulapul lui Cioran? Mai multe piese de mobilier din moștenirea marelui filosof sunt scoase la licitație la prețuri de pornire sub 1000 de euro.
12:30
A intrat în vigoare noua organigramă a CJT. Simonis: „Au plecat cei care tăiau frunze la câini” # Timis Online
Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a transmis că miercuri, 1 octombrie, a intrat în vigoare noua organigramă a instituței, despre care susține că nu este rezultatul unei decizii pripite sau al unui val de concedieri fără o bază solidă. Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a transmis că miercuri, 1 octombrie, a intrat în vigoare noua organigramă a instituței, despre care susține că nu este rezultatul unei decizii pripite sau al unui val de concedieri fără o bază solidă.
12:20
DSP Timiș, printre primele instituții care folosesc tehnologia pentru Cartea Electronică de Identitate # Timis Online
Direcția de Sănătate Publică Timiș anunță că, începând de astăzi, 1 octombrie, oferă servicii bazate pe aplicația dedicată Cărții Electronice de Identitate (CEI), fiind una dintre primele instituții din județ care implementează această tehnologie.
12:10
VIDEO. O haită de câini vagabonzi, foarte agresivi, a băgat spaima în locuitorii din Dumbrăvița # Timis Online
Mai mulți cititori Tion ne-au sesizat faptul că, de la începutul verii, o haită de câini agresivi se plimbă nestingherită prin comună. Recent, câinii au sfâșiat și o pisică chiar în fața locuitorilor. Pentru că primăria încă nu a rezolvat problema, o femeie chiar ia în calcul să se mute din cartier.
