DOCUMENT Listarea CEC, Aeroporturi București, altor companii: Cerințe dure de transparență. Ce sunt obligate să arate public, continuu și periodic

11:20

ANAF a preluat de la familia Iohannis jumătatea de imobil pe care a deținut-o în Sibiu, pe strada Bălcescu, un spațiu comercial, anunță acum Fiscul. Familia Iohannis a fost de acord cu privire la accesul AJFP Sibiu în spațiul respectiv, dar nu a participat la demers, astfel că Fiscul, neavând cheile pentru acces, a fost nevoit să spargă yala și să o schimbe cu una nouă.