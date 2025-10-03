Rochiile, bijuteriile și florile din porțelan ale Reginei Maria vor fi aduse la Iași. Expoziție interesantă la Palatul Braunstein
Ziarul de Iasi, 3 octombrie 2025 03:20
Rochii care spun povești, bijuterii lucrate cu migală, flori din porțelan și o coroană readusă digital la viață – toate se adună la Palatul Braunstein din Iași într-o expoziție itinerantă ce își poartă frumusețea din oraș în oraș.
• • •
Acum 30 minute
03:30
Mituri despre anvelope care pot păcăli și pune în pericol orice șofer. Greșelile frecvente care cresc riscul de accidente, explicate de un specialist ieșean # Ziarul de Iasi
Mulți șoferi amână schimbarea cauciucurilor sau aleg modele mai ieftine, crezând că mai pot parcurge câțiva kilometri fără probleme. În realitate, cauciucul uzat devine rigid la temperaturi scăzute, pierde aderența și crește riscul de accidente. Andrei Scutaru, specialist în anvelope din Iași, spune că există și mituri care pot induce în eroare șoferii, cum ar fi „anvelopele scumpe nu merită", „dacă nu ninge, pot folosi anvelope de vară iarna" sau „anvelopele all-season sunt suficiente".
03:30
O nouă etapă întinsă pe cinci zile. Politehnica joacă mâine, la Chiajna, cinci meciuri pot fi urmărite în direct # Ziarul de Iasi
Etapa a IX-a a Ligii a II-a de fotbal începe astăzi, cu meciul FC Bihor – FC Voluntari, care va avea loc la Oradea, cu începere de la ora 17:00, și va fi transmis în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Acum o oră
03:20
CSM Iași 2020 a câștigat la scor, așa cum era de așteptat, partida din etapa a III-a a utlimului eșalon intern de handbal feminin.
03:20
Faceți metrou, autostradă suspendată, puneți taxe, numai rezolvați odată problema sufocantă a traficului din Iași! # Ziarul de Iasi
Gazonul dintre blocuri este foarte frumos și util, dar panseluțele nu ajută în niciun fel la deblocarea traficului din oraș.
03:20
Rochii care spun povești, bijuterii lucrate cu migală, flori din porțelan și o coroană readusă digital la viață – toate se adună la Palatul Braunstein din Iași într-o expoziție itinerantă ce își poartă frumusețea din oraș în oraș.
03:20
Ochi albaștri cu reflexe rozbonbon prin politichia de Bahlui? Zvonuri legate de ultima rocadă din ogradă # Ziarul de Iasi
Poate că luați ba cu traficul, ba cu deschiderea cursurilor la vniversităși, cu frigul din aceste zile sau, pur și simplu, cu discursul lui Trump în fața generalilor US Army nu ați băgat de samă că se petrec chestiuni interesante și în spatele perdelor trase ale politichiei de Bahlui.
03:20
Aerostar Iași face angajări: mecanici, electricieni și electromecanici căutați pentru hangarul de lângă Aeroport # Ziarul de Iasi
Aerostar Iași extinde echipa și caută personal calificat pentru mentenanța aeronavelor, oferind beneficii salariale atractive și condiții de lucru stabile. În județ, sunt disponibile peste 900 de locuri de muncă, potrivit AJOFM.
03:20
Într-un an plin de provocări pentru mediul de afaceri, am pus în oglindă rezultatele financiare din 2024 ale celor mai performante firme din Iași: top 11 companii cu acționariat exclusiv feminin versus top 11 companii cu acționariat exclusiv masculin. Ce am vrut să vedem? Cum se traduc cifrele de afaceri în profit, cum gestionează firmele datoriile și câți oameni lucrează în ele.
Acum 6 ore
22:20
Echipa bucureşteană FCSB a pierdut joi, pe teren propriu, scor 0-2, în faţa formaţiei elveţiene Young Boys Berna, în a doua etapă a grupei din Liga Europa.
Acum 8 ore
21:20
Meciul FCSB – Young Boys: Incidente înainte de start. Patru suporteri oaspeţi, scoşi în afara stadionului # Ziarul de Iasi
Jandarmeria Capitalei anunţă că înainte de startul meciului FCSB – Young Boys, din Liga Europa, a avut loc o altercaţie între suporteri ai echipei oaspete şi forţele de ordine, scrie news.ro.
