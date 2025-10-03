Rochiile, bijuteriile și florile din porțelan ale Reginei Maria vor fi aduse la Iași. Expoziție interesantă la Palatul Braunstein

03:20

Dacă până acum produsele tematice de Crăciun, de la decorațiuni și până la cadouri, apăreau în magazine în octombrie sau noiembrie, anul acesta mulți au avut un șoc când le-au văzut pe rafturi încă din luna septembrie, când unii abia și-au încheiat vacanța la mare. Pentru comercianți, această strategie creează un avantaj clar: expunerea timpurie a produselor stimulează vânzările și le oferă mai mult timp pentru a atrage atenția consumatorilor. Pentru clienți însă, efectele sunt mai complexe, spun psihiatrii.