Acum 12 ore
19:20
Scrie la fel de elegant, precis și plin de substanță ca odinioară. Timpul nu i-a modificat (dimpotrivă, i-a amplificat) acuitatea, subtilitatea, claritatea și puterea analizei. Îl citesc săptămânal, cu aceeași plăcere și emoție, pe Alexandru Călinescu ca în trecut. Nerăbdarea lecturii a rămas nealterată. Iar informațiile care vin din ea și-au păstrat prospețimea. Aidoma marilor campioni, marii intelectuali stau mereu în lumina excelenței. Și a eternei tinereți.
19:20
Rogobete: Punctul zero al infecţiilor de la Spitalul din Iaşi nu a fost identificat # Ziarul de Iasi
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că, după ce probele prelevate de autorităţile sanitare locale la Spitalul „Sfânta Maria" din Iaşi au ieşit negative timp de câteva săptămâni, zilele trecute a fost depistat în scurgerea unei chiuvete germenele despre care există suspiciunea că ar avea legătură cu decesul celor şapte copii internaţi în secţia de Terapie intensivă, scrie News.ro.
19:20
Iașul este pe locul VII în țară în clasamentul străinilor veniți la muncă din afara UE. Numărul lor total a ajuns la aproape 8.000 # Ziarul de Iasi
La Iași, străinii au devenit parte din peisajul de zi cu zi. Îi vezi pe biciclete sau scutere, cu rucsacul de livrator în spate, pe șantierele unde se ridică blocuri noi sau în supermarcheturi, uneori purtând turbane care atrag privirea prin nota lor diferită. Nu sunt gălăgioși, dimpotrivă, rămân mai degrabă discreți în spațiul public, dar prezența lor e tot mai vizibilă.
19:20
Neregulile sanitare de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” descoperite încă de anul trecut au fost băgate sub preș # Ziarul de Iasi
Ministerul Sănătății a prezentat concluziile preliminare după verificările făcute la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria" din Iași, în urma focarului de infecții cu bacteria Serratia marcescens soldat cu șapte decese. Documentul relevă deficiențe grave de organizare, igienă și supraveghere epidemiologică în cadrul unității medicale.
17:20
Sheila Ebana, mama lui Lamine Yamal, clasat pe locul al doilea la Balonul de Aur 2025, le oferă fanilor un dineu exclusiv la Londra, cu preţuri cuprinse între 150 şi 360 de euro. Un eveniment care ilustrează modul în care anturajul tinerelor vedete poate transforma faima acestora într-o adevărată afacere, scrie News.ro.
16:20
Ministrul Sănătății, acum, despre controlul de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” Iași: „Va fi sesizat Parchetul” # Ziarul de Iasi
Alexandru Rogobete susține o conferință de presă, în care prezintă raportului Corpului de Control al MS ca urmare a situației apărute la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iași. Acolo, șapte copii și-au pierdut viața, după ce au luat bacteria Serratia marcescens din spital.
15:20
La ce ore se vor disputa meciurile de la Cupa Mondială din SUA, Canada şi Mexic? Problemele cu care se confruntă organizatorii # Ziarul de Iasi
FIFA va programa probabil meciurile Cupei Mondiale care implică marile naţiuni europene după miezul nopţii, ora Europei, anul viitor, în efortul de a combate problemele legate de căldură care au afectat recent Cupa Mondială a Cluburilor, scrie news.ro.
15:20
Care este momentul potrivit să se treacă la anvelopele de iarnă? Riscă șoferii să primească amenzi dacă nu le schimbă la timp? # Ziarul de Iasi
Vlad David, specialist în anvelope la o firmă din Iași, spune că perioada ideală pentru schimbul anvelopelor este între jumătatea lunii octombrie și începutul lui noiembrie, înainte ca temperaturile să scadă constant sub 7 °C și înainte de apariția ninsorilor. Cine așteaptă prima ninsoare pentru a schimba cauciucurile riscă să stea la cozi interminabile la vulcanizare și, mai grav, să circule pe drumuri alunecoase.
Acum 24 ore
14:20
Politehnica e sigură că bate sâmbătă, la Chiajna! Dumitru: „Sunt sigur că vom veni acasă cu cele trei puncte!” # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a organizat astăzi o conferință de presă la care au participat antrenorul principal al echipei, Anthony „Tony" Da Silva, și jucătorul Alex Dumitru. Principalul subiect abordat a fost partida de sâmbătă, de la Chiajna, contra Concordiei, din etapa a IX-a a Ligii a II-a de fotbal.
12:20
Document exploziv privind Spitalul de Copii „Sfânta Maria”: angajări „pe ochi frumoși” și stimulente necuvenite de peste un milion de lei # Ziarul de Iasi
Unele angajările la Spitalul de Copii „Sfânta Maria" din Iași s-au făcut și pe ochi frumoși, iar personalul a primit stimulente și sporuri chiar dacă prevederile legale nu dădeau acest drept. Dintr-un foc, doar la nivelul anului 2023, s-a produs o gaură unității medicale prin tertipurile de mai sus, de peste un milion de lei.
10:20
Liga Campionilor: Remiză pentru Dennis Man. PSG, 2-1 cu FC Barcelona după ce catalanii au condus cu 1-0. Rezultate înregistrate miercuri # Ziarul de Iasi
Formaţia Paris Saint-Germain a învins, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa FC Barcelona, într-un meci din etapa a doua a fazei principale a Ligii Campionilor, în care catalanii au condus cu 1-0. Tot miercuri, echipa lui Dennis Man, PSV Eindhoven, a remizat cu Bayer Levverkusen, scor 1-1, şi Villarreal a remizat cu Juventus, scor 2-2, într-o confruntare arbitrată de Istvan Kovacs.
08:20
Trei angajate ale Primăriei au dat în judecată propria instituție pe motiv că nu le-a plătit zilele de concediu de studii # Ziarul de Iasi
Trei angajate ale primăriei Schitu Duca au dat în judecată propria instituție. Ele au cerut concediu de studii. Zilele libere le-au fost aprobate, dar nu și plătite. În primă instanță, judecătorii au fost de acord cu argumentele primarului.
04:20
De la Colegiul „Eminescu” din Iași la MAE. Mădălina Morariu, diplomat de carieră, le-a dezvăluit elevilor ce înseamnă misiunile unui diplomat român peste hotare # Ziarul de Iasi
Elevii de la Colegiul Național „Mihai Eminescu" din Iași s-au întâlnit cu Mădălina Morariu, diplomat de carieră și absolventă a școlii în anul 2002, șefă de promoție la profilul Matematică-Fizică, intensiv germană. Tinerii au aflat cum era viața de elev în urmă cu mai bine de 20 de ani și ce înseamnă să fii diplomat.
Ieri
03:40
Gazeta Primăriei Iași, fără site, va continua să apară într-un tiraj record pentru încă doi ani. Ziarul gratuit va costa 1,1 milioane de lei # Ziarul de Iasi
Primăria Iași va continua tipărirea publicației „Curierul de Iași" pentru încă cel puțin 21 de luni.
03:20
Galeria Politehnicii ia atitudine după drama de la Spitalul Clinic de Copii „Sfânta Maria” # Ziarul de Iasi
Facțiunea „Băieții veseli" din cadrul galeriei echipei de fotbal Politehnica Iași a luat atitudine după drama de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria", unde șapte copii au decedat în Secția Anestezie-Terapie Intensivă după ce au fost infectați cu bacteria Serratia marcenscens.
03:20
După trei zile de la scrutinul legislativ din Republica Moldova, presiunea politică și psihologică este pe cale să scadă și, într-un fel, vine momentul comentariilor. Cele de mai jos sunt prezentate într-o manieră nestructurată și sunt doar reflecții de politolog comparatist, fără pretenții de cunoaștere aprofundată a scenei politice de la Chișinău.
03:20
Moș Crăciun a venit deja la Iași. Magazinele au produse tematice încă din septembrie. Un psihiatru explică: ne lăsăm „pradă” tentațiilor de a cumpăra sau nu? # Ziarul de Iasi
Dacă până acum produsele tematice de Crăciun, de la decorațiuni și până la cadouri, apăreau în magazine în octombrie sau noiembrie, anul acesta mulți au avut un șoc când le-au văzut pe rafturi încă din luna septembrie, când unii abia și-au încheiat vacanța la mare. Pentru comercianți, această strategie creează un avantaj clar: expunerea timpurie a produselor stimulează vânzările și le oferă mai mult timp pentru a atrage atenția consumatorilor. Pentru clienți însă, efectele sunt mai complexe, spun psihiatrii.
03:20
Achiziții la Primăria Iași: copertine pentru stațiile CTP și parcometre pentru noile străzi unde municipalitatea va impune taxe # Ziarul de Iasi
Parcometrele au fost achiziționate prin atribuire directă, în timp ce pentru copertine este organizată o licitație.
03:20
Iașul, în topul scumpirilor: prețul mediu al unui metru pătrat dintr-un apartament a ajuns în septembrie la 1.888 euro # Ziarul de Iasi
Două treimi dintre românii care caută locuințe anticipează noi creșteri de preț în următorul an, iar Iașul nu face excepție, potrivit ultimului studiu realizat de Imobiliare.ro împreună cu Unlock Market Research. În ultimul an, apartamentele din oraș s-au scumpit cu peste 11%, pe fondul cererii ridicate și al costurilor de construcție mai mari. Ce înseamnă aceste evoluții pentru cei care intenționează să cumpere sau să închirieze o locuință în capitala Moldovei?
03:20
Acțiune de amploare a Poliției din Iași. Toate blocurile din municipiu, apartament cu apartament, la control # Ziarul de Iasi
Poliția din Iași a cerut administratorilor și președinților de asociații de proprietari să actualizeze cartea de imobil, documentul în care sunt trecuți toți cei care locuiesc într-un bloc, fie proprietari, fie chiriași. Cum solicitarea a fost transmisă telefonic și nu în baza unui document oficial, zvonurile și interpretările nu au întârziat să apară: fie că s-ar căuta „niște ruși", fie că evidența ar putea servi unei eventuale mobilizări a populației. „Ziarul de Iași" a solicitat explicații Inspectoratului Județean de Poliție.
1 octombrie 2025
23:20
Ministrul Sănătății despre controalele de la spitalul „Sf. Maria”: Mâine cu siguranță voi trimite la Parchet raportul de control făcut de Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat # Ziarul de Iasi
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat miercuri seara, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei" de la Antena 3 CNN, că, în urma verificărilor de sâmbătă, de la Spitalul Sfânta Maria din Iași acolo unde au murit șapte copii după ce au fost infectați cu o bacterie, au fost descoperite nereguli extrem de grave. Potrivit acestuia, secția ATI nu are chiuvetă, iar ușile sunt din lemn. „Un haos administrativ și procedural mai mare ca acolo eu nu am văzut niciodată".
22:20
Baschet masculin: Campioana U BT Cluj, debut cu eşec în noul sezon al BKT EuroCup, cu Bahceşehir College Istanbul # Ziarul de Iasi
Campioana U BT Cluj a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, în faţa a 6.881 spectatori, scor 98-90 (45-45), de formaţia turcă Bahceşehir College Istanbul, semifinalistă în stagiunea
19:20
Cât de bine e apărat de incendii Spitalul de Copii? O angajare cu probleme de sănătate pe un post crucial # Ziarul de Iasi
Un raport al inspectorilor Curții de Conturi susține că persoana angajată ca șef al Serviciului privat pentru situații de urgență propriu nu respectă aptitudinile fizice impuse și dă un termen de cinci luni conducerii spitalului să remedieze situația. Articolul Cât de bine e apărat de incendii Spitalul de Copii? O angajare cu probleme de sănătate pe un post crucial apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Raport devastator la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași. Achiziții făcute „la liber”, plăți peste contracte și servicii inexistente # Ziarul de Iasi
Un raport recent la Camerei de Conturi Iași scoate la iveală probleme grave în modul în care sunt gestionate achizițiile la Spitalul de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași. Auditorii au descoperit plăți făcute peste valoarea contractelor, facturi achitate fără acoperire legală și servicii de curățenie decontate fără a fi confirmate ca efectuate. Raportul este unul limitat, nu se referă la activitatea extinsă a instituției, și s-a făcut punctual în urma unor reclamații primite de Camera de Conturi Iași. În perioada vizată în raport la conducerea spitalului se afla Alina Belu, recent înlocuită din funcție. Articolul Raport devastator la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași. Achiziții făcute „la liber”, plăți peste contracte și servicii inexistente apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Un deputat USR reclamă conducerea Spitalului „Sfânta Maria” din Iași la Parchet – „Sunt 10 copii morți, nu 7” # Ziarul de Iasi
Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunțat, miercuri, că va depune o plângere penală pentru abuz în serviciu, la Parchetul General, împotriva conducerii Spitalului Sfânta Maria din Iași, unde au murit în acest an zece copii, scrie Agerpres. Articolul Un deputat USR reclamă conducerea Spitalului „Sfânta Maria” din Iași la Parchet – „Sunt 10 copii morți, nu 7” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Un deputat ieșean pierde o funcție importantă în Parlament: „Eu am solicitat acest lucru” # Ziarul de Iasi
Liderul PSD Iași Bogdan Cojocaru a fost înlocuit din comisia privind exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI. Deputatul a susținut că schimbarea a fost făcută la solicitarea sa. Articolul Un deputat ieșean pierde o funcție importantă în Parlament: „Eu am solicitat acest lucru” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Cât câștigă inspectorii de la ISJ Iași. Șefa instituției nu are cel mai mare salariu # Ziarul de Iasi
Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași a publicat veniturile brute ale tuturor funcțiilor din instituție, în conformitate cu art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind transparența salariilor. Datele arată că un inspector școlar general adjunct și trei inspectori școlari câștigă mai mult decât inspectorul școlar general, depășind suma de 18.665 lei brut (cca. 10.500 lei/net). Pe locurile șase și șapte în topul veniturilor se află contabilul-șef și șeful de birou, cu peste 15.500 lei brut fiecare, datorită gradației de merit și a sporurilor de complexitate și control financiar preventiv. Articolul Cât câștigă inspectorii de la ISJ Iași. Șefa instituției nu are cel mai mare salariu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Titanicul efort, încununat de succes, al președintei Maia Sandu și al moldovenilor civilizați de a ține piept hidrei rusești a scos la iveală și mocirla fetidă a trădătorilor, frustraților mancurtizați sau a proștilor deveniți, cu plată sau de bună voie, unelte ale agresorului. Articolul Intolerabila intoleranță apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Liga Campionilor: Interul lui Chivu a învins Slavia Praga, scor 3-0. Victorii la scor pentru Atletico Madrid şi Bayern Munchen # Ziarul de Iasi
Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Slavia Praga, în etapa a doua a grupei principale din Liga Campionilor, scrie news.ro. Articolul Liga Campionilor: Interul lui Chivu a învins Slavia Praga, scor 3-0. Victorii la scor pentru Atletico Madrid şi Bayern Munchen apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Netflix propune în octombrie sezonul 4 din seria „The Witcher”, care îi readuce în prim-plan pe Geralt, Yennefer şi Ciri, despărţiţi de un război crunt şi de mulţi duşmani neîndurători; filmul „Steve”, cu Cillian Murphy în rolul unui director care încearcă din răsputeri să ţină pe linia de plutire o şcoală de corecţie, în timp ce se luptă cu propriile probleme; „The Woman in Cabin 10”, o adaptare plină de mister şi suspans a romanului bestseller scris de Ruth Ware, cu Keira Knightley în rolul principal, scrie news.ro. Articolul Ce filme și seriale noi apar în luna octombrie pe Netflix apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
08:20
Liga Campionilor: Mbappe a marcat de trei ori! Real Madrid a învins Kairat Almaty, scor 5-0 # Ziarul de Iasi
Real Madrid a învins, marţi, în deplasare, formaţia Kairat Almaty, din Kazahstan, scor 5-0, în etapa a doua a fazei principale a Ligii Campionilor, scrie news.ro. Articolul Liga Campionilor: Mbappe a marcat de trei ori! Real Madrid a învins Kairat Almaty, scor 5-0 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Vești bune la Politehnica: doi jucători, inclusiv golgeterul, au fost recuperați. În infirmerie rămân astfel doar doi oameni # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași pregătește în aceste zile meciul de la Chiajna, de sâmbătă, care va avea loc în compania echipei locale Concordia, în cadrul etapei a IX-a a Ligii a II-a de fotbal. Disputa va începe la ora 11:00 și va fi transmisă în direct pe frf.tv, canalul Federației Române de Fotbal. Deplasarea Politehnicii va fi efectuată cu autocarul și va începe vineri, după un antrenament, care va avea loc în cursul dimineții, în Copou. Articolul Vești bune la Politehnica: doi jucători, inclusiv golgeterul, au fost recuperați. În infirmerie rămân astfel doar doi oameni apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Dezvoltări rezidențiale blocate temporar: investitorii au retras proiectele din ședința CL Iași. Un proiect din Dacia a fost respins # Ziarul de Iasi
Mai multe proiecte urbanistice, cu o anumită amploare, au fost retrase de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local (CL) de ieri. Articolul Dezvoltări rezidențiale blocate temporar: investitorii au retras proiectele din ședința CL Iași. Un proiect din Dacia a fost respins apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Situație inedită – Cine administrează spitalele din subordinea CJ Iași? Cazul „Sfânta Maria”, unitate ce a beneficiat de investiții de 136,5 milioane lei # Ziarul de Iasi
În unele instituții medicale, medicii și asistenții sunt în minoritate în Consiliile de Administrație. Articolul Situație inedită – Cine administrează spitalele din subordinea CJ Iași? Cazul „Sfânta Maria”, unitate ce a beneficiat de investiții de 136,5 milioane lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Deciziile CJ Iași de la Spitalul de Copii i-au surprins pe medici și pe premierul Bolojan. Cum îl văd colegii pe noul manager # Ziarul de Iasi
„Ziarul de Iași” încearcă să răspundă astăzi la două întrebări: cum e văzut noul manager al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” de colegi și de ce dr. Cătălina Ionescu a revenit director medical, tot funcție de conducere? „Profesional e ireproșabil, dar ca manager? Vom vedea.” Articolul Deciziile CJ Iași de la Spitalul de Copii i-au surprins pe medici și pe premierul Bolojan. Cum îl văd colegii pe noul manager apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
03:40
Primăria caută director pentru unul dintre cele mai contestate cluburi sportive: CSM 2020 # Ziarul de Iasi
Primăria Iași poate lansa concursul pentru ocuparea funcției de director la clubul sportiv CSM 2020. Consilierii locali au aprobat ieri o hotărâre în acest sens. Clubul are și un nou consiliu de administrație. Articolul Primăria caută director pentru unul dintre cele mai contestate cluburi sportive: CSM 2020 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Situație asemănătoare la maternitatea din Târgu Mureș. Opt nou-născuți diagnosticați cu infecție cu Serratia marcescens, fără niciun deces # Ziarul de Iasi
La maternitatea din Târgu Mureș, în luna iunie, opt nou-născuți au fost diagnosticați cu infecție cu Serratia marcescens. De la primul caz, echipa de epidemiologi a spitalului a activat imediat procedurile, respectiv screeninguri, anunțarea DSP în 24 de ore, limitarea internărilor și izolarea copiilor infectați. A fost identificată rapid cauza – o procedură incompletă de dezinfectare a cateterelor – și corectată pe loc. Niciun copil nu a murit, potrivit News.ro. Articolul Situație asemănătoare la maternitatea din Târgu Mureș. Opt nou-născuți diagnosticați cu infecție cu Serratia marcescens, fără niciun deces apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Iașul încă „orbecăie” politic după proiecte majore care să se facă singure. Ghinion: nu mai sunt! # Ziarul de Iasi
În loc de investiții finalizate, avem doar lamentări de genul „nu sunt bani”, „Guvernul nu ne-a dat sau nu a făcut”, „birocrația e uriașă”, „instituția X/ ministerul Y nu a emis la timp avizul”. Dar la alții cum de merge treaba? Articolul Iașul încă „orbecăie” politic după proiecte majore care să se facă singure. Ghinion: nu mai sunt! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Acoperământul Maicii Domnului. Zi de mare sărbătoare și rugăciune: tradiții și semnificații # Ziarul de Iasi
Astăzi, 1 octombrie, creștinii ortodocși prăznuiesc una dintre cele mai iubite sărbători închinate Fecioarei Maria – Acoperământul Maicii Domnului. Această zi aduce aminte de o minune petrecută în urmă cu mai bine de o mie de ani, când Maica Domnului s-a arătat credincioșilor adunați în rugăciune, oferindu-le ocrotirea sa cerească. Articolul Acoperământul Maicii Domnului. Zi de mare sărbătoare și rugăciune: tradiții și semnificații apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Oltencuța Olguța și sforile pe care le-a tras uța-uța la guvern pentru Iași. Hopaa!? # Ziarul de Iasi
Vești noi pe azi, stimați fani ai artelor lirice, despre cum s-au tras sforile și curmeiele după concursul eșuat de la hopereta ieșeană, concurs despre care am tot scris de ne-am săturat săptămâna trecută. Și iote că nu s-au terminat de povestit jongleriile aferente! Articolul Oltencuța Olguța și sforile pe care le-a tras uța-uța la guvern pentru Iași. Hopaa!? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